TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 19 de junho

TEMPO REAL

21h38- Manifestantes bloqueiam agora a Avenida Aricanduva, na altura da Avenida Itaquera, sentido bairro

21h02- Neste momento, São Paulo tem 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

21h01- Manifestação agora bloqueia a Rua da Consolação, na altura da Av. Paulista, sentido centro

20h39- A Ayrton Senna segue com lentidão entre os km 13 e 23, no sentido interior, ainda reflexo das manifestações que bloquearam a via mais cedo

20h37- Manifestantes interditam agora as pistas no sentido capital da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km17

20h33- CET informa que o grupo de manifestantes segue bloqueando a Av. Paulista, no sentido Consolação, na altura do MASP

20h22- A Ecovias informa que a Rodovia Anchieta está bloqueada nos dois sentidos devido aos manifestantes vindos da região do ABC:

A manifestação está no km 18, altura de São Bernardo do Campo. A lentidão se estende do km 17 ao km 18, sentido litoral e do km 20 ao km 19, sentido São Paulo.

A Ecovias montou um desvio operacional no km 19, sentido São Paulo, para que os veículos entrem em São Bernardo do Campo. Para os motoristas que seguem no sentido litoral, um desvio está sendo montado no km 16, acesso a Av. Lions.

20h12- Manifestantes deixam a Av. Ayrton Senna, na altura do km 24. A via ainda registra congestionamento entre os km 12 e 24, no sentido interior

20h06- Neste momento, São Paulo tem 27 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Os principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros (3,7 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da (3,7 km) Radial Leste , sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Brada (3,5 km)

, sentido Bairro, do (3,5 km) Avenida Guido Caloi , sentido Bairro, da Avenida João Dias até Avenida Guarapiranga (2,5 km)

, sentido Bairro, da (2,5 km) Rua Peixoto Melo, sentido Bairro, da Rua Tuiuti até Rua Cesário Galero (1,7km)

19h59- A CCR ViaOeste informa que a Rodovia Castelo Branco foi liberada. Via estava interditada em ambos os sentidos entre os km 15 e 17 por conta de manifestantes .

19h49- CET reitera aos motoristas para evitar a Av. Paulista. Segundo a Companhia, o grupo de manifestantes que seguia no sentido Paraíso inverteu o sentido e caminha em direção à Rua da Consolação. Eles ocupam todas as faixas e estão na altura da Rua Augusta.

19h45- Mesmo com alguns protestos pela cidade, São Paulo registra lentidão abaixo da média para o período, com apenas 32 km de lentidão e tendência de queda, informa CET

19h38- Ecopistas informa que manifestantes bloquearam os dois sentidos da Rodovia Imigrantes, na altura de São Vicente, no km68. A via contudo, ainda não registra lentidão em nenhum sentido

19H31- A CCR ViaOeste avisa aos usuários para evitar a Rodovia Castelo Branco que está bloqueada em ambos os sentidos, do km 17 ao 15

19h25- A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a região da Avenida Paulista. Um grupo de manifestantes ocupa todas as faixas de rolamento da via e segue no sentido Paraíso. Eles já passaram pela Avenida Brigadeiro Luis Antônio e continuam caminhando pela via.

19h18- Manifestantes ocupam agora os dois sentidos da Av. João XXIII na altura da Av. Cipriano Rodrigues, informa CET.

19h12- São Paulo tem 61 km de lentidão e a tendência é de baixa, informa CET. A Companhia alerta ainda para os usuários evitarem a Av. Professor Francisco Morato, sentido bairro, devido aos manifestantes que bloqueiam o acesso à Rodovia Régis Bittencourt.

Quem segue em direção ao bairro pode utilizar com alternativa a Avenida Jorge Amado, Estrada do Campo Limpo, Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre e Estrada Kizaemon Takeuti.

Os principais pontos de lentidão na capital são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros (7,5 km)

Radial Leste, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio (4,6 km)

Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Complexo Viário João Jorge Saad até o Viaduto Condessa de São Joaquim (4,3 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte da Vila Guilherme (3,9 km)

19h04- Manifestantes bloqueiam a pista expressa da Rodovia Castelo Branco nos dois sentidos e a pista local, no sentido interior, na altura do km 16

18H57- A CCR Via Oeste informa aos usuários para evitar a Rodovia Castelo Branco, na altura de Osasco, devido aos manifestantes próximos à região.

18h51- Neste momento, São Paulo tem 4 semáforos apagados e 9 em amarelo intermitente

18h48- Mesmo com manifestações em Osasco e São Caetano do Sul, o transito na capital paulista registra 76 km de lentidão, valor abaixo da média para o período, e a tendência é de estabilidade, informa CET

18h36- Manifestantes ocupam agora os dois sentidos da Av. Professor Francisco Morato, na altura da Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares. Segundo CET, contudo, via não registra lentidão no momento

18h26- A Rodovia Regis Bittencourt está interditada no km 269,5, na região de Taboão da Serra, sentido Curitiba. No momento, não há lentidão no local. Ainda neste sentido, há lentidão do km 342 ao km 346, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, na tarde de hoje.

18h20- Manifestação ocupa agora Rodovia Regis Bittencourt, que está totalmente bloqueada no sentido centro, na altura da Avenida Professor Francisco Morato, afirma a CET

18h12- Neste momento CET registra 84 km de lentidão nas vias monitoradas da capital. Os principais pontos de lentidão são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (9,9 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, da até a (9,9 km) Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Socorro (9,2 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, da até a (9,2 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte de Acesso à Rodovia Dutra (6,8 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, da até a (6,8 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

18h07- O trânsito na Av. Interlagos segue bloqueado sentido centro. Segundo a CET o movimento segue agora no sentido aeroporto de Congonhas. O cruzamento da Av. Interlagos com a Av. Nossa Senhora de Sabará foi liberado

17h56- Manifestações chegam agora na altura do Shopping Interlagos e seguem interditando a Av. Interlagos no sentido centro.

17h51- O sistema Anchieta-Imigrantes registra lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Anchieta devido ao excesso de veículos que acessam os bairros de São Bernardo do Campo. Segundo a Ecovias, no sentido São Paulo, a lentidão vai do km 20 ao 18 e, no sentido litoral, a lentidão vai do km 15 ao 20

17H45- CET registra 84 km de lentidão nas vias monitoradas capital

17h37- CET informa que a Av. Interlagos segue interditada no sentido centro, na altura da Av. Nossa Senhora do Sabará. O sentido bairro já foi liberado

7h29 – Na Rodovia Anchieta, o tráfego também está parado no sentido São Paulo, km 23, devido a manifestação. Há lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10.

7h27 – No Largo de Piraporinha, região sul de São Paulo, a Estrada do M’Boi Mirim está interditada no sentido centro por mais ou menos 300 manifestantes, filiados ao Movimento dos Sem-Teto e Movimento Pela Moradia. Eles protestam contra o aumento da passagem e fazem reivindicações locais. O trânsito já está engarrafado.

7h19 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

7h17 – O rodízio de carros funciona normalmente hoje. Segundo a CET, ainda há perspectiva de implantação das faixas reversíveis.

7h15 – Na Radial Leste, quase 10 km de lentidão a partir do metrô Vila Matilde em direção ao centro.

7h05 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do km 26 ao 19 e do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

6h50 – 15 km de lentidão em São Paulo. A Marginal Pinheiros tem 1,7 km de trânsito lento no sentido Castelo Branco, da Ponte Transamérica até A Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

6h47 – Radial Leste tem 8 km de congestionamento no sentido centro, muito acima do normal para o horário, devido à falta de faixas reversíveis. As retenções vão do metrô Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio. Na pista expressa, o trânsito está travado do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Brasil.

6h34 – Na zona sul, pelo menos 20% da viação Cidade Dutra não vão circular porque os ônibus foram depredados. Cerca de 350 mil passageiros são atendidos pela empresa.

6h26 – Após a interrupção da Linha 9 – Esmeralda na noite de ontem, devido a depredações de manifestantes, os trens voltaram a circular normalmente nesta manhã. Todas as linhas funcionam sem problemas.

6h23 – Sem a faixa reversível, a Radial Leste já apresenta 2 km de congestionamento no sentido centro, desde o metrô Vila Matilde até o Viaduto Alberto Badra. Também há reflexos na Avenida Aricanduva.

6h18 – Bom dia! Agentes da CET fazem uma manifestação pedindo aumento de salário na zona leste. Por causa disso, as faixas reversíveis da Radial Leste, Ponte das Bandeiras, Avenida Santos Dumont, Avenida Tiradentes e Estrada do M’Boi Mirim não vão funcionar nesta manhã.