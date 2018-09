Tráfego ruim na Régis e na Anchieta

Com exceção às rodovias Régis Bittencourt, no trecho da Serra do Cafezal, e Anchieta, no Riacho Grande, as demais e principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo apresentavam, às 14h45 deste domingo, 17, tráfego bom segundo as concessionárias.

Em razão do excesso de veículos, o motorista que viaja em direção à capital paulista pela Régis Bittencourt encontra congestionamento de dois mil metros a partir do quilômetro 351, na Serra do Cafezal, em Miracatu(SP). Pela rodovia Anchieta, lentidão na pista marginal sentido litoral entre os quilômetros 26 e 29,5, em São Bernardo do Campo, em razão de um evento, numa casa de shows, que congestionada a Estrada Velha (SP-148).

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, com metade da capacidade (pistas sul da Anchieta e da Imigrantes direcionado à Baixada Santista e as pistas norte para quem viajam em direção à capital.