TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h52 – Acidente na Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, ocupa faixa central junto a Praça Jacomo Zanela.

20h35 – Marginal Pinheiros, liberada em relação ao acidente, próximo Ponte Caio Pompeu de Toledo.

20h10 – A CET vai interditar o Túnel Max Feffer, sentido Centro, das 23h30 desta quarta-feira, 25, às 4h30 de quinta-feira, 26, para serviços de manutenção. O Túnel Max Feffer localiza-se entre as avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho.

Como alternativa, os motoristas podem utilizar a Avenida Cidade Jardim.

20h07 – Finalizada operação comboio pela Rodovia Anchieta. Há lentidão na chegada a Santos do km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

19h49 – Rodovia Cônego Domenico Ramgoni, sentido Cubatão, tem lentidão do km 265 ao km 267, reflexo de acidente. Não há interdição.

19h38 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas, próximo a Ponte Caio Pompeu de Toledo.

19h37 – Acidente na Estrada M Boi Mirim, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo a Rua Anhandui Mirim.

19h34 – Rodovia Anchieta permanece com operação comboio. Normalizado tráfego na chegada a Santos e no acesso aos bairros em São Bernardo do Campo.

18h50 – Rodovia Ayrton Serra apresenta tráfego lento do km 11 ao km 23, sentido interior. No sentido capital, o tráfego é bom.

18h45 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal nos dois sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra.

18h42 – Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

18h30 – Lentidão na Rodovia Anchieta no sentido litoral do km 18 ao km 20, acesso aos bairros e na chegada a Santos pelo km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

18h23 – Ligação Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão da Ponte das Bandeiras até Viaduto República Árabe Síria.

18h22 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão da Rua Quintana até Ponte Jaguaré.

18h21 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão da Ponte Casa Verde até Rua Azurita.

18h19 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com lentidão da Rua da Consolação até o Viaduto Alberto Badra.

18h18 – São Paulo registra neste momento, 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h57 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h41 – Um carro e uma moto colidiram na Rua Cardeal Arcoverde, na altura do número 1250. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

15h38 – Um caminhão tombou na Rodovia Cônego D. Rangoni, na altura do km 262, no sentido Cubatão. A faixa da direita da rodovia está interditada. O acidente não deixou vítimas e também não houve carga espalhada na pista. Há lentidão no local.

15h30 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Avenida Onze de Junho e o Viaduto Tutoia.

15h18 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem 1,9 km de lentidão entre a Avenida Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

15h – Colisão entre dois caminhões interdita duas faixas da Avenida Jacu Pêssego no sentido Ayrton Senna. Segundo a CET, o acidente aconteceu na altura da Rua São Francisco do Piauí e nenhuma pessoa ficou ferida. A interdição reflete no tráfego de veículos, que está intenso por aproximação.

14h49 – Atropelamento interdita faixa da Avenida Santo Amaro. Vítima morreu. Mais informações: http://migre.me/a2u73

14h09 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de filas entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

13h59 – São Paulo tem 15 km de lentidão. Pior via é a Rua das Juntas Provisórias, com excesso de veículos no sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo até Escola de Engenharia Mackenzie na Avenida Almira.

13h06 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, com tráfego intenso entra a Rua Rupiara até a Avenida Armando Cardoso Alves.

12h45 – Avenida do Estado sentido Santana com lentidão entre as ruas Ana Néri e São Caetano.

12h05 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 284 e o km 279, na região de Embu das Artes. O congestionamento é reflexo de um acidente que aconteceu no início desta manhã no Rodoanel Sul.

12h03 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 2,6 km de filas entre a Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h59 – Acidente no km 55 da Rodovia Anchieta sentido litoral, envolvendo duas carretas. Há interdição na faixa da esquerda e lentidão do km 51 ao km 55. Colisão não deixou vítimas.

11h35 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido centro, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Ática.

11h22 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.11h23 – Há 3,5 km de lentidão na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. O congestionamento, segundo a CET, está na pista local, entre a Ponte Velha Fepasa até a Ponte Julio de Mesquita Neto.

10h56 – Capital segue com 32 km de lentidão em suas principais vias.

10h50 – Operação Comboio na Rodovia Anchieta em operação desde às 8h40, sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do Km 31.

10h26 – Avenida Washington Luís, com lentidão no sentido Centro. A via registra 2,6 km de filas na região da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h25 – Tráfego intenso na Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. São 2,7 km de filas na pista expressa, entre a Ponte João Dias até a Rua Américo Brasiliense.

9h40 – Avenida Washington Luis, sentido centro, devagar entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Tamoios.

8h32 – Rodoanel com 13 km de congestionamento por conta do tombamento de uma carreta na altura do km 15,5.8h55 – Cidade tem 29 km de lentidão.8h58 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de congestionamento no sentido Marginal, a partir do Viaduto República da Armênia.9h24 – Avenida Vereador José Diniz com 2,4 km de congestionamento no sentido centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Catharina.

8h13 – Cidade tem 25 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 9 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

7h58 – Ligação Leste-Oeste lenta no sentido Lapa entre a Vinte e Três de Maio e a Alcântara Machado.

7h31 – Acidente entre duas motos e um carro interdita duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Cidade Jardim.

7h43 – O tombamento de uma carreta na altura do km 15,5 do Rodoanel, perto da alça de acesso para a Castelo Branco, na região de Barueri, faz com que os carros que vem da Raposo Tavares e da Castelo Branco trafegam por uma só faixa.

7h19 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, entre a Rua Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

7h15 – Cidade tem 22 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as ruas Tucumã e Rubens Gomes Bueno.