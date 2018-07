TRÂNSITO AGORA: acompanhe o tráfego nas estradas e o trânsito na capital na volta do feriado da Páscoa

O internauta Leonardo Almeida (@leotcalmeida) publicou no Instagram foto com o trânsito parado na Rodovia Castelo Branco, na volta para São Paulo, às 12h30 deste domingo.

TEMPO REAL

21h52 – Padre Manoel da Nóbrega continua com lentidão no sentido São Paulo, perto da Baixada, entre os kms 292 e 280.

21h49 – Ecopistas informa: não há lentidão no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

21h47 – Castelo Branco tem 2 km de lentidão no sentido Capital, trecho Barueri-Itapevi, entre os kms 32 e 30 da pista expressa.

21h46 – Dois pontos de lentidão na Dutra, sentido Rio: em Queimados, entre os kms 197 e 185 da via expressa, e em Nova Iguaçu, entre os kms 192 e 178.

21h29 – Anhanguera com lentidão no sentido Capital, perto de Jundiaí, entre os kms 64 e 59 da via expressa.

21h28 – Bandeirantes com 20 km de lentidão em dois pontos no sentido Capital: em Jundiaí (entre os kms 70 e 58 da pista expressa) e Campinas (entre os kms 98 e 92 da pista expressa, com congestionamento).

21h23 – Não há pontos de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

21h20 – Ayrton Senna com lentidão perto de Guarulhos, sentido São Paulo, entre os kms 35 e 33.

21h19 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com lentidão no sentido São Paulo entre os kms 292 e 280.

21h04 – Castelo Branco com um ponto de lentidão no sentido Capital, trecho Itapevi-Itu, entre os kms 42 e 30 da via expressa.

20h56 – Fernão Dias: no sentido Belo Horizonte, um acidente entre um caminhão, duas carretas e cinco automóveis no km 540,5 gera lentidão entre o km 542,5 e o km 540,4, com tráfego restrito nas duas faixas. Os carros seguem viagem pelo acostamento. Além disso, há trânsito lento entre os kms 502 e 494, na região de Betim.

20h54 – Fernão Dias tem 52 km de lentidão no sentido São Paulo em dois pontos: entre os kms 17 e 60, a partir de Bragança Paulista, e entre os kms 834 e 843, perto de São Sebastião da Bela Vista.

20h36 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo entre o km 364 e o km 360, na região de Miracatu. Há trânsito lento também entre os kms 351 e km 349, devido a uma carreta parada no km 351, que limita o tráfego na faixa da esquerda. Segundo a concessionária, os usuários seguem pela faixa da direita.

20h34 – Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso no sentido Taubaté, tempo encoberto e boa visibilidade.

20h33 – Oswaldo Cruz (SP-125) tem lentidão no sentido Taubaté entre os kms 94 e 78.

20h31 – Na Imigrantes, tráfego lento no sentido São Paulo na região da Baixada entre os kms 70 e 67.

20h29 – Trecho da Padre Manoel da Nóbrega administrado pela Ecovias tem trânsito lento no sentido São Paulo entre o km 291 e o km 287. No sentido Praia Grande, tráfego intenso, tempo encoberto e boa visibilidade segundo o DER-SP.

20h27 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto com trânsito normal, segundo a Ecopistas.

20h21 – Anhanguera com 10 km de lentidão no sentido Capital, perto de Jundiaí, entre os kms 68 e 58 da pista expressa.

20h20 – Rodovia dos Bandeirantes tem dois pontos de congestionamento no sentido Capital: em São Paulo, entre os kms 16 e 13 da via expressa, e em Campinas, entre os kms 100 e 92 da pista expressa. Há também um ponto de lentidão perto de Jundiaí entre os kms 71 e 58 da pista expressa.

20h17 – Castelo Branco tem 18 km de lentidão no sentido Capital, trecho Itapevi-Itu, entre os kms 48 e 30 da pista expressa.

20h16 – Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: Pindamonhangaba, entre os kms 102 e 114, e em Barra Mansa, entre os kms 262 e 263.

19h58 – Régis Bittencourt com lentidão no sentido São Paulo, entre os kms 364 e 360, perto da Serra do Cafezal. Na via para Curitiba não há registro de lentidão, segundo a concessionária da rodovia.

19h40 – Padre Manoel da Nóbrega com tráfego lento no sentido São Paulo entre os kms 291 e 287.

19h38 – Imigrantes com lentidão no sentido São Paulo, perto da Baixada, entre os kms 70 e 67. Na região do Planalto, trânsito intenso sem pontos de parada.

19h36 – Lentidão na Anhanguera, sentido Capital, entre os kms 68 e 55, perto de Jundiaí.

19h35 – Dois pontos de congestionamento na Bandeirantes, sentido São Paulo: em Campinas, entre os kms 104 e 92, e na Capital, entre os kms 16 e 13. A rodovia tem ainda um trecho de lentidão em Jundiaí, entre os kms 77 e 58.

19h34 – Castelo Branco com dois pontos de lentidão no sentido Capital, trecho Itapevi-Itu: entre os kms 57 e 52 e entre os kms 48 e 30.

19h33 – Dutra com dois pontos de lentidão no sentido Rio: em Lavrinhas (entre kms 19 e 18) e Guaratinguetá (entre os kms 66 e 64).

19h31 – Na Dutra, três pontos de lentidão no sentido São Paulo: em Pindamonhangaba (entre kms 102 e 114), em Guarulhos (entre o km 207 e o km 208) e na Capital, entre os kms 230 e 231.

18h53 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com 7 km de lentidão no sentido São Paulo, região da Baixada, entre os kms 292 e 285.

18h51 – Na região da Baixada, Imigrantes com trânsito lento no sentido São Paulo entre os kms 69 e 67. Já no planalto, rodovia tem tráfego intenso, sem pontos de lentidão.

18h49 – Rodovia Ayrton Senna com 15 km de lentidão em dois pontos no sentido São Paulo: entre os kms 40 e 28 e entre os kms 23 ao 20.

18h48 – Lentidão continua na Avenida Washington Luís: 1,6 km no sentido bairro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h46 – Na Anhanguera, congestionamento entre os kms 22 e 20 da pista expressa, perto de São Paulo. Em Jundiaí, tráfego lento entre os kms 68 e 58.

18h43 – Rodovia dos Bandeirantes continua com dois pontos de lentidão no sentido Capital: em Campinas, entre os kms 103 e 92, e em Jundiaí, entre o km 77 e o km 58.

18h41 – Rodovia Castelo Branco com 30 km de lentidão no sentido Capital, trecho Itapevi-Itu, em dois pontos: entre os kms 64 e 52 e entre os kms 48 e 30.

18h34 – Na via para o Rio, Dutra tem um ponto de lentidão perto de Guaratinguetá entre os kms 66 e 64 da pista expressa.

18h31 – Dutra com três pontos de lentidão no sentido São Paulo: dois em Taubaté (entre os kms 113 e 117 e entre os kms 104 e 110 da pista expressa) e um em Guarulhos (entre os kms 206 e 208 da pista expressa).

18h27 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo perto da Serra do Cafezal, entre os kms 366 e 360. No sentido Sul, o trecho entre os kms 395 e 397 está congestionado por causa da operação de retirada de um caminhão que tombou nessa área durante a tarde.

18h20 – Fernão Dias com 45 km de lentidão no sentido São Paulo entre Bragança e Mairiporã, do km 20 ao km 65. Quem vai para Minas Gerais não encontra trânsito pesado, segundo a concessionária.

18h09 – Ecopistas relata, via Twitter, lentidão em dois pontos da Ayrton Senna no sentido São Paulo: entre os kms 35 e 32, entre os kms 31 e 28 e entre os kms 23 e 20. Também há tráfego intenso do km 45 ao 35.

18h07 – Mogi-Bertioga com trânsito intenso no sentido Mogi das Cruzes e visibilidade reduzida por causa da neblina em trechos isolados.

18h06 – Raposo Tavares com tráfego normal nos dois sentidos.

18h05 – Rodovia dos Tamoios com tráfego intenso no sentido São José dos Campos e neblina no trecho da Serra.

18h – Lentidão de 7 km na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, entre os kms 292 e 285 na região da Baixada.

17h55 – Ayrton Senna com 17 km de trânsito lento em dois trechos no sentido São Paulo, perto de Guarulhos: entre os kms 41 e 28 e entre os kms 24 e 20. No sentido interior, tráfego flui normalmente.

17h47 – Rodovia dos Bandeirantes tem 30 km de lentidão em dois trechos no sentido Capital (Sul): Campinas (entre kms 103 e 92) e Jundiaí (entre kms 77 e 58).

17h39 – Na Raposo Tavares, um ponto de lentidão no trecho Cotia-Vargem Grande Paulista entre os kms 36 e 35.

17h36 – Castelo Branco tem 30 km de lentidão em dois pontos no sentido Capital, trecho Itapevi-Itu, entre os kms 30 e 42 e entre os kms 52 e 70.

17h34 – No sentido Rio, um ponto de lentidão no trecho paulista da Dutra: em Guaratinguetá, entre os kms 65 e 64.

17h31 – Na Dutra, dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: em Taubaté (entre os kms 108 e 117 da pista expressa) e em Guarulhos (entre os kms 205 e 208 da via expressa).

17h25 – Avenida Washington Luis com 1,6 km de lentidão no sentido bairro, até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – A Rodovia Fernão Dias apresenta trânsito lento desde o km 11 ao km 65, no sentido São Paulo. Dentro desses 54 km de lentidão, o trecho mais crítico são os 36 km de trânsito parado entre Bragança Paulista e Terra Preta.

16h49 – A Rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso no sentido Praia Grande, com lentidão do km 293 ao km 292.

16h22 – Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), tráfego intenso no sentido Taubaté, com lentidão do km 94 ao km 78. Tempo encoberto e neblina em trecho de serra.

16h18 – Na Rodovia Régis Bittencourt, lentidão na pista sentido São Paulo entre o km 349 e o km 345, na região de Miracatu (SP). Já no sentido Curitiba, não há lentidão, de acordo com a concessionária da rodovia.

16h00 – A Rodovia Fernão Dias apresenta congestionamento de 43 quilômetros no sentido São Paulo. A lentidão começa do km 16 e vai até o km 59, entre as regiões de Bragança Paulista e Atibaia (SP).

15h57 – Chegam a 26 km os trechos de lentidão na Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, no trecho entre Itu e Itapevi, devido ao excesso de veículos na volta do feriado da Páscoa. O primeiro trecho vai do km 70 ao km 52. Já o segundo vai do km 38 ao km30.

15h48 – Na capital paulista, o congestionamento total é de apenas 15 km. Um acidente na Radial Leste ocupa duas faixas junto à Rua Júlio Colaço, no sentido centro, no bairro da Penha, na zona leste.

15h42 – A Rodovia Anhanguera apresenta lentidão na região de Jundiaí, no sentido São Paulo, do km 62 ao km 59.

15h39 – Na volta do interior para a capital, a Rodovia dos Bandeirantes acumula congestionamento em trecho de 10 km na região de Campinas, no sentido capital, do km 98 ao km 88. O trânsito também é lento na região de Itupeva, do km 74 ao 72, no trecho entre Campinas e Jundiaí. Já no trecho entre Jundiaí e São Paulo, tráfego intenso e lentidão do km 63 ao km 58.

15h19 – Trânsito tranquilo nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, bem como nas rodovias Anchieta, Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, que fazem parte do Sistema Anchieta-Imigrantes.

15h09 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo), na tarde de hoje.

15h05 – A CET registra 10 km de congestionamento na cidade de São Paulo no momento, apenas nas regiões sul e oeste. A Avenida dos Bandeirantes é o principal ponto de lentidão. Nas regiões norte e leste não há lentidão nas vias.

14h59 – Um choque entre três carros no km 206 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, torna o tráfego lento a partir do km 204 até o local do acidente, na região de Arujá. Uma das duas faixas está bloqueada. Contudo, não há dificuldades entre Guarulhos e São Paulo.

14h39 – No retorno à capital paulista, a Rodovia Castello Branco tem 22 km de lentidão na pista expressa, no sentido capital. O primeiro trecho de lentidão vai do km 66 ao km 55, e o segundo vai do km 41 ao km 30.

14h33 – Diminuiu de 15 km para 8 km o trecho de congestionamento na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, no sentido São Paulo. Às 12h44, a Arteris, concessionária que administra a rodovia, informava que a lentidão ia do km 21 ao km 36. Agora o trecho complicado começa no km 28 e vai também até o km 36, na região de Atibaia (SP). Já no sentido BH, a lentidão se vê entre o km 538 e o km 536, bem como entre s km 500 e o km 495.

14h28 – Na Avenida Belmira Marin, número 2.600, no Grajaú, um acidente envolvendo dois veículos de passeio e uma moto, com uma vítima, bloqueia a pista no sentido.

14h24 – Um choque entre dois microônibus às 9h22 deste domingo ainda ocupa totalmente a Avenida Paula Ferreira, em frente ao Shopping Pirituba, na zona norte de São Paulo. Três vítimas foram socorridas.

14h20 – Confira a operação especial de trânsito montada na região do Jóquei Clube para o festival Lollapalloza Brasil 2013.

14h15 – Na Rodovia Mogi-Bertioga, tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes, num dos caminhos de volta do litoral à capital. O tempo é bom e a visibilidade é boa, informa no Twitter o DER-SP.

14h10 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, do km 23 ao km 22.

13h57 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada em dois trechos no sentido Marginal: do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (3,2 km) e do Viaduto dos Bandeirantes até o Viaduto Santo Amaro (750 metros). Há também um ponto de lentidão no sentido Imigrantes: da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

13h24 – Trânsito na Marginal Pinheiros é tranquilo na altura da Ponte Estaiada (Avenida Jornalista Roberto Marinho).

13h13 – A Rodovia dos Tamoios apresenta lentidão do km 63 ao 57, perto de Caraguatatuba, e em seguida do 19 ao 16, na altura do município de Jambeiro, no sentido São José dos Campos.



13h06 – Na Rodovia Oswaldo Cruz, lentidão do km 94 a km 78, no trecho de serra, passando por Ubatuba, no sentido Taubaté.

13h03 – A Rodovia Rio-Santos (SP 055) tem lentidão do km 190 ao km 193, nas proximidades de Boraceia, no sentido Bertioga.

12h59 – A Ecovias informa que, na Rodovia Imigrantes, já foi implantada a “Operação Subida” pelas duas pistas, na volta do litoral sul até a capital, no trecho de Serra. Oscaminhões e ônibus devem seguir no trecho de Serra pela Anchieta.

12h53 – Enquanto as estradas em São Paulo começam a receber mais carros, o trânsito na capital é livre em sua totalidade, congestionamento zero, como se vê no painel de monitoramento online da CET (veja acima).

12h44 – Na Rodovia Fernão Dias, há congestionamento na pista Sul (sentido São Paulo), do km 21 ao km 36, entre as regiões de Bragança Paulista e Atibaia (SP), devido ao tráfego intenso. Já na pista Norte (sentido Belo Horizonte), há retenção do km 500 ao km 495, na região de Betim (MG), devido ao tráfego intenso.

12h37 – Segurança nas estradas: Na volta do feriado, a PM reforça policiamento nas rodovias estaduais.

12h30 – A Rodovia Castello Branco já tem bastante congestionamento na pista expressa no sentido capital, por excesso de veículos. Os trechos de congestionamento: km 32 ao km 30, km 79 ao km 75, km 62 ao km 55. Os trechos se situam entre Itu e Itapevi e entre Itapevi e Barueri.

12h20 – Na Bandeirantes, trânsito lento na pista expressa, no sentido São Paulo, na altura de Jundiaí, entre o km 62 e o km 58.

12h15 – Boa tarde! O trânsito já começa a ficar intenso na volta do feriado da Páscoa.