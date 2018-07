TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 23 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

18h19 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

16h20 – Continua interdição de duas faixas na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul. Segundo a CET, o vazamento de gás foi controlado, mas não há previsão de liberação total da via. O trânsito segue sem grandes retenções no local.

15h01 – Segundo CET, vazamento de gás na Marginal do Tietê já foi sanado, mas via continua com duas faixas interditadas na pista local.

14h35 – Duas faixas da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, continuam interditadas por causa de vazamento de gás na madrugada desta quarta-feira. A CET continua alertando motoristas a evitarem o local. Há lentidão de 1,6 quilômetro entre o arco da Sabesp e a Ponte Cruzeiro do Sul.

13h56 – Militantes do Movimento de Moradia Popular fazem manifestação na frente da Câmara Municipal. Cerca de mil pessoas estão no local. Leia mais.

13h47 – De acordo com a CET, duas faixas já foram liberadas na Marginal do Tietê, por causa do vazamento de gás. A via deve ser totalmente liberada às 15h. O trânsito no local ainda é intenso com mais de seis quilômetros de lentidão. Leia mais.

12h58 – De acordo com os Bombeiros, o duto que provocava vazamento de gás desde a madrugada desta quarta-feira foi consertado. Apesar disso, equipes da Comgás e da Cetesb ainda tentam restabelecer o abastecimento de gás no encanamento danificado.

Duas viaturas dos Bombeiros monitoram o trabalho dos técnicos, como medida preventiva do risco de explosão e incêndio no perímetro isolado. A pista local da Marginal do Tietê segue interditada, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, e registra quase seis quilômetros de lentidão entre a Ponte Aricanduva e a Avenida Otto Baumgart.

12h28 – Segue interditada a pista local da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, por conta do problema com vazamento de gás. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local por causa do risco de risco de explosão e incêndio.

Segundo a CET, um operário que trabalhava em uma obra de telefonia furou um duto com gás, às 2h da manhã, e provocou interdição do local.

12h16 – De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas, ligadas aos movimentos sociais por moradia, se concentraram na Praça da República para marchar até a Câmara Municipal.

A marcha, que ocupa duas faixas do Viaduto Jacareí, segue pacífica e os manifestantes fazem uso de carro de som. Segundo a PM, eles reivindicam moradia e a votação do Plano Diretor na Comissão de Política Urbana do Legislativo.

12h10 – Manifestação ocupada duas faixas da esquerda do Viaduto Jacareí, próximo à Câmara Municipal. O protesto começou por volta das 11h45. A CET ainda não sabe informar o número de manifestantes.

12h09 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, segue com 13 quilômetros de lentidão em Guarulhos, reflexo do congestionamento na Marginal do Tietê, interditada desde o início da manhã por causa de um vazamento de gás. Tráfego é lento do quilômetro 24 até o 11.

11h50 – Lentidão diminui na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, mas ainda chega a registrar dez quilômetros na soma de dois trechos da via.

Motorista encontra filas entre os quilômetros 215 e 216, na pista marginal; e do quilômetro 220 ao 229, na pista expressa. A retenção é provocada pelo congestionamento na Marginal do Tietê, cuja pista local está interditada por causa de um vazamento de gás na altura da Ponte Cruzeiro do Sul.

11h38 – São Paulo tem 58 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

11h36 – Radial Leste, sentido centro, tem quase cinco quilômetros de congestionamento do lado oposto da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio.

11h30 – “Vazamento de gás, como o ocorrido na Marginal Tietê, não é comum”, afirma diretor de Operações da Comgás, José Carlos Broisler. Confira a entrevista completa realizada pela Rádio Estadão.

11h25 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase sete quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Aricanduva até a Avenida Otto Baumgart. A via está interditada desde o início da manhã desta quarta-feira por causa do vazamento de gás.

Foto: Ana Paula Melo/Estadão

11h02 – Confira as rotas alternativas para driblar a interdição na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco:

10h59 – Operação na Linha 3 – Vermelha, do Metrô, foi normalizada.

10h56 – Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a Marginal do Tietê, onde há o vazamento de gás, por causa do risco de explosão e incêndio.

10h52 – Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada, por causa de interferência na via entre as Estações Sé e Santa Cecília.

10h42 – Ainda não há previsão para liberar a pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, interditada por causa de um vazamento de gás. Técnicos da Comgás e equipes do Corpo de Bombeiros e da Cetesb trabalham para consertar o duto que foi perfurado por volta das 2h da manhã desta quarta-feira.

Desde o início da manhã, o vazamento de gás vem provocando impacto no trânsito. De acordo com a CET, há quase sete quilômetros de congestionamento na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Ponte Aricanduva e a Avenida Otto Baumgart.

O fluxo na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, também foi prejudicado. Às 10h34, ainda havia 15 quilômetros de filas na direção de São Paulo, do 214 ao 229; e sete quilômetros no sentido Rio de Janeiro, do 225 ao 218.

O congestionamento refletiu também na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, onde há 13 quilômetros de lentidão, em Guarulhos, entre o 24 e o 11.



10h14 – Rodovia Presidente Dutra tem trânsito complicado nos dois sentidos, em Guarulhos, reflexo do congestionamento na Marginal do Tietê.

Motorista que vai para São Paulo encontra 16 quilômetros de lentidão na pista expressa, do 213 ao 229; e 15 quilômetros na pista marginal, do 216 ao 231.

Quem dirige em direção ao Rio de Janeiro encontra quatro quilômetros de filas na pista marginal, entre o 224 e o 218.

10h07 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem mais de cinco quilômetros de filas a partir do Pontilhão da Avenida Dalila.

10h05 – Neste momento, todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

10h02 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, está liberada da ocorrência policial na altura da Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos. Viaturas da Polícia Militar faziam varredura no local e ocupavam três faixas da via.

Os policiais foram acionados após disparar o alarme de uma agência bancária do Santander. De acordo com a PM, o motivo do disparo ainda é desconhecido.

09h55 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase sete quilômetros congestionamento na pista local, a partir da Ponte Aricanduva.

Há, ainda, cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as Pontes do Imigrande Nordestino e do Tatuapé, e três quilômetros na central, da Ponte do Tatuapé à da Vila Guilherme.

09h51 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem 13 quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 24 ao 11.

09h50 – São Paulo tem, neste momento, 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h47 – Ônibus quebrado na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, próximo à Praça Jorge de Lima, no Butantã.

08h27 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, quase o dobro do normal para o horário.

08h21 – Acidente na Ponte do Socorro ocupa duas faixas no sentido centro, próximo ao Largo do Socorro.

08h17 – São Paulo tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, quase o dobro do normal para o horário.

08h16 – Acidente na Marginal do Pinheiros, em Santo Amaro: pista expressa, sentido Rodovia Castelo branco, antes da ponte Caio Pompeu de Toledo.

08h10 – Houve um acidente na Marginal do Tietê, pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna, até a ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h07 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, dos quilômetros 20 ao 17 e 13 ao 10.

08h05 – Marginal do Tietê ainda tem 6,8 quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Aricanduva.

07h58 – São Paulo tem 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h53 – O repórter Rafael Italianiregistrou momento em que funcionários da CPTM tentam fechar as portas dos trens na estação Autódromo, que enfrenta lentidão por falha em equipamento na via. Segundo alguns funcionários, houve roubo de fios de cobre na estação Primavera-Interlagos.

07h50 – São Paulo tem 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h45 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, tem 4,4 quilômetros de lentidão na pista expressa desde a rua Jaboticabal. O trânsito é reflexo de acidente na Marginal do Tietê.

07h40 – São Paulo tem 98 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h39 – Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Grajaú e Jurubatuba, por causa de falha de trem.

07h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros congestionados na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

07h23 – Mesmo com acidente na Marginal do Tietê, CET informa que rodízio permanece. Ainda não há previsão para normalização da pista central da via, que acumula quase sete quilômetros de lentidão. Ainda há funcionários da Comgás trabalhando na regularização do duto prejudicado em obra de telefonia.

07h19 – São Paulo tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h15 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

07h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem 14 quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guaruhos, do quilômetro 217 ao 231. A lentidão é reflexo do acidente na Marginal do Tietê.

07h12 – Vazamento de gás na pista local da Marginal do Tietê ainda complica trânsito na via.

Foto: Marcos Bezerra / Futura Press / Estadão Conteúdo





06h57 – Situação da Marginal do Tietê após o acidente, pista central: lentidão da Ponte do Tatuapé até á Ponte da Vila Guilherme.

06h56 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h54 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 3,7 quilômtros de congestionamento desde a rua Chaves.

06h53 – São Paulo tem 67 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, valor acima da média para o horário.

06h51 – Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento no sentido capital, na pista expressa, do quilômetro 16 ao 13.

o6h50 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido capital, em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 14 ao 12.

06h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento em São Paulo, do quilômetro 227 a0 229. Já em Guarulhos, a lentidão é do quilômetro 220 ao 225.

06h32 – Rodovia Anchieta tem dez quilômetros de congestionamento, do quilômetro 20 ao 10.

06h29 – A CET orienta que os motoristas utilizem a pista expressa ou façam rota alternativa a partir da Ponte da Vila Guilherme, na Marginal do Tietê. O acidente com um duto que vazou gás em frente ao terminal Rodoviário Tietê interditou a pista local e causa seis quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco.

06h24 – Radial Leste atinge dois quilômetros de congestionamento no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Alberto Badra.

06h21 – Sobe para 6,8 quilômetros de lentidão o trânsito na pista local na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Aricanduva. Na pista expressa, 4,9 quilômetros de lentidão até a Ponte do Tatuapé.

06h20 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento na capital, pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h18 – Por causa do acidente na Marginal do Tietê, pista local, ônibus que passam pelo Terminal Rodoviário do Tietê seguem pela Avenida Moyses Roysen, informou a CET.

06h13 – Acidente na Marginal do Tietê já mostra reflexo na Rodovia Presidente Dutra: há três quilômetros de congestionamento, do 228 ao 221, no sentido São Paulo, pista marginal.

06h12 – Rodovia Anchieta tem seis quilômetros de lentidão, do 6 ao 10, na chegada a São Paulo.

05h59 – Marginal do Tietê tem, neste momento, 2,6 quilômetros de lentidão na pista local, desde 560 metros após a ponte Presidente Dutra.

05h51 – Está na Marginal do Tietê? Envie-nos imagem do congestionamento pelo Whatsapp (11) 9-7069-8639

05h47 – A lentidão na Marginal do Tietê segue da Ponte Presidente Jânio Quadros até a rua Da Coroa.

05h09 – Um vazamento de gás às 2h provocou interdição na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Segundo a assessoria da CET, operários que trabalhavam em uma obra de telefonia furaram um duto com gás e provocaram interdição do local, na altura da ponte Cruzeiro do Sul. Como reflexo do acidente, há 2,6 quilômetros de lentidão na pista local e outros 2,6 na expressa, de desde 570 metros após a Ponte Presidente Dutra. Não houve registro de feridos.

05h00 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e o funcionamento dos metrôs, ônibus e trens da cidade.