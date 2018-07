TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 13 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h08 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 13. Voltamos nesta quinta, às 6h. Boa noite!

21h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 223 ao 224, em Guarulhos.

20h59 – São Paulo tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h56 – Tráfego normalizado no corredor das rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

20h53 – Tráfego normalizado no sentido interior da Rodovia Raposo Tavares.

20h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 3,5 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte João Dias.

20h45 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,9 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte da Vila Guilherme.

20h40 – Avenida República do Líbano, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua Dia do Senhor a Avenida Ibirapuera.

20h36 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 2,4 quilômetros do Viaduto Onze de Junho ao Viaduto Tutoia.

20h32 – São Paulo tem 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h28 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,6 quilômetros em toda sua extensão: da Rua da Consolação a Praça Oswaldo Cruz.

20h26 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Bandeirantes.

20h24 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

20h22 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido Santana, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

20h20 – Motorista que sai de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra enfrenta tráfego lento na pista marginal em Guarulhos, do quilômetro 225 ao 223.

20h18 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 7,1 quilômetros do Viaduto Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h16 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

20h15 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 12,5 quilômetros na pista expressa da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Vila Guilherme. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

20h13 – São Paulo tem 157 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h12 – Corredor das Avenidas Rebouças/Eusébio Matoso, sentido centro, tem lentidão de 3,2 quilômetros da Avenida Brigadeiro Faria Lima a Alameda Santos.

20h11 – Corredor Pacaembu/Major Natanael, sentido Marginal do Tietê, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Praça Charles Miller a Ponte da Casa Verde.

20h09 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

20h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,1 quilômetros na pista local da Ponte Américo Brasiliense a Ponte Cidade Jardim.

20h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 3,3 quilômetros entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

20h01 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 212 ao 210, em Guarulhos.

19h58 – Tráfego normalizado na Rodovia Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto de Cumbica.

19h57 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 24, no sentido interior, por conta do excesso de veículos.

19h55 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 15 ao 23 devido ao excesso de veículos.

19h53 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,8 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde até o acesso da Rodovia Presidente Dutra.

19h51 – São Paulo tem 179 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h49 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso a Ponte João Dias.

19h47 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Américo Brasiliense a Ponte Eusébio Matoso.

19h45 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 14,7 quilômetros na pista expressa da Ponte dos Remédios a Ponte da Vila Guilherme. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h43 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 7,9 quilômetros do Viaduto Jaceguai ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h39 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 17 ao 13, por conta do congestionamento na Marginal do Tietê.

19h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 8,9 quilômetros na pista expressa da Ponte da Cidade Universitária a Ponte João Dias.

19h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 220, em Guarulhos.

19h31 – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, tem lentidão de dois quilômetros da Rua Venezuela a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h29 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, tem lentidão de dois quilômetros do Largo Padre Péricles a Avenida Pompeia.

19h27 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido centro, tem lentidão de dois quilômetros da Avenida Francisco Matarazzo a Rua Jaguaribe.

19h25 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem lentidão de 2,3 quilômetros do Viaduto Grande São Paulo a Avenida Salim Farah Maluf.

19h24 – Avenida República do Líbano, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua Dia do Senhor a Avenida Ibirapuera.

19h22 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua Rodrigo de Barros até o Viaduto Trinta e Um de Março.

19h20 – São Paulo tem 216 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 27 ao 19, por conta do excesso de veículos.

19h15 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem trânsito intenso em toda a sua extensão: da Rua da Consolação a Praça Oswaldo Cruz.

19h14 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem congestionamento de 2,8 quilômetros da Ponte do Jaguaré até o Complexo Viário do Cebolão.

19h12 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

19h10 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego normalizado no sentido Capital. Em direção ao interior, há lentidão do quilômetro 11 ao 24.

19h09 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em Jacareí, do quilômetro 157 ao 154.

19h07 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 102 ao 106.

19h03 – Dois pontos de lentidão na saída de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra: do quilômetro 228 ao 226 e do quilômetro 225 ao 223. No sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 220, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

19h01 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego normalizado na chegada ao Guarujá.

19h00 – O usuário do Instagram Andres Staibano registrou o congestionamento na Marginal do Pinheiros nesta tarde. A via apresenta 11,6 quilômetros de lentidão em cada sentido das pistas expressas.

No sentido Castelo Branco, a retenção vai da Rua Américo Brasiliense à Ponte do Jaguaré. Já no sentido Interlagos, o tráfego lento ocorre da Ponte do Jaguaré a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

18h48 – Motoristas que chegam à Capital pela Rodovia Castelo Branco enfrentam dois pontos de lentidão: do quilômetro 23 ao 19, na pista marginal, e do quilômetro 19 ao 13, na pista expressa.

18h46 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 211 ao 210, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

18h45 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento em direção ao Aeroporto de Guarulhos por causa do excesso de veículos.

18h43 – Motorista que segue para o interior pela Rodovia Anhanguera enfrenta dois pontos de lentidão na pista expressa: do quilômetro 66 ao 74, em Louveira; e do quilômetro 101 ao 106, em Campinas.

18h42 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento nos dois sentidos, por excesso de veículos. Do quilômetro 11 ao 26, sentido interior, e do quilômetro 23 ao 20, sentido Capital.

18h41 – São Paulo tem neste momento 229 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário. Veja o gráfico:

18h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 15,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme.

18h38 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 230 ao 226 por conta do excesso de veículos.

18h34 – São Paulo tem neste momento 226 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h29 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

18h28 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 20 ao 16.

18h27 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 157 ao 154, como reflexo de um acidente.

18h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 11,6 quilômetros de retenção na pista expressa, da Rua Américo Brasiliense à Ponte do Jaguaré.

18h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 229 ao 226, em São Paulo.

18h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 27 ao 23 por conta do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, no sentido interior, há congestionamento entre os quilômetros 12 e 23.

18h14 – O usuário do Instagram Cristiano Requena registrou o congestionamento na Marginal do Tietê nesta tarde. A via tem 8,2 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna nas pistas expressa e local, Rodovia Castelo Branco à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h07 – O corredor formado pelas avenidas Pacaembu, Major Natanael e Abraão Ribeiro tem 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, da Praça Charles Miller à Ponte da Casa Verde.

18h05 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h03 – Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Praça Doutor Pedro Corazza à Rua dos Americanos.

18h00 – São Paulo tem neste momento 211 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h58 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 229 ao 230, em São Paulo.

17h57 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 62 ao 58.

17h54 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 30 ao 23, por conta de um acidente.

17h53 – Lentidão no trecho de planalto da Rodovia Anchieta, sentido litoral, do quilômetro 15 ao 18, e no sentido São Paulo, do quilômetro 21 ao 17, por excesso de veículos.

17h51 – Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem 2,2 quilômetros de lentidão, do Viaduto Grande São Paulo à Avenida Salim Farah Maluf.

17h49 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 20. No sentido interior, motorista encontra lentidão do quilômetro 11 ao 20.

17h48 – São Paulo tem neste momento 189 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 157 ao 156.

17h41 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco, do quilômetro 18 ao 13. A causa desta lentidão é o congestionamento na Marginal do Tietê.

17h36 – Motoristas que saem de São Paulo enfrentam tráfego lento na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, por conta do excesso de veículos. Lentidão do quilômetro 227 ao 226.

17h35 – Tráfego intenso na Rodovia Anhanguera, sentido interior, na pista expressa em Louveira. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 65 ao 74.

17h34 – Faixa da Rodovia Raposo Tavares foi liberada no quilômetro 15.

17h32 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem lentidão de 3 quilômetros nos dois sentidos. Em direção ao centro, o congestionamento vai da Avenida Faria Lima à Avenida Paulista. Já no sentido zona oeste, da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Pedroso de Morais.

17h28 – Focos de incêndio no quilômetro 15 da Rodovia Raposo Tavares causa interdição das segunda e terceira faixas. Por conta disso, há lentidão de três quilômetros.

17h27 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 268 ao 270.

17h26 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos: do quilômetro 15 ao 16, pela pista marginal, e do quilômetro 39 ao 40, em direção ao litoral; e do quilômetro 21 ao 17, em direção à Capital.

17h22 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem 6 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Rua Borges Lagoa à Praça da Bandeira.

17h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 218 ao 220, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

17h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,7 quilômetros de congestionamento, da Avenida Miruna à Rua Funchal.

17h15 – Avenida Paulista está congestionada nos dois sentidos em praticamente toda a sua extensão. No sentido Consolação, são 2,4 quilômetros de retenção, da Praça Oswaldo Cruz ao acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo. Já no sentido Paraíso, são 2,3 quilômetros, da Rua Haddock Lobo à Praça Oswaldo Cruz.

17h11 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,2 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h09 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, é a via mais congestionada da Capital neste momento. As pistas expressa e local têm 14,5 quilômetros de retenção, da Rua Américo Brasiliense à Rodovia Castelo Branco.

17h02 – São Paulo tem neste momento 185 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

16h59 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, está com filas do quilômetro 39 ao 40.

16h58 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, enfrenta lentidão do quilômetro 268 ao 270.

16h52 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

16h51 – Rodízio entrará em operação nesta quarta-feira, 13, para veículos com placa final 5 e 6, das 17h00 às 20h00.

16h49 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 13 de novembro.

10h13 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h50 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

09h39 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

09h27 – Marginal do Pinheiros tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Morumbi.

09h00 – Capital tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h53 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

08h45 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h38 – Marginal do Tietê tem uma faixa bloqueada no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Tatuapé, devido a batida envolvendo dois caminhões.

08h32 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

08h28 – Avenida Interlagos tem 2,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Shopping Interlagos.

08h19 – Dutra tem um quilômetro de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h09 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

08h00 – Capital tem 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h55 – Avenida Aricanduva tem 3,4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal Tietê, a partir da Rua Frei Mont’Alverne.

07h43 – Anchieta tem lentidão do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10, no sentido São Paulo.

07h33 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h27 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h15 – Marginal do Tietê tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h12 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

07h08 – Castelo Branco não tem registros de lentidão.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h56 – Rodoanel tem lentidão de dois quilômetros na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

06h46 – Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h40 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

06h35 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h27 – Marginal do Tietê tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Vila Guilherme.

06h21 – Anhanguera está liberada no sentido São Paulo. A rodovia estava bloqueada desde o início da tarde dessa terça-feira por conta de acidente. Um incêndio de grandes proporções atingiu os veículos e uma pessoa morreu carbonizada. Veja matéria.

06h10 – Linha 3-Vermelha do metrô circula com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Um usuário caiu nos trilhos da estação Artur Alvim.

06h10 – Metroviários de São Paulo decidem não fazer greve nesta quarta-feira. Veja matéria.