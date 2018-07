TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 14 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h30 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa entre as pontes Quintana e Eusébio Matoso.

20h14 – São Paulo registra 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 – Avenida João Dias, sentido bairro, com lentidão de 3,6 quilômetros entre a Rua Alves Pontual e a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h56 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, com 2,4 quilômetros de retenção da Rua Pedro de Toledo à Avenida dos Bandeirantes.

19h51 – São Paulo tem neste momento 87 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com lentidão de 6,4 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Belterra.

19h45 – A CPTM informa que as linhas de trens circularão normalmente amanhã.

19h39 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 8,7 quilômetros de lentidão da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h16 – São Paulo registra 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h14 – Radial Leste, sentido bairro, com 4,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

19h01 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,7 quilômetros nas pistas local e expressa entre as pontes Limão e Aricanduva.

19h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 12,3 quilômetros de lentidão na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi até a Avenida Engenheiro Billings.

18h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem seis quilômetros de lentidão entre a Rua Conceição de Monte Alegre e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h39 – Viaduto do Chá tem trânsito liberado depois de manifestação de servidores públicos.

18h16 – São Paulo tem 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h11 – Manifestantes que estavam em frente à Câmara Municipal se juntam aos do Viaduto do Chá e fecham o trânsito no local.

18h01 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão de 4,2 quilômetros entre os viadutos Santa Generosa e Indianópolis.

17h58 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem dois pontos de congestionamento na pista local. O primeiro de 4,6 quilômetros entre as pontes Casa Verde e Vila Guilherme. E de 3,6 quilômetros da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte Aricanduva. Neste segundo, também há lentidão na pista expressa.

17h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Já no sentido Castelo Branco, há congestionamento de 5,3 quilômetros na pista expressa entre as pontes Quintana e Cidade Universitária.

17h49 – São Paulo registra 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h15 – O grupo que protestava em frente à Câmara Municipal se deslocou até o Viaduto do Chá, onde servidores públicos realizavam outra manifestação. Segundo a Polícia Militar, agora há cerca de 750 pessoas interditando os dois sentidos do viaduto e também a Rua Líbero Badaró.

16h56 – São Paulo tem, neste momento, 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h01 – Manifestantes seguem bloqueando as duas faixas do Viaduto do Chá, no centro.

14h27 – Segundo a SPTrans, manifestação no Viaduto do Chá afeta a circulação de ônibus no local. Cerca de 200 funcionários públicos fazem manifestação por melhorias salariais.

14h13 – Há também manifestação em frente à Câmara Municipal de São Paulo. De acordo com a PM, cerca de 40 pessoas ocupam completamente a Rua Maria Paula, no centro. A Polícia afirma que o grupo é composto por engenheiros, mas não sabe informar se pertence a alguma empresa específica. O protesto começou às 13h30.

14h09 – Cerca de 200 funcionários públicos da rede municipal fazem protesto no Viaduto do Chá, segundo a Polícia Militar. A CET informa que as duas faixas estão bloqueadas, próximo à Rua Líbero Badaró, na região central. O ato começou por volta das 13h20 e reivindica aumento salarial para a categoria.

10h17 – Encerramos a cobertura do trânsito e da situação no transporte coletivo em São Paulo. Retornaremos à tarde. Obrigado!

10h08 – São Paulo tem 53 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 4,6 quilômetros congestionados entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro.

09h49 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 224 ao 225.

09h43 – Circulação da linha 9 – Esmeralda da CPTM está normalizada.

09h39 – Acidente na Avenida Rubem Berta, sentido aeroporto, na pista expressa, antes do viaduto Onze de Julho.

09h38 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 68 ao 65.

09h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes do Jaguaré até a Cidade Jardim.

09h08 – São Paulo tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h33 – A usuária do twitter Lê Oliveira (@adorosampa) registra o acúmulo de passageiros que esperam os trens da linha 9-Esmeralda da CPTM. A linha 9 circula com velocidade reduzida há pelo menos meia hora.

Foto: twitter/Lê Oliveira/Divulgação

08h26 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a ponte Nova do Morumbi e o Hotel Transamérica.

08h18 – A Avenida Rebouças acaba de ser liberada em relação ao acidente próximo à rua Joaquim Antunes.

08h15 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

08h08 – Um atropelamento na Avenida Rebouças, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo Rua Joaquim Antunes.

08h06 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de lentidão entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à rodovia Castelo Branco.

08h03 – Linha 9-Esmeralda da CPTM opera com velocidade reduzida entre as estações Osasco e Grajaú por causa de uma falha de trem.

08h – O usuário do twitter Eduardo Reis Alves (@edureisalves)registra o trânsito no Rodoanel, sentido Barueri.

Foto: twitter/Eduardo Reis Alves/Divulgação

07h57 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h52 – A CPTM informa que a linha 12-Safira voltou com a circulação normal.

07h50 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 1,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida República Árabe Libano e o complexovo viário João Jorge Saad (Cebolinha).

07h46 – Um caminhão, 2 motos e um carro trombaram na baia da direita da Radial Leste, sentido centro. O acidente ocupa a faixa na altura da Rua Joaquim Marra.

07h40 – São Paulo tem 66 quilômetros de lentidão nas via monitoradas pela. CET.

07h38 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de lentidão entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à rodovia Castelo Branco.

07h32 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

07h29 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

07h19 – Um acidente ocupa todas faixas na Avenida Giovanni Gronchi, sentido Centro. A colisão de uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida. Trânsito ruim a partir da Rua Marcelo Mistrorigo.

07h17 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a Avenida Água Espraiada e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h12 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido Capital, entre os quilômetros 20 e 17.

07h11 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a saída da Castelo Branco e a ponte da Cidade Universitária.

07h07 – Linha 12-Safira da CPTM circula com velocidade reduzida entre as estações Calmon Viana e Brás, por causa de problemas de segurança operacional.

07h06 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.

07h – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h54 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de lentidão entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à rodovia Castelo Branco.

06h51 – O usuário do twitter Matthews Mello (@MatthewsMello) registra o trânsito na manhã desta quarta-feira na Estrada de Itapecerica.

Foto: twitter/Matthews Mello/Divulgação

06h48 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso na chegada à Capital, entre os quilômetros 20 e 17, e também entre os quilômetros 13 e 10.

06h45 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o Metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h42 – Um incêndio em um edifício industrial na rua Valdemar Celeghin, no Parque São Lucas, foi controlado com a ajuda de nove viaturas dos Bombeiros. Não houve vítimas. A CET iniciou uma operação de desvio do trânsito para as vias das redondezas.

06h36 – Um acidente envolvendo dois veículos ocupa três faixas da Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação. O acidente aconteceu na altura da rua Cardoso de Almeida.

06h33 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.