TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 15 de janeiro

10h00 – Após o temporal que atingiu São Paulo na madrugada desta quarta-feira, 15, a cidade amanheceu com sete árvores caídas bloqueando vias e um ponto de alagamento. Saiba mais.

09h45 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Rua Joaquim Nabuco ao Viaduto dos Bandeirantes.

09h30 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 2,6 quilômetros de lentidão, da Rua Engenheiro Monlevade ao lado oposto da Avenida São Gabriel.

09h27 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 10. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal.

09h24 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem tráfego lento nas três pistas. A situação é pior na expressa, onde há 2,9 quilômetros de retenção, de 1080 metros depois da Ponte dos Bandeirantes à Rodovia Castelo Branco. Na local, há 2,2 quilômetros, de 1080 metros depois da Ponte dos Bandeirantes à Ponte dos Remédios, e 1,3 quilômetro, do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria. E, na central, há 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único ponto de parada se dá na pista local e soma 1,3 quilômetro, da Ponte do Limão a 330 metros antes da Rua Brazelisa Alves de Carvalho

09h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem dois trechos lentos: 3,1 quilômetros, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia; e 1,6 quilômetro, da Praça da Bandeira ao Viaduto Pedroso.

Em direção a Santana, há retenção de 1,7 quilômetro, que vai do Viaduto Indianópolis ao Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha.

09h07 – São Paulo tem neste momento 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco pontos de parada. A situação é pior na pista marginal entre Guarulhos e a chegada a São Paulo, onde há nove quilômetros de retenção, do 217 ao 225 e do 227 ao 228. Já na expressa, são seis quilômetros, do 220 ao 225 e do 209 ao 210. A Dutra tem ainda lentidão na pista marginal, em São José dos Campos, entre os quilômetros 144 e 145.

Em direção ao Rio de Janeiro, o único ponto crítico no trecho paulista da via ocorre na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 216.

08h55 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 6 e 7.

08h52 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão, do 16 ao 10.

08h51 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

08h20 – Em função das chuvas, a Capital tem neste momento 77 semáforos apagados ou em amarelo intermitente e seis árvores caídas.

08h16 – Radial Leste, sentido centro, tem 1,7 quilômetro de retenção na pista expressa, da Rua Almirante Brasil à Rua Wandenkolk.

08h15 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, tem 2,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Montesina à Avenida Sapopemba.

08h12 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22.

08h10 – São Paulo tem neste momento 26 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 4,4 quilômetros, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto dos Bandeirantes.

08h04 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, na divisa entre São Paulo e Osasco, do quilômetro 15 ao 13. Em direção ao interior, há retenção entre os quilômetros 20 e 21 na pista marginal, em Barueri.

07h58 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro pontos de lentidão. Na pista marginal, há dois trechos em Guarulhos, que somam 10 quilômetros: do 218 ao 225, pelo excesso de veículos; e do 226 ao 229, onde houve um acidente. A ocorrência interfere também na pista expressa, que apresenta sete quilômetros de retenção, entre os quilômetros 222 e 229.

A Dutra também tem tráfego lento na pista marginal, em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 145.

07h52 – Alagamento interdita faixa da direita do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem no sentido centro, que dá passagem da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Paulista, no Jardim Paulista, na zona oeste.

07h28 – Incêndio interdita os dois sentidos da Rua Gustavo da Silveira, na altura da Rua Franklin Magalhães, no Jabaquara, na zona sul.

07h17 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, por causa do excesso de veículos.

07h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 226 ao 229, por causa de um acidente. Em Guarulhos, o tráfego está fluindo pelas faixas da direita.

07h13 – CET adia para 20 de janeiro a volta do rodízio de veículos em São Paulo. Saiba mais.

06h44 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 57 e 59, em função de um acidente.

06h42 – O movimento na Marginal do Tietê interfere na Rodovia Presidente Dutra, que apresenta lentidão também entre os quilômetros 230 e 231 na pista marginal, já na chegada à Capital.

06h40 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 1,2 quilômetro de lentidão na pista local, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

06h38 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,2 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, de 880 metros depois do Shopping SP Market à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno. Já na pista local, há 790 metros de retenção, que vai de 920 metros depois da Ponte Transamérica à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

06h34 – São Paulo tem neste momento seis quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

06h28 – Um incêndio atingiu uma residência na altura do número 1700 da Estrada do Campo Limpo, na zona sul, na madrugada desta quarta-feira, 15. O Corpo de Bombeiros enviou ao local três viaturas e já extinguiu o fogo. Não houve vítimas.

06h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 225.

