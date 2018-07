TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 26 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h56 – Encerramos a cobertura em tempo real do trânsito. Voltamos amanhã, às 6h. Boa noite!

20h35 – 56 quilômetros de congestionamento em São Paulo, em vias monitoradas pela CET. Na Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, está o maior foco: 6,4 quilômetros de lentidão, desde Aricanduva até a rua Azurita.

20h31 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, no quilômetro 42, por causa de um acidente entre dois caminhões. A pista da direita está interditada.

20h18 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local: lentidão da Ponte Jornalista Walter Abraão até a Ponte Jânio Quadros.

20h15 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, sofre congestionamento da Rua Azurita até a Ponte Dr. Miguel Arraes, na pista expressa.

20h06 – Há 46 semáforos apagados ou em amarelo intermitente em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Motoristas enfrentam 69 quilômetros de congestionamento em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET. A região sul é a que registra maior lentidão, com 27 quilômetros, 39% do total.

19h51 – A Avenida General Olímpio da Silveira, sentido centro, na Barra Funda, foi liberada após duas horas com trecho interditado por causa de um acidente envolvendo um ônibus e um pedestre.

19h49 – São Paulo registra 78 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. valor abaixo da média para o horário.

19h46 – Viaduto Pires do Rio, região do Tatuapé. é liberado após acidente.

19h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento na pista marginal, entre os quilômetros 226 e 223.

19h35 – A Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 3,6 quilômetros de congestionamento, da rua Pedro Chaves até a rua Vieira de Morais.

19h32 – A Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 24 ao 17. No sentido litoral, o congestionamento vai do quilômetro 13 ao 23, por excesso de veículos. Já do quilômetro 39 ao 43, a faixa da esquerda está interditada por causa de um acidente entre duas carretas.

19h15 – São Paulo tem 115 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, valor inferior à média para o horário.

19h14 – Na Radial Leste, sentido bairro, há 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, do final do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

19h11 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de congestionamento, do início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

19h09 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, está com tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 103 ao 108. Houve um acidente no local.

19h02 – Houve um atropelamento na Avenida General Olímpio da Silveira, sentido centro, próximo à Rua Margarida, na Barra Funda. O acidente interdita o corredor à esquerda até o momento.

18h53 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está com tráfego lento do quilômetro 20 ao 23 e do 24 ao 26, na pista local, por excesso de veículos.

18h48 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento, no sentido São Paulo, do quilômetro 24 ao 17. No sentido litoral, o tráfego é lento do quilômetro 16 ao 23.

18h46 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, está congestionada nas pistas local e expressa , da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

18h45 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, está com lentidão nas pistas expressa, local e central, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Dep. Ricardo Izar.

18h18 – São Paulo tem, neste momento, 116 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Tietê é a de maior extensão, com 8,7 quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h53 – Linha 2-Verde do Metrô opera em velocidade reduzida por causa da chuva.

17h51 – A Rodovia Presidente Dutra tem dois pontos de congestionamento em Guarulhos, por causa do excesso de veículos. O primeiro é de dois quilômetros no sentido São Paulo, na pista marginal, entre os quilômetros 219 e 221. O segundo é no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal, do quilômetro 226 ao 223.

17h34 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, têm dois quilômetro de lentidão na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 18 e 20. O motivo é o excesso de veículos.

17h18 – Todas as linhas do Metrô funcionam normalmente neste momento.

17h11 – Avenida Moreira Guimarães, no sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão próximo ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h04 – Atenção! Rodízio em operação para veículos com placas de final 5 e 6, até as 20h.

17h03 – São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 17 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, da Ponte Jânio Quadros até a Rodovia Castelo Branco. Também na Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, a pista central tem 10 quilômetros de congestionamento da Ponte Casa Verde até a Ponte dos Remédios.

17h00 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 26 de fevereiro.

10h53 – Encerramos a cobertura em tempo real do trânsito. Voltamos no fim da tarde desta quarta-feira, 26.

10h44 – A usuária do Twitter Valéria Leão registrou o momento em que o carro H590 do metrô novo, na Linha 3 – Vermelha, percorreu um trajeto de porta aberta por volta das 10h15.

Valéria Leão/Twitter

10h34 – Colisão entre duas carretas bloqueia faixa da esquerda do quilômetro 269 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo. Lentidão desde o quilômetro 265.

10h24 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Osasco nas pistas marginal e expressa, entre os quilômetros 16 e 13, em função da liberação de rodízio.

10h12 – Às 10 horas da manhã desta quarta-feira, 26, São Paulo registrou 109 quilômetros de lentidão. O número é 36% superior à média para o horário (80 quilômetros). A CET informou que um acidente no Cebolão, na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, contribuiu para o congestionamento. Neste momento, há excesso de veículos nas Marginais do Pinheiros, que registra 9,3 quilômetros de lentidão, e do Tietê, que tem 15 quilômetros de morosidade.

09h55 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem lentidão dos quilômetros 263 ao 262, por causa do excesso de veículos comerciais.

09h52 – Quebra de rede na Avenida Celso Garcia, 700. Trólebus estão parados no local. Utilize outras opções de transportes na região.

09h49 – O tráfego continua lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 16 ao 10, por causa do excesso de veículos.

09h46 – São Paulo tem neste momento 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada segue sendo a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 15,4 quilômetros de retenção, de 690 metros depois do Arco da Sabesp à Rodovia Castelo Branco. Há morosidade também entre as pontes do Tatuapé e da Vila Maria (1,3 quilômetro).

Já na pista central, há dois pontos de tráfego lento: 11,5 quilômetros, da Rua da Coroa à Ponte Atílio Fontana; e 1,2 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Por sua vez, na pista local, também há dois trechos de redução de velocidade: 4,5 quilômetros, de 1,6 quilômetro depois do Hospital da Vila Maria à Ponte Cruzeiro do Sul; e 4,1 quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Atílio Fontana.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único ponto de lentidão na Marginal do Tietê ocorre entre as pontes do Limão e da Casa Verde e soma 1,3 quilômetro.

Na foto, as pistas expressa, central e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

09h38 – São Paulo tem neste momento 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h37 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, há lentidão em Guarulhos na pista marginal, entre os quilômetros 216 e 219, e na pista expressa, do 209 ao 210. Em São Paulo, as pistas marginal e expressa também apresentam retenção do quilômetro 230 ao 231.

09h33 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, apresenta retenção na pista expressa como reflexo de congestionamentos nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, entre os quilômetros 17 e 13.

09h31 – São Paulo tem neste momento 31 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h27 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, apresenta lentidão em vários pontos: em Itapevi, Jandira na pista expressa, entre os quilômetros 33 e 31; em Barueri, entre os quilômetros 27 e 25 também da pista expressa; e em Osasco, do quilômetro 14 ao 13 da pista marginal, devido à liberação de rodízio.

09h22 – A Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem lentidão de sete quilômetros, em função de obras, do 286 ao 283 e do 356 ao 352.

09h19 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, dos quilômetros 270 ao 268, e em direção a São Paulo, entre o 267 e o 270.

09h16 – Faixa da direita liberada na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, no quilômetro 16. Há lentidão de oito quilômetros, do 24 ao 18.

09h15 – A Rodovia Anchieta continua com trânsito lento no sentido São Paulo dos quilômetros 57 ao 55 e do 16 ao 10. Em direção ao litoral, flui bem.

09h12 – Na Rodoanel Oeste, sentido Bandeirantes, tráfego lento na pista expressa em Embu entre os quilômetros 29 e 28. Acidente causa morosidade também na pista expressa em Carapicuiba, Osasco, do quilômetro 25 ao 20.

09h07 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, há 15 quilômetros de lentidão na pista expressa 690 metros depois do Arco da Sabesp até a Rodovia Castelo Branco; na pista central, há 7,9 quilômetros de tráfego lento da Ponte da Casa Verde até a Ponte Atílio Fontana; já na pista local, são 4,5 quilômetros de retenção de 1,6 quilômetros depois do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul.

08h55 – São Paulo tem neste momento 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h50 – Ônibus quebrado bloqueia uma das faixas da direita da Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 16, sentido São Paulo. A lentidão é de oito quilômetros, entre o 24 e o 16.

08h49 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão em Miracatu, reflexo de obras na recuperação do pavimento que restringem o tráfego à faixa da direita. Congestionamento vai do quilômetro 355 ao 352.

08h48 – Na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, há tráfego lento entre os quilômetros 34 e 31 em Jandira, Barueri, na pista expressa, como reflexo de acidente. Em Osasco, a pista marginal do quilômetro 18 ao 13 tem morosidade em função de congestionamento na Marginal do Pinheiros.

08h45 – A pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra, do quilômetro 40 ao 55, para obras. A previsão é que a via esteja liberada para o tráfego a partir das 16h. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 5×3. A descida da serra é realizada pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza somente a pista norte da Imigrantes.

08h43 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, continua com tráfego lento do quilômetro 270 ao 266.

08h38 – Há lentidão na Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 24 e 16, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. O movimento é normal na direção oposta.

08h36 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem retenção de 13 quilômetros na pista expressa da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Castelo Branco; na pista central, há lentidão de 7,9 quilômetros da Ponte da casa Verde até a Ponte Atílio Fontana; já a pista local apresenta 4,5 quilômetros de morosidade, de 1,6 quilômetros depois do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul.

08h26 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, agora tem 3,8 quilômetros de congestionamento, entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

08h25 – O tráfego segue lento nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. No sentido São Paulo, há morosidade entre os quilômetros 57 e 55, 20 e 18, 16 ao 10. No sentido litoral, tem retenção do quilômetro 47 ao 55.

08h20 – O leitor do Estado Cléreston Machado nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que há excesso de veículos na Avenida das Juntas Provisórias, no Ipiranga, em direção à Rodovia Anchieta.

08h13 – A Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de lentidão na via local, da Avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho ao Viaduto Pires do Rio. Já na pista expressa, tráfego lento chega a 4,6 quilômetros e vai do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk

08h11 – O trecho da Rodoanel Oeste, na pista sentido Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa em Embu das Artes entre os quilômetros 27 e 25.

08h07 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Jaceguai.

08h05 – Marginal do Pinheiros tem três pontos de lentidão. No sentido Interlagos, trânsito soma 5,6 quilômetros na via expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária, e 2,8 quilômetros na pista local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré. Já no sentido Rodovia Castelo Branco, há congestionamento de 2,3 quilômetros na pista expressa, da Avenida Interlagos até a Avenida Padre José Maria.

08h03 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h – A Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem lentidão de dez quilômetros na pista expressa, entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Castelo Branco.

07h58 – São Paulo tem neste momento 24 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

07h55 – Na Avenida Washington Luís, sentido centro, há lentidão de 2,4 quilômetros, do Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h50 – A leitora do Estado Maria Claudia nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que o trânsito está lento nas ruas que dão acesso à Ponte Júlio de Mesquita Neto, no Limão, zona norte.

07h47 – São Paulo tem neste momento 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 8,2 quilômetros de retenção, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rodovia Castelo Branco. Há também 2,2 quilômetros, de 701 metros depois do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria.

Já na pista central, há 5,3 quilômetros de tráfego lento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Atílio Fontana.

Por sua vez, na pista local, há 4,1 quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Atílio Fontana.

07h45 – A Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de lentidão da Avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho ao Viaduto Pires do Rio.

07h44 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão nos dois sentidos. Em direção a São Paulo, há retenção entre os quilômetros 266 e 270. No sentido Guarujá, do 272 ao 266.

07h42 – O tráfego permanece lento por doze quilômetros na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 11, por excesso de veículos. Na direção oposta, fluxo normal.

07h40 – A pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. A subida é realizada somente pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. Tráfego lento no sentido litoral, do quilômetro 47 ao 55. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem lentidão entre os quilômetros 268 e 266, por causa de obras que bloqueiam duas faixas no trecho.

07h32 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa na chegada a São Paulo, do 16 ao 11, reflexo de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. Além disso, há seis quilômetros de retenção entre os quilômetros 110 e 104, em Sumaré.

07h30 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem treze quilômetros de tráfego lento por excesso de veículos em Guarulhos, dos quilômetros 205 e 210 e do 217 ao 225. Em São Paulo, há morosidade entre os quilômetros 227 e 229. No sentido Rio de Janeiro, a Rodovia Presidente Dutra apresenta lentidão na pista marginal por excesso de veículos entre os quilômetros 227 e 226, em São Paulo. Já em Guarulhos, também na pista marginal, há morosidade entre os quilômetros 211 e 210.

07h29 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem onze quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo pela pista expressa, do quilômetro 22 ao 13, reflexo de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

07h27 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 32 ao 25, na divisa entre Jandira e Barueri, e do 17 ao 16, em Barueri. Já na pista marginal, há seis quilômetros de retenção, do 19 ao 13, na divisa entre Osasco e São Paulo.

07h20 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 22 e do 18 ao 11.

07h19 – O veículo transportava 20 toneladas de sorvete e virou após o motorista perder o controle em uma curva acentuada, onde, afirmam os moradores da região, os acidentes são comuns. Na manhã desta quarta-feira, os moradores saquearam a carga. O caminhão carregava 10 mil potes de sorvete, aproximadamente. Veja mais

07h15 – Duas jovens, de 17 e 18 anos, morreram no tombamento de uma carreta em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 21h30 da terça-feira, na Avenida Eduardo Roberto Daher, que dá acesso à Rodovia Régis Bittencourt.

07h12 – O tráfego é lento na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 20 e 18 e do 16 ao 10.

07h08 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, apresenta lentidão de sete quilômetros na pista expressa em função dos congestionamentos nas Marginas do Tietê e do Pinheiros, entre os quilômetros 20 e 13.

07h05 – Um carro, que tentava escapar de uma perseguição policial, colidiu em uma árvore na Avenida dos Bandeirantes, na altura da Rua Macejana, na zona sul de São Paulo. O veículo, com quatro ocupantes, seguia sentido Marginal do Pinheiros no momento do acidente. Duas pessoas morreram após serem arremessadas na batida, e outra, que ficou presa nas ferragens, precisou ser socorrida. O quarto suspeito foi detido sem ferimentos. Veja mais

07h02 – A Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 16 e 11 como reflexo de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

06h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 225, por causa do excesso de veículos. Já na pista expressa, há dois quilômetros de retenção, entre o 209 e o 211, reflexo de um acidente.

06h15 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h11 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 26. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.