TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 23 de outubro

20h11 – Encerramos o Blog do Trânsito nesta quarta-feira, 23. Voltamos na quinta-feira, às 6h. Boa noite!

20h10 – São Paulo tem 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h08 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão nos dois sentidos devido ao excesso de veículos. Quem segue para São Paulo, encontra tráfego lento do quilômetro 12 ao 9; no sentido Cotia, a retenção está entre os quilômetros 15 e 23.

20h05 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,7 quilômetros em todo o seu trecho.

20h03 – Rodovia Presidente Dutra com tráfego interrompido na pista expressa, em Arujá, altura do quilômetro 199 ao 191, sentido Rio, devido um acidente.

19h59 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,2 quilômetros na pista central da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte da Vila Guilherme.

19h58 – Normalizado tráfego entre os quilômetros 14 e 18, da rodovia Ayrton Senna, altura do Parque Ecológico do Tietê, sentido interior.

19h52 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,9 quilômetros da Rua José Gomes Falcão a Avenida Cruzeiro do Sul.

19h51 – Permanece tráfego lento do quilômetro 14 ao 18, da rodovia Ayrton Senna, altura do Parque Ecológico do Tietê, sentido interior.

19h49 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 4,3 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte João Dias.

19h48 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,9 quilômetros na pista expressa da Ponte do Limão a Ponte da Vila Guilherme. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h46 – Manifestação do Movimento Passe Livre bloqueia o sentido centro da Avenida Teotônio Vilela, na zona sul. Segundo a PM, às 18h, haviam cerca de cem pessoas no ato, que segue pacífico. Manifestantes acabam de decidir que vão caminhar até a Ponte do Socorro. Protesto faz parte da Semana Luta pelo Transporte Público. (Foto: Laura Maia/Estadão)

19h39 – São Paulo tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Um veículo enguiçado causa lentidão na pista expressa da rodovia Presidente Dutra, do quilômetro 110 ao 107 no sentido Rio, em Taubaté.

19h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Jânio Quadros a Ponte Aricanduva.

19h27 – Uma manifestação do Movimento Passe Livre bloqueia a Avenida Dona Belmira Marin, sentido Rodovia Presidente Dutra, junto à Avenida Antonio Carlos Benjamin dos Santos. A usuária do Instagram Kesleyfb registrou o ato, que integra a Semana de Luta pelo Transporte Público.

19h24 – Tráfego normalizado em ambos os sentidos da rodovia Hélio Smidt, altura do Aeroporto de Cumbica.

19h23 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento na pista expressa, sentido interior, do quilômentro 69 ao 71.

19h21 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros. Há lentidão também da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde.

19h18 – O usuário do Twitter Fábio Camargo registrou o congestionamento na Rodovia Anchieta no final da tarde desta quarta-feira, 23 de outubro.

19h15 – Em Arujá, na rodovia Presidente Dutra, onde houve um acidente mais cedo, o tráfego permanece lento na pista expressa, sentido Rio. Do quilômetro 199 ao 191, o tráfego flui somente pela faixa da esquerda.

19h13 – O excesso de veículos causa lentidão em ambos os sentidos da rodovia Hélio Smidt.

19h12 – Tráfego lento na rodovia Ayrton Senna do quilômentro 14 ao 20, sentido interior, causado pelo veículos.

19h11 – Rodovia Raposo Tavares com tráfego lento do quilômetro 9 ao 23, sentido Cotia, por causa do excesso de veículos

19h10 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

19h09 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 8,9 quilômetros na pista expressa da Ponte da Cidade Universitária até 2720 metros antes da Ponte João Dias.

19h07 – A chuva intensa ainda causa transtornos na rodovia Anhanguera: na pista expressa, sentido Capital, há lentidão entre os quilômentros 62 e 58, na altura de Jundiaí.

19h05 – Permanece a lentidão na pista expressa da rodovia Presidente Dutra, devido a um acidente no sentido Rio, do quilômetro 198 ao 191, em Arujá.

19h02 – São Paulo tem 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h01 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via com maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 14,2 quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte Aricanduva.

19h – Trânsito normalizado em ambos os sentidos da Rodovia Anchieta.

18h57 – Rodovia Presidente Dutra tem outro ponto de retenção, no sentido Rio. Em Taubaté há retenção do quilômetro 110 ao 107 devido ao excesso de veículos.

18h53 – Na altura de Guarulhos, também há retenção na rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 19 ao 23, no sentido interior.

18h51 – Permanece lento o tráfego na rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 14 ao 18, sentido interior, altura do Parque Ecológico do Tietê. No sentido Capital, o tráfego flui bem.

18h49 – A rodovia Anhanguera tem tráfego intenso na pista expressa, sentido interior, entre os quilômetros 69 e 73.

18h47 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,2 quilômetros da Ponte Presidente Jânio Quadros a Ponte Aricanduva.

18h46 – O excesso de veículos também causa lentidão na rodovia Hélio Smidt, em ambos os sentidos.

18h44 – Tráfego permanece lento na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 14 ao 23, devido ao excesso de veículos.

18h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista local da Avenida Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso.

18h42 – Acidente com caminhões interrompe o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, entre os quilômetros 196 e 191, na pista expressa, sentido Rio.

18h40 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h40 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,6 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

18h38 – Tráfego lento entre os quilômetros 16 e 23 da rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, também por excesso de veículos.

18h36 – São Paulo tem 159 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h30 – A rodovia Raposo Tavares permanece com tráfego lento por excesso de veículos nos dois sentidos. Quem segue para o interior encontra retenção entre os quilômetros 15 e 23; em direção a Capital há lentidão do quilômetro 11 ao 9.

18h29 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni permanece com lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 267 ao 270. No sentido Guarujá, a retenção é entre os quilômetros 269 e 267.

18h28 – Na Rodovia Anchieta, há trânsito lento, em São Bernardo do Campo, no acesso aos bairros no sentido Capital, entre os quilômetros 22 e 17, também por excesso de veículos.

18h26 – A usuária do Instagram Gabriela Tomazin registrou o congestionamento na Marginal do Pinheiros no final de tarde desta quarta-feira, 23.

18h25 – O excesso de veículos provoca lentidão na Rodovia Ayrton Senna, entre os quilômetros 15 e 20, sentido interior.

18h24 – Um acidente na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, interrompe o tráfego do quilômetro 195 ao 191, em Santa Isabel.

18h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros, da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h22 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 12,5 quilômetros na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Ponte da Vila Guilherme.

18h19 – No Anhembi, líderes sindicais e associações de empresários do setor têxtil e de vestuário protestaram nesta quarta-feira, 23, contra a concorrência com produtos importados. No Palácio de Convenções, ocorre uma feira de produtos chineses que são os maiores concorrentes da produção brasileira, de acordo com os participantes. Veja mais.

18h13 – Os motoristas de ônibus comemoraram o acordo obtido no Tribunal Regional do Trabalho, na Rua Martins Fontes. Os profissionais demitidos serão admitidos por outras empresas de transporte e terão os direitos trabalhistas pagos em dez vezes. O protesto foi pacífico.

18h12 – Protesto dos motoristas de ônibus na Rua Martins Fontes se encerra. Os manifestantes reivindicavam direitos trabalhistas que não foram pagos aos profissionais após o descredenciamento de uma empresa de transportes na zona leste. Cerca de 1800 funcionários estavam em situação irregular, sem baixa na carteira, salário e depósitos de INSS e FGTS.

18h03 – Motoristas que protestam na Rua Martins Fontes dizem que ficaram desempregados após a empresa de ônibus 4-Leste ter sido descredenciada de prestar o serviço na Área 4-Leste (ônibus vermelhos).

18h01 – A chuva intensa amplia a retenção na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, do quilômetro 49 ao 53, da pista expressa.

18h00 – São Paulo tem 170 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h59 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de dez quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Jânio Quadros.

17h56 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 15 e 23, sentido interior, por causa do excesso de veículos. No sentido Capital, o tráfego é lento do quilômetro 11 ao 9.

17h55 – A chuva intensa também prejudica o trânsito nos dois sentidos da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí. O sentido do interior tem congestionamento do quilômetro 50 ao 61. Em direção à Capital, há tráfego lento entre os quilômetros 65 e 58.

17h54 – Chuva intensa na Rodovia dos Bandeirantes provoca lentidão na pista expressa entre os quilômetros 41 e 43, sentido interior, em Cajamar.

17h53 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,3 quilômetros, da Rua Haddock Lobo à Praça Oswaldo Cruz.

17h52 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros, do Viaduto do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h51 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,8 quilômetros da Ponte dos Bandeirantes à Ponte da Casa Verde. E também da Rua Cristina Tomás à Ponte Jânio Quadros.

17h50 – Devido ao excesso de veículos na Rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra lentidão entre os quilômetros 17 e 20, no sentido interior.

17h49 – Rodovia Castelo Branco tem congestionamento na pista expressa, do quilômetro 28 ao 23, sentido Capital, na altura de Barueri.

17h48 – Rodovia Anhanguera com trânsito lento nos dois sentidos, na altura de Jundiaí. Quem segue para a Capital encontra retenções do quilômetro 64 ao 58; na direção do interior há retenções do quilômetro 56 ao 61.

17h47 – Tráfego intenso na Rodovia Anhanguera, sentido interior, entre os quilômetros 57 e 61, na altura de Jundiaí.

17h46 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni congestionada nos dois sentidos. Na direção de Cubatão, há lentidão entre os quilômetros 267 e 270. O sentido Guarujá tem lentidão do quilômetro 268 ao 267.

17h44 – Rodovia Anchieta apresenta lentidão na chegada a Santos.

17h42 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,8 quilômetros da Ponte dos Bandeirantes à Ponte da Casa Verde. E também da Rua Cristina Tomás à Ponte Jânio Quadros.

17h41 – Por conta da chuva que caiu na tarde desta quarta-feira, 23, há dois pontos de alagamento na Capital: um na Rua Humaitá e na Rua Maestro Cardim. Segundo a CET, os dois trechos são transitáveis.

17h39 – Protesto organizado pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo interdita todas as faixas da Rua Martins Fontes, na região central. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 350 pessoas manifestantes participam do ato.

A usuária do Twitter Raquel Santiago registrou o bloqueio dos ônibus na Rua Martins Fontes.

17h35 – Protesto contra importação de produtos têxteis chineses, no Anhembi, encerrou-se às 17h05. Veja mais.

17h25 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Rua Américo Brasiliense a Ponte Eusébio Matoso.

17h24 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,6 quilômetros na pista expressa da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Maria.

17h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 14,5 quilômetros na pista expressa da saída da Rodovia Castelo Branco à Ponte João Dias.

17h22 – Rodovia Presidente Dutra com tráfego lento, na pista marginal, entre os quilômetros 230 e 226 por excesso de veículos.

17h21 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa. Tráfego se concentra da saída da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme. Trecho é o de maior lentidão na Capital.

17h20 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, interditada para inversão de mão. Na direção litoral, tráfego normal. Também há lentidão no quilômetro 63, acesso a Alemoa.

17h19 – Protesto organizado pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo interdita todas as faixas da Rua Martins Fontes, na região central. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 350 pessoas manifestantes participam do ato.

17h00 – São Paulo tem 144 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média para o horário nos últimos 30 dias. A região que apresenta o maior congestionamento é a zona oeste, com 48 quilômetros. Na sequência, aparece a zona sul, com 45 quilômetros.

16h48 – São Paulo tem 144 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pelas CET.

16h45 – Alagamento intransitável na Avenida Paes de Barros ocupa duas faixas, sentido centro, na altura da Rua da Mooca, na zona leste.

16h38 – Fim do estado de atenção para alagamentos em toda a Capital.

16h26 – Devido a chuvas, as regiões sudeste, leste e sul estão em estado de atenção.

16h23 – São Paulo tem 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, recorde para o horário nos últimos 30 dias.

16h21 – Rua Martins Fontes interditada nos dois sentidos devido a manifestação. Ônibus não circulam na região.

16h12 – São Paulo tem 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pelas CET.

16h11 – Boa tarde! Retomamos a cobertura do trânsito em São Paulo nesta quarta-feira, 23 de outubro.

11h06 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

11h00 – Capital tem 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com oito quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre o Hospital Vila Maria e a Ponte Casa Verde.

10h50 – Túnel do Anhangabaú permanece com uma faixa interditada no sentido Aeroporto, devido ao rompimento de uma grade de bueiro. Não há previsão para o término do reparo.

10h45 – Marginal do Tietê tem oito quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre o Hospital Vila Maria e a Ponte Casa Verde.

10h30 – Marginal do Tietê tem 3,7 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Jânio Quadros e a Ponte das Bandeiras.

10h21 – Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

10h08 – Túnel do Anhangabaú tem uma faixa interditada no sentido Aeroporto, devido ao rompimento de uma grade de bueiro.

10h00 – Capital tem 66 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

09h18 – Ayrton Senna tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h03 – Capital tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

08h50 – Duas faixas do Túnel do Anhangabaú estão bloqueadas no sentido centro. Equipes estão no local para substituir a grade de bueiro que rompeu.

08h45 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

08h18 – Uma faixa do Túnel do Anhangabaú no sentido centro permanece interditada, devido ao rompimento de uma grade de bueiro.

08h06 – Avenida Pedro Álvares Cabral tem 1,8 quilômetro de congestionamento no sentido Pinheiros, entre a Rua Armando de Sales Oliveira e a Rua Sena Madureira.

08h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Freguesia do Ó e a entrada da rodovia.

07h52 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Freguesia do Ó e a entrada da rodovia.

07h44 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Itapevi.

07h40 – Ayrton Senna não tem registros de congestionamento.

07h33 – Cônego Domênico Rangoni bloqueada nos dois sentidos. Petroleiros protestam na rodovia.

07h27 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

07h22 – Marginal do Tietê tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Jânio Quadros e a Ponte Cruzeiro do Sul.

07h15 – Uma faixa foi liberada no Túnel Anhangabaú no sentido Aeroporto, em relação ao rompimento de uma grade de bueiro. Outra continua bloqueada. Há quatro quilômetros de lentidão.

07h10 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h00 – Capital tem 26 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Radial Leste, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre a Praça Divinolândia e a Rua Cândido Vale. Faixa da esquerda do sentido centro está interditada na Rua Pinhalzinho, devido a acidente.

06h58 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, reflexo de acidente envolvendo quatro veículos. Uma faixa está bloqueada.

06h54 – Castelo Branco tem dois quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h49 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h43 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a Praça Divinolândia e a Rua Cândido Vale. Faixa da esquerda do sentido centro está interditada na Rua Pinhalzinho, devido a acidente.

06h39 – Rodovia Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h33 – Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 21 ao 19 e também do 12 ao 10.

06h28 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetro de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Rua Doutor Rubens Gomes Bueno e a Ponte Transamérica.

06h23 – A interdição de duas faixas do Corredor Norte-Sul já causa quatro quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto.

06h16 – Túnel Anhangabaú tem duas faixas interditadas no sentido Aeroporto, devido ao rompimento de uma grade de bueiro.