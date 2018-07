TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h04 – Radial Leste tem 1,6 km de filas no sentido Bairro, pela pista expressa. O tráfego está intendo entre a Avenida Brasil e a Praça Wandenkolk.

16h – São Paulo tem 28 km de filas. Zona sul registra lentidão em 9 km de suas principais vias.

15h54 – Avenida Rebouças, sentido bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Pedroso de Morais e a via Enéas Carvalho de Aguiar.

15h43 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h26 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre o Viaduto Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

14h50 – Lentidão do km 58 ao km 48 da Rodovia dos Imigrantes sentido Capital, reflexo de uma carreta quebrada que interditou as duas faixas da direita na altura do Km 54. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

13h48 – São Paulo tem 26 km de filas e a pior via, neste momento, é a Avenida dos Bandeirantes, que registra 1,8 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros. O congestionamento está entre o Viaduto Santo Amaro e a Ponte João Julião da Costa Aguiar.

13h38 – Avenida Raposo Tavares, tem lentidão no sentido capital, entre a Avenida Alvarenga e o Viaduto Benjamim Mansur.

13h24 – Um carro e uma moto colidiram na Ponte da Freguesia do Ó, no sentido Penha. O Corpo de Bombeiros está no local e não há informações sobre vítimas.

12h54 – Marginal do Tietê, pista local, com 4km de lentidão no sentido Rodovia Ayrton Senna, entre as pontes da Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

12h33 – Avenida Vereador José Diniz tem excesso de veículos no sentido centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Bela Vista.

11h52 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na manhã de hoje.

11h48 – Boas condições de tráfego e visibilidade em todo o trecho de concessão da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Pista sul da Anchieta está fechada para obras, a pista norte, que normalmente opera sentido Capital está com o sentido invertido para o litoral. A previsão é que a interdição permaneça até às 17 horas.

11h28 – Avenida Raposo Tavares, sentido capital, tem congestionamento entre a Ponte Alvarenga e a via Domingos Barbieri.

11h10 – São Paulo tem 22 km de congestionamento e zona leste registra 8 km de filas.

11h03 – Marginal Pinheiros tem 1,7 km de filas no sentido Castelo Branco pela pista local, entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Transamérica.

11h02 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

10h23– Avenida dos Bandeirantes é via mais congestionada a cidade no momento, com 3,8 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros entre os viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

9h58 – Marginal do Pinheiros, pista expressa, com lentidão de 2,7 km entre a Ponte da Cidade Universitária e do Jaguaré.

9h50 – Avenida Adolfo Pinheiro foi liberada na altura da Praça Santa Cruz, em Santo Amaro. Via passava por intervenção mais cedo.

9h22 – Túnel Ayrton Senna com 1,9 km de lentidão a partir da Vinte e Três de Maio.

9h04 – Cidade tem 20 km de congestionamento. Marginal do Tietê é via mais congestionada, com 2,9 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Atílio Fontana, sentido Interlagos. Avenida Vinte e Três de Maio vai lenta no sentido Santana entre a Rua Pedro de Toledo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h32 – Pista local da Rodovia Castelo Branco tem cerca de 1km de lentidão pela pista local pela pista expressa. Prefira a pista expressa.

8h31– Rua Savério Valente, no Jaraguá, interditada no sentido centro na altura da Rua Baquilides, devido a acidente.

8h20 – Acidente entre viatura da PM e carro roubado interdita a Rua Cardon, em São Miguel Paulista, zona leste. Local passa por perícia e não previsão de liberação.

8h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com lentidão do Viaduto Santo Amaro ao Viaduto Jabaquara.

7h37 – Marginal do Tietê, pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, com 2,8 km de lentidão entre a Castelo e a Ponte Atílio Fontana.

7h28 – Acidente entre carro e moto na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, causa interdição da faixa da esquerda na altura da Ponte da Cidade Universitária. São 8 km de congestionamento. Ponte dos Remédios e corredor da Avenida Gastão Vidigal são melhores opções.

7h20 – Viaduto Pompeia, reaberto na terça-feira, 10, tem trânsito lento em direção ao centro. Melhor caminho pelo Viaduto da Lapa.

7h15 – Cidade tem 11 km de lentidão. Zonas leste e oeste são as piores regiões. Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, tem 5 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

6h45 – Pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 1,5 quilômetro de lentidão cada, entre as pontes Jânio Quadros e Tatuapé.

6h38 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com quase 3 quilômetros de congestionamento até a rua Américo Brasiliense.

6h36 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de lentidão até a Radial Leste.

6h35 – Lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Belém e a rua Almirante Brasil. São 2,5 quilômetros.

6h21 – Dez linhas de ônibus foram desviadas, deixando de atender sete pontos, após uma viatura da PM se envolver em acidente, durante perseguição, na esquina entre as ruas Cardon e Criúva, em São Miguel Paulista, zona leste.

6h15 – Rompimento da rede de trólebus na esquina da rua Bitencourt Rodrigues com avenida Rangel Pestana, no centro da capital, impede a circulação quatro linhas de de ônibus elétricos na região.