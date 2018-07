TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h25 – A Via Anchieta tem 1,2 km de morosidade, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Vilalva Junior.

19h15 – A Avenida Washington Luís registra 3,8 km de lentidão, sentido centro, da João de Luca até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h54 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h48 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,3 km de tráfego intenso, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até o emboque Túnel Jânio Quadros.

18h35 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1,3 km de lentidão, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Cidade Jardim.

18h30 – A Avenida Doutor Arnaldo tem 1,4 km de trânsito congestionado, sentido Consolação, da Amália de Noronha até a Avenida Rebouças.

18h25 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de fluxo moroso, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

18h18 – A cidade tem 112 km de vias congestionadas.

18h14 – A Avenida Brasil tem 2 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h10 – O corredor Pacaembu/Mj Natanael/Abraao Ribeiro tem 3,3 km de lentidão, sentido Marginal, da Praça Charles Miller até a Porto Carreiro.

17h52 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h48 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,9 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h42 – A Radial Leste tem 2,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Estação Bresser.

17h36 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h33 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

17h22 – O Corredor Norte/Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h15 – A Avenida Nove de Julho tem 2,6 km de morosidade, sentido bairro, da Monlevade até a Groenlândia.

17h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

16h54 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista expressa, desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h15 – Avenida Vinte e Três de Maio, com 4 km de filas no sentido Aeroporto. O tráfego está complicado entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar o Viaduto Euclides Figueiredo.

15h37 – Rua Francisca Miquelina, sentido único, totalmente interditada por protesto de funcionários do judiciário federal. A CET ainda não montou o desvio. Motoristas devem evitar a região.

14h55 – Corredor Eusébio Matoso, sentido Centro, com morosidade entre aPraça Jorge de Lima até Avenida Lineu de Paula Machado.

14h41 – Avenida Nove de Julho, com lentidão no sentido Bairro. O motorista começa a diminuir a velocidade na Alameda Itu até a região da Rua Groenlândia.

14h21 – Há 3,8 km de filas na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, pela pista local. O congestionamento está entre a Rua Quintana e a Ponte Cidade Universitária.

14h05 – Capital paulista neste momento com 36 km de filas em suas principais vias.

13h40 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com excesso de veículos desde a Rua Dória até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São 3,3 km de congestionamento.

13h00 – Via Dutra tem lentidão na pista expressa no sentido Rio, do km 212 ao 209, na altura de Guarulhos. Motivo é excesso de veículos.

12h29 – Cidade tem 52 km de lentidão. Rua das Juntas Provisórias vai lenta no sentido Vila Prudente e tem 1,9 km de fila do Viaduto Grande São Paulo à Avenida Almira.

11h54 – Avenida Washington Luis tem 3,3 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washington Luis.

11h30 – Avenida Professor Francisco Morato tem 1,9 km de lentidão no sentido centro, da Avenida João Jorge Saad até a Rua Gioia Martins.

11h15 – Avenida Washington Luis, lenta no sentido centro. Há 3,3 km de fila a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h00 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Avenida Eusébio Matoso até a Rodovia Castelo Branco.

10h20 – Dr. Arnaldo, sentido Consolação, com trânsito lento até Rebouças.

10h08 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento de 1,8 km depois da ponte nova do Morumbi até a ponte Transamérica

10h – São Paulo com 70 km de trânsito lento, na medição da CET.

9h50 – Acidente na pista local da Marginal Pinheiros, na zona sul, ocupa duas faixas no sentido Castelo Branco.

9h40 – Avenida Dr. Arnaldo, sentido Consolação, com 1,7 km de trânsito lento.

9h36 -São Paulo com 74 km de trânsito lento.

9h22 – Avenida Francisco Morato, no sentido Centro, com trânsito lento entre a Avenida Jorge João Saad e Avenida Gióia Martins

9h15 – Pista local da Marginal Pinheiros com trânsito lento da Castelo Branco até Jaguaré.

9h10 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento entre a Castelo Branco até 1,8 km antes da Eusébio Matoso.

8h55 – São Paulo agora com 62 km de trânsito lento. Zona sul concentra 27 km de vias congestionadas.

8h42 – Avenida Washigon Luis, sentido centro, com 2,2 km de trânsito lento a partir da Praça Pedro Chaves.

8h35 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com trânsito lento entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Marcondes Salgado. São Paulo agora com 38 km de trânsito lento.

8h25- Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com trânsito lento entre a Rua Almirante Brasil e a Avenida Vinte e Três de Maio.

8h19 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento da Ponte Vila Guilherme até Ponte do Rio Tamanduateí.

8h07 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 2,7 km de trânsito lento a partir da ponte Transamérica até a rua Américo Brasiliense.

8h00 – São Paulo com 37 km de trânsito lento, número abaixo da média, de acordo com a CET.

7h37 – Avenida Vereador José Diniz lenta no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Ana Catharina. Há 2,4 km de filas.

7h23 – Cidade tem 16 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

6h57 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 3,2 quilômetros de lentidão a partir da Ponte da Vila Guilherme, em razão de carro quebrado.

6h50 – Quatro semáforos estão apagados na Avenida Gastão Vidigal, sentido Marginal, junto às ruas Aroaba, Froeben, Xavier Krauss e Hassib Mofarrej.

6h49 – Radial Leste, sentido centro, com 1,8 quilômetro de trânsito lento a partir da Rua Almirante Brasil.

6h46 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2 quilômetros de lentidão até a Avenida Santa Catarina.

6h45 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,1 quilômetros de lentidão a partir da Ponte da Vila Guilherme.