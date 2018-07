TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 11 de julho

Milhares de pessoas bloquearam trânsito na Avenida Paulista e outras vias da região central durante dias de protesto. FOTO: Epitácio Pessoa/Estadão

Acompanhe abaixo o trânsito na capital. Foi afetado pelas manifestações? Envie seu depoimento para o twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

TEMPO REAL:

22h40 – Confusão na porta do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo interdita pista da Rua Pirapitingui, pista interditada, junto à Rua Vergueiro.

22h22 – Pista expressa da Via Dutra tem tráfego lento, na altura do km 230, sentido São Paulo.

22h16 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, nos dois sentidos.

22h09 – Manifestantes deixam a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e ocupam duas faixas da Rua Sargento Mário Kozel Filho.

22h07 – Marginal do Tietê ainda tem quase 3 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, do Tatuapé até a Ponte do Aricanduva.

21h59 – Marginal do Pinheiros ainda tem 3,5 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre Ponte Ary Torres e Ponte João Dias.

21h42 – De acordo com a SPTrans, circulação de ônibus na Avenida Brigadeiro Luís Antônio está alterada por causa do protesto que ocupa duas faixas da via.

21h36 – Manifestantes descem a Avenida Brigadeiro Luis Antônio rumo à Assembleia Legislativa de São Paulo. Grupo ocupa uma faixa e o corredor do ônibus da via, segundo a CET. A Avenida Paulista está liberada em relação aos protestos.

21h35 – Passagem Dr Euryclides de Jesus Zerbini será interditada, em ambos os sentidos, das 23h30 às 4h30, para manutenção. A passagem está entre as avenidas Lineu de Paula Machado e Waldemar Ferreira.

Para quem vem da região do Jóquei Clube com para a Cidade Universitária a orientação é seguir pela Avenida Lineu de Paula Machado, Praça Jorge de Lima, Avenida Eusébio Matoso, Ponte Eusébio Matoso (sentido Centro), alça para Marginal Pinheiros (sentido Castelo Branco), Marginal Pinheiros, alça de acesso à Ponte Eusébio Matoso (sentido Bairro), avenidas Eusébio Matoso (sentido Bairro) e Waldemar Ferreira.

Com destino ao Jóquei Clube , os motoristas deverão seguir pela Avenida Waldemar Ferreira, Rua Pirajussara, avenidas Vital Brasil e Professor Francisco Morato (sentido Bairro), Praça Arquiteto Plínio Croce, avenidas Professor Francisco Morato (sentido Centro) e Lineu de Paula Machado.

21h29 – Motoristas não encontram problemas nas Rodovias Anhanguera e Castelo Branco.

21h19 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni ainda tem lentidão na chegada ao Guarujá, entre km 3 e km 5.

21h12 – Congestionamento na Marginal do Tietê cai para 6 km, no sentido Ayrton Senna, entre Ponte Casa Verde e Ponte Jânio Quadros.

21h04 – Ônibus quebrado prejudica tráfego na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, sentido centro, junto à Avenida Paulista.

21h02 – Túnel Tribunal de Justiça, sentido Ibirapuera, será interditado, das 23h30 às 4h30, para manutenção. No sentido Ibirapuera, a orientação é seguir pela Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Doutor Renato Paes de Barros, Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Já na direção Marginal, motoristas devem ir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Avenida Santo Amaro (sentido Bairro) e Avenida Juscelino Kubitschek.

20h52 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso no sentido sul. Imigrantes mantém fluxo normal de veículos.

20h45 – Marginal do Pinheiros ainda tem 3,5 km de lentidão entre Ponte Ary Torres e Ponte João Dias, no sentido Interlagos.

20h40 – Após reunião nesta quarta-feira, Sindicato dos Metroviários decidiu que vai operar normalmente amanhã em São Paulo.

20h35 – Avenida do Estado tem 4 km de lentidão, no sentido Ipiranga, a partir do acesso à Marginal do Tietê. Filas de congestionamento somam 62 km, segundo CET.

20h33 – Trânsito continua lento pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão.

20h26 – Marginal do Pinheiros tem quase 9 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre Ponte da Cidade Universitária e Ponte João Dias.

20h21 – Manifestação na Avenida Paulista, sentido Paraíso, ocupa duas faixas, junto à Rua Peixoto Gomide.

20h15 – Veículo quebrado complica trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, antes da Ponte das Bandeiras.

20h12 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco segue com tráfego intenso no sentido interior, no trecho entre o km 13 e o km 15.

20h06 – Capital tem 105 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – Avenida Paulista permanece com dois protestos fechando o sentido Consolação. Um na altura da Rua Pamplona e outro próximo a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

20h00 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego normal.

19h59 – Anchieta tem tráfego intenso no momento, com pontos de lentidão.

19h57 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 17 e 19, na altura de Guarulhos.

19h47 – Avenida Paulista tem dois protestos no momento. Um grupo está na altura da Rua Pamplona e ocupa todas as faixas da via no sentido Consolação . O outro está junto à Praça Oswaldo Cruz e bloqueia as pistas no sentido Consolação. Segundo a CET, as passeatas reúnem poucos manifestantes até agora.

19h44 – Ônibus quebrado prejudica tráfego na Avenida Celso Garcia, sentido centro, próximo à Rua Candido Vale, no bairro do Tatuapé.

19h42 – Na altura de Barueri, a Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, entre o km 13 e o km 15.

19h34 – Tráfego é normalizado na rodovia Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

19h31 – Marginal do Tietê é liberada em relação ao acidente junto à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na Lapa, zona oeste da capital.

19h29 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento nos sentidos Cubatão e Guarujá.

19h24 – Marginal do Pinheiros ainda tem 11,7 km de filas, no sentido Interlagos. Total de vias congestionadas na capital é de 137 km.

19h22 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, por causa do excesso de veículos.

19h16 – Marginal do Tietê permanece com 14,1 km de lentidão, entre Ponte Nova Fepasa e Ponte Jânio Quadros.

19h14 – Manifestação interdita pista na Avenida Paulista, sentido Paraíso, junto à Alameda Campinas.

19h11 – Rodovia Hélio Smidt, que faz ligação com o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, apresenta lentidão no sentido norte.

19h07 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes ocupa uma faixa, sentido Imigrantes, próximo à Rua Zabelê, na zona sul da capital.

19h05 – Congestionamento na Marginal do Tietê tem reflexos na Rodovia Castelo Branco, que apresenta lentidão na altura de Osasco, sentido capital.

19h01 – Excesso de veículos causa congestionamento na Via Dutra, na altura de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro. Lentidão é registrada entre o km 223 e o km 225.

18h57 – Acidente ocupa duas faixas na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, após Ponte Morumbi.

18h54 – Grupo de 25 pessoas ocupa uma faixa da Avenida Paulista, no sentido Consolação. De acordo com a PM, manifestantes protestam contra o comunismo e itinerário da passeata ainda não foi divulgado.

18h49 – Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, entre a Marginal Pinheiros e Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h47 – Segundo a CET, congestionamento nas principais vias da capital é de 124 km, com tendência de alta.

18h45 – Tráfego segue lento pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, por excesso de veículos.

18h43 – Acidente na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido centro, próximo à Rua Lord Clemente Attlee, em São Domingos, zona oeste da capital.

Tráfego flui sem problemas na Rodovia dos Imigrantes, na manhã de hoje. FOTO: Ecovias

18h38 – Principais vias da capital registram 119 km de lentidão, segundo a CET. Pior congestionamento é na zona sul, com 30 km de filas.

18h33 – Manifestantes ocupam a faixa da direita da Avenida Paulista, no sentido Consolação, e o vão livre do Masp.

18h30 – Acidente ocupa duas faixas da Rua Dr. Vila Nova, no sentido centro, junto à Rua General Jardim, na região da Consolação.

18h29 – Interferência na Avenida Santo Amaro afeta a circulação dos ônibus no local, na zona sul de São Paulo.

18h27 – Radial Leste tem 4,6 km de lentidão no sentido bairro, a partir da Rua Wandenkolk.

18h25 – Pista expressa da Via Dutra tem tráfego lento no sentido Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos, entre o km 137 e o km 139. Via também apresenta retenções, no mesmo sentido, na altura de Guarulhos, entre o km 231 e o km 211.

18h20 – Pista expressa da Marginal Tietê tem mais de 14 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte Jânio Quadros.

18h18 – Marginal Pinheiros apresenta lentidão, no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até Ponte Transamérica.

18h13 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos, na altura de Guarulhos.

18h10 – De acordo com a CET, principais vias da capital tem quase 100 km de congestionamento. Pior situação é na zona sul, com 29 km de filas.

18h06 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem trânsito lento no sentido interior, na altura de Barueri, entre o km 20 e o km 24.

17h59 – Tráfego congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na chegada ao Guarujá. No sentido Cubatão, fluxo de veículos é lento lento do km 265 ao km 270.

17h52 – Principais rodovias da capital tem 77 km de congestionamento, segundo a CET.

14h13 – 68 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Cruzeiro do Sul (10,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte da Casa Verde (7,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Casa Verde (7,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Aricanduva até a Ponte Cruzeiro do Sul (7,4 km)

13h35 – Os 16 terminais que estavam paralisados por manifestações já voltaram a operar normalmente, informa a SPTrans.

13h12 – 79 km de lentidão em São Paulo. Índice voltou a subir no começo da tarde, ultrapassando a média mais alta para o horário. Confira as principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Cruzeiro do Sul (10,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte da Casa Verde (7,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Aricanduva até a Ponte Cruzeiro do Sul (7,4 km)

• Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, da Ponte do Tatuapé até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello (6,4 km)

13h09 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na chegada ao Guarujá, do km 1 ao km 5 na SP-248, e no sentido Cubatão, do km 264 ao km 269. Motivo é uma colisão que aconteceu entre duas carretas no km 269, que interdita duas faixas. O tráfego flui pelo acostamento.

13h01 – No Rio, as centrais sindicais e o MST convocaram para esta quinta-feira, 11, um ato unificado na Candelária, centro, a partir das 15 horas.

13h – O governador Geraldo Alckmin (PSDB) recomendou às centrais sindicais que não façam greve em serviços essenciais, como o Metrô, nesta quinta-feira, 11.

12h58 – A oposição do Sindicato dos Motoristas de ônibus de São Paulo decidiu acabar com a paralisação às 13h. Até 15 mil trabalhadores participaram da mobilização, de um universo de 35 mil. Uma assembleia será feita às 18h na UGT para decidir se a categoria também vai parar nesta quinta-feira, 11.

12h54 – Terminal Santo Amaro está liberado da manifestação, informa a CET.

12h21 – Acompanhe as paralisações pelo Blog Estadão Urgente. Veja lista de terminais afetados:

– Jabaquara

– Santo Amaro

– Parque D. Pedro

– Capelinha

– Grajaú

– Varginha

– Campo Limpo

– João Dias

– Metrô Santa Cruz

– Lapa

– Pirituba

– Mercado e Sacomã (do Expresso Tiradentes)

– Cachoeirinha

– Casa Verde

– Vila Prudente

– Princesa Isabel

12h17 – 43 km de lentidão em São Paulo, com tendência baixa. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, do Hospital Vila Maria até a Ponte das Bandeiras (6,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Cruzeiro do Sul (4,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Rio Tamanduateí (4,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,7 km)

12h16 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 18 ao km 11, no sentido São Paulo.

12h15 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na chegada ao Guarujá, do km 1 ao km 5.

12h10 – Uma carreta quebrada no km 44 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, interdita a faixa da direita e causa lentidão.

12h04 – Estivadores que paralisam 13 dos 35 terminais do Porto de Santos devem manter a manifestação até as 13h. Acompanhe em tempo real os protestos que acontecem em São Paulo pelo Blog Estadão Urgente.

12h02 – Manifestação no Terminal Parque Dom Pedro II ocupa três faixas da Avenida do Estado, no sentido Ipiranga.

12h – Os trens da linha 8 – Diamante da CPTM circulam com velocidade reduzida entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, devido a problemas técnicos. O tempo de espera nas plataformas também é maior.

11h53 – Veja a galeria de fotos dos protestos que fecharam 16 terminais de ônibus nesta manhã.

11h17 – 47 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte das Bandeiras (3,7 km)

• Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, da Avenida Conselheiro Saraiva até a Avenida do Estado (3,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,1 km)

11h14 – A usuária do Instagram @leeh_nicoli postou uma montagem de fotos da manifestação que paralisa o terminal João Dias na manhã desta quarta-feira, 10:

11h09 – CET registra 22 pontos de manifestações em São Paulo. Entre eles há locais de movimento considerável como o Viaduto do Chá, Rua Bom Pastor, Estrada do Campo Limpo e Avenida Cruzeiro do Sul.

10h57- Anchieta ainda tem lentidão na chegada a São Paulo. Tráfego segue lento dos km 12 ao 10

10h54- CET avisa aos motoristas para evitar a Avenida do Estado, no sentido Ipiranga. Grupo de sindicalistas protesta próximo ao Terminal D. Pedro e apenas a faixa da esquerda está liberada, causando lentidão no local. Acompanhe os protestos em tempo real no Estadao Urgente

10h50- Anchieta ainda registra 2km de lentidão no sentido litoral, como reflexo dos manifestantes que ocupavam a via mais cedo

10h45- Segundo Ecovias, estivadores já liberaram a Rodovia Anchieta, na altura do km 64, na chegada de Santos

10h41- Rodovia Presidente Dutra ainda tem lentidão na chegada a São Paulo. Pista Marginal registra tráfego lento do km 228 ao 231, já na capital

10h38- Marginal Pinheiros tem 3, 7 km de lentidão no sentido Interlagos, da altura da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim

10h33- Estivadores do Porto de Santos bloqueiam agora a Rodovia Anchieta na altura do km 64, no acesso ao Porto. Acompanhe os protestos em tempo real no Estadao Urgente

10h28- São Paulo registra 39 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e congestionamento segue com tendência de alta

10h25- A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na pista Expressa, na chegada a São Paulo, entre os km 17 e 13, devido a reflexo dos congestionamentos nas marginais

10h12- Rodovia Anchieta ainda tem lentidão do km 12 ao 10, na chegada da capital

10h05- Ao menos 15 dos 29 terminais de ônibus da capital estão bloqueados ou com o funcionamento prejudicado na manhã desta quarta-feira devido às manifestações de sindicalistas, acompanhe em tempo real no blog Estadão Urgente

10h03- Tráfego está normalizado na Dutra, na chegada de São Paulo

10h00- São Paulo registra agora 38 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de queda

09h50- SPTrans estima que cerca de 1,675 milhão de usuários devem ser afetados com as manifestações nos terminais de ônibus da capital. Acompanhe no Estadão Urgente

09h42- A pista Expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 15 ao 13, no sentido São Paulo, como reflexo da lentidão nas marginais

09h31- Principais pontos de congestionamento em São Paulo são:

Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, (4,4 km) Avenida Aricanduva , sentido Marginal, da Rua Benedita Paula Coelho até a Ponte Aricanduva (3,2 km)

, sentido Marginal, (3,2 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

, sentido Marginal, (3,0 km) Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, da Rua Demétrio Ribeiro até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello (1,7 km)

09h28- CET registra agora 40 km de lentidão nas vias monitoradas da capital

09h15- Dutra ainda registra lentidão na pista Marginal, na chegada a São Paulo. Lentidão vai do km 223 ao 225

09h04- Segundo SPTrans, Terminal Pirituba também está bloqueado pelos sindicalistas em campanha eleitoral. Já são cerca de 500 das 1300 linhas de ônibus da capital prejudicadas pelos protestos. Grupo faz oposição à atual direção do Sindicato de Motoristas e Cobradores (Sindmotoristas), que deve ter eleições amanhã

08h57- A Raposo Tavares continua com uma faixa interditada na altura do km 27, sentido São Paulo, devido a um caminhão com pane mecânica na pista. Ainda no sentido capital, a via tem tráfego lento, do km 13 ao 10

08h54- O Terminal Lapa e os terminais Mercado e Sacomã, do Expresso Tiradentes também estão bloqueados pela ação de sindicalistas. Segundo a rádio CBN, já são cerca de 500 linhas de ônibus paradas pelas manifestações

08h41- Campanhas eleitorais dos sindicatos de motoristas de ônibus fecham ao menos 8 terminais de São Paulo, informa SPTrans. Os terminais que estão bloqueados são: Santo Amaro, Parque Dom Pedro, Capelinha, Campo Limpo, Grajaú, Varginha, João Dias e o terminal do Metrô Santana

08h30- Outro acidente no Rodoanel provoca lentidão na pista Expressa, sentido Bandeirantes. Congestionamento vai da altura do km 29 ao 27, na cidade de Cotia

08h23- São Paulo registra agora 26 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h21- Um acidente provoca 6 km de lentidão na pista Expressa do Rodoanel Mário Covas, sentido Bandeirantes. Congestionamento vai do km 24 ao 18, na altura de Osasco

08h18- A Av. Sarim Farah Maluf tem 1,9 km de lentidão no sentido Marginal, da altura da Rua Demetrio Ribeiro até a Av. Celso Garcia

08h13- A Av. Professor Francisco Morato está com uma faixa ocupada no sentido bairro, na altura da Av. Vital Brasil, devido a um acidente envolvendo um carro e uma moto

08h09- Um acidente ocupa uma faixa da pista Expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, na altura da Ponte do Morumbi

08h07- Os principais pontos de congestionamento na capital são:

Avenida Aricanduva , sentido Marginal, da Rua Benedita Paula Coelho até a Ponte Aricanduva (3,2 km)

, sentido Marginal, (3,2 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,1 km)

, sentido Castelo Branco, pista local, (3,1 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

sentido Marginal, (3,0 km) Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Vila Guilherme (2,9 km)

07h56- Rodovia Anchieta tem lentidão dos km 14 ao 10, na chegada a São Paulo

07H50- Um acidente bloqueia duas faixas e provoca congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital. No momento, a CCR AutoBan registra lentidão do km 151 ao 150, em Jundiaí

07h48- Marginal Tietê tem agora 3,6 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da altura da Ponte Jânio Quadros até a Ponte das Bandeiras

07h45- A queda de uma moto interdita a faixa da esquerda da pista Expressa da Marginal Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, sentido Interlagos

07h44- São Paulo tem agora 25 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h42- Após registrar lentidão na chegada a São Paulo na manhã de hoje, tráfego flui normalmente em ambos os sentidos da Rodovia Ayrton Senna

07h40- Lentidão na pista Expressa da Castelo Branco chega a 2km, na altura de Barueri. Tráfego segue congestionado entre os km 27 e 25, no sentido capital

07h35- A Rodovia Raposo Tavares está com uma faixa interditada na altura do km 27, no sentido capital, devido a um caminhão com pane mecânica na pista. O incidente provoca lentidão até o km 30

07h32- A Dutra tem agora 5 km de lentidão na pista Expressa, na chegada a São Paulo. Congestionamento vai do km 220 ao 225, em Guarulhos

07h31- São Paulo tem agora 28 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h21- Castelo Branco tem 1 km de lentidão na pista Expressa, no sentido capital, na altura de Barueri. Congestionamento vai do km 26 ao 25

07h17- Após registrar 10 km de lentidão na volta do feriado ontem, Rodovia Fernão Dias segue com tráfego normal na manhã desta quarta-feira

07h13- Rodovia Anhanguera registra 4 km de lentidão na pista Expressa, sentido capital, na altura de Campinas. Tráfego segue lento entre os km 108 e 104

07h05- Principais pontos de lentidão no trânsito de São Paulo são:

Avenida Aricanduva , sentido Marginal, da Rua Benedita Paula Coelho até a Ponte Aricanduva (3,6 km)

, sentido Marginal, (3,6 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Rua Miruna (2,1 km)

, sentido Marginal, (2,1 km) Marginal Tietê , sentido Castelo, pista local, do Arco da Sabesp até a Ponte das Bandeiras (2,1 km)

, sentido Castelo, pista local, (2,1 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Rua Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro (1,7 km)

07H02- CET registra agora 18 km de lentidão nas vias monitoradas da capital

07h00- Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 18 ao 11, no sentido capital, informa Ecopistas

06h54- A Av. dos Bandeirantes tem 2 ,1 km de lentidão no sentido Marginal, da altura do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Avenida Miruna

06h50- Um ônibus quebrado bloqueia uma faixa do Rodoanel Mário Covas no sentido Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 18. Há lentidão desde o km 23

06h45- A Rodovia Anchieta tem lentidão dos km 13 ao 10 na chegada a São Paulo

06h41- São Paulo tem agora 10 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h40- A Rodovia Castelo Branco está com lentidão na pista Marginal, sentido capital, na altura de Osasco. O tráfego segue lento entre os km 15 e 13

06h35- A faixa central da Ponte Aricanduva está bloqueada no sentido da Marginal Tietê, devido a um acidente com atropelamento. Há uma pessoa ferida

06h30- A Presidente Dutra tem lentidão na pista Expressa, entre os km 209 e 210, no sentido São Paulo

06h20- Começam a ser implantadas hoje as faixas exclusivas de ônibus nas Avenidas Paulista e Dr. Arnaldo. Os corredores vão funcionar das 6h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 6h até as 14h. Confira a matéria exclusiva

06h18- O rodízio municipal de veículos volta a valer hoje na capital

06h12- A Rodovia Ayrton Senna também registra lentidão no sentido São Paulo, do km 23 ao 20

06h05- As demais estradas que ligam a capital a outros estados e ao interior seguem sem problemas no trânsito

06h00- Bom dia! A Rodovia Presidente Dutra tem 1 km de lentidão na pista Marginal, sentido São Paulo, dos km 224 ao 225, na manhã desta quarta-feira