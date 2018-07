O tráfego segue com dois quilômetros de lentidão, do km 269 ao km 267, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e problemas no semáforo na chegada à capital. No sentido Curitiba, o tráfego flui sem dificuldades, na manhã de hoje.