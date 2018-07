TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 25 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h58 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP desta quarta-feira, 25. Voltamos nesta quinta-feira, 24, às 6h. Boa noite!

22h37 – Moradores do bairro de Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo, ocupam pelo segundo dia consecutivo as pistas do sentido Capital da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 24. Segundo a Polícia Militar, cerca de 70 pessoas participam do protesto, que acontece desde às 19h desta quarta-feira, 25. Eles reivindicam a construção de moradias populares na comunidade.

Como reflexo, há quatro quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 28 e 24. A Polícia Rodoviária Federal montou um desvio do protesto, na altura do quilômetro 26 da Rodovia Anchieta. A concessionária que administra a Rodovia sugere que motoristas evitem o local.

20h48 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta.

20h43 – Via com maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Há lentidão de 8,7 quilômetros no trecho.

20h38 – Segundo a Polícia Militar, há cerca de 50 manifestantes que interditam a Rodovia Anchieta, no sentido Capital. Eles reivindicam a construção de casas populares para moradores da comunidade Jardim Silvina. Na terça-feira, 24, eles também que eles também bloquearam a via no período da noite.

20h28 – São Paulo tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h25 – Segue a manifestação no quilômetro 24 da Rodovia Anchieta. Pelo segundo dia consecutivo os moradores da comunidade Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo, reivindicam a construção de moradias populares na região.

20h16 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h15 – Concessionária monta operação de desvio no quilômetro 26 da Rodovia Anchieta para contornar a manifestação que bloqueia totalmente a via no quilômetro 24 do sentido São Paulo.

20h09 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão da Praça Pérola Byington até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

20h09 – São Paulo tem 103 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h55 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue com congestionamentos nas três pistas. A via expressa é a mais movimentada, com sete quilômetros de lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme. Já os motoristas que dirigem pela pista local enfrentam tráfego lento da Ponte da Casa Verde até a Ponte Presidente Jânio Quadros. Na central, o congestionamento se estende por 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h50 – Quem segue para o sentido Aeroporto pelo Corredor Norte-Sul enfrenta lentidão de 8,6 quilômetros entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra congestionamento da Cidade Universitária até a Ponte João Dias. No total, são quase nove quilômetros de lentidão na via.

19h47 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normalizado nos dois pontos em que havia lentidão desde o final da tarde: entre os quilômetros 27 e 23, no sentido São Paulo; entre os quilômetros 31 e 34, no sentido interior.

19h46 – São Paulo tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – Pista expressa do sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra tem lentidão entre os quilômetros 149 e 152, em São José dos Campos, por conta de excesso de veículos.

19h42 – A Avenida Tiradentes foi liberada em relação ao acidente próximo à Avenida do Estado.

19h42 – Cerca de 50 manifestantes bloqueiam totalmente o quilômetro 24 da pista sentido Capital da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. Eles reivindicam a construção de moradias populares na região. Por conta do protesto, a Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 26 ao 24.

19h35 – Acidente na Avenida Tiradentes, sentido Santana, ocupa duas faixas da via próximo à Avenida do Estado.

19h35 – Trânsito em São Paulo registra 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.



19h27 – Marginal do Pinheiros tem 14 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, no trecho entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte João Dias.

19h22 – Tráfego continua lento no sentido São Paulo da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os quilômetros 267 e 270.

19h20 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido interior, em Sumaré, por conta de um acidente na pista expressa. Tráfego é intenso entre os quilômetros 111 e 113.

19h17 – São Paulo tem 145 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h10 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente próximo à Ponte do Jaguaré.

19h07 – Marginal do Tietê tem lentidão em duas pistas no sentido Ayrton Senna. Na pista local, o congestionamento é de dez quilômetros e vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé. Na pista expressa, o trânsito é intenso da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h04 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de 15 quilômetros no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Transamérica.

19h00 – Manifestação bloqueia totalmente a Rodovia Anchieta no sentido São Paulo, no quilômetro 24, em São Bernardo do Campo.

18h56 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, entre os quilômetros 150 e 152, no sentido São Paulo.

18h52 – A Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem tráfego lento do Acesso à Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

18h50 – São Paulo tem 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h49 – Rodovia Anhanguera, no sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 100 e 98.

18h47 – Continua o trânsito intenso na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 62 e 65.

18h45 – Radial Leste não é uma boa opção para quem segue no sentido bairro, a via tem três quilômetros de lentidão entre as Ruas Wandenkolk e Doutor Fomm.

18h40 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso na chegada a São Paulo por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 212 ao 215.

18h38 – Acidente na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas próximo à Ponte do Jaguaré.

18h37 – Sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão entre os quilômetros 343 ao 345 e os quilômetro 348 e 350, na região de Miracatu, por conta do tráfego intenso. Na região de Registro, no mesmo sentido, há lentidão entre os quilômetros 440 e 442 por conta de obras na pista. Neste trecho o motorista deve seguir pela faixa da esquerda.

18h34 – O sentido bairro da Avenida Ibirapuera está congestionado entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a até a Avenida dos Bandeirantes.

18h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais movimentada em São Paulo, com quase 11 quilômetros de congestionamento entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte Transamérica.

18h29 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento entre os quilômetros 23 e 20, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

18h27 – São Paulo tem 143 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h26 – Motoristas que seguem pela Avenida dos Bandeirantes para a Imigrantes reduzem a velocidade da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h24 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, registra congestionamento da Rua Conselheiro Brotero até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h24 – O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão da Praça da Bandeira até Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, o tráfego está lento do Viaduto Pedroso até Rua Doutor Jorge Miranda.

18h23 – Rodovia Presidente Dutra, na saída de São Paulo, tem lentidão na pista marginal por conta do excesso de veículos. Tráfego é intenso entre os quilômetros 216 e 221.

18h21 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego intenso na pista expressa em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 64 ao 62.

18h19 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Raposo Tavares por conta de um acidente na via. O tráfego é lento entre os quilômetros 27 e 34, no sentido interior.

18h18 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 229 e 223, na pista marginal, por conta do excesso de veículos.

18h15 – São Paulo tem 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h12 – O usuário do Instagram Amadeu Maia registrou o trânsito intenso na Marginal do Pinheiros. A via tem 7,2 quilômetros de lentidão entre as Pontes Ari Torres e Transamérica.

18h06 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, há lentidão de 8,4 quilômetros entre as Pontes da Freguesia do Ó e a da Vila Guilherme.

18h05 – Corredor Norte-Sul tem o maior congestionamento da Capital, com 8,7 quilômetros. Lentidão vai da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h03 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 211 e 215, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

18h02 – São Paulo tem 125 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h01 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 267 e 270.

18h00 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem lentidão entre os quilômetros 30 e 34 por conta de um acidente na via.

17h58 – Pista expressa da Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros entre a Rua Wandenkolk e Rua Pires do Rio.

17h55 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h52 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 222 e 217.

17h49 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 2,9 quilômetros, no sentido Imigrantes, entre as Ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

17h47 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre as Pontes Cristina Tomás e Presidente Jânio Quadros.

17h45 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Ponte Engenheiros Ari Torres e a Ponte Transamérica. Há lentidão de 7,2 quilômetros no trecho.

17h43 – Segundo a CET, há 23 semáforos com problemas na Capital.

17h42 – Pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Vila Guilherme.

17h41 – Corredor Norte-Sul tem lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, com 8,6 quilômetros de congestionamento.

17h38 – São Paulo tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h36 – No sentido Capital, a Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos com maior lentidão por conta do excesso de veículos: entre os quilômetros 27 e 23 e entre os quilômetros 11 e 10.

17h35 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão no sentido interior, entre os quilômetros 15 e 24, por conta do excesso de veículos.

17h30 – Via com maior congestionamento é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

17h18 – Trânsito intenso na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 62 e 65.

17h16 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 265 e 270.

17h14 – São Paulo tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h12 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final de tarde e início da noite desta quarta-feira, 25 de setembro.

11h20 – Encerramos o blog do Trânsito nesta manhã.

10h46 – Marginal do Tietê tem 6,2 quilômetros na pista local sentido Castelo Branco, entre a ponte Jânio Quadros e a ponte Casa Verde.

10h29 – Castelo Branco tem lentidão de cinco quilômetros na pista Marginal, no sentido São Paulo, na altura de Osasco.

10h20 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Jardim.

10h11 – Anchieta tem 4 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada a capital.

10h00 – Capital tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê (6,2 quilômetros), na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte Jânio Quadros e a ponte Casa Verde.

09h53 – Ayrton Senna tem tráfego fluente nos dois sentidos.

09h45 – Avenida Nove de Julho tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido bairro, entre a praça da Bandeira e a avenida São Gabriel.

09h35 – Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 53. Reflexo de acidente.

09h23 – Acidente na Avenida Pacaembu, ocupa duas faixas, sentido Estádio, junto à Rua Mário de Andrade.

09h18 – Um acidente ocupa a faixa do meio da Avenida Francisco Matarazzo, sentido centro, próximo à Rua Engenheiro Stevenson.

09h11 – Anchieta tem 10 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Parque Ecológico do Tietê.

09h02 – Capital tem 73 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul. Há retenção de 6 quilômetros no sentido Aeroporto e de 4,1 quilômetros no sentido Santana.

08h59 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 13 e 10 no sentido São Paulo.

08h56 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Jabaquara e o viaduto Santo Amaro.

08h48 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

08h41 – Ayrton Senna com lentidão de 3 quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

08h34 – Cerca de 30 sinais estão desligados ou intermitentes na capital nesta manhã. Entre eles o de cruzamentos como o da avenida Giovanni Gronchi com avenida Carlos Caldeira Filho e o da avenida Aricanduva com avenida Itaquera.

08h26 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura de Sumaré.

08h22 – Ayrton Senna tem lentidão de 5 quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Há também congestionamento no trecho próximo ao Parque Ecológico do Tietê.

08h18 – Marginal do Tietê tem 3,8 quilômetros no sentido Ayrton Senna, entre a ponte Freguesia do Ó e a rua Brazelisa Alves de Carvalho.

08h07 – Rodovia Hélio Smidt tem retenções no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h00 – Capital tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste é a de maior congestionamento (10 quilômetros), em vários trechos do sentido centro.

07h53 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido Ipiranga, entre a rua Força Pública e a avenida do Estado.

07h43 – Avenida do Estado tem duas faixas interditadas em Santo André, no sentido Mauá, por conta de acidente envolvendo um caminhão e uma moto. Uma pessoa morreu.

07h36 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetro de lentidão no sentido Lapa, entre a avenida Alcântara Machado e a avenida 23 de Maio.

07h29 – Raposo Tavares tem interdição parcial no quilômetro 14 do sentido São Paulo, por conta de acidente. Rodovia tem lentidão dos quilômetros 23 ao 19 e do 15 ao 10.

07h23 – Ayrton Senna tem 8 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h16 – Corredor Norte-Sul tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a ponte das Bandeiras e o viaduto Santa Ifigênia.

07h10 – Rodovia dos Bandeirantes tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital, reflexo de congestionamento nas marginais.

07h05 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre a avenida Miruna e o viaduto Santo Amaro.

07h00 – Capital tem 22 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste é a que tem maior lentidão (7,6 quilômetros), em dois trechos do sentido centro.

06h51 – Ayrton Senna tem 6 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h44 – Complexo Maria Maluf tem dois quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes, próximo ao viaduto Aliomar Baleeiro.

06h37 – Radial Leste totaliza cinco quilômetros de lentidão no sentido centro, em diversos trechos.

06h32 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h28 – Castelo Branco tem tráfego fluente em ambos os sentidos.

06h24 – Anchieta tem trecho de serra no sentido São Paulo interditado para obras. No trecho de planalto do sentido São Paulo, há pequena lentidão.

06h20 – Ayrton Senna tem 3 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h17 – Radial Leste tem 2 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.