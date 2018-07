TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 11 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

19h46 – Tráfego normalizado para quem chega ao Aeroporto de Guarulhos, na Rodovia Hélio Smidt. Na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, trânsito também é bom. Mais cedo, houve lentidão na via por conta de um incêndio no Parque Ecológico do Tietê.

19h44 – Tráfego segue lento no sentindo interior da Rodovia Ayrton Senna do quilômetro 11 ao 20.

19h42 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, por conta do excesso de veículos. O congestionamento para quem sai de São Paulo vai do quilômetro 228 ao 223.

19h41 – Trânsito continua intenso na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes. Lentidão se estende por 7 quilômetros, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h24 – Trânsito em São Paulo registra 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h22 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua dos Ingleses.

19h21 – Na zona sul, acidente na Estrada do Campo Limpo ocupa duas faixas do sentido centro, na altura da Rua dos Mirandas.

19h17 – No sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna há lentidão do quilômetro 19 ao 14. Segundo a concessionária que administra a via, congestionamento é causado por veículos que desaceleram para ver bombeiros tentando apagar incêndio no Parque Ecológico do Tietê.

19h12 – São Paulo tem 111 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h11 – Trânsito na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, se reduz 3,6 quilômetros, entre a Ponte Engenheiro Ari Torres e a Ponte Nova do Morumbi.

19h06 – Trânsito em São Paulo registra 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h03 – Radial Leste, no sentido bairro, segue com lentidão por 4,6 quilômetros, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h02 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa, na saída de São Paulo, entre os quilômetros 226 e 223.

18h59 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, continua com tráfego lento entre a Ponte Engenheiro Ari Torres e a Ponte Transamérica. No total, a via tem 7,9 quilômetros de congestionamentos.

18h55 – Trânsito começa a melhorar no corredor Norte-Sul, sentido aeroporto (5,7 quilômetros de congestionamento), e na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco (5,2 quilômetros de lentidão).

18h50 – O excesso de veículos deixa o tráfego lento na Rodovia Imigrantes, sentido Praia Grande, entre os quilômetros 62 e 65.

18h50 – Trânsito em São Paulo registra 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h47 – A Avenida dos Tajurás foi liberada em relação ao acidente junto à Praça Professor Américo de Moura.

18h46 – Um Acidente bloqueia a faixa da esquerda da pista expressa da Rodovia Anhanguera, no sentido capital. Há um quilômetro de congestionamento no local.

18h45 – Tráfego é intenso para quem chega ao Aeroporto de Guarulhos, pela Rodovia Hélio Smidt. A lentidão é causada pelo excesso de veículos na via.

18h44 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente nas proximidades da Ponte João Dias.

18h43 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente junto à Ponte Eusébio Matoso.

18h42 – A Avenida Rangel Pestana foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua Gomes Cardim.

18h41 – Tráfego continua lento na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes. Trânsito na via soma sete quilômetros, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h37 – São Paulo tem 162 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h35 – A lentidão aumenta na Rodovia Castelo Branco, sentido capital. Na pista expressa, o tráfego é intenso entre os quilômetros 32 e 23, reflexo de um acidente que aconteceu no final da tarde.

18h33 – Acidente na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, no sentido bairro, ocupa duas faixas próximo à Rua Professor Campos de Oliveira.

18h32 – Colisão entre um carro e uma moto interdita a faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, próximo à Ponte do Morumbi. Lentidão na via se estende por seis quilômetros.

18h27 – Atropelamento na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no sentido centro, ocupa a faixa exclusiva de ônibus, nas proximidades da Rua dos Ingleses.

18h23 – O tráfego é lento na Rodovia Raposo Tavares nos dois sentidos por conta do excesso de veículos. Quem vai para a capital enfrenta trânsito intenso entre os quilômetros 26 e 23. Em direção ao interior, há lentidão entre os quilômetros 13 e 23.

18h22 – Trânsito em São Paulo registra 158 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h21 – Já o sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros tem a pista local congestionada da Ponte Estaiada até Ponte Eusébio Matoso.

18h19 – A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Estaiada e a Ponte Transamérica.

18h18 – O sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê apresenta pontos de congestionamento na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

18h17 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, registram lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até Rodovia Castelo Branco.

18h14 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré na pista expressa. Lentidão acontece entre os quilômetros 109 e 104, como reflexo do congestionamento da Rodovia Dom Pedro.

18h13 – A Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, tem tráfego lento da Rua da Consolação até o Largo Padre Péricles. O sentido Penha da mesma via segue com dificuldade da Avenida Francisco Matarazzo até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h11 – Já o sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul registra congestionamentos da Praça da Bandeira até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h10 – No sentido Santana do Corredor Norte-Sul, há lentidão do Viaduto Pedroso até Avenida do Estado.

18h09 – Acidente na Rodovia Castelo Branco, sentido capital, deixa tráfego lento na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 29 ao 23.

18h08 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem tráfego intenso entre a Rua Ribeiro do Vale e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h05 – Trânsito em São Paulo registra 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h04 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, entre os quilômetros 15 e 18.

18h04 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 20, no sentido interior, como reflexo do excesso de veículos e de acidente que ocorreu mais cedo.

18h01 – Trânsito em São Paulo começa a se dissipar. O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, é a via mais movimentada, com 8,7 quilômetros de lentidão. A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, vem logo atrás, com sete quilômetros nas pistas local e expressa.

17h58 – Trânsito em São Paulo registra 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h58 – Na Avenida Nove de Julho, há lentidão no sentido centro entre a Rua Groenlandia e a Rua França.

17h56 – Motoristas no Corredor Rebouças, sentido bairro, enfrentam lentidão de 2,5 quilômetros entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Maria Carolina.

17h49 – Trânsito em São Paulo registra 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h48 – Saídas do Estádio do Pacaembu no sentido Marginal seguem com lentidão da Rua Alagoas até a Rua Baronesa de Porto Carreiro.

17h44 – Excesso de veículo deixa o trânsito lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido São Paulo, entre os quilômetros 266 e 270.

17h43 – Trânsito no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva registra lentidão de 2,7 quilômetros entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

17h41 – Na chegada a São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, o tráfego é intenso na pista marginal. Lentidão entre os quilômetros 219 e 225.

17h40 – Lentidão na Radial Leste se estende por 3,5 quilômetros, no sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

17h36 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento nos dois sentidos. Em direção à capital, há lentidão por excesso de veículos entre os quilômetros 23 e 20. No sentido interior, tráfego lento entre os quilômetros 17 e 20, como reflexo de um acidente que interditou a faixa da esquerda por poucos minutos.17h37 – Trânsito em São Paulo registra 144 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h35 – Atropelamento na Avenida dos Tarujás, sentido centro, bloqueia a faixa da direita próximo à Praça Professor Américo de Moura.

17h32 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em dois pontos. No sentido capital, há lentidão entre os quilômetros 62 e 58. Já em direção ao interior, o trânsito é intenso entre os quilômetros 57 e 61.

17h31 – A Avenida Ibirapuera apresenta lentidão de 3 quilômetros no sentido bairro, entre a Rua D’ouro e a Avenida dos Bandeirantes.

17h29 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek segue lenta no sentido Pinheiros, da Rua João Cachoeira até a Rua Ramos Batista.

17h26 – Trânsito em São Paulo registra 127 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h26 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem filas do quilômetro 50 ao 44, reflexo de uma carreta quebrada. Não há interdição de faixas.

17h25 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão na pista expressa entre os quilômetros 26 e 23, em Barueri.

17h25 – A Rua da Consolação também tem foco de congestionamento entre a Rua Piauí e a Avenida Nove de Julho.

17h22 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, registra lentidão de um quilômetro, da Avenida Eusébio Matoso até a Rua Tucumã.

17h15 -Trânsito em São Paulo registra 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – O trânsito no Corredor Norte-Sul apresenta lentidão tanto no sentido Santana (3,3 quilômetros) como no sentido aeroporto (8,7 quilômetros).

17h11 – Avenida do Estado tem congestionamento de 3,3 quilômetros no sentido Santana, da Rua Trinta e Um de Març0 até Tiradentes.

17h08 – Marginal do Pinheiros continua com lentidão nos dois sentidos. Motoristas que seguem para Interlagos enfrentam 7,8 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Já para quem se dirige à Castelo Branco, o trânsito está lento da Rua Quintana até Avenida Eusébio Matoso, somando 3,5 quilômetros.

17h01 – Colisão entre quatro carros interdita uma faixa da pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Acidente ocorreu nas proximidades da Ponte da Freguesia do Ó.

16h57 – Trânsito em São Paulo registra 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h55 – Marginal do Tietê segue com muita lentidão nas três pistas do sentido Ayrton Senna. Na expressa, congestionamento soma 10 quilômetros, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Vila Guilherme. Na central, motoristas enfrentam 5,5 quilômetros de lentidão, da Rua Cristina Tomás até a Ponte Jânio Quadros. Na pista local, trânsito se estende por 8,8 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

16h50 – No Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, lentidão se estende por 8,7 quilômetros, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h48 – Motoristas na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, enfrentam 7,8 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Avenida Cidade Jardim.

16h46 – São Paulo tem 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 quilômetros de congestionamento no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Vila Guilherme.

16h41 – Trânsito em São Paulo soma 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h40 – A usuária do Instagram flamancz registrou a movimentação na Avenida Vinte e Três de Maio na tarde desta quarta-feira. Segundo a CET, lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, soma 8,7 quilômetros.

16h32 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação às obras antes da Ponte Jânio Quadros, na Vila Mariana.

16h31 – Trânsito em São Paulo soma 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h26 – A Rua Vergueiro foi liberada em relação à manifestação da União Geral dos Trabalhadores.

16h25 – Acidente na Avenida Rangel Pestana, sentido centro, ocupa uma faixa próximo à Rua Gomes Cardim.

16h24 – Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello liberada em relação acidente junto à Rua Ituverava

16h23 – Avenida Marechal Tito liberada em relação ao acidente junto à R. Alarico Cavalcanti Nunes

16h22 – Sentido Penha da Ligação Leste-Oeste registra lentidão em 2,6 quilômetros, da Rua Antônio de Barros até a Avenida Alcântara Machado.

16h19 – Cresce para 7,1 quilômetros a extensão do congestionamento no Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto. Foco da lentidão está entre o Viaduto Pedroso e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h16 – Após acidente, congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, se estende por 5 quilômetros, da Ponte do Jaguaré até a Avenida Cidade Jardim.

16h06 – Excesso de veículos causa congestionamento na Rodovia Raposo Tavares, do quilômetro 15 ao 18 do sentido Cotia.

16h04 – No momento, São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h04 – Trânsito na Marginal do Tietê registra lentidão de 6,7 quilômetros no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme.

15h58 – Outro acidente, este na pista expressa da Marginal do Pinheiros, ocupa duas faixas do sentido Castelo Branco, próximo à Ponte João Dias.

15h54 – Acidente na Marginal do Pinheiros, pista única, ocupa duas faixas no sentido Interlagos, após a Ponte Eusébio Matoso.

15h34 – A Rua das Juntas Provisórias, no Centro, segue com lentidão da Escola de Engenharia da Mackenzie até a Avenida Grande São Paulo.

15h32 – Lentidão no Corredor Vinte Três/R Berta/M Guimarães se estende por 5,7 quilômetros no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h28 – Obras na pista central da Marginal do Tietê ocupa duas faixas no sentido Castelo Branco, antes da Ponte Jânio Quadros.

15h27 – Os manifestantes que bloqueavam a Avenida Ipiranga já liberaram a região. Cerca de 100 pessoas se uniram ao protesto, que segue agora para a Secretaria Municipal de Habitação, na Rua São Bento.

15h25 – Devido a neblina que reduz a visibilidade na pista, as Rodovias Anchieta e Imigrantes seguem com operação de comboio no sentido litoral.

15h22 – Motoristas na Avenida Eusébio Matoso enfrentam lentidão de 2,2 quilômetros no sentido Centro, da Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Rua Oscar Freire.

15h19 – Pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, apresenta lentidão do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme. No total, são 2,7 quilômetros de congestionamento.

15h16 – Colisão entre carro e ônibus na Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, no sentido Sapopemba, deixa uma faixa bloqueada.

15h04 – São Paulo tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h00 – Acidente na Avenida Marechal Tito, na zona leste, ocupa agora duas faixas do sentido centro, na proximidade da Rua Alarico Cavalcanti Nunes.

14h28 – Cerca de 100 manifestantes interditam os dois sentidos da Avenida Ipiranga, no cruzamento com a Avenida São João. Segundo a Polícia Militar, eles pedem à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano que aumente a construção de moradias populares.

14h20 – Motoristas que seguem para São Paulo devem evitar a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, que segue congestionada do quilômetro 263 ao 270 devido ao excesso de veículos.

14h18 – Tráfego normalizado na Rodovia Imigrantes após acidente que matou motociclista na manhã desta quarta-feira.

13h25 – No centro, uma manifestação interdita os dois sentidos da Avenida Ipiranga, junto à Avenida São João.

13h23 – Na zona leste, um acidente interdita os dois sentidos da Avenida Marechal Tito, junto à Rua Alarico Cavalcanti Nunes.

13h08 – O tráfego segue lento nos dois sentidos da Rodovia Cônego Domenico Rangoni. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 263 ao quilômetro 270. No sentido Guarujá, o congestionamento vai do quilômetro 270 ao quilômetro 268.

13h06 – No momento, há 31 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h53 – A Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, continua congestionada do quilômetro 62 ao quilômetro 50, ainda reflexo de um acidente que aconteceu na manhã de hoje, no qual um motoqueiro morreu.

12h53 – Faixa da esquerda do quilômetro 50 da Rodovia dos Imigrantes acaba de ser liberada, em direção a São Paulo.

12h51 – Pista expressa no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros registra lentidão em 6,7 quilômetros, de Jaguaré até o Viaduto Cidade Jardim.

12h49 – A faixa da esquerda da Rodovia dos Imigrantes continua interditada no quilômetro 50, sentido São Paulo. A rodovia tem congestionamento desde o quilômetro 62.

12h21 – A Rodovia Cônego Domenico Rangoni está lenta nos dois sentidos. No sentido São Paulo, há congestionamento do quilômetro 267 ao quilômetro 274. No sentido Guarujá, há lentidão do quilômetro 270 ao quilômetro 268.

12h12 – A Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, segue com a faixa da esquerda bloqueada no quilômetro 50. Motorista encontra congestionamento desde o quilômetro 61.

12h07 – Na capital, há 42 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h05 – O Viaduto do Chá foi liberado em relação a manifestação, sentido Patriarca, junto à Rua Liberto Badaró.

12h02 – Faixa da esquerda da Rodovia dos Imigrantes continua bloqueada no quilômetro 50, sentido São Paulo, devido a queda de um motoqueiro. Há congestionamento desde o quilômetro 59.

11h49 – Tráfego está lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, em direção ao Guarujá, do quilômetro 270 ao quilômetro 268. A Rodovia Anchieta está com filas do quilômetro 62 ao quilômetro 64, na chegada a Santos.

11h47 – A Rodovia Ayrton Senna segue com uma faixa bloqueada no quilômetro 21, sentido capital. Há lentidão desde o quilômetro 23.

11h29 – O usuário do Instagram fehcarfona registrou a manifestação que acontece no centro, próximo a Prefeitura de São Paulo. Os manifestantes estão na calçada, mas, segundo a CET, ocupam a via quando o semáforo fecha.

11h24 – Segue a manifestação que acontece, neste momento, no Viaduto do Chá, sentido Patriarca, junto à Rua Líbero Badaró. De acordo com a CET, até o momento os manifestantes ocupam apenas a calçada, por isso o protesto não interfere no trânsito local. Apenas quando o semáforo fecha, eles ocupam a via.

11h11 – Faixa da esquerda da Rodovia dos Imigrantes está bloqueada no quilômetro 50, sentido São Paulo, devido a queda de um motoqueiro. Há congestionamento desde o quilômetro 59.

11h09 – Na capital, há 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h08 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte do Tatuapé até a Ponte da Vila Guilherme.

10h55 – Subida de serra pela Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado, do quilômetro 58 ao quilômetro 50, por conta de dois acidentes.

10h50 – Uma carreta quebrada na faixa da direita no quilômetro 21 da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, deixa o tráfego lento desde o quilômetro 23.

10h48 – Queda de moto bloqueia faixas da esquerda na subida da Rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 52. Há lentidão do quilômetro 50 ao quilômetro 55.

10h46 – Trânsito está lento na subida de serra da Rodovias dos Imigrantes, entre o quilômetro 55 e quilômetro 50.

10h30 – Cerca de 30 manifestantes da União Geral do Trabalhadores continuam na Rua Vergueiro, na zona sul da cidade. De acordo com a CET, a faixa da direita continua bloqueada, e o protesto já causa lentidão na via.

10h28 – Uma manifestação acontece, neste momento, no Viaduto do Chá, sentido Patriarca, junto à Rua Líbero Badaró. De acordo com a CET, até o momento os manifestantes ocupam apenas a calçada, por isso o protesto não interfere no trânsito local.

10h07 – No momento, há 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h01 – A Rodovia Anchieta segue lenta do quilômetro 51 ao quilômetro 53, na pista norte que opera sentido litoral. A Rodovia dos Imigrantes, em direção a São Paulo, tem filas do quilômetro 51 ao quilômetro 46.

09h56 – Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 manifestantes da União Geral do Trabalhadores estão em frente a sede da Anatel, Rua Vergueiro, na zona sul da cidade. De acordo com a CET, a faixa da direita está bloqueada, mas o protesto não tem reflexo no trânsito da região.

09h38 – Pista norte da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem filas do quilômetro 51 ao quilômetro 53, reflexo de um acidente.

09h37 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá. Em direção a São Paulo, o motorista não encontra pontos de lentidão.

09h30 – Na zona sul, uma manifestação ocupa a faixa da direita da Rua Vergueiro, sentido único, junto a Rua Dona Julia.

09h23 – O tráfego segue lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do quilômetro 270 ao quilômetro 268, devido ao excesso de veículos.

09h14 – No momento, há 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h46 – Tráfego no Rodoanel normalizado no sentido Bandeirantes. Mais cedo, um acidente causou 10 quilômetros de retenção.

08h38 – Capital tem 58 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Tendência é de baixa nas próximas horas.

08h32 – Não há mais reflexo do acidente no Rodoanel. Lentidão chegou a 10 quilômetros.

08h25 – Avenida Vereador José Diniz tem dois quilômetros e meio de lentidão no sentido centro, entre a rua Ana Catharina Randi e a avenida dos Bandeirantes.

08h15 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido interior, na saída da capital.

08h05 – Pistas do Rodoanel liberadas em relação ao acidente que aconteceu mais cedo na via. Há dez quilômetros de congestionamento no sentido Bandeirantes.

07h55 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h45 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto de Congonhas, entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h37 – Radial Leste tem três quilômetros de congestionamento no sentido centro, entre o Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

07h30 – Capital tem 35 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Tendência é de alta.

07h24 – Rodovia Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

07h14 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de congestionamento no sentido da Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

07h06 – Rodoanel tem lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes na altura de Osasco por conta de um acidente. Há seis quilômetros de congestionamento.

07h00 – Rodovia Anhanguera tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h55 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a estação de metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.

06h49 – Rodovia Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h42 – Dutra tem tráfego normal no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h36 – Pista sul da Anchieta está bloqueada para obras. A subida para São Paulo é feita pela Imigrantes. A descida para o litoral é feita pela pista norte.