TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 12 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

12h24 – Encerramos a cobertura em tempo real do acidente na Avenida Vereador José Diniz que envolveu dois ônibus e um táxi executivo e provocou a morte de duas pessoas, além de deixar outras oito feridas. Para mais informações, continue acompanhando o noticiário do Estado.

12h15 – O acidente na Avenida Vereador José Diniz ainda ocupa uma faixa no sentido centro, na altura da Rua Joaquim Nabuco. As faixas no sentido bairro estão liberadas.

11h48 – “No momento do acidente, parecia que uma bomba tinha explodido aqui. O impacto [da batida do ônibus no carro e no outro coletivo] foi fortíssimo”, diz Thiago Rodrigo Alves Carneiro, que mora próximo ao local. O leitor do Estado enviou o seu relato por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639.

11h13 – A Avenida Vereador José Diniz segue congestionada na altura da Rua Joaquim Nabuco: sentido centro, 2,5 quilômetros, desde a Rua Fraternidade; sentido bairro, 1,8 quilômetro, a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

10h43 – Segundo a CET, os manifestantes que bloqueiam a Estrada de Itapecerica estão neste momento na altura da Estrada do Campo Limpo, na zona sul.

10h30 – O trânsito continua congestionado na Avenida Vereador José Diniz, no local próximo ao acidente, na altura da Rua Joaquim Nabuco. Em direção ao centro, há 2,5 quilômetros de parada, desde a Rua Fraternidade. Já no sentido bairro, há 1,8 quilômetro, a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

10h15 – O leitor do Estado Diego Ferreira nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que um protesto de cerca de 30 motoristas e cobradores da cooperativa de micro-ônibus Unicooper fecha parcialmente a Estrada de Itapecerica, próxima ao Terminal Capelinha.

10h12 – O ônibus de trás, que esmagou o carro e bateu em outro coletivo, era da Viação Campo Belo e fazia a linha 6455/10 Terminal Capelinha-Largo São Francisco.

10h05 – Confira fotos do grave acidente na Avenida Vereador José Diniz, no Campo Belo, zona sul, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 12.



09h30 – O grave acidente interfere na circulação dos ônibus no corredor da Avenida Vereador José Diniz, informou a SPTrans.

09h24 – O tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Kleber do Vale, conversou sobre a ação da corporação no local do acidente com os jornalistas Haisem Abaki e Mia Bruscato. Ouça a entrevista à Rádio Estadão.

09h17 – A leitora do Estado Natália Fernandes nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 foto do acidente que envolveu dois ônibus e um carro e provocou a morte de duas pessoas, além de deixar oito feridos.

Foto: Natália Fernandes/Estadão

09h01 – Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro feridos do acidente da Avenida Vereador José Diniz foram enviados ao PS Bandeirantes e outros quatro ao PS SP.

08h55 – O acidente na Avenida Vereador José Diniz provocou a morte de duas pessoas que estavam no carro e deixou oito passageiros dos ônibus feridos levemente, informou o Corpo de Bombeiros.

08h51 – Em função do grave acidente, a Avenida José Vereador Diniz está congestionada na altura da Rua Joaquim Nabuco. Em direção ao centro, há 2,5 quilômetros de lentidão, desde a Rua Fraternidade. Já no sentido bairro, a retenção soma 1,8 quilômetro e vai até a Avenida dos Bandeirantes.

08h44 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 24 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

08h41 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do 17 ao 11.

08h33 – A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela Avenida Vereador José Diniz, na altura da Rua Joaquim Nabuco, por causa de um acidente com vítima envolvendo dois ônibus e um carro. Neste momento, há ocupação de uma faixa da esquerda (corredor de ônibus), tanto no sentido bairro quanto no sentido centro.

A sugestão é que os motoristas busquem caminhos alternativos. Agentes de trânsito da CET estão no local orientando os usuários.

08h30 – O usuário do Instagram Sidney Anversa está na Avenida Vereador José Diniz, no Campo Belo, zona sul, e registrou o acidente que envolve dois ônibus e um carro. O veículo de passeio está esmagado e preso sob um dos coletivos.

08h22 – O acidente envolvendo dois ônibus e um carro interdita os dois sentidos da Avenida Vereador José Diniz, na altura da Rua Joaquim Nabuco, no Campo Belo, zona sul.

08h18 – São Paulo tem neste momento 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 6,9 quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco. Já na local, há 1,9 quilômetro de tráfego lento, da Rua Massinet Sorcinelli à Ponte da Casa Verde, e 1,2 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria. Por sua vez, na pista central, há 1,3 quilômetro de retenção, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto (foto), o tráfego flui bem na Marginal nos dois sentidos.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

08h02 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento, do 27 ao 19. Já em direção ao interior, são cinco quilômetros, do 14 ao 19.

08h00 – O Corpo de Bombeiros informou que enviou sete viaturas à Avenida Vereador José Diniz, onde ocorreu um acidente envolvendo dois ônibus e um carro, na altura da Rua Joaquim Nabuco, no Campo Belo, zona sul.

07h58 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 23 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h55 – Rodízio em operação nesta quarta-feira, 12, no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 5 e 6, das 07h00 às 10h00.

07h54 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 11 quilômetros de lentidão, do 26 ao 19 e do 14 ao 10.

07h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão na pista marginal, entre Guarulhos e São Paulo, do quilômetro 217 ao 218, do 220 ao 225 e do 226 ao 229. Há retenção também entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

Já na pista expressa, há redução de velocidade entre os quilômetros 153 e 154, em São José, e entre o 224 e o 225, em Guarulhos.

07h44 – Acidente envolvendo dois ônibus e um carro bloqueia faixa da esquerda da Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, na altura da Rua Joaquim Nabuco, no Campo Belo, zona sul.

07h41 – Um ônibus foi incendiado na noite desta terça-feira, 11, na Estrada Turística do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O veículo queimado bloqueia a faixa da direita, sentido centro. Saiba mais.

07h38 – Veículo quebrado na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, antes da Ponte da Freguesia do Ó.

07h36 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 5,1 quilômetros de tráfego lento, da Praça Pedro Chaves ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h34 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10. Em direção ao litoral, o fluxo é normal.

07h31 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 20 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h26 – São Paulo tem neste momento 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária.

07h23 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.