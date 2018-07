TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h13 – A capital tem 44 km de lentidão no momento.

20h10 – A Avenida Santo Amaro registra morosidade, sentido centro, da Domingos Fernandes até a Gastão Liberal Pinto.

19h58 – A Avenida Luis Carlos Berrini registra 1,9 km de congestionamento, sentido Morumbi, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Roberto Marinho.

19h33 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

19h10 – A Avenida Washington Luís tem 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Sebastião Hermeto Júnior até a Praça Pedro Chaves.

19h31 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até o Viaduto Péricles.

19h15 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h08 – A Avenida Washington Luís tem 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h05 – A Avenida João Dias tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h54 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Haddock Lobo.

18h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h41 – O Corredor Norte-Sul tem 7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Avenida Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h32 – A Radial Leste tem 4,8 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Melchert.

18h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias.

18h15 – A cidade tem 105 km de vias congestionadas.

17h40 – A Marginal Pinheiros tem 6 km de congestionamento no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. No sentido inverso, quase 3 quilômetros de lentidão a partir da Ponte Eusébio Matoso.

A Avenida Vinte e Três de Maio também apresenta lentidão, no sentido Aeroporto, desde a Avenida Jamaris.

Quem segue pela Marginal do Tietê também encontra problemas. No sentido Ayrton Senna são quase 4 quilômetros de lentidão a partir da Ponte do Tatuapé.

17h27 – Estão bloqueadas as vias da direita da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, na altura do KM 14. Um carro pegou fogo mais cedo na região. Ninguém se feriu. Apesar do incidente, não há pontos de parada.

17h10 – São Paulo tem 41 quilômetros de congestionamento.

17h06 – A Avenida Presidente Wilson está alagada desde a manhã de hoje. Só hoje, foram registrados 21 pontos alagados, agora inativos, na capital devido à chuva.

16h23 – Congestionamento na Rodovia Presidente Dutra na região de Guarulhos. O excesso de veículos deixa lentidão entre os quilômetros 223 e 223, no sentido São Paulo.

16h10 – Na Luis Inácio de Anhaia Melo, mais de 1 quilômetro de lentidão no sentido bairro.

15h59 – A Avenida Faria Lima tem 1,5 quilômetro de lentidão no sentido Pinheiros, de Gabriel Monteiro da Silva até Horacio Lafer.

Na Avenida do Estado, lentidão da Rua São Caetano até a região da Rua 25 de março, sentido bairro.

15h48 – Um acidente na Av. Penha de França, sentido bairro, ocupa duas faixas, junto Av. Cangaiba, no bairro da Penha.

15h42 – São Paulo tem 18 quilômetros de congestionamento.

13h47 – Manifestação na Rua Maria Paula, sentido único, interdita faixa da esquerda junto à Rua Santo Antônio.

13h42 – A DERSA comunica que a interdição da Rodovia dos Tamoios para detonação de rochas, programada para dia 21 de junho das 12h às 14h, foi CANCELADA por conta das condições climáticas na região.

Para a próxima semana estão previstas as seguintes interrupções:

– terça-feira (26/06): detonação no km 16

– quarta-feira (27/06): detonação no km 37,2

– quinta-feira (28/06): detonação no km 37,2

13h05 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa, do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul, e na pista local, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte das Bandeiras.

12h58 – Permanece alagamento na Rua João Jacinto. Ocupação total junto à Rua são Caetano.

12h45 – São Paulo tem 29 quilômetros de lentidão.

12h40 – A Marginal do Tietê tem 2 quilômetros de congestionamento no sentido Castello, da Cruzeiro do Sul até Jânio Quadros. A Marginal do Pinheiros também tem trânsito carregado. São 2,2 quilômetros no sentido Interlagos.

12h36 – A Avenida Salim Farah Maluf concentra o maior congestionamento da cidade neste início de tarde. São 3,5 quilômetros de lentidão no sentido Vila Prudente, desde a Rua Acre até o Vd. Tatuapé.

12h24 -A Avenida dos Bandeirantes tem mais de 3km de lentidão no sentido marginal, a partir do Viaduto Santo Amaro.

12h13 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 289 e o km 279, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo do tráfego intenso no Rodoanel Sul. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão.

12h00 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, ocupa duas faixas, junto à Ponte Caio Pompeu de Toledo.

11h51 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Conselheiro Carrão.

11h27 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

11h14 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa, entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Nordestino e na local entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva.

11h13 – São Paulo tem 90 km de filas.

10h56 – Usuário ainda encontra tráfego lento em direção a Capital, do km 32 ao 11, região entre Itaquaquecetuba e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal

10h55 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

10h20 – São Paulo ainda tem 9 pontos de alagamentos.

10h05 – A Marginal Tietê, sentido Lapa, tem lentidão na pista expressa, entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Nordestino, e na local entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva. São Paulo com 113 km de filas. Zona sul com 46 km de lentidão.

9h54 – Acidente Rua Teodoro Sampaio ocupa duas faixas, perto da Rua Arruda Alvim.

9h53 – Tráfego lento no acesso ao Porto de Santos, do Km 62 ao Km 64 da Anchieta, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com fluxo normal. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h38 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamento. No sentido Interlagos, a pista expressa tem trânsito intenso entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco e entre as Pontes Transamérica e Ary Torres. Do outro lado, entre as Ruas Quintana e Rubens Gomes Bueno. São Paulo tem 121 km de filas. Zona sul com 51 km de lentidão.

9h32 – A Rodovia dos Tamoios será interditada na próxima quinta-feira, 21, no trecho de Paraibuna, no interior de São Paulo, para obras de duplicação da via, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). A interdição vai acontecer entre o meio-dia e 14 horas da quinta, nos dois sentidos do km 37,4, para operação de desmonte de rochas.

Na tarde desta terça-feira, 19, a Rodovia dos Tamoios também foi interditada por aproximadamente 45 minutos em ambos os sentidos, no km 16, em Jambeiro, para a realização dos trabalhos de detonação, necessária às obras de duplicação do Trecho de Planalto.

Os usuários da Tamoios devem ficar atentos, pois interdições deste tipo deverão acontecer semanalmente de segunda a quinta-feira, sempre das 12h às 14h, durante todo o período de obras, segundo o Dersa. De sexta-feira a domingo não haverá interrupção de tráfego.

Alternativas

Os motoristas que costumam utilizar a Rodovia dos Tamoios podem optar por trafegar nas rotas alternativas na região, como a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

O usuário que estiver trafegando pela Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) também poderá acessar, no km 96, a Rodovia Professor Julio de Paula Moraes/João Amaral Gurgel (SP-103) e a Tamoios, no km 23; para aqueles que partirem do Litoral a solução é ir pela Tamoios, dirigindo-se à SP-103, no desvio do km 23, entrando pela SP-070.

9h13 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 7,5 km de trânsito lento da Avenida do Estado até o Túnel Ayrton Senna I. São Paulo com 113 km de filas. Zona sul com 50 km de lentidão.

9h03 – Motorista encontra tráfego lento em direção a Capital, do km 29 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui bem.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há garoa em diversos trechos operados pela Ecopistas. A concessionária pede cautela aos motoristas.

8h57 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,5 km de lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 117 km de filas. Zona sul com 53 km de lentidão.

8h43 – A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que, para atender ao público do jogo Corinthians e Santos, válido pela Copa Libertadores da América, 64 linhas de ônibus operarão nas vias próximas ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu.

Av. Pacaembu

917M-10 MORRO GRANDE – METRO ANA ROSA

209C-10 CENTER NORTE – VILA MADALENA

408A-10 MACHADO DE ASSIS – CARDOSO DE ALMEIDA

6232-10 PINHEIROS/VILA IDA – METRÔ BARRA FUNDA

Av. Dr. Arnaldo

8171-10 PERUS – PINHEIROS

907M-10 METRÔ V. MADALENA – BERRINI

917H-10 TERMINAL PIRITUBA – METRO VILA MARIANA

917M-10 MORRO GRANDE – METRO ANA ROSA

975A-10 VILA BRASILANDIA – METRO ANA ROSA

175P-10 EDU CHAVES – ANA ROSA

177H-10 METRÔ SANTANA – BUTANTA – USP

177P-10 METRÔ SANTANA – BUTANTA – USP

178L-10 LAUZANE PAULISTA – HOSP. DAS CLINICAS

701A-10 PQ. EDU CHAVES – METRO VILA MADALENA

701U-10 JACANA – BUTANTA – USP

478P-10 SACOMA – POMPEIA

478P-31 SACOMA – POMPEIA

647C-10 TERM. JOAO DIAS – HOSP. DAS CLINICAS

809C-10 TERM. CAMPO LIMPO – HOSPITAL DAS CLÍNICAS

6232-10 PINHEIROS/VILA IDA – METRÔ BARRA FUNDA

7002-10 JD. ROSA MARIA – HOSP. DAS CLINICAS

702U-21 PINHEIROS – TERM. PQ. D.PEDRO II

714C-10 COHAB EDUCANDARIO – LGO. DA POLVORA

719P-10 PINHEIROS – METRÔ ARMÊNIA

719R-10 RIO PEQUENO – METRO BARRA FUNDA

7228-10 PINHEIROS – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

7267-10 APIACAS – PCA RAMOS DE AZEVEDO

7272-10 MERCADO DA LAPA – PCA RAMOS DE AZEVEDO

7281-10 LAPA – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

7282-10 PQ. CONTINENTAL – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

771P-10 JD. JOÃO XXIII – HOSP. DAS CLÍNICAS

775F-10 JD. DAS PALMAS – HOSP. DAS CLINICAS

817C-10 LAPA – HOSP. DAS CLINICAS

856R-10 LAPA – SOCORRO

874C-10 PQ. CONTINENTAL – METRO VILA MARIANA

875H-10 TERMINAL LAPA – METRO VILA MARIANA

875P-10 METRO BARRA FUNDA – METRO ANA ROSA

Av. General Olímpio da Silveira

8000-10 TERMINAL LAPA – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8400-10 TERMINAL PIRITUBA – PÇ RAMOS DE AZEVEDO

8542-10 BRASILANDIA – PCA. DO CORREIO

8548-10 JD. DOS CUNHAS – PCA. DO CORREIO

8549-10 TAIPAS – PCA. DO CORREIO

8594-10 CID. D’ABRIL – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8622-10 MORRO DOCE – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8677-10 JD. LIBANO – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8677-31 JD. LIBANO – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8677-31 JD. LIBANO – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8686-10 MANGALOT – LARGO DO PAISSANDÚ

8696-10 JARAGUA – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

8696-41 JARAGUA – PCA.RAMOS DE AZEVEDO

975A-10 VILA BRASILANDIA – METRO ANA ROSA

978J-10 VOITH – TERM PRINCESA ISABEL

978J-10 VOITH – TERM PRINCESA ISABEL

175P-10 EDU CHAVES – ANA ROSA

177P-10 METRÔ SANTANA – BUTANTA – USP

407M-10 VILA MONUMENTO – VILA MADALENA

874T-10 IPIRANGA – LAPA

875A-10 AEROPORTO – PERDIZES (VIA ARATÃS)

875M-10 AEROPORTO – PERDIZES (VIA MIRUNA)

828P-10 LAPA – METRO BARRA FUNDA

8319-10 PQ. CONTINENTAL – PCA RAMOS DE AZEVEDO

8615-10 PQ. DA LAPA – TERM. PQ. D. PEDRO II

875P-10 METRO BARRA FUNDA – METRO ANA ROSA

877T-10 VILA ANASTACIO – METRÔ PARAÍSO

8h38 – Avenida Celso Garcia liberada após acidente entre carro e ônibus, junto à Pça. Major Guilherme Rudge, sentido centro.

8h37 – Motorista encontra lentidão no sentido São Paulo do km 18 ao Km 19, pela Rodovia dos Imigrantes, do km 20 ao km 18 e do Km 14 ao km 10, pela Rodovia Anchieta. Já na chegada a Santos, o tráfego é lento do Km 64 ao Km 65 da Anchieta, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com fluxo normal. Chove em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h36 – A chuva que atinge a cidade de São Paulo desde a noite desta terça-feira, 19, provocou a queda de duas árvores de grande porte e a formação de pelo menos 12 pontos de alagamentos, prejudicando o trânsito na cidade, sendo um deles intransitável, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo dados da CET, a Rua João Jacinto, travessa da Rua São Caetano, no centro, está totalmente fechada por conta do alagamento. Os motoristas encontram também alagamentos nas marginais do Tietê e do Pinheiros, onde estão três trechos alagados. Dois deles na pista expressa, sentido Interlagos, um perto da Ponte Roberto Zuccolo e outro perto da Ponte Cidade Universitária. No outro lado, o alagamento está na pista expressa, perto da Ponte Ary Torres.

Na Marginal do Tietê, cinco pontos de alagamenos atrapalham o trânsito. No sentido Lapa, os trechos alagados estão na pista central, perto da Ponte das Bandeiras, na local, perto da Ponte do Piqueri e da Ponte da Vila Guilherme. Do outro lado, a pista central tem alagamento na altura dos números 11.837 e 5.111.

Outros trechos alagados estão na Avenida Santo Amaro, sentido Centro, altura do número 2.869, Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, no numeral 955, e na Avenida Paulo VI, junto à rua Lisboa.

Árvores

Duas árvores de grande porte caíram na manhã desta quarta-feira na região da Saúde, na zona sul, e interditam parte da via. Uma delas na Rua Dias Penteado, perto da Avenida Padre Lourenço, e outra na Avenida Bosque da Saúde, onde a fiação da Eletropaulo foi atingida.

Semáforos

A chuva também prejudica o funcionamento de ao menos 21 semáforos na cidade. Alguns deles estão na Avenida Zaki Narchi, com Avenida General Ataliba Leonel, Rua Dr. Renato Paes de Barros, Avenida Olavo Fontoura, Avenida Cupecê e Rua São Joaquim.

Lentidão

A cidade registrava às 8h30, 111 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A Radial Leste e a Marginal do Tietê eram as vias com maior trecho de lentidão. A Radial registrava oito quilômetros de trânsito lento no sentido centro, entre o Viaduto Pires do Rio e Rua Divinolândia. Já a pista local da marginal estava com 6,5 quilômetros de morosidade no sentido Lapa, entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva.

8h15 – São Paulo tem 105 km de filas.

8h11 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até Avenida Vinte e Três de Maio.

8h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 97 km de filas. Zona sul com 43 km de congestionamento.

7h59 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, junto à Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

7h50 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionadas entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

7h39 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul com lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 72 km de lentidão. Zona sul com 25 km de filas.

7h29 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 5 km de trânsito lento entre a Rua da Coroa e Hospital Vila Maria. São Paulo com 69 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h27 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 357,3 e o km 361,3, na região de Miracatu, reflexo de um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta no km 361,3 que restringiu o tráfego na via. Não há mais restrições. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

7h26 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a Radial Leste, sentido centro, em razão de uma ocorrência policial ocorrida na noite desta terça, na altura do Viaduto Guadalajara, que bloqueia duas faixas da esquerda.

7h25 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo). O tempo é chuvoso em pontos entre o km 949 (Vargem) e o km 90 (Guarulhos). A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

7h21 – Acidente entre carro e ônibus na Avenida Celso Garcia, perto da Praça Major Guilherme Rudge, interdita sentido centro.

7h19 – Radial Leste, sentido Centro, com 8 km de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e Avenida Divinolândia. São Paulo com 64 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h16 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio ocupa duas faixas da direita, sentido Aeroporto, após Viaduto Pedroso.

7h12 – São Paulo tem 11 pontos de alagamentos, três deles na Marginal do Pinheiros.

6h57 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 4 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e das Bandeiras.

6h55 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 5 quilômetros de lentidão a partir do Hospital da Vila Maria.

6h48 – CET registra 40 quilômetros de ruas congestionadas na capital; Marginal do Tietê, sentido Castello, com trechos de tráfego ruim nas pistas local e expressa entre as pontes Aricanduva e Bandeiras.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 10 quilômetros de trechos de congestionamento acumulados a partir da Praça Divinolândia, região da Vila Matilde. Lentidão é reflexo de acidente na região do Belém.

6h43 – Lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre os quilômetros 357 e 361, região de Miracatu, reflexo de um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta no km 361. Via já desbloqueada

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 8 quilômetros de trechos de congestionamento acumulados a partir da Avenida Bernardino Brito F. de Carvalho, próximo ao Metrô Vila Matilde.

6h33 – CET registra 10 quilômetros de congestionamento na capital; o pior deles na pista sentido centro da Radial Leste, de 3,6 quilômetros, entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

6h26 – CET registra 7 pontos de alagamento na capital paulista; o único intransitável neste momento é registrado na Avenida Pedro Alvares Cabral junto à Praça Ibrahim Nobre

6h10 – Acidente bloqueia duas faixas da Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, junto ao Viaduto Pedroso. Há lentidão no local.

5h45 – Alagamento intransitável na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, junto à Ponte Cidade Jardim.

0h37 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera até as 5 horas no esquema 2 x 5, com a pista sul (de descida) da Imigrantes fechada para manutenção.

0h35 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, com lentidão entre os quilômetros 333 e 339, em Juquitiba, e entre os quilômetros 343 e 345, dentro da Serra do Cafezal, em Miracatu. As causas são: o excesso de veículos, pista escorregadia e o afunilamento de faixas no trecho de serra.