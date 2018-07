TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h24 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão da Ponte Ary Torres até Ponte Morumbi.

19h13 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 63 ao km 70, sentido Praia Grande, devido a obras fora do trecho de concessão.

18h56 – Acidente na Avenida Paes de Barros, sentido centro, ocupa faixa de ônibus junto a Rua Chamanta, na zona leste.

18h48 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal em ambos os sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra.

18h36 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo a Rua da Paz.

18h35 – Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego lento com paradas, no sentido interior, do Km 19 ao km 24, devido ao excesso de veículos.

18h26 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com lentidão da Rua Conselheiro Brotero até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h25 – Ligação Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão do Viaduto República Árabe Síria até a Avenida do Estado.

18h23 – São Paulo registra neste momento, 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h08 – São Paulo tem 65 km de lentidão nas principais vias da capital. O maior congestionamento é registrado na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre a Rua Brasópolis até o Viaduto Santo Amaro. São 4,9 km de excesso de veículos.

15h33 – Lentidão na Rodovia Anchieta sentido São Paulo do km 51 ao km 44, por excesso de veículos. Operação Comboio permanece em vigor tanto pela Rodovia Anchieta quanto pela Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31 e do Km 32.

14h22 – Avenida Rebouças sentido Centro, tem excesso de veículos entre a Rua Tietê até o Túnel Maria Carolina.

12h50 – Avenida dos Bandeirantes tem trânsito lento no sentido Marginal do Pinheiros, entre a Marginal e a Alameda dos Nhambiquaras.

12h11 – Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato com 2,5 km de lentidão no sentido centro, da Rua Carlos Ferreira até a Avenida Jaó Jorge Saad.

12h02 – Avenida Professor Eusébio Matoso, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Carlos Ferreira até o Viaduto Jorge João Saad.

11h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem tráfego intenso entre a Rua Maracatins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h02 – Acidente no Rodoanel Oeste interdita uma faixa e causa reflexo no trânsito da região. Segundo a concessionária CCR, o acidente aconteceu às 10h58 no sentido Bandeirantes da via. Há lentidão entre o km 30 e o km 22.

10h43 – Marginal do Pinheiros com lentidão no sentido Interlagos, na pista expressa, entre a Ponte Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

10h34 – A Pista sul da Rodovia Anchieta foi liberada para o fluxo no sentido litoral. O bloqueio foi devido o tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 4h40 desta sexta e uma pessoa teve ferimentos leves. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

10h33 – Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego é lento do km 23 ao km 20 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos.

10h11 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com excesso de veículos por 2,8 km da via, entre a Avenida Alexandre Mackenzie até a Ponte Cidade Universitária.

9h55 – São Paulo tem 52 km de congestionamento nas principais vias da capital. A Marginal do Tietê registra maior lentidão neste momento. A Marginal, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso de 4,1 km entre a ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

9h37 – Acidente entre carrro e moto na Raposo Tavares, sentido capital, interdita a faixa da esquerda cerca de 800 metros depois do km 14. Lentidão vai até o km 17. Bombeiros fazem o resgate do motociclista.

9h35 – Marginal Tietê lenta na pista expressa, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Jânio Quadros e a Avenida Aricanduva.

9h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista expressa entre a Ponte Cidade Universitária e a Avenida Alexandre Mackenzie.

8h47 – Cidade tem 29 km de congestionamento. Corredor da Vinte e Três de Maio e Moreira Guimarães é a via mais lenta da capital, com 4,5 km de lentidão a partir da Rua Curitiba.

8h20 – Pista Sul da Anchieta totalmente interditada devido ao tombamento de uma carreta no km 49. Descida para a Serra é feita pela Pista Norte.

8h18 -A pista sul, sentido São Paulo, da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 545, na região de Itatiaiuçu (MG), devido a manifestação de caminhoneiros. O tráfego está parado do km 532,5 ao km 545. Ainda nesta pista, a faixa 2 e o acostamento estão com tráfego restrito no km 513, devido a mesma manifestação. Os veículos seguem pela faixa 1 com retenção entre o km 507 e o km 513.

8h00 – Túnel Ayrton Senna tem 1,7 km de lentidão a partir da Avenida Vinte e Três de Maio.

7h20 – Cidade tem 15 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte da Casa Verde.