TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 19 de março

20h17 – São Paulo tem 36 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h11 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Engenheiro Ary Torres. Na pista local, o congestionamento ocorre da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h08 – São Paulo tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h07 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 19 ao 23.

19h59 – São Paulo tem 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h58 – Tráfego ainda está congestionado na Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 17 ao 23, sentido interior.

19h57 – Termina o Estado de Atenção na Zona Leste.

19h55 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12 quilômetros de lentidão, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Avenida Aricanduva. Na pista local, 10,1 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Tatuapé.

19h43 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do quilômetro 61 ao 65.19h53 – A capital tem 91 quilômetros de congestionamento neste momento. A região sul é a mais afetada, com 31 quilômetros.

19h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 214 ao 215, em Guarulhos. Tráfego flui pela faixa da esquerda.

19h29 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do quilômetro 61 ao 65.

19h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 214 ao 215, em Guarulhos. Tráfego flui pela faixa da esquerda.

19h16 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento no trecho de Baixada, do quilômetro 64 ao 65.

19h12 -Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré, na pista expressa, do quilômetro 104 ao 105.

19h11 –Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Itapevi e Barueri, na pista expressa, do quilômetro 29 ao 23.

19h07 – Usuário do twitter Henrique Alle (@henrialle) mostra a situação na estação Berrini. A linha 9-Esmeralda da CPTM está começando a normalizar a situação neste momento.

19h05 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 12,9 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes Júlio Mesquita Neto e Aricanduva.

19h03 -Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 72 ao 73.

19h02 – Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida devido as chuvas.

19h01 –Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 26 ao 30.

18h54 –Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido Capital, do quilômetro 20 ao 17. No sentido Litoral, o tráfego é lento do quilômetro 15 ao 16.

18h50 – São Paulo tem, no momento, 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h43 – Linha 2-Verde do Metrô volta a operar em velocidade normal.

18h35 – Na Zona Leste, o Estado de Atenção é estendido para as Suprefeituras de Guaianazes e Cidade Tiradentes.

18h31 – Fim do Estado de Atenção para chuvas nas Subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana, Jabaquara e Santo Amaro.

18h25 – CGE estende o Estado de Atenção para alagamentos para as Subprefeituras de Itaquera e São Mateus, na Zona Leste.

18h18 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no sentido Ipirapuera, tem 2,4 quilômetros de lentidão, desde a Marginal Pinheiros até a Avenida Santo Amaro.

18h14 – Rodízio na capital paulista nesta quarta é para veículos com placas de final 5 e 6, e vai até as 20h.

18h09 – Linha 2-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida entre as estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin, devido às chuvas.

18h04 – CGE emite Estado de Atenção para chuvas e alagamentos nas seguintes Subprefeituras: Pinheiros, Vila Mariana, Jabaquara e Santo Amaro.

18h00 – A pista Expressa da Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão desde o Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

17h56 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 3,2 quilômetros de congestionamento, desde o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha)até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h51 – Os trens da linha 9-Esmeralda da CPTM transitam com intervalos maiores.

17h43 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão desde a Marginal Pinheiros até a rua Antônio Macedo Soares.

17h39 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de trânsito tanto na via Expressa como na Local, entre as pontes Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

17h31 – Capital tem 105 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

17h26 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso com pontos de lentidão do quilômetro 25 ao 22, em ambos os sentidos. No entanto, usuário do twitter Marco A A Penna (@marcoapenna) mostra que o trânsito está difícil já no quilômetro 29, ainda dentro da capital.

17h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão em Barueri, entre os quilômetros 26 e 23.

17h23 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 12,9 quilômetros de congestionamento na pista Expressa, desde a ponte Júlio Mesquita Neto até a ponte do Aricanduva. Na pista Local, a lentidão começa na ponte da Freguesia do Ó e vai até perto do CT do Corinthians.

17h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, apresenta lentidão em Guarulhos, entre os quilômetros 222 e 221.

17h19 –Rodovia Anhanguera, sentido interior, apresenta lentidão em Campinas, entre os quilômetros 103 e 105.

17h16 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

17h15 – CET contabiliza até o momento 49 semáforos desligados ou em amarelo intermitente na capital.



17h14 – São Paulo tem no momento 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.



10h02 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

10h – Na Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, há 5,2 quilômetros de retenção entre a Rua Avanhandava e a Ponte Cidade Jardim.

09h48 -Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 8,2 quilômetros de retenção na pista expressa entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

09h46 – Faixa da esquerda no quilômetro 108 da Rodovia Cônego Pinto, sentido São Paulo, está liberada. A faixa da direita segue bloqueada para remoção de veículo acidentado.

09h44 – Tráfego normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta.

09h40 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna, sentido SP. Em direção ao interior, movimento segue tranquilo.

09h37 – São Paulo tem neste momento 62 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h20 – Rodovia Anchieta tem lentidão somente na chegada à Capital do quilômetro 12 ao 10.

09h18 – Esta é a fachada da futura estação Oratório da Linha 15-Prata do Metrô.

09h11 – Acidente entre automóvel e moto na Avenida Marginal do Rio Pinheiros S/Nº, em Santo Amaro. Há uma vítima ferida e o resgate do Corpo de Bombeiros está a caminho.

09h10 – O trânsito volta a ficar lento no sentido São Paulo da serra da Rodovia Anchieta do quilômetro 45 ao 44, por excesso de veículos.

09h – Acidente na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte João Dias.

08h57 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, após a Ponte do Piqueri.

08h52 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, apresenta dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Barueri, do quilômetro 19 ao 21.

08h43 – São Paulo tem neste momento 115 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

08h42 – Corredor Norte-sul também tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos. Há 3,1 quilômetros de congestionamento da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia.

08h36 – Colisão envolvendo três carros interdita faixa da direita da Avenida Itaquera, sentido centro.

8h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de retenção do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

08h30 – O usuário do Twitter Rafael Tolentino registrou a lotação na estação Artur Alvim, na Linha 3-Vermelha, por volta das 8h10.

08h27 – Bandidos explodiram uma agência do banco Bradesco na Estrada do Alvarenga, junto à Rua Doutor Pompeo Rossi, no Jardim Pedreira, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 19. A Polícia foi chamada às 3h30 e ainda apura se houve roubo. Por enquanto, trabalha com a hipótese de tentativa de furto. Ainda não há informações de quantos estão envolvidos na ação.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ocorrência policial interdita a via neste momento nos dois sentidos. No sentido bairro, o bloqueio é na Rua Doutor Pompeo Rossi e na direção do centro, a Rua Cônego Antônio Pinto.

08h26 – Radial Leste, sentido centro, liberada em relação a acidente próximo ao Viaduto Dona Matilde.

08h24 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, acumula 7 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castelo Branco.

08h23 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 14 quilômetros de tráfego lento em dois trechos: do 28 ao 26 e do 22 ao 10.

08h21 – Houve falha na porta de um trem na estação Vila Madalena, Linha-2 Verde do Metrô, no sentido Vila Prudente. Uma porta não fechava e a composição teve que ser recolhida às 7h41. A circulação foi normalizada, de acordo com informações do Metrô.

8h15 – Há na L11- Coral da CPTM um maior aguardo para fechamento de portas das composições, por conta do alto fluxo de usuários no horário.

8h12 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem cinco quilômetros de retenção na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 21 ao 16.

08h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro.

08h02 – Problema operacional resolvido na Linha 3 – Vermelha do Metrô. Circulação dos trens está em processo de normalização.

08h – São Paulo tem neste momento 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h49 – Avenida Rebouças foi liberada em relação ao acidente, sentido centro, próximo à Rua Estados Unidos, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. Na zona sul, no Jardim São Luís, a Avenida João Dias está liberada em relação ao acidente, no sentido centro, próximo à Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes.

07h41 – Devido à falha no trem na Estação Sé, os trens da Linha 3-Vermelha estão circulando com velocidade reduzida.

07h40 – Trânsito carregado na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, soma 9,4 quilômetros na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até 790 metros antes da Ponte Ary Torres.

07h39 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem pouco mais de cinco quilômetros de congestionamento entre os Viadutos Pedro Chaves e João Julião da Costa Aguiar.

07h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão em dois pontos diferentes, ambos em Guarulhos: do 208 ao 210, na pista expressa, e do 226 ao 228, na marginal. Motorista que vai na direção do Rio de Janeiro, pista marginal também tem congestionamento entre os quilômetros 227 e 226, em Guarulhos.

07h33 – São Paulo tem neste momento 89 quilômetros de trânsito lento nas vias monitoradas pela CET.

07h32 – Uma ocorrência policial na Estrada do Alvarenga, interdita a via, em ambos sentidos, junto à Rua Doutor Pompeo Rossi, no Jardim Pedreira, zona sul de São Paulo.

07h32 – São Paulo tem 35 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

07h31 – Na Marginal do Pinheiros, tráfego lento de 5,6 quilômetros na via expressa, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária.

07h29 – Há morosidade de 8 quilômetros na Radial Leste, sentido Centro, entre a Praça Divinolândia e o Viaduto Pires do Rio.

07h27 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com trânsito bastante complicado no início desta manhã. Congestionamento na via expressa passa dos oito quilômetros, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

Na local, lentidão tem 4,5 quilômetros, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul, e quatro quilômetros, entre as Pontes Freguesia do ó e Atílio Fontana.

Já na pista central, tráfego carregado tem 1,6 quilômetro, desde a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

07h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 20 ao 15.

07h19 – Rodovia Anchieta tem 12 quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. Congestionamento é do quilômetro 22 ao 10.

07h17 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, está com o tráfego restrito nas faixas 2 e 3 na altura do quilômetro 72, em São Paulo.

07h16 – Pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, também tem tráfego lento em São Paulo, entre os quilômetros 17 e 13.

07h14 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em dois pontos. Em Sumaré, congestionamento na pista expressa começa no quilômetro 110 e vai até o 100. Já em São Paulo, lentidão soma dois quilômetros, entre o 14 e o 12, também na via expressa.

07h12 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

07h09 – Acidente na Avenida Rebouças, sentido centro, na altura da Rua Estados Unidos, em Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

07h05 – Neste momento, São Paulo tem 55 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

