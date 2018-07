TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 22 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

13h13 – Integrantes do MTST estão sendo recebidos pelo Secretário Estadual de Habitação, Silvio Torres, e representantes da Casa Civil. As informações são do Palácio dos Bandeirantes. (Victor Vieira)

13h06 – Comissão de coordenadores do MTST seguiu até o Palácio dos Bandeirantes para reunião. Ainda não se sabe quem receberá o grupo. (Victor Vieira)

12h36 – Um incêndio atinge um apartamento na Rua Mauá, 147, no centro de São Paulo. Três viaturas do Corpo dos Bombeiros estão no local e ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com a corporação, o fogo está localizado no sétimo andar. (Laura Maia de Castro, O Estado de S. Paulo)

12h29 – De 6 mil a 8 mil manifestantes aguardam resposta do governo do Estado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao Estádio do Morumbi.

Foto: Sérgio Castro/Estadão

12h19 – Por causa do sol forte, a polícia liberou o acesso aos banheiros e a água da base comunitária da PM em frente ao Estádio do Morumbi. (Victor Vieira, O Estado de S. Paulo)

12h14 – De acordo com a Polícia Militar, entre 6 mil e 8 mil pessoas participam do protesto do MTST. Já os coordenadores da marcha estimam que haja pelo menos 10 mil.

Os manifestantes se sentaram debaixo de árvores à espera da resposta do Palácio dos Bandeirantes sobre o pedido de encontro com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Segundo os coordenadores do MTST, o secretário estadual de Habitação, Sílvio França, está reunido com o governador para discutir as pautas dos movimentos sociais. (Victor Vieira, O Estado de S. Paulo)

11h45 – Centenas de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) estão reunidos em frente ao Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, para uma assembleia. A intenção do movimento é, após a reunião, seguir até o Palácio dos Bandeirantes e pedir uma reunião com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Algumas lojas da Avenida Giovanni Gronchi fecharam as portas por causa da passagem da marcha.

De acordo com Jussara Basso, uma das coordenadoras do movimento, as principais reivindicações são por mais moradias e maior abrangência da bolsa aluguel. “Estamos em diálogo com a Secretaria de Habitação, mas queremos levar essas demandas ao governador”, disse.

O ato teve a adesão dos movimentos Periferia Ativa e Frente Nacional de Resistência. São esperadas pelo MTST mais de 15 mil pessoas no protesto. (Victor Vieira, O Estado de S. Paulo)

11h36 – Um dos grupos de manifestantes se encontra na Avenida João Jorge Saad, na altura da Praça Roberto Gomes Pedrosa. Veja a galeria de fotos:

11h20 – Manifestação do MTST bloqueia agora duas faixas da Avenida Jorge João Saad, sentido centro, na altura da Rua Comandante Lira.

Foto: Sérgio Castro/Estadão

10h43 – Manifestantes do grupo que saiu do Terminal João Dias se encontram neste momento na Avenida Giovanni Gronchi, na altura da Avenida José Galante.

10h34 – O grupo do MTST que saiu do Largo do Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, bloqueia todas as faixas da Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, na zona sul.

Foto: Gabriel Binho da Marcha/MTST

10h23 – Um dos grupos do MTST está neste momento no cruzamento das avenidas Giovanni Gronchi e Doutor Guilherme Dumont Villares, na zona sul.

10h15 – O grupo do MTST que deixou o Largo do Taboão bloqueia a Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, na altura da Rua Doutor Luiz Migliano. Já o que partiu do Terminal João Dias interdita a Avenida Giovanni Gronchi, sentido bairro, na altura da Rua Nelson Gama de Oliveira.

10h10 – Segundo a Polícia Militar, mais de duas mil pessoas participam da manifestação do MTST. Os dois grupos devem se encontrar no Estádio do Morumbi, na zona sul, para seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes.

09h58 – Protesto do MTST bloqueia Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, no quilômetro 268.

09h46 – Em função do protesto do MTST, que bloqueia três faixas da Avenida João Dias, sentido bairro, a via tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Rua Alves Pontual à Avenida Giovanni Gronchi.

09h37 – Manifestação do MTST ocupa agora três faixas da Avenida João Dias, sentido bairro, na altura do Terminal João Dias.

09h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 220 ao 224, em Guarulhos, e do 229 ao 230, na chegada à Capital. A retenção é causada pelo congestionamento na Marginal do Tietê. Pelo mesmo motivo, há tráfego lento também na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 230 e 231.

09h28 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 16 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

09h25 – Manifestação do MTST bloqueia duas faixas, sentido bairro, da Avenida João Dias, na altura do Terminal João Dias, na zona sul.

09h22 – Em sua página no Facebook, o MTST diz que as reivindicações do protesto da manhã desta quarta-feira, 22, são a exigência de mais recursos para moradia, o apoio técnico para projetos, a desapropriação de terrenos na região metropolitana e o pagamento de auxílio-moradia para famílias em situação de despejo iminente.

09h10 – Segundo a Polícia Militar, um grupo de 300 manifestantes do MTST está reunido na praça do Terminal João Dias, na zona sul. Outros 40 integrantes do movimento estão no Largo do Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

09h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento nas pistas expressa e marginal, na divisa entre São Paulo e Osasco, entre os quilômetros 14 e 13.

08h54 – A leitora do Estado Karina Bittencourt nos informou pelo Twitter que há lentidão na saída da Rodovia Régis Bittencourt para a Avenida Professor Francisco Morato, na zona sul, em função do protesto no MTST no Largo no Taboão, na Grande São Paulo.

08h51 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,8 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

08h44 – São Paulo tem neste momento 36 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com 5,5 quilômetros, da Avenida Interlagos à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

08h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão, do 18 ao 19, por causa de um acidente no quilômetro 19, e do 14 ao 10, pelo excesso de veículos.

08h29 – A usuária do Twitter Cátia Toffoletto está no Largo do Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e registrou a concentração dos manifestantes do MTST. A marcha pretende seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul.

08h24 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 224. Há também retenção entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

Em direção ao Rio de Janeiro, há parada na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 226 e 225.

08h00 – Os manifestantes ocupam a calçada próxima ao Terminal João Dias, informou a CET. Portanto, o tráfego na Avenida João Dias está liberado.

07h54 – Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) faz protesto neste momento. Os manifestantes pretendem se dirigir ao Palácio dos Bandeirantes, na zona sul, e se concentram em dois locais: Largo do Taboão, na Grande São Paulo, e Terminal João Dias, na zona sul.

07h48 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 5 e 6, das 07h00 às 10h00.

07h46 – A pista local da Marginal do Tietê, entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto, sentido Rodovia Castelo Branco, foi fechada nesta terça-feira, 21, duas vezes, pela manhã e à noite. Nos dois casos, grupos protestavam contra a morte de um adolescente em um acidente de trânsito. Saiba mais.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

07h43 – Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem 1,6 quilômetro de parada, do Viaduto Alcântara Machado à Avenida 23 de Maio.

07h40 – Rodovia Dom Gabriel, sentido oeste, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 64.

07h38 – Radial Leste, sentido centro, tem 1,7 quilômetro de retenção na pista expressa, da Rua Almirante Brasil à Rua Wandenkolk.

07h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três pontos de lentidão na pista expressa: 2,4 quilômetros, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; 2,3 quilômetros, da Avenida Interlagos à Avenida Padre José Maria; e 780 metros, da Ponte João Dias à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

07h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.

07h29 – Acidente entre carro e moto no quilômetro 12 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, interdita uma faixa e causa lentidão de dois quilômetros.

07h27 – Capital tem neste momento 36 semáforos apagados ou em amarelo intermitente, um deles no cruzamento das avenidas Jacu Pêssego/Nova Trabalhadores e Professor João Batista Conti, na zona leste.

07h21 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Avenida do Estado ao Viaduto Jaceguai.

07h18 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 13 ao 10.

07h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 220 e do 222 ao 224. Na foto, o excesso de veículos no quilômetro 224.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

07h11 – São Paulo tem neste momento 25 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 5,1 quilômetros de retenção, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

07h06 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 22 de janeiro.