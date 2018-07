TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 18 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h35 – Encerramos a cobertura sobre o trânsito em SP nesta quarta-feira, 18. Voltamos nesta quinta-feira, às 6h.

22h33 – Termina a manifestação na Avenida Jornalista Roberto Marinho.

21h34 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni está totalmente bloqueada no sentido Guarujá, no quilômetro 260. A interdição acontece para retirada de uma carreta acidentada.

21h27 – Avenida Ibirapuera, no sentido bairro, tem lentidão de dois quilômetros entre a Avenida Bandeirantes e a Avenida República do Líbano.

21h24 – São Paulo tem 28 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Via com maior lentidão é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Ipê. No trecho, há três quilômetros de congestionamento.

21h22 – Continua protesto que bloqueia a Avenida Jornalista Roberto Marinho. Os manifestantes chegaram à Avenida Chucri Zaidan.

21h20 – Termina manifestação que bloqueou a Avenida Paulista e a Rua da Consolação.

21h18 – Rua Melo Freire, sentido centro, liberada em relação ao acidente na esquina com a Rua Apucarana.

21h14 – São Paulo tem 42 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h08 – Continua protesto na Avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo à Rua Califórnia. A via está bloqueada.

21h03 – Os 30 manifestantes que saíram da Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, chegaram à Rua da Consolação e bloqueiam a via, segundo a PM.

20h56 – Continua protesto na Avenida Paulista, no sentido Consolação. A via está interditada por 30 manifestantes, próximo à Rua Bela Cintra.

20h31 – Trânsito flui bem no sentido interior da Rodovia Anchieta. Mais cedo, houve uma manifestação de estudantes no quilômetro 14, que causou nove quilômetros de congestionamento na via.

20h29 – Radial Leste tem trânsito intenso entre a Avenida Álvaro Ramos e a Rua Piratininga. No trecho, há lentidão de 3,1 quilômetros.

20h24 – Lentidão é de 3,2 quilômetros no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

20h18 – Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento no sentido interior, entre os quilômetros 14 e 18.

20h14 – Manifestação bloqueia a Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido Marginal do Pinheiros, na altura da Avenida Washington Luís.

20h10 – Radial Leste tem lentidão de 4,8 quilômetros no sentido bairro, entre a Avenida Melchert e a Rua Pires do Rio, e é a via com trânsito mais intenso na Capital. São Paulo tem 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Uma faixa da esquerda e uma da direita estão interditadas na Rua Melo Freire, esquina com a Rua Apucarana, devido a um acidente.

19h58 – São Paulo tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h57 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do quilômetro 335 ao 344, devido ao tráfego intenso.

19h54 – Cerca de 30 manifestantes continuam protesto que bloqueia três faixas da esquerda na Avenida Paulista, na altura da Praça Oswaldo Cruz. Tráfego é intenso na via entre a Rua Professor Otávio Mendes e a Praça Oswaldo Cruz.

19h47 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do quilômetro 11 ao 20, no sentido interior, por conta do excesso de veículos, obras na pista e de manifestação de estudantes em Guarulhos, que ocorreu no começo da noite.

19h43 – São Paulo tem 109 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h40 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso nos dois sentidos, mas sem pontos de lentidão.

19h35 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 5,5 quilômetros no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário João Jorge Saad.

19h22 – Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão na pista expressa da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Piqueri. Congestionamento chega a 8,4 quilômetros na via.

19h20 – Tráfego segue lento no sentido interior da Ayrton Senna, em Guarulhos, do quilômetro 14 ao 26, por reflexo de manifestação que ocorreu mais cedo e obras do nos quilômetros 14 e 15.

19h18 – Rodovia Anhanguera, no sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí. Trânsito vai do quilômetro 60 ao 58.

19h16 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa, por conta do excesso de veículos, na saída de São Paulo. O tráfego é intenso entre os quilômetros 227 e 223.

19h13 – Três faixas da esquerda da Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura do vão do Masp, estão bloqueadas por 30 manifestantes.

19h11 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão.

19h10 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia, com pontos de lentidão do quilômetro 17 ao 23.

19h09 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h06 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 quilômetros no sentido Aeroporto, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira. O usuário do Instagram Igor Fraga registrou o congestionamento na via.

19h02 – Radial Leste tem lentidão no sentido bairro nas duas pistas. Na pista local, o congestionamento é de 4,8 quilômetros e vai da Avenida Melchert até a Rua Pires do Rio. Na pista expressa, a lentidão é de 4,7 quilômetros e vai da Rua Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

18h59 – Rodovia Anhanguera em tráfego lento nos dois sentidos devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Capital, a lentidão se estende do quilômetro 62 ao 58. Já quem segue para o interior enfrenta congestionamentos entre os quilômetros 113 e 115.

18h57 – A Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem lentidão do quilômetro 334 ao 344, devido ao tráfego intenso.

18h56 – No sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias há lentidão do quilômetro 47 ao km 49, na região de Atibaia, devido ao tráfego intenso.

18h53 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, veículo quebrado sobre a pista deixa apenas a faixa da esquerda liberada. Trânsito na via segue lento entre os quilômetros 208 e 209 e do quilômetro 291 ao 296.

18h44 – Manifestam deixam viaduto sob a Ayrton Senna, no quilômetro 26, e seguem em direção ao Bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Lentidão vai do quilômetro 18 ao 26, sentido interior.

18h42 – São Paulo tem 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h40 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão entre os quilômetros 266 e 270.

18h36 – Marginal do Pinheiros tem dois pontos de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos. Tráfego é lento da Ponto do Socorro e a Ponte Engenheiro Ari Torres, com oito quilômetros de congestionamento. Da Ponte Ari Torres até a Ponte do Jaguaré há 7,3 quilômetros de lentidão.

18h31 – Manifestantes bloqueiam viaduto no quilômetro 26 da Ayrton Senna, sentido São Paulo. Há reflexo para quem vai para o interior, que tem lentidão do quilômetro 24 ao 26. Segundo a Polícia Militar, cerca de 150 manifestantes, entre professores e alunos da Escola Estadual Professor Licínio Carpinelli, que pedem melhorias na condição da escola.

18h28 – Marginal do Tietê tem lentidão de 8,4 quilômetros na pista expressa no sentido Ayrton Senna. O tráfego é intenso entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte do Piqueri.

18h22 – Avenida Paulista tem lentidão nos dois sentidos. Em direção ao bairro Paraíso, há 2,7 quilômetros de congestionamento entre a Praça Oswaldo Cruz e o acesso à Avenida Rebouças. Quem vai para a Rua da Consolação enfrenta trânsito entre a Alameda Joaquim Eugenio de Lima e a Praça Oswaldo Cruz. Mais cedo, houve uma manifestação que interditou a via próximo ao vão do Masp.

18h18 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 quilômetros do sentido Aeroporto e é a vai com maior congestionamento na capital. Tráfego é intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

18h10 – Rodovia Anhanguera continua com tráfego lento nos dois sentidos. Em direção ao interior, há trânsito na pista expressa do quilômetro 113 ao 115, em Sumaré. Para quem vai a São Paulo, lentidão vai do quilômetro 62 ao 58, em Jundiaí.

18h04 – São Paulo tem 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h54 – Radial Leste, no sentido bairro, tem lentidão de 5,6 quilômetros da Rua Matilde até a Rua Pires do Rio.

17h50 – Rodovia Anhanguera tem lentidão nos dois sentidos. Para quem vai para o interior, há congestionamento em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61. Já em direção à Capital, trânsito vai do quilômetro 107 ao 104, em Sumaré.

17h46 – Na Rodovia Anchieta, o tráfego está congestionado no sentido São Paulo, entre os quilômetros 52 e 47.

17h39 – São Paulo tem 134 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h38 – Oito quilômetros de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo. Trânsito vai do quilômetro 262 ao 270.

17h34 – Rodovia Presidente Dutra também apresenta lentidão de três quilômetros, em São Paulo, no sentido Rio de Janeiro. Congestionamento vai do quilômetro 229 ao 226.

17h28 – Rodovia Presidente Dutra tem dois quilômetros de tráfego intenso, em Guarulhos, no sentido São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 218 ao 220.

17h24 – Segundo a concessionária que administra a via, os caminhões que saem do litoral para a cidade de São Paulo devem pegar obrigatoriamente a Rodovia Anchieta na interligação do quilômetro 40, em São Bernardo do Campo.

17h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Interlagos, tem lentidão de três quilômetros entre a Rua Antônio de Macedo Soares e o acesso a Marginal do Pinheiros.

17h16 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via com maior congestionamento na Capital. Tráfego é intenso entre a Ponte Jânio Quadros e a a Ponte da Freguesia do Ó. Lentidão no trecho é de 8,7 quilômetros.

17h09 – Tráfego intenso no sentido Santana do Corredor Norte-Sul entre a Praça da Bandeira e Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha). Lentidão no trecho já é de 5,5 quilômetros.

17h07 – Dez manifestantes bloqueiam três faixas do sentido Consolação da Avenida Paulista, causando lentidão de 1,6 quilômetros entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Antônio Mendes. Segundo a Polícia Militar, o protesto, que pede o fim da corrupção, está quase terminando.

17h03 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem oito quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

17h00 – São Paulo tem 117 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h57 – Manifestação na Avenida Paulista, sentido Consolação, ocupa três faixas junto à Alameda Casa Branca.

16h55 – Também na pista central a Marginal do Tietê está congestionada entre a Rua Cristina Tomaz e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

16h53 – Trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, soma quase dez quilômetros em três focos de lentidão: entre a Ponte do Piqueri e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho, do Viaduto Nova Fepasa até a Ponte do Piqueri e da Ponte do Tatuapé até a Avenida Aricanduva.

16h48 – Ônibus quebrado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido bairro, ocupa a faixa reversível próximo à Alameda Sarutaia.

16h41 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, segue congestionado entre a Rua Conselheiro Brotero e a Rua do Consolação

16h41 – Motoristas devem evitar o sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Antônio de Macedo Soares.

16h38 – Rua da Consolação foi liberada em relação ao incêndio próximo à Rua Nestor Pestana.

16h38 – Pista expressa da Rodovia Presidente Dutra tem dois quilômetros de tráfego lento no sentido São Paulo, próximo a São José dos Campos.

16h33 – São Paulo tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h32 – Rua Samaritá foi liberada em relação ao veículo quebrado na altura da Avenida Ordem e Progresso.

16h30 – Já no sentido interior, a Rodovia Ayrton Senna registra lentidão de quatro quilômetros devido a obras que interditam a faixa da direita no quilômetro 14.

16h24 – Serra da Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem filas do quilômetro 52 ao 45. Já a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, em direção a São Paulo, está lenta entre os quilômetros 262 e 270.

16h20 – Veículo quebrado interdita o sentido Centro da Rua Samaritá, na altura da Avenida Ordem e Progresso.

16h18 – No Centro, resquício de incêndio ocupa duas faixas da Rua da Consolação próximo à Rua Nestor Pestana. Curto Circuito em prédio da região iniciou o fogo, que já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

16h15 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul apresenta 2,2 quilômetros de lentidão, de Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

16h13 – A Marginal do Pinheiros também registra congestionamentos. Motoristas reduzem a velocidade do SP Market até a Avenida João Dias.

16h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem tráfego lento em dois pontos: Do Viaduto Nova Fepasa até a Ponte do Piqueri e da Ponte do Tatuapé até a Avenida Aricanduva.

16h06 – Trânsito em São Paulo registra 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais movimentada é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, na qual motoristas enfrentam 8,7 quilômetros de congestionamento entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h02 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final da tarde e início da noite desta quarta-feira.

11h19 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na manhã desta quarta-feira, 18.

10h45 – O trânsito continua lento na Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos, na chegada a São Paulo.

10h44 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 23 ao quilômetro 18, sentido capital, por excesso de veículos.

10h22 – Segundo a CET, 17 semáforos das vias monitoradas estão com defeito no momento, 15 completamente apagados e dois no amarelo intermitente.

10h20 – A Avenida Cidade Jardim foi liberada em relação ao acidente, sentido bairro, antes Ponte Cidade Jardim.

09h46 – Na capital, há 90 quilômetros de lentidão, nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste, sentido centro, é a via mais congestionada com 5,6 quilômetros de trânsito. O usuário do twitter ropcz registrou as filas nesta quarta-feira, 18.

09h38 – Tráfego segue lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Na Rodovia dos Imigrantes, há lentidão entre o quilômetro 16 ao 15, em direção à capital.

09h19 – Na zona oeste, um acidente bloqueia a faixa da direita da Avenida Cidade Jardim, sentido bairro, antes Ponte Cidade Jardim.

09h03 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 25 ao quilômetro 11, sentido capital, e do quilômetro 17 ao 19, sentido interior, por excesso de veículos.

08h51 – Anchieta dois pontos de lentidão no sentido São Paulo. Entre os quilômetros 23 ao 20 e 15 ao 10.

08h48 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a praça Ministro Pedro Chaves e a avenida Nossa Senhora do Sabará.

08h41 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h37 – Rodovia Castelo Branco tem as três pistas liberadas no sentido interior, na altura de Araçariguama. Mais cedo, um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão bloqueou as faixas. Uma vítima foi resgatada das ferragens em estado grave.

08h31 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

08h27 – Imigrantes tem tráfego normal nos dois sentidos.

08h16 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo. Entre os quilômetros 25 e 20, na altura de Guarulhos, e do 17 ao 11, próximo ao Parque Ecológico do Tietê. Sentido interior tem retenção entre os quilômetros 17 e 19.

08h14 – Anhanguera tem pequena lentidão em São Paulo, no sentido capital, na pista expressa.

08h04 – Castelo Branco tem seis quilômetros de retenção, no sentido interior, na altura de Araçariguama. Reflexo do acidente envolvendo uma carreta e um caminhão. Uma faixa está interditada.

08h00 – Radial Leste é a via monitorada pela CET com maior congestionamento. Há lentidão em dois pontos: do metrô Vila Matilde ao metrô Tatuapé (5,1 quilômetros) e do viaduto Bresser ao viaduto Pires do Rio (2,5 quilômetros).

07h58 – Após liberação do acesso da ponte João Dias, Marginal do Pinheiros permanece com 2,7 quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos, entre a ponte nova do Morumbi e a ponte João Dias.

07h50 – Castelo Branco permanece com sete quilômetros de retenção, no sentido interior, na altura de Araçariguama. Reflexo do acidente envolvendo uma carreta e um caminhão. Uma faixa está interditada.

07h45 – Imigrantes com lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 17 e 15.

07h42 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 20 e 23 no sentido Cotia. Reflexo de acidente.

07h40 – Dutra tem pequena lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos, por excesso de veículos.

07h33- Marginal do Tietê com 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte Jânio Quadros e a ponte Cruzeiro do Sul.

07h25 – Ayrton Senna tem 13 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h19 – Corredor Norte-Sul é a via monitorada pela CET com maior congestionamento. São 3,8 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira.

07h13 – Rodovia Raposo Tavares tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo, dos quilômetros 29 ao 25, 23 ao 19 e do 15 ao 10.

07h10 – Castelo Branco permanece com sete quilômetros de retenção, no sentido interior, na altura de Araçariguama. Reflexo do acidente envolvendo uma carreta e um caminhão. Uma faixa está interditada.

07h05- Rodovia dos Bandeirantes tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Jundiaí. Reflexo de acidente.

06h59 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Bandeirantes, na altura de Carapicuíba.

06h55 – Corredor Norte-Sul com dois quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto, nas proximidades da praça da Bandeira.

06h51 – Radial Leste tem dois pontos de lentidão no sentido centro. Há 2,4 quilômetros de engarrafamento entre o viaduto Guadalajara e a rua Piratininga, e 2 quilômetros de retenção entre a estação de metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.

06h45 – Castelo Branco com sete quilômetros de retenção, no sentido interior, na altura de Araçariguama. Reflexo do acidente envolvendo uma carreta e um caminhão. Uma faixa está interditada.

06h44 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos, reflexo do acidente na ponte João Dias. A lentidão está entre a ponte nova do Morumbi e a ponte João Dias.

06h39 – Dutra tem tráfego fluente no sentido São Paulo.

06h37 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, próximo ao Rodoanel.

06h32 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, entre os quilômetros 24 e 20 e 18 e 16.

06h26 – Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão interdita uma das pistas da rodovia Castelo Branco, sentido interior, na altura de Araçariguama, a 50 quilômetros da capital. Uma pessoa está presa às ferragens. Segundo a concessionária ViaOeste, uma equipe da companhia está fazendo o resgate.

Com a batida, que ocorreu por volta de 3h, houve derramamento de óleo diesel na pista, causando a interdição de três faixas no sentido interior. Após limpeza, duas foram liberadas.

06h24 – Acesso à ponte João Dias está interditado por conta de acidente. Um carro bateu em uma mureta e o motorista morreu. Como reflexo, há congestionamento na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.