TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 26 de junho

O internauta @pedrodpacheco registrou o congestionamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho, por volta das 9h da manhã desta quarta-feira, 26. O trânsito em São Paulo está especialmente prejudicado pela chuva, com diversos pontos de alagamento pela cidade. Reprodução/Instagram

Acompanhe em tempo real o trânsito na cidade! Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

21h35- Manifestantes que seguem protestando na Estrada de Itapecerica da Serra, bloqueiam agora a pista sentido centro, na altura da Avenida das Belezas

21h26- Segundo PM-SP, cerca de 200 manifestantes estão agora em frente à sede do Partido Social Cristão (PSC) no número 3700 da Av. Brigedeiro Luís Antonio. O trânsito está prejudicado no local, mas não houve registro de incidentes até agora

21h19- Segundo CCR ViaOeste a Rodovia Raposo Tavares foi liberada em relação à manifestação que interditava a via na altura do km 76

21h15- Das manifestações que ocorreram hoje na capital, apenas o grupo que está na Estrada de Itapecerica da Serra segue bloqueando a via no sentido centro. Segundo a CET, manifestantes seguem em direção ao Terminal João Dias

20h57- Segundo CET, Av. Brigadeiro Luís Antônio foi liberada em relação à manifestação que ocupava a via

20h48- Segundo a PM, manifestantes que estavam na Av. Paulista seguem agora pela Av. Brigadeiro Luís Antônio, no sentido Jardins rumo a sede do Partido Social Cristão (PSC), do deputado Marco Feliciano.

Já o grupo que protesta na Estrada de Itapecerica da Serra segue bloqueando a via na altura da Rua Teresa M. de Oliveira, no sentido centro, informa CET

20h42- Manifestantes também bloqueiam a pista expressa Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na altura do km 104, em Pindamonhangaba. Lentidão vai até o km 99

20h38- CCR ViaOeste informa que a Rodovia Raposo Tavares está bloqueada na altura do km 76 devido a manifestantes que ocupam a via

20h34- Manifestantes interditam agora a Av. Brigadeiro Luís Antônio, em ambos os sentidos, na altura da Rua Estados Unidos

19h47- DER-SP informa que a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Rio-Santos) está totalmente bloqueada no km 223, na altura do trevo de Bertioga, devido a um grupo de manifestantes

19h37– Grupo de manifestantes bloqueia agora a Estrada de Itapecerica da Serra, no sentido Centro, na altura da Av. Ellis Maas, informa CET

19h33- As duas manifestações que seguem na Av. Paulista continuam interditando a via no sentido Paraíso em dois pontos: um grupo está na altura da Rua Pamplona, e outro na altura da Alameda Casa Branca

19h19– Grupo que protestava na Rua da Consolação chega na Av. Paulista e interdita a via na altura da Rua Peixoto Gomide, no sentido Paraíso

19h07- Manifestantes seguem interditando a Av. Paulista, no sentido Paraíso. Grupo está agora na altura da Rua Peixoto Gomide

19h05- Com 4,7% de saturação no trânsito, valor abaixo da média para o horário, São Paulo tem 41km de lentidão. Principais pontos de congestionamento, segundo CET, são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros (7,4 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (7,4 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Jânio Quadros (3,2 km)

sentido Ayrton Senna, pista central, (3,2 km) Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello , sentido Bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf (2,2 km)

, sentido Bairro, (2,2 km) Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, da Rua David Matarasso até o Complexo Viário João Jorge Saad (2,1 km)

19h03- Com chuva e tráfego abaixo da média, São Paulo registra 14 semáforos apagados

18h49- Manifestação na Av. Paulista está agora na altura da Rua Haddock Lobo e segue interditandoa via no sentido Paraíso

18h47- Marginal Tietê registra 7,4 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da altura da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros

18h45- Manifestantes bloqueiam agora a Av. Paulista, no sentido Paraíso, na altura da Rua Bela Cintra

18h41- Segundo PM, já são cerca de 100 pessoas protestando na Rua da Consolação que, por volta das 18h22 cruzaram a via na altura da Rua Sergipe , bloqueando o trânsito no sentido bairro.

Enquanto isso, na Av. Paulista, grupo que protesta contra o deputado Marco Feliciano e o projeto de Cura Gay seguem interditando duas faixas da via no sentido Paraíso. PM estima cerca de 300 participantes no ato que segue pacífico

18h35- Manifestantes protestam agora contra o Deputado Marco Feliciano e ocupam duas pistas da Av. Paulista,no sentido Paraíso, na altura da Rua da Consolação

18h29- Com 43 km de lentidão, trânsito em São Paulo apresenta saturação de 5%, abaixo da média para o horário que é de cerca de 13%

18H26- Manifestantes seguem bloqueando a Rua da Consolação no sentido Centro. Grupo está agora na altura da Rua Dona Antônia de Queiros

18h10- Trânsito na capital segue abaixo da média para o período e principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, (8,7 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,2 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (6,2 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

, sentido Ayrton Senna, pista central, (5,5 km) Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf (2,2 km)

18h06- Neste momento, São Paulo registra 44 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

18h01- Manifestação que segue pela Rua da Consolação, está agora na altura da Rua Caio Prado e continua bloqueando a via no sentido Centro

17h56- A Rodovia Presidente Castelo Branco registra lentidão na pista marginal dos km 221 a 217, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos

17h52- Com 66km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, São Paulo registra manifestações na Rua da Consolação, sentido Centro e na Av. Paulista, no vão do MASP.

Segundo CET, manifestantes que seguem na Consolação continuam bloqueando três pistas da via no sentido Centro, na altura da Praça Roosevelt. Grupo que se concentra no MASP, contudo, não atrapalha o trânsito

17h38- Devido a chuva que ainda ocorre em alguns pontos da capital, Linha1- Azul opera com velocidade reduzida, informa a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)

17h33- Após registrar o recorde de congestionamento do ano para o período da manhã, trânsito em São Paulo segue abaixo da média para o horário com 65km de lentidão e tendência de queda, informa CET.

Além disso, o tempo segue instável e há condição para chuvas fracas neste final de tarde, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)

17h25- Além da manifestação que interdita a Rua da Consolação, no sentido Centro, outro grupo se reúne desde às 17 horas no vão do MASP, mas ainda não bloqueia nenhuma via

17h21- CET registra 64 km de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo. Principais pontos de lentidão são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (8,8 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (8,7 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

sentido Ayrton Senna, pista central, (5,5 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antonio de Macedo de Soares (3,1 km)

17h19- Segundo PM-SP, são cerca de 50 manifestantes que interditam totalmente a Rua da Consolação, no sentido Centro, e seguem para o Centro da capital

16h52- Manifestantes fecham agora três pistas da Rua da Consolação, no sentido Centro, na altura da Praça Roosevelt, informa CET

12h05 – Pista de ônibus da Nove de Julho já foi liberada. A árvore que caiu na via ainda bloqueia duas faixas da avenida.

11h58 – Pista central da Marginal Tietê no sentido Castelo Branco tem pouco mais de 17 km de lentidão. Trecho crítico é entre a ponte do Tatuapé e a ponte dos Remédios.

11h38 – São Paulo tem agora 157 km de lentidão, o recorde do ano para o período da manhã.

Marginal Tietê congestionada nos dois sentidos, na altura da Ponte Estaiadinha. Crédito: Epitacio Pessoa/Estadão

11h09 – Na Avenida Nove de Julho, a queda de uma árvore ainda provoca interdição no sentido centro. No sentido bairro, apenas o corredor de ônibus está liberado. Carros não estão passando. Segundo a CET, há 11 vias com reflexos no trânsito por causa do incidente. Na Nove de Julho, o congestionamento é de 4,2 km no sentido centro.





Ônibus ficaram parados no corredor e passageiros desceram para ir a pé.

Crédito: Werther Santana/Estadão

10h38 – 151 km de lentidão em São Paulo, com tendência estável.

10h10 – Trânsito acaba de bater o recorde do ano em São Paulo no período da manhã. São 149 km de lentidão. O recorde anterior foi registrado no dia 13 de junho, em que houve greve da CPTM. Nesse dia, foram registrados 148 km de lentidão às 9h.

10h06 – 149 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, da Avenida Interlagos até a Rua Quintana (11 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco (9,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista Local, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim (8,7 km)

9h51 – Congestionamento em São Paulo vem aumentando consideravelmente desde as 8h30, estando bem acima da média mais alta para o horário. No momento, são 143 km de lentidão registrados pela CET.

Crédito: CET

9h42 – Já a foto de @amanda_e_felipe mostra o trânsito na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Transamérica, especialmente complicado por causa da chuva.

9h38 – O internauta @claudiocacausilva registrou os transtornos causados no trânsito da Avenida Nove de Julho, devido à queda de uma árvore.

9h34 – A usuária do Instagram @jehleonis fotografou o congestionamento na Rodovia Fernão Dias, na altura de Jaçanã.

9h30 – Em Santana, um ônibus quebrou no meio da Ponte da Casa Verde, sentido centro.

9h18 – 120 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (6,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte dos Remédios (6,3 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,3 km)

9h17 – Veja no mapa abaixo 35 semáforos quebrados nesta manhã:



Visualizar Semáforos quebrados em SP – 26 de junho em um mapa maior

8h37 – 76 km de lentidão em São Paulo.

8h36 – Veja no mapa abaixo os 12 pontos de alagamento registrados pela CGE:



Visualizar Ocorrências no trânsito em SP – 26 de junho em um mapa maior

8h – Na Marginal Tietê, a transposição da pista local para a central na altura da ponte Júlio de Mesquita Neto está fechada por conta de alagamento.

7h58 – Avenida Ermano Marchetti apresenta congestionamento no sentido centro, a partir do alto da Ponte do Piqueri.

7h55 – Cidade tem agora 15 semáforos apagados e 15 em amarelo intermitente.

7h53 – A cidade teve quatro quedas de árvore por causa da chuva, até o momento. A CET recomenda aos motoristas que evitem a Avenida Nove de Julho no sentido Centro, na altura da Alameda Jaú, que está totalmente bloqueada em razão de uma árvore que caiu.

7h50 – CGE registra 10 pontos de alagamento, 3 deles na Avenida das Nações Unidas: no sentido Interlagos, na altura da Ponte Transamérica; e no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Eusébio Matoso e da Rua Olivia Feder.

7h35- Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 20 ao km 18 e do km 16 ao km 10, na chegada a São Paulo.

7h20 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 252 ao km 248 e do km 1 ao km 5. A Ecovias lista o acesso à Rua do Adubo como melhor alternativa, via balsa.

7h06 – 23 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Radial Leste, sentido Centro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Guadalajara (3,2 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

• Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Rua dos Bandeirantes até o Viaduto Santa Ifigênia (1,6 km)

7h04 – Em Santana, acidente na Praça Campo de Bagatelle, sentido centro, junto à Avenida Santos Dumont.

6h53 – Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20 no sentido capital.

6h27 – A cidade tem 14 semáforos apagados e dez em amarelo intermitente.

6h26 – Também há ponto de alagamento na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte dos Remédios.

6h24 – O tempo é chuvoso em São Paulo, e a CGE registra nove pontos de alagamento na cidade, todos transitáveis. A Marginal Tietê tem dois pontos de alagamento: no sentido Castelo Branco, pista local, na altura da Rua Padre Francisco Barreto; e no sentido Ayrton Senna, pista expressa, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul.

6h20 – No Instagram, o internauta @marokita_kids fotografou a lentidão que já se forma na Marginal Tietê.

6h16 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão registrados pela CET em São Paulo.