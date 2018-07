TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 16 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h26 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, é a via com maior congestionamento na capital. Lentidão é de 5,7 quilômetros entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Santa Generosa.

20h24 – São Paulo tem 51 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h09 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem trânsito intenso nos dois sentidos. Em direção a Cubatão, lentidão vai do quilômetro 262 e 250. Quem vai para Guarujá enfrenta congestionamentos entre os quilômetros 270 e 267.

20h07 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de quatro quilômetros entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e General Euclides Figueiredo.

20h04 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido bairro. Trânsito é intenso entre as Ruas Pires do Rio e Wandenkolk.

20h02 – Rua Professor Guilherme Belfort, próximo à Avenida Sargento Geraldo Santana, foi liberada após manifestação de moradores.

20h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, é a via com maior congestionamento na capital. Há sete quilômetros de lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Marginal do Pinheiros.

19h57 – São Paulo tem 63 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna foi liberada na pista local próximo à Ponte do Limão. Mais cedo, um artefato suspeito foi encontrado no estacionamento de uma loja e a Polícia bloqueou a via.

19h18 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros entre as Pontes Jânio Quadros e do Limão.

19h12 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de oito quilômetros na pista expressa no sentido Interlagos. Trânsito é intenso entre as Pontes do Socorro e a Engenheiro Ari Torres.

19h08 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos. Quem vai para o interior enfrenta lentidão entre os quilômetros 16 e 19. Em direção à capital, trânsito intenso entre os quilômetros 20 e 14.

19h00 – São Paulo 104 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h58 – Acidente na Avenida Rubem Berta, sentido Aeroporto, ocupa duas faixas, próximo Viaduto Onze de Junho.

18h55 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego lento no Cubatão, entre os quilômetros 264 e 270, devido ao excesso de veículos.

18h49 – São Paulo tem 109 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 8,7 quilômetros de lentidão entre as Pontes do Tatuapé e do Limão e é a via com trânsito mais lento na capital.

18h26 – São Paulo tem 100 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h12 – Pista local da Marginal do Tietê está interditada nas proximidades da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Segundo a Polícia Militar, há a suspeita de explosivos no estacionamento de uma loja na via. O Grupo de Ações Táticas Especiais faz averiguação no local.

18h09 – Pista expressa da Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre as Ruas Pires do Rio e Wandenkolk.

18h07 – Manifestação bloqueia a Rua Professor Guilherme Belfort Sabino, próximo à Avenida Sargento Geraldo Santana. Cerca de 40 moradores da região reivindicam melhorias no trânsito local.

18h04 – Marginal do Tietê tem 8,7 quilômetros de congestionamento entre as Pontes Jânio Quadros e Júlio de Mesquita Neto, no sentido Ayrton Senna, e é a via com maior lentidão na capital.

18h02 – São Paulo tem 87 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h46 – Rodovia Anhanguera tem trânsito intenso na pista expressa no sentido capital, em Sumaré. Lentidão vai do quilômetro 109 ao 104.

17h42 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão em dois pontos: do quilômetro 252 ao 254 e do quilômetro 267 ao 250.

17h40 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento entre os quilômetros 37 e 48, no sentido litoral.

17h36 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Santa Generosa.

17h34 – Marginal do Tietê é a via com maior lentidão na capital. No sentido Ayrton Senna, há 10 quilômetros de congestionamento na pista local entre as Pontes Jânio Quadros e da Freguesia do Ó. Na pista expressa, o trânsito é intenso do Rio Tamanduateí até a Ponte do Piqueri.

17h29 – São Paulo tem 70 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

12h25 – A Avenida Paulista foi liberada em relação à manifestação, sentido Paraíso, próximo a Rua Pamplona.

12h17 – Um acidente na pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas antes da Ponte Cruzeiro do Sul.

11h46- Uma manifestação ocupa uma faixa na Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo a Rua Pamplona. Os cerca de 150 manifestantes estão em frente ao prédio da Federação das indústrias do Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, dirigentes da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo pretendem entregar uma pauta de reivindicação patronal na Fiesp. Entre as reivindicações estão o aumento salarial e o fim das terceirizações.

11h42 – Um acidente na pista local da Marginal dos Pinheiros, sentido Castelo Branco ocupa duas faixas, junto a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

11h00 – Um acidente bloqueia duas faixas da pista local da Avenida das Nações Unidas na altura da Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Castelo Branco.

10h59 – Marginal dos Pinheiros foi liberada em relação ao acidente que aconteceu na pista expressa, sentido Castelo Branco, junto a Ponte Eusébio Matoso.

10h56 – Uma manifestação ocupa uma faixa na Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo a Rua Pamplona.

10h47 – Marginal do Tietê tem mais de 10 quilômetros de congestionamento da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

10h26 – Sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna segue lento do quilômetro 19 ao quilômetro 15, por excesso de veículos.

10h09 – Acidente na Marginal dos Pinheiros bloqueia a faixa da esquerda da pista expressa, sentido Castelo Branco, junto a Ponte Eusébio Matoso.

10h03 – Na capital, há 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê, Marginal dos Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes são as vias com maior congestionamento.

10h00 – A Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido Pinheiros, foi liberada em relação ao acidente, próximo a Rua França Pinto.

09h47 – O usuário do twitter jairomasterfb registrou o trânsito na Radial Leste na manhã desta segunda-feira, 16. Segundo a CET, no momento, a Radial Leste tem mais de três quilômetros de lentidão no sentido centro.

09h36 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão no sentido capital, do quilômetro 25 ao quilômetro 20, na região de Guarulhos.

09h29 – O trânsito está normalizado na Rodovia Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, O Tráfego é normal em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

09h24 – Na zona sul, um acidente na Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido Pinheiros, ocupa duas faixas, próximo Rua França Pinto.

09h18 – O trânsito segue lento na Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 12.

09h01 – Anchieta não tem mais pontos de lentidão.

08h53 – Dutra tem diversos pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h45 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h41- Marginal do Pinheiros é a via de maior congestionamento. São cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a rodovia Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

08h32 – Capital tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal do Pinheiros. São cinco quilômetros de lentidão, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

08h28 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 30 e 19 e também entre os quilômetros 14 e 10, no sentido São Paulo.

08h20 – Marginal do Pinheiros com 2.8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Universitária.

08h14 – Dutra tem diversos pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h06 – Ayrton Senna tem 19 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h57 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre o Complexo João Jorge Saad e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h47 – Corredor Norte-Sul tem 3,7 quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre a ponte do Jandira e o viaduto Tutoia.

07h38 – Avenida Washington Luís tem pouco mais de três quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a avenida Dória.

07h32 – Rodoanel tem nove quilômetros de lentidão no sentido Bandeirantes, na altura de Carapicuíba.

07h26 – Rodovia Raposo Tavares tem interdição de uma faixa no quilômetro 16, sentido São Paulo, reflexo de acidente.

07h24 – Ayrton Senna tem 14 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h20 – Rodovia dos Bandeirantes tem três quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na chegada à capital.

07h10 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a ponte Atílio Fontana e a entrada da rodovia.

07h02 – Capital tem 25 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A maior retenção está localizada na avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal do Pinheiros. São cinco quilômetros de lentidão, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

06h56 – Anchieta com lentidão de três quilômetros nos sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

06h52 – Avenida Abraão de Morais tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, entre o viaduto Matheus Torloni até a rua Elisa Silveira.

06h47 – Corredor Norte-Sul com dois quilômetros de lentidão, entre a avenida do Estado e o viaduto Santa Ifigênia.

06h42 – Imigrantes tem cinco quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel,

06h37- Dutra tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h33 – Avenida Aricanduva tem um quilômetro e meio de congestionamento no sentido Marginal do Tietê, da rua Moravia até a Radial Leste.

06h28 – Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.