TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 19 de fevereiro

11h41 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 1,8 quilômetros de trânsito lento, entre a Rua Joaquim Nabuco e a Avenida dos Bandeirantes.

11h40 – Avenida Cruzeiro do Sul tem congestionamento de 2,8 quilômetros no sentido Ipiranga, entre a Rua Alfredo Guedes e a Avenida do Estado.

11h35 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem neste momento 2,1 quilômetros de congestionamento, desde a Praça da Bandeira até o início do Viaduto 9 de Julho. Há também outro trecho de um quilômetro de retenção, no sentido bairro, que vai da Rua Estados Unidos até o lado oposto da Avenida São Gabriel.

11h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com dois quilômetros de lentidão na pista expressa, entre os quilômetros 62 e 64. O tráfego flui à direita.

11h27 – Uma falha na tração de um trem da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo fez com que a composição tivesse que ser esvaziada na manhã desta quarta-feira, 19. Veja mais.

11h23 – Marginal do Tietê tem 14,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Rodovia Castelo Branco.

11h22 – Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento em São Paulo na pista expressa, entre os quilômetros 14 e 11.

11h21 – Neste fim de manhã, a Capital conta 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h18 – São Paulo tem neste momento 18 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

11h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com tráfego lento na pista expressa em Guaratinguetá, entre os quilômetros 62 e 64, com tráfego fluindo à direita.

10h58 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no acesso a Itaquaquecetuba, do quilômetro 34 ao 35, sentido interior, por problemas fora da área da via.

10h54 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

10h52 – Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, de 200 metros depois do Viaduto Guadalajara à Rua Wandenkolk, e outro trecho de 800 metros, do Viaduto Pires do Rio à Estação Belém. Já na pista local, há 2,5 quilômetros de retenção, da Estação Carrão ao Viaduto Pires do Rio.

10h45 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi liberada após acidente na altura da Ponte da Freguesia do Ó.

10h43 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

10h38 – A via mais congestionada da Capital neste momento é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com retenção que soma 14,6 quilômetros e vai da Rua da Coroa à Rodovia Castelo Branco. Já na pista local, há três pontos de redução de velocidade: 5,3 quilômetros, de 1,2 quilômetro depois da Ponte do Limão à Ponte Atílio Fontana; 1,3 quilômetro, da Ponte da Casa Verde à Ponte do Limão; 800 metros, da Rua da Coroa à Ponte Cruzeiro do Sul. Por sua vez, na pista central, há 2,8 quilômetros de morosidade, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte do Piqueri.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, há dois pontos de parada na pista expressa: 2,9 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Atílio Fontana; 750 metros, da Ponte Velha Fepasa à Ponte do Piqueri.

Na foto, a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, no primeiro plano com o trânsito praticamente parado nas três pistas, entre a Ponte do Limão e a Ponte Júlio de Mesquita Neto (no canto superior direito).

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

10h22 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 64.

10h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 23 ao 20.

10h14 – O corredor formado pelas avenidas Bernardino de Campos, Noé de Azevedo e Jabaquara e pelas ruas Vergueiro e Domingos de Moraes tem 2,9 quilômetros de lentidão em direção ao centro, da Rua Cunha à Avenida Paulista.

10h07 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem congestionamento na pista expressa, entre os quilômetros 93 e 94, em Sorocaba, em função de obras na pista.

10h02 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem retenção entre os quilômetros 20 e 19.

09h56 – São Paulo tem neste momento 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida Braz Leme, sentido centro, há 2,1 quilômetros de congestionamento, da Rua Soror Angélica ao término da Ponte da Casa Verde.

09h52 – O tráfego é normal no corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

09h50 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 21 ao 13, função de congestionamentos nas marginais do Tietê e do Pinheiros. Pelo mesmo motivo, há cinco quilômetros de retenção na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido Capital,do 16 ao 11.

09h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, do 17 ao 13, e três na expressa, do 16 ao 13, em função da liberação do rodízio de veículos, que se encerrará às 10h.

09h45 – O tráfego está bom em todas as rodovias que formam o Sistema Anchieta-Imigrantes.

09h40 – São Paulo tem neste momento 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida Washington Luís, sentido centro, há 2,4 quilômetros de retenção, do Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 219 ao 220 e do 223 ao 224, em Guarulhos, e do 229 ao 230, na chegada à capital paulista. Já na pista expressa, há retenção entre os quilômetros 230 e 231, em São Paulo.

Em direção ao Rio de Janeiro, há morosidade entre os quilômetros 219 e 218 na pista marginal e entre o 218 e o 217 na expressa, ambos trechos em Guarulhos.

09h25 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 18 e do 13 ao 10.

09h15 – O Metrô informou que a situação na Linha 2-Verde foi normalizada às 8h45. Segundo a companhia, não houve paralisação do ramal, apenas redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações por causa de falha de tração em trem na Estação Alto do Ipiranga. A velocidade está em processo de normalização.

09h08 – A rede foi restabelecida na Rua Conselheiro Furtado, na região central. Os trólebus voltaram a circular normalmente na região.

09h05 – O leitor do Estado Cléreston Machado nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 foto da Estação Sacomã neste momento. A plataforma está lotada no sentido Vila Madalena por causa da velocidade reduzida e do maior tempo de parada dos trens da Linha 2-Verde, após falha.

08h46 – Em função de falha em trem na Estação Alto do Ipiranga, as composições da Linha 2-Verde do Metrô estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O usuário do Twitter Luiz Gustavo Folego registrou a plataforma lotada na Estação Tamanduateí por causa do atraso dos trens consequente ao problema no ramal.

08h41 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Complexo Viário João João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha.

Em direção ao Aeroporto de Congonhas, há três pontos de parada: 3,1 quilômetros no trecho formado pelas avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e pelo Vale do Anhangabaú, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia; 2,6 quilômetros no trecho que compreende as avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto Borges Lagoa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, e 832 metros, da Praça da Bandeira ao Viaduto Jaceguai.

08h34 – Em função de falha em trem na Estação Alto do Ipiranga, as composições da Linha 2-Verde do Metrô estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

08h31 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, ocupa duas faixas na altura da Ponte da Freguesia do Ó.

08h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

08h28 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de morosidade na pista local, da Estação Vila Matilde ao Viaduto Pires do Rio. Já na expressa, há dois pontos de retenção: 2,4 quilômetros, do início do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Bresser; e 1,7 quilômetro, da Rua Almirante Brasil à Rua Wandenkolk.

08h22 – São Paulo tem neste momento 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, já está congestionada na pista expressa, onde há retenção de sete quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

Já na pista local, há quatro trechos lentos: 5,2 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Atílio Fontana; 1,3 quilômetro, da Ponte da Casa Verde à Ponte do Limão e da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria; e 800 metros, da Rua da Coroa à Avenida Cruzeiro do Sul.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único ponto de parada soma 1,3 quilômetro e vai da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde.

A usuária do Instagram Camila Miotti está na Marginal do Tietê e registrou o congestionamento em direção à Rodovia Castelo Branco.

08h09 – No sentido Interlagos, a Marginal do Pinheiros tem ainda 2,8 quilômetros de morosidade na pista local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré, e 1,7 quilômetro na expressa, de 3,2 quilômetros depois da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Transamérica.

Já em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem três pontos de diminuição de velocidade: na pista expressa, 1,7 quilômetro, da Ponte Transamérica à Rua Rubens Gomes Bueno, e 710 metros, de 1,3 quilômetro depois do Shopping SP Market a 1,4 quilômetro antes da Ponte Transamérica; e na local, 780 metros, da Ponte João Dias à Rua Rubens Gomes Bueno.

08h00 – São Paulo tem neste momento 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

07h58 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 31 ao 28, do 21 ao 19 e do 13 ao 10.

07h55 – Em direção ao Rio de Janeiro, há dois trechos em que o motorista pisa no freio na Rodovia Presidente Dutra, ambos na pista marginal: do quilômetro 223 ao 222, em Guarulhos, e do 227 ao 226, na saída da capital paulista.

07h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 216 ao 224. Há outros oito quilômetros na pista expressa, também em Guarulhos, do 208 ao 210 e do 214 ao 220, em função de um acidente.

No interior, há oito quilômetros de morosidade na pista expressa, entre Taubaté e Caçapava, por causa de obras na pista, do quilômetro 117 ao 118 e do 118 ao 124. O tráfego está fluindo pela faixa da direita. Já na pista marginal, há retenção entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

07h36 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Rodovia Castelo Branco. Já na local, há dois pontos de diminuição de velocidade: 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria; e 800 metros, da Rua da Coroa à Avenida Cruzeiro do Sul.

07h33 – Queda de rede na Rua Conselheiro Furtado, na região central, afeta a circulação dos trólebus, que estão parados no local. A São Paulo Transporte (SPTrans) recomenda que os passageiros utilizem outras opções de transporte.

07h30 – São Paulo tem neste momento 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária.

07h27 – A leitora do Estado Maria Claudia nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o trânsito começa a ficar lento no acesso à Ponte Júlio de Mesquita Neto por causa do fluxo elevado de veículos.

07h25 – Acidente na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, sentido bairro, ocupa duas faixas, na altura da Rua Alexandre Silva, na Vila Souza, zona norte.

07h20 – As faixas da Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, acaba de ser liberada na altura do Viaduto Santa Generosa.

07h19 – O indivíduo que efetuou roubo e foi atropelado na Avenida 23 de Maio, sob o Viaduto Santa Generosa, no Paraíso, zona sul, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Vergueiro, informou o Corpo de Bombeiros.

Em função dessa ocorrência, há duas faixas no sentido Aeroporto de Congonhas bloqueadas.

07h13 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem quatro quilômetros de morosidade na pista expressa, do quilômetro 17 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h12 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: seis quilômetros em Sumaré, do 110 ao 104; e quatro quilômetros na chegada a São Paulo, do 16 ao 12. Em direção ao interior, há quatro quilômetros de retenção, do 57 ao 61, em Jundiaí.

07h07 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem cinco quilômetros de tráfego lento, do 20 ao 18 e do 13 ao 10.

07h06 – Acidente na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, ocupa duas faixas, antes do Viaduto Santa Generosa, no Paraíso, zona sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa efetuou um roubo no local e foi atropelada na sequência.

07h02 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 5 e 6, das 07h00 às 10h00.

06h56 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 10 quilômetros de lentidão, do 31 ao 28, do 23 ao 19 e do 13 ao 10.

06h54 – A leitora do Estado Andrea Torres nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o trânsito já está pesado na região da Freguesia do Ó, zona norte, em direção ao centro, em função das obras de requalificação do corredor de ônibus na Avenida Inajar de Souza. Segundo a leitora, os moradores estão levando aproximadamente uma hora só para sair do bairro.

06h50 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa, do 31 ao 25, em Itapevi, e do 18 ao 16, em Osasco. Já na pista marginal, há seis quilômetros de morosidade, do 19 ao 13, de Osasco a São Paulo.

06h35 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10, por causa do excesso de veículos. Em direção ao litoral, o fluxo é bom.

06h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 220 ao 224, em Guarulhos, e do 227 ao 228, na chegada à capital paulista. Na foto, o excesso de veículos no quilômetro 224.

Já na pista expressa, há três quilômetros de retenção, do 209 ao 210 e do 219 ao 221, em Guarulhos.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h25 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 19. Acompanhe também a situação da rede de transporte público.