TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h27 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de trânsito complicado, sentido Pinheiros, da Rua João Cachoeira até a Marginal do Pinheiros.

20h20 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 2,8 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Túnel Ayrton Senna I.

19h58 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 333 e o km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão na noite de hoje.

19h56 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Tatuapé.

19h44 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h40 – A Radial Leste tem 4,6 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h31 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo para a Paulista até a Rua Pamplona.

19h22 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida João de Luca até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h15 – O Corredor Norte-Sul tem 5,7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

19h06 – A Radial Leste registra 4,6 km de tráfego ruim, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h01 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 10,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Avenida Aricanduva.

18h54 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Jauaperi.

18h43 – A pista local da Marginal do Tietê tem 5 km de fluxo moroso, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte do Tatuapé.

18h36 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de lentidão, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

18h30 – A capital tem 102 km de vias congestionadas no momento.

18h24 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Santo Amaro.

18h15 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h10 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua João de Luca até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h43 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,2 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Quintana.

17h40 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de trânsito carregado da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h30 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de trânsito lento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h23 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Jaguaribe.

17h15 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h11 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h05 – A Avenida dos Bandeirantes registra 4 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h50 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto República Árabe Síria.

16h – Avenida dos Bandeirantes com lentidão entre o Viaduto Santo Amado e o Viaduto Jabaquara.

15h20 – Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida do Estado e o término da ponte Cruzeiro do Sul.

15h03 – Radial Leste, sentido Centro, com 3 km de filas entre o Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

14h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h32 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 2,6 km de congestionamento entre a Avenida Julio de Mesquita Neto a Brazelisa Alves de Carvalho. Já a pista expressa, acumula filas, no mesmo sentido, entre a Ponte da Casa Verde e a Avenida Julio de Mesquita Neto.

13h07 – Congestionamento do km 38 ao km 40 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, altura de são Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

12h38 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre a Rua Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

12h07 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 2,6 km de filas entre a Avenida Julio de Mesquita Neto e Brazelisa Alves de Carvalho.

11h47 – Tráfego lento do km 38 ao km 40 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

11h25 – Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre a Rua Capitão Pacheco e Chaves até a Rua Alberto Lion.

11h23 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Viaduto Doria.

11h22 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

10h49 – Rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade

10h46 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto.

9h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 2,7 km de filas entre a Cidade Universitária e a Avenida Jaguaré. São Paulo com 74 km de congestionamentos.

9h34 – Tráfego normalizado na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do Km 13 ao Km 10.

9h28 – Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento na pista expressa, do km 16 ao km 13, por reflexo das Marginais.

9h19 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Santana, tem lentidão de 5,1 km, da Rua Estela até a Rua João Julião da Cota Aguiar

9h08 – Pista norte da Rodovia Anchieta sentido São Paulo está bloqueada no trecho de serra, Km 40 ao 55, devido obras de manutenção. Subida apenas pela Rodovia Imigrantes.

8h52 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo.

8h43 – Rodovia Anhanguera tem congestionamento na pista expressa, do km 12 ao km 11, no sentido Jundiaí.

8h28 – Rodovia Dutra, na posta expressa, tem trágefo congestionado, do km 223 ao km 229, no trecho Guarulhos.

8h12 – Tráfego lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

8h05 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no trecho capital, do km 227 ao km 229.

7h45 – Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento no trecho Guarulhos, do km 211 ao km 210.

7h42 – Rodovia Anhanguera, no trecho Campinas-Cordeirópolis, tem tráfego congestionado do km 108 ao km 104.

7h37 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 4,4 km de lentidão, do Viaduto Bandeirantes até o término da Rua Alimonar Baleeiro.

07h10 – Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Ipiranga, apresenta 3 quilômetros de congestionamento entre as ruas Matheus Torloni e Elisa Silveira.

07h07 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 3 quilômetros de lentidão entre as pontes Jaguaré e Cidade Universitária.

07h05 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com vários pontos de lentidão desde o quilômetro 23, em Cotia, até o quilômetro, 10, na chegada.

07h03 – Acidente com moto bloqueia uma faixa da pista sentido Interlagos da Avenida Guido Caloi após a Ponte Transamérica.

06h53 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de lentidão, entre o metrô Belém e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

06h48 – Rede de trólebus com problemas na Rua Venceslau Brás, na Sé, centro da capital.

06h45 – Acidente entre ônibus e caminhão na esquina entre as ruas Américo Brasiliense e José Guerra, na Chácara Santo Antônio, zona sul. Bombeiros socorreram 4 vítimas no local. O caminhão tombou. A carga e o veículo estão sobre a calçada.

06h25 – Pista sentido capital paulista da Rodovia Régis Bittencourt bloqueada no quilômetro 525, em Cajati, Vale do Ribeira, em frente à base da Polícia Rodoviária, em razão do tombamento de uma carreta no quilômetro 504. O congestionamento era de sete mil metros, entre os quilômetros 532 e 525. O bloqueio foi feito para que todos os procedimentos de liberação da pista no local do tombamento fossem realizados

0h55 – Congestionamento de 20 quilômetros na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 320 (Juquitiba) e 340 (Miracatu) em razão de uma colisão entre 3 carretas ocorrida às 17h30 de terça-feira, 24. A rodovia ficou bloqueada até as 20h30.