TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 09 de abril

21h – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h57 – São Paulo tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h54 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 6,1 quilômetros de congestionamento na via Expressa, entre a rua Verbo Divino até a rua Tucumã.

20h46 – Capital paulista tem 75 quilômetros de lentidão no momento nas vias monitoradas pela CET.

20h43 – Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, tem 1,8 quilômetros de lentidão entre a rua Pedro Vicente e a Avenida Mercúrio.

20h35 – Avenida Jaguaré, no sentido Bairro, tem 1,8 quilômetros de lentidão entre a ponte do Jaguaré até a praça Cesar Washington Alves de Proença

20h32 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as Avenidas João Dias e Guarapiranga.

20h25 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto Santa Efigênia e a Avenida do Estado.

20h19 – Avenida Pacaembu tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Alagoas e Baronesa de Porto Carreiro, no sentido Marginal Tietê.

20h16 – São Paulo tem 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h12 – Pista Central da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre as avenidas Cruzeiro do Sul a ponte Presidente Jânio Quadros.

20h07 – Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a Estrada de Taboão e a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

20h01 – Capital paulista tem 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão entre a saída da Marginal Pinheiros e a rua Ministro Aliomar Baleeiro.

19h45 – Avenida Washington Luís, sentido Bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a rua Borba Gato..

19h37 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 7,5 quilômetros de lentidão entre a rua Verbo Divino e a ponte Eusébio Matoso.

19h36 – Avenida Jaguaré, no sentido Bairro, tem 1,8 quilômetros de lentidão entre a ponte do Jaguaré até a praça Cesar Washington Alves de Proença

19h28 – Avenida Cidade Jardim tem 1,9 quilômetros de lentidão no sentido Bairro, desde a rua Nicarágua até a Avenida Faria Lima.

19h23 – Avenida Interlagos tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Centro, entre a Avenida Nossa Senhora de Sabará e a Praça Pedro Chaves.

19h15 – São Paulo tem 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h11 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as Avenidas João Dias e Guarapiranga.

19h05 – Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tanto a via Expressa como a Local tem 10,3 quilômetros de lentidão, entre a ponte do Jaguaré e a Ponte Nova do Morumbi.

19h01 – Avenida Pacaembu tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Alagoas e Baronesa de Porto Carreiro, no sentido Marginal Tietê.

18h58 – A Avenida Lins de Vasconcelos, no Ipiranga, acaba de ter o tráfego liberado em relação à manifestação que acontecia ali.

18h55 – São Paulo tem 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h54 – Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no sentido Bairro, tem 1,8 quilômetros de congestionamento entre a saída da Marginal Tietê e a rua Zilda.

18h50 – Avenida Prestes Maia tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h45 – Radial Leste tem 3,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre os Viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

18h42 – Avenida Washington Luís, sentido Bairro, tem 5 quilômetros de lentidão entre a Praça Ministro Pedro Chaves e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h37 – São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão neste momento, nas vias monitoradas pela CET.

18h34 – Cerca de 200 manifestantes bloqueiam a Avenida Lins de Vasconcelos, no sentido Bairro. O policiamento está acompanhando os manifestantes, que protestam contra a construção do corredor de ônibus. Parte dos manifestantes também bloqueia o sentido Bairro da Rua Alves Ribeiro.

18h27 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a saída da Marginal Pinheiros e a rua Antônio Macedo de Soares.

18h22 – O usuário de twitter Reginaldo Prata (@naldoprata) mostra a situação na Rodovia Ayrton Senna, na região de Cangaíba. A rodovia tem tráfego lento entre os quilômetros 16 e 18 no sentido Interior.

Foto: Reginaldo Prata/Twitter

18h16 – Rodovia Anhanguera, no sentido Interior, tem tráfego congestionado na região de Jundiaí. Lentidão entre sos quilômetros 58 e 61.

18h11 – Marginal Tietê, no sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes Julio de Mesquita Neto e Vila Guilherme. No sentido Interlagos, 7,8 quilômetros de lentidão entre as pontes Engenheiros Ary Torres e Vila Guilherme.

18h08 – Um acidente atrapalha o trânsito no sentido Capital da Rodovia Castelo Branco, na região de Barueri. A lentidão chega a 2 quilômetros.

18h06 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido Litoral, tem 2 quilômetros de lentidão na região do Parque Ecológico Tietê. No sentido contrário, o fluxo é bom.

18h04 – A quarta-feira é dia de rodízio para veículos com placas que terminam em 5 e 6. O rodízio vai até as 20h.

18h00 – Marginal Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na Pista Expressa, entre as pontes Jornalista Roberto Marinho e Jaguaré.

17h57 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quarta-feira, 9 de abril.

13h54 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quarta-feira, 9. Retornaremos mais tarde. Boa tarde!

13h44 – Veja fotos da 8ª Marcha da Classe Trabalhadora aqui.

12h43 – Como reflexo da manifestação, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, tem mais de 1,5 quilômetro de lentidão que vai da Rua Artur Etzel até a Alameda Santos.

12h29 – O usuário do Twitter @fvox registrou a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora chegando à Avenida Paulista. De acordo com Polícia Militar, passeata tem cerca de seis mil participantes.

Foto: @fvox/Twitter

12h18 – A marcha que, neste momento ocupa a Avenida Paulista, sentido Consolação, é organizada por seis centrais sindicais: Central Única dos Trabalhadores, a União Geral dos Trabalhadores, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil e a Nova Central Sindical de Trabalhadores.

12h14 – De acordo com os organizadores, a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora pretende chamar atenção para a pauta trabalhista. Entre as reivindicações está a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salário, manutenção da política de valorização do salário mínimo e fim do fator previdenciário.

12h13 – Os manifestantes de centrais sindicais já chegaram à Avenida Paulista, que está interditada no sentido Consolação.

12h09 – Neste momento, está acontecendo a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, promovida por seis centrais sindicais do País. O ato interrompe a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, a caminho da Avenida Paulista.

Segundo a PM, há seis mil pessoas participando da passeata, que teve concentração na Praça da Sé, no centro de São Paulo.

10h31 – Tráfego carregado na Marginal do Tietê.

No sentido Rodovia Castelo Branco, há mais de oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na via local, dois trechos de retenção: entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e dos Remédios (7,5 quilômetros) e do Hospital de Vila Maria até a Ponte Vila Guilherme (3,8 quilômetros). Já na pista central, motorista enfrenta 4,2 quilômetros de trânsito ruim, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

No sentido Rodovia Ayrton Senna, há quase quatro quilômetros de congestionamento na pista local da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

10h21 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais. Motorista precisa ter paciência entre os quilômetros 17 e 13.

10h19 – Neste momento, São Paulo tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de congestionamento na pista marginal em Guarulhos. Lentidão é reflexo de um acidente e vai do quilômetro 217 ao 220.

10h02 – Faixa da Rodovia Anhanguera, sentido interior, está bloqueada, por conta de um veículo quebrado na pista expressa. Há quatro quilômetros de congestionamento no local, entre o 110 e 114.

09h59 – Radial Leste, sentido centro, tem uma faixa bloqueada por causa de um acidente próximo à Estação Guilhermina-Esperança.

09h44 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 6,3 quilômetros de retenção na pista local entre as Pontes do Piqueri e das Bandeiras.

09h38 – Segundo o Metrô, problema operacional na Linha 3 – Vermelha está resolvido. Os trens, que circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada, estão em processo de normalização.

09h37 – Agora, congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem nove quilômetros do 19 ao 10.

09h32 – O usuário do Twitter @rafaelndd registrou a aglomeração de passageiros na Estação Corinthians-Itaquera, da Linha 3 – Vermelha, do Metrô. Por causa de uma interferência na via, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Foto: @rafaelndd/Twitter

09h26 – São Paulo tem, neste momento, 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h23 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

09h20 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h15 – O usuário do Twitter Edson Piva (@edsonpiva13), via Usuários Metrô SP, fez uma foto da situação caótica em trem da Linha 3 – Vermelha, do Metrô, entre as Estações Bresser e Brás. “Velocidade reduzida que nada, estamos é parados mesmo”, reclamou.

Foto: Edson Piva/Twitter

09h05 – Integração gratuita entre Metrô e CPTM nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, da Linha 3 – Vermelha, já está liberada. Trens da linha circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

09h03 – A CPTM informa que a circulação da Linha 10 – Turquesa está normalizada.

09h01 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão em Guarulhos. Tráfego lento vai do quilômetro 20 até o 18.

08h58 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, está liberada em relação ao acidente próximo à Praça Armando Miranda.

08h57 – Trânsito aumenta também na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Agora, pista expressa tem mais de oito quilômetros de congestionamento a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h55 – Pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue bloqueada para obras, com previsão de liberação às 15h.

08h47 – O tráfego está congestionado na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 22 ao 10.

08h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está liberada em relação ao acidente na altura da Ponte do Jaguaré. Mais cedo, carro e moto colidiram no local e uma pessoa ficou ferida.

08h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres.

08h36 – A Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo. Interferência na via da Estação Corinthians-Itaquera é a causa da lentidão.

08h32 – Uma pessoa foi atropelada por um carro na Avenida Alcântara Machado, sentido centro, no Brás. A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Santa Casa.

08h28 – Neste momento, Marginal do Tietê é a via mais congestionada em São Paulo. No sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa tem sete quilômetros de lentidão a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Trânsito é ruim também na local (3,4 quilômetros), do Hospital de Vila Maria até a Ponte Vila Guilherme, e na central (três quilômetros), desde a a Ponte Freguesia do Ó.

08h18 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 18 ao 13.

08h16 – São Paulo tem 94 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h09 – Colisão entre carro e moto interrompe a faixa esquerda da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte do Jaguaré.

08h09 – Linha 10 – Turquesa da CPTM opera em menor velocidade e com maior intervalo devido a um procedimento de segurança em uma composição entre a as estações Mauá e Guapituba.

08h05 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego congestionado em Jundiaí, pista expressa, do quilômetro 58 ao 61.

08h03 – Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem quase três quilômetros de lentidão do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Elisa Silveira.

07h56 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 230 ao 231.

07h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, pista marginal do quilômetro 20 ao 21.

07h41 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem 3,2 quilômetros de lentidão a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h39 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de congestionamento entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

07h38 – Radial Leste, sentido centro, continua registrando 5,6 quilômetros de lentidão da Ponte Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio. Agora, pista expressa tem 4,7 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

07h37 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 21 ao 19 e do 14 ao 10. O sentido Cotia não sofre lentidão.

07h36 – Rodovia Ayrton Senna mantém congestionamento do quilômetro 20 ao 15, no sentido São Paulo.

07h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 225.

07h30 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, próximo à Praça Armando Miranda.

07h27 – Motorista enfrenta lentidão no trânsito da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 10 ao 20.

07h26 – Problema nos ônibus da Viação Tupi é resolvido e coletivos começam a circular a partir deste momento. Operação Paese deve ser desativada, segundo a SP Trans.

07h25 – Radial Leste foi liberada em relação ao acidente, sentido centro, próximo à Rua João Tobias.

07h24 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h23 – Pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras.

07h18 – Houve um acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, após a Ponte Jaguaré, na zona oeste da cidade.

07h17 – São Paulo tem 69 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h02 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Itapevi, Jandira, na pista expressa, do quilômetro 30 ao 31.

Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 13.

07h02 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 3,7 quilômetros de lentidão da Rua Chaves até a Praça Comandante Linneu Gomes.

06h59 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego congestionado em Jundiaí, pista expressa, do quilômetro 57 ao 60.

06h56 – São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h56 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 16 no sentido São Paulo.

06h47 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 1190 após a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

06h45 – Uma falha no software dos validadores dos ônibus da Viação Tupi impediu que 228 veículos circulassem pela zona sul da cidade. A SP Trans informou que o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado desde às 4h e opera 103 coletivos para atender 12 linhas.

06h38 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem congestionamento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 15 ao 13.

Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 14 ao 12.

06h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, por causa de um acidente. Congestionamento do quilômetro 209 ao 213.

06h37 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, pista marginal, do quilômetro 17 ao 16.

06h35 – Acidente envolvendo cinco caminhões e um carro mata um motorista em trecho urbano da Rodovia Anchieta, na rua Professor Vilalva Junior, Sacomã, de acordo com informações da CET e Corpo de Bombeiros.

06h30 – Houve um acidente na Radial Leste, sentido centro, próximo à Rua João Tobias, zona leste da cidade.

06h30 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, tem 2,8 quilômetros de congestionamento da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

06h28 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h22 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.