TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 22 de maio

TEMPO REAL

21h26 – São Paulo tem, neste momento, 126 semáforos quebrados. 51 estão apagados e 75 estão em amarelo intermitente. Alguns ficam em cruzamentos importantes, como o da Rua Heitor Penteado com a Avenida Pompéia e o da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Praça Luís Carlos Paraná, ambos apagados.

20h17 – 95 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

19h41 – Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de lentidão no sentido bairro.

19h25 – O usuário do Instagram Altair Ribeiro (@altairribeiro) postou uma foto do trânsito na Rodovia Raposo Tavares, dificultado por causa da chuva.

19h07 – 143 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte Aricanduva (15,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Vila Guilherme (8,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim (6,1 km)

18h50 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas junto à Ponte Cidade Jardim. A CGE registra chuva leve em toda as zonas de São Paulo, mas por enquanto não há pontos de alagamento.

18h33 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão da Ponte das Bandeiras até o Viaduto Onze de Junho. Já as pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, têm lentidão da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h32 – A Raposo Tavares, sentido São Paulo, está congestionada entre os km 30 e 28. No sentido Cotia, filas vão do km 17 ao km 25.

18h30 – Radial Leste tem lentidão entre a saída da Ligação Leste-Oeste até a Rua Almirante Brasil. Já a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte Piqueri até Ponte Jânio Quadros.

18h28 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana: Lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida do Estado.

18h26 – 127 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 42 km.

08h51 – No momento há 57 km de congestionamento na cidade de acordo com o monitoramento da CET.

08h15 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,9 km).

08h10 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, lentidão em trecho de 4,6 km, entre o Viaduto Dante Delmanto e o Viaduto Santo Amaro.

08h00 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

07h42 – O Corpo de Bombeiros informa a queda de uma moto às 07h04 no acesso à Rodovia Presidente Castelo Branco, no km 13, sentido São Paulo, próximo à Ponte dos Remédios, no Jaguaré. Uma viatura foi enviada ao local.

07h39 – Os passageiros da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conhecida como Expresso Leste, ainda enfrentam dificuldade nesta manhã. Um problema de ordem técnica, não especificado, tornou a operação mais lenta entre as estações Itaquera e Guaianases desde as 4h30. O intervalo entre os trens ficou maior.

Segundo a CPTM, o problema foi resolvido às 7h, e a circulação entrou em processo de normalização. No entanto, por ser horário de pico, ainda há reflexo para os passageiros.

A SPTrans disponibiliza, desde as 6h10, 50 ônibus para fazer o transporte entre as estações Itaquera e Guaianases, dentro do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (PAESE). Às 7h30, de acordo com a SPTrans, os ônibus seguem realizando apoio.

07h19 – Estradas: A Rodovia Anchieta apresenta lentidão de 5 km na chegada a São Paulo por excesso veículos do km 15 ao km 10 de acordo com a Ecovias. No sentido litoral, há também lentidão entre o km 38 e o km 40 da rodovia. Já a Rodovia Castelo Branco, o motorista que se desloca à capital tem que reduzir a velocidade a partir de Osasco.

07h13 – Trânsito no Viaduto Vila Matilde está muito ruim pouco antes do metrô Vila Matilde no sentido centro, por excesso de veículos. Quem está saindo da Avenida Aricanduva para pegar a radial no sentido centro embaixo do Viaduto Alberto Badra encontra a mesma situação — congestionamento no sentido centro.

07h10 – Em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, acidente na Avenida Nossa Senhora do Sabará ocupa duas faixas em ambos os sentidos, na altura do nº 1424, próximo à Rua Amoipira, segundo a CET.

06h59 – Lentidão atual no trânsito em São Paulo, segundo a CET, é de 26 km dos 868 km monitorados.

06h50 – Os usuários da Linha 11-Coral da CPTM, conhecida como Expresso Leste, enfrentam dificuldade nesta manhã. Um problema de ordem técnica, não revelado, faz que a operação seja mais lenta entre as estações Itaquera e Guaianases desde as 4h30.

Atendendo a solicitação da CPTM, a SPTrans acionou às 6h10 o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (PAESE) entre as estações, colocando 50 ônibus para fazer o transporte entre Itaquera e Guaianases.

06h42 – A Marginal Pinheiros apresenta lentidão, no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Transamérica até a Rubens Gomes Bueno, em trecho de 1,7 km, tanto na pista expressa como na local.

06h39 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 270 ao km 269, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem dificuldades, na manhã de hoje. Há neblina em pontos alternados ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às condições de visibilidade.

06h32 – Uma pessoa foi atropelada por ônibus na Av. Engenheiro Caetano Alvares, na altura do número 2200, em Mandaqui, zona norte de São Paulo, em frente ao Terminal Casa Verde. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

06h28 – Lentidão na Avenida Aricanduva no sentido Marginal da Rua Morávia até a Radial Leste, em trecho de 1,3 km.

06h22 – Rua Madre de Deus, na Mooca, tem interdição junto à Rua Visconde de Inhomerim devido a incêndio, de acordo com a CET.

06h17 – Problema técnico na Linha 11 (Expresso Leste) da CPTM faz que a operação seja mais lenta entre as estações Itaquera e Guaianases, que começou às 5h30.

06h16 – Bom dia.