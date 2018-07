TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 16 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h45 – Obrigado por acompanhar a cobertura do trânsito em São Paulo. Voltamos na manhã de quinta-feira, 17 de outubro. Boa noite!

20h43 – São Paulo tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h41 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Vila Maria à Ponte da Freguesia.

20h37 – São Paulo tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h35 – O tráfego está normalizado no Corredor Ayrton Senna/Governador Carvalho Pinto.

20h33 – São Paulo tem 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h20 – Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem tráfego normal.

20h15 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, do quilômetro 62 ao 65.

20h13 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego normal na pista expressa do quilômetro 79 ao 13, trecho que abrange os municípios de Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco e São Paulo.

20h02 – Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 12,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme à Ponte Atílio Fontana.

19h58 – São Paulo tem 206 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem três pontos de lentidão. Na pista expressa, lentidão é de 4,7 quilômetros entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso e de 5,5 quilômetros entre a Ponte da Cidade Universitária ao acesso à Rodovia Castelo Branco. Na pista local, lentidão vai da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

19h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 5,1 quilômetros na pista expressa entre a Ponte da Cidade Jardim a Ponte João Dias.

19h47 – O tráfego está normalizado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

19h46 – Via com maior congestionamento na Capital é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 12,5 quilômetros de lentidão. Tráfego é intenso entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte da Vila Guilherme.

19h43- São Paulo tem 243 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h40 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 5,5 quilômetros entre a Avenida Conselheiro Carrão e a Praça Divinolândia.

19h37 – Ônibus quebrado na Avenida Santo Amaro ocupa faixa exclusiva esquerda, sentido centro, próximo à Rua Casa do Ator.

19h35 – Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem tráfego lento.

19h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem congestionamento de sete quilômetros entre o Viaduto do Pedroso e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h30 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 18.

19h29 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento em Guarulhos, na Grande São Paulo, do quilômetro 25 ao 20.

19h28 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, também tem tráfego intenso na pista expressa. Lentidão é de 12,5 quilômetros entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte da Vila Guilherme.

19h26 – Já chega a 14,5 quilômetros o congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Lentidão vai da Ponte da Cidade Universitária ao acesso da Avenida Interlagos.

19h24 – Aumenta o congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes. No sentido interior, o tráfego é lento na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 18 ao 30.

19h19 – O usuário do twitter Paulo Barddal registrou o congestionamento na Marginal do Tietê na noite desta quarta-feira, 16 de outubro. Por conta da chuva, o motorista encontra pontos de lentidão nos dois sentidos.

19h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, no interior de São Paulo, do quilômetro 148 ao 152.

19h10 – São Paulo tem 249 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h09 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Sumaré, no interior de São Paulo, do quilômetro 110 ao 108.

19h08 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco, na Grande São Paulo, do quilômetro 13 ao 15.

19h06 – Rodovia Anhanguera, pista sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 104 ao 106.

18h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de doze quilômetros entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e o acesso à rodovia.

18h56 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 12,6 quilômetros na pista expressa entre a Ponte da Cidade Universitária e a Ponte do Socorro.

18h52 – São Paulo tem 234 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – A usuária do Instagram Fernanda Marçal registrou o trânsito na Alameda Santos na noite de quarta-feira, 16 de outubro.

18h45 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 19 ao 30.

18h44 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e a Rua Pires do Rio.

18h43 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de oito quilômetros entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vitor Manzini.

18h39 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri, na Grande São Paulo, do quilômetro 23 ao 24.

18h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de sete quilômetros entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h32 – São Paulo tem 207 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h24 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso até Ponte Jaguaré.

18h22 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 18.

18h21 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de sete quilômetros entre a Rua Pedroso e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h20 – São Paulo tem 197 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento em São Paulo, do quilômetro 23 ao 20.

18h18 – Tráfego lento para quem vai para o Aeroporto de Guarulhos pela Rodovia Hélio Smidt.

18h16 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, continua com tráfego congestionado entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Vila Guilherme. No trecho, há 15 quilômetros de lentidão.

18h13 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão dez quilômetros na pista expressa entre a Rua Quintana e a Rodovia Castelo Branco.

18h09 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 12,6 quilômetros na pista expressa entre a Ponte da Cidade Universitária e a Ponte do Socorro.

18h05 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 16 ao 13.

18h01 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 17 ao 20.

17h59 – São Paulo tem 184 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h56 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

17h53 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, na Grande São Paulo.

17h51 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte da Cidade Universitária até o acesso a rodovia.

17h49 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,3 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Ari Torres e a Ponte Transamérica.

17h46 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão na pista expressa de 3,9 quilômetros entre a Rua Piratininga e o Viaduto Pires do Rio.

17h42 – Sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê tem dois pontos de lentidão. Na pista local, congestionamento é de 6,7 quilômetros entre a Ponte das Bandeiras e a sede do Corinthians. Na expressa, tráfego é intenso entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h38 – São Paulo tem 176 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h36 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 8,7 quilômetros entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de dez quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres até a entrada na Rodovia Castelo Branco.

17h31 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via com maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 15,4 quilômetros e vai da saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Vila Guilherme.



17h30 – São Paulo tem 166 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h28 – Boa tarde! Começa a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 16 de outubro.