TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h49 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de lentidão, sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Rua Augusta.

19h38 – A Radial Leste tem 3,5 km de tráfego carregado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h25 – A Avenida República do Líbano tem 1,1 km de lentidão, sentido centro, da Filadelfo Azevedo até a Rua Dia do Senhor.

19h22 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Anhaia Mello.

19h20 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h13 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros têm 3,4 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h02 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Alvorada.

18h50 – A Avenida Washington Luís tem 5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h43 – A pista local da Marginal do Tietê tem 12,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h37 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

18h32 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, com lentidão do km 342 ao km 346, e do km 348 ao km 350, ambos na região de Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há retenção do km 554 ao km 550, na região de Barra do Turvo, devido a obras de alargamento da ponte que restringem o tráfego na faixa 1 (à esquerda). O tráfego flui pela faixa 2 (à direita).

18h28 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h21 – A Avenida Nove de Julho registra 1,1 km de lentidão sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

18h13 – O Elevado Costa e Silva tem 1 km de trânsito complicado, sentido Penha, da Rua Ana Cintra até a Rua da Consolação.

18h07 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,3 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Bandeirantes.

18h – A cidade tem 85 km de vias congestionadas.

17h45 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

17h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,5 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

17h25 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de fluxo intenso, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luis Antonio até a Rua Haddock Lobo.

17h16 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de morosidade, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

17h07 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,9 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Santo Amaro.

16h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h42 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h58 – Acidente entre um carro e uma moto na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal. Não há vítimas graves. Bombeiros no local.

15h12 – Corredor Rebouças tem fluxo intenso no sentido Centro, entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

14h46 – Há 1,8 km de filas na Marginal do Tiete, sentido Ayrton Senna pela pista local. O excesso de veículos está entre a Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Freguesia do Ó.

14h45 – Avenida Nove de julho, sentido Centro, com morosidade desde a Avenida Japão até a Rua Jose Maria Lisboa.

14h02 – São Paulo tem 22 km de lentidão nas principais vias da capital. O maior congestionamento está na Avenida do Estado, no sentido Santana. Há 2,4 km de filas desde a Rua Alberto Lion até Via Pacheco e Chaves.

14h – Motoristas encontram boas condições de tráfego e visibilidade em todo Sistema Anchieta-Imigrantes.

13h26 – Marginal do Tietê lenta no sentido Ayrton Senna, pela pista local, com 1,8 km de lentidão a partir da Freguesia do Ó.

12h20 – Avenida do Estado tem lentidão no sentido Santana, da Alberto Lion até a Pacheco e Chaves.13h00 – Corredor Eusébio Matoso-Rebouças lento no sentido centro, da Rua Oscar Freire até a Rua Maria Carolina.

12h15 – Via Dutra continua congestionada na altura de Guarulhos, sentido Rio, por conta de bloqueios da polícia rodoviária federal. O trânsito está lento do km 219 ao km 208. Agentes montaram bloqueio e passagem ocorre por triagem, em apenas uma das três faixas da pista expressa. Rodovia Ayrton Senna é melhor opção e não registra engarrafamento.

11h19 – Avenida dos Bandeirantes lenta no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Dante Demanto. Congestionamento é de 4,6 km.

11h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com excesso de veículos desde o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Bandeirantes.

10h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 5,6 km pela pista expressa. O congestionamento está entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h16 – Via Dutra está congestionada do km 216 ao km 208, em Guarulhos, sentido Rio, por conta de protestos de policiais rodoviários federais. Manifestação começou às 8h07.

10h08 – Cidade tem 52 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 2 km de congestionamento na pista expressa sentido Castelo Branco, da Avenida Eusébio Matoso até a Rua Quintana.

9h41 – Radial Leste vai devagar no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara. Há 3 km de fila.

9h24 – Marginal do Pinheiros lenta na pista expressa, sentido Interlagos, da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

8h44 – Avenida Washington Luis tem 3,3 km de congestionamento no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Washington Luis.

8h25 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães com lentidão no sentido Aeroporto, do túnel Ayrton Senna à São Joaquim.

7h54 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h30 – Marginal do Pinheiros lenta na pista local, da Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

7h02 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Castello com trânsito lento a partir da Rua Américo Brasiliense. São cerca de 3, 7 quilômetros em cada pista.

7h00 – Pista sentido centro da Radial Leste com 3,5 quilômetros de lentidão entre o metrô Belém e a Rua Piratininga.