TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 26 de março

20h07 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

19h51 – São Paulo tem 34 quilômetros de lentidão neste momento nas vias monitoradas pela CET.

19h40 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Rua Funchal até a Rua Antônio de Macedo Soares.

19h35 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal Tietê, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a rua Moisés Marx até a entrada da marginal.

19h33 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 2,2 quilômetros de congestionamento entre a avenida Faria Lima e a rua Oscar Freire.

19h28 – Capital paulista tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Zona Sul é a mais prejudicada pelo trânsito, com 34 quilômetros de congestionamento.

19h16 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 7 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes Eusébio Matoso e João Dias.

19h04 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 4,9 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Praça Ministro Pedro Chaves.

19h – Radial Leste, no sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a rua Wandenwolk e o viaduto Pires do Rio.

18h59 – São Paulo tem neste momento 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h43 – Por causa da chuva, Linha 3-Vermelha do Metrô opera em velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

18h38 – Na Rodovia dos Imigrantes, um carro em chamas bloqueia faixa esquerda do quilômetro 48, sentido capital. Lentidão ao se aproximar do local.

18h37 – Na Rodovia Ayrton Senna, o trânsito fica lento do quilômetro 15 ao 19 da pista expressa, sentido interior. Lentidão também entre os quilômetros 24 ao 26 da pista local.

18h36 – Na Rodovia Presidente Dutra, o excesso de veículos deixa o trânsito lento para quem vai sentido Rio, entre os quilômetros 229 e 219.

18h35 – O tráfego intenso também causa lentidão na Rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí, no sentido interior. Retenção do quilômetro 64 ao 62.

18h34 – Rodovia Raposo Tavares tem congestionamento nos dois sentidos. Para quem vai a Cotia, lentidão do quilômetro 12 ao 23. No sentido capital, lentidão do quilômetro 27 ao 23.

18h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre as ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

18h22 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 4,9 quilômetros de congestionamento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça Ministro Pedro Chaves.

18h07 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, entre os as Pontes João Dias e Eusébio Matoso.

17h53 – São Paulo tem neste momento 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito lento nos dois sentidos entre os quilômetros 16 e 26.

17h40 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem seis quilômetros de lentidão em São Paulo, entre os quilômetros 26 e 32, por causa de acidente.

17h35 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem congestionamento em Barueri entre os quilômetros 23 e 29.

17h31 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 2,9 quilômetros entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

17h29 – Radial Leste, sentido bairro, com lentidão de 3,5 quilômetros entre os Viadutos Pires do Rio e Engenheiro Alberto Badra.

17h27 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 3,9 quilômetros de retenção na pista central, entre as pontes Cristina Tomas e Vila Guilherme.

17h18 – O usuário do Instagram Marco Costenaro (@macfa40) registrou manifestação do MTST na Câmara Municipal de São Paulo. Depois de reunião com 0 prefeito, manifestantes pressionam vereadores.

17h06 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre o acesso ao Túnel Ayrton Senna e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h52 – São Paulo tem neste momento 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h41 – Na Avenida dos Bandeirantes, tráfego carregado de 2,9 quilômetros no sentido Rodovia Imigrantes, da Rua Funchal até a Rua Antônio de Macedo Soares.

16h34 – Manifestantes seguindo pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho, no Paraíso, no centro de São Paulo.

16h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa, de 1.190 metros depois da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Vila Guilherme. Na pista central da Marginal do Tietê, retenção de 3,9 quilômetros da Rua Cristina Tomás até a Ponte Vila Guilherme.

16h30 – Neste momento, os manifestantes do MTST estão na Câmara Municipal. Agora a pressão é sobre os vereadores.

16h28 – Acidente na Rua Vergueiro ocupa duas faixas, sentido centro, junto à Rua Doutor José de Queirós Aranha, na Vila Mariana.

16h27 – São Paulo tem neste momento 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h26 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quarta-feira, 26.

14h40 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quarta-feira, 26. Retornaremos à tarde. Bom dia!

14h04 – Enquanto aguardam as negociações entre MTST e governo municipal, membros do movimento dançam e cantam diante da sede da Prefeitura.

13h41 – Neste momento na Avenida Paulista, cerca de 100 pessoas manifestam contra a corrupção. O protesto teve início na Rua Vergueiro e está no Masp. A intenção dos participantes é caminhar até a Assembleia Legislativa.

13h37 – Já dura mais de 1h30 a reunião da comissão do MTST com os secretários Celso Frateschi, de relações governamentais, e José Floriano de Azevedo, da Habitação.

13h35 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego carregado na pista expressa. Da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Freguesia do Ó, há 7 quilômetros de lentidão.

13h28 – Uma manifestação na Avenida Paulista, sentido Consolação, ocupa duas faixas, próximo à Rua Professor Otávio Mendes, zona oeste de São Paulo.

13h26 – O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) reivindica a revogação do Decreto de Utilidade Pública (DUP) para a Ocupação Vila Nova Palestina; a não entrada com ação de despejo nas área municipais ocupadas até a conclusão das negociações; o avanço em projetos habitacionais para ocupações nas regiões do Campo Limpo e Paraisópolis; e a desapropriação de áreas indicadas para viabilizar Habitação de Interesse Social (HIS). Leia mais

13h20 – O Viaduto do Chá continua totalmente ocupado nos dois sentidos na altura da Rua Líbero Badaró.

13h09 – Uma criança foi vítima de atropelamento na Estrada da Barnosa, 450, no Jardim Ângela. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está a caminho.

12h50 – Tráfego na Rodovia Anchieta, sentido litoral, continua complicado. Há 11 quilômetros de lentidão, do 35 ao 46, reflexo de acidente entre uma carreta e um micro-ônibus, ocorrido por volta das 10h. Faixa da esquerda ainda está bloqueada. Equipes da concessionária Ecovias trabalham no local para retirar a carga de gesso que caiu na via por conta da colisão.

12h41 – Trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, reduz para sete quilômetros, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Freguesia do Ó. Ainda assim, é o maior congestionamento registrado, neste momento, nas vias monitoradas pela CET.

12h30 – Circulação de trens está normalizada na Linha 10- Turquesa, da CPTM.

12h22 – Acidente interdita duas faixas da Avenida do Estado, sentido Santana, na altura da Rua Paula Sousa, na zona leste da capital.

12h18 – Uma comissão composta de 13 representantes de ocupações da cidade subiu para o gabinete do prefeito por volta das 11h50, onde será recebida pelos secretários Celso Frateschi, de relações governamentais, e José Floriano de Azevedo, da Habitação. Entre os pedidos levados estão a revogação do decreto que cria um parque no terreno da Nova Palestina e o fim dos despejos nas ocupações. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

11h58 – Neste momento, São Paulo tem 74 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h56 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 6,5 quilômetros de retenção desde o início da Ponte do Tatuapé até a Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello.

11h50 – Pista sul da Rodovia Anchieta está bloqueada para obras no trecho de serra.

11h42 – Reunião entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e agentes da Prefeitura estava confirmada para começar às 11h30, mas as principais lideranças do movimento permanecem do lado de fora do Edifício Matarazzo. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

11h40 – As grades na entrada da Prefeitura estão fechadas. Manifestantes do MTST se reúnem em frente ao prédio. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

11h30 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12,2 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até o lado oposto da Rua Massinet Sorcinelli.

Há também quase quatro quilômetros de congestionamento, entre as Ponte Freguesia do Ó e da Casa Verde, nas vias central e local.

11h23 – Trens da Linha 10 – Turquesa, da CPTM, circulam com maior intervalo entre as Estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, por falha em equipamento da via.

11h19 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, há sete quilômetros de morosidade na via expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Freguesia do Ó.

11h16 – De acordo com a CET, a Rua da Consolação, sentido centro, tem quase dois quilômetros de congestionamento, da Avenida Paulista até 90 metros antes da Praça Roosevelt.

11h13 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de retenção entre o 34 e o 29.

11h11 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, chega agora a oito quilômetros de congestionamento, por conta de um acidente. Faixa da esquerda está bloqueada. Fila começa a se formar no quilômetro 38 e vai até o 46.

11h09 – Manifestantes do MTST interditam os dois sentidos do Viaduto do Chá, próximo à Prefeitura.

11h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

11h03 – Alguns manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) chegou à Prefeitura. Maior parte do grupo, no entanto, permanece na Rua da Consolação.

10h52 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 14 ao 10.

10h51 – Pista norte da Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue lenta do quilômetro 44 ao 46. Faixa da esquerda está bloqueada por causa de um acidente.

10h47 – Circulação de trens normalizada na Linha 8-Diamante.

10h39 – Manifestantes do MTST aproximam-se da Praça Roosevelt, na Rua da Consolação. Segundo a PM, há cerca de 1500 trabalhadores no protesto. Os participantes do movimento, no entanto, falam em 10 mil pessoas.

10h34 – São Paulo tem 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h30 – Por volta das 10h, o protesto chegou à região da Avenida Paulista. A marcha segue pela Rua da Consolação, bloqueando totalmente o sentido centro da via. Ao microfone, o grupo entoava gritos como “Haddad, o povo na rua, a culpa é sua”. Também havia falas contra a Copa do Mundo. A PM acompanhava o grupo com motos. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

10h22 – Manifestação interdita Rua da Consolação, sentido centro, próximo à Rua Fernando Albuquerque.

10h16 – Avenida Rebouças foi liberada em relação à manifestação do MTST, no sentido centro, próximo à Avenida Paulista.

10h15 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Avenida Santo Amaro.

10h12 – Rodovia Anhanguera, sentido sul, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 12.

10h09 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 8,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 670 depois da Avenida Engenheiro Billings até a Ponte Engenheiro Ary Torres.

10h07 – São Paulo tem 71 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

10h05 – Uma falha técnica atrasa a circulação dos trens da Linha 8-Diamante da CPTM, entre as linhas Jandira e Itapevi.

09h54 – Manifestação do MTST continua na Avenida Rebouças, sentido centro, próximo à Avenida Paulista.

09h50 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido centro, junto à rua Pascal, no Itaim Bibi.

09h50 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 10.

09h43 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h38 – Os manifestantes do Movimento sem Teto ocupam a Avenida Rebouças na altura da rua Joaquim Antunes neste momento. Eles seguem rumo à Prefeitura em um trajeto que deve durar cerca de duas horas.

09h36 – Neste dia de protestos pela cidade de São Paulo, outro manifesto está marcado para às 12h de hoje, no vão livre do Masp: “Não Vai Ter Alckmin” conta com 217 adesões em uma página do Facebook. A página questiona “falta de investimentos, atrasos em entregas de obras, má gestão e descaso com o meio ambiente” e ainda faz menção aos adesivos colados nos metrôs de São Paulo que aludiam à suposta formação de cartel e superfaturamento em licitações de trens no Caso Alstom.

09h27 – O motorista enfrente congestionamento na Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 34 a0 29 no sentido São Paulo.

09h26 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 34 ao 29.

09h21 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 20 ao 13.

09h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Taubaté, do quilômetro 104 ao 103.

09h18 – São Paulo tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h16 – Segundo a CET, a manifestação já interdita a Avenida Rebouças, sentido centro, junto à Avenida Pedroso de Morais.

09h15 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 18 ao 10.

09h11 – A Polícia Militar calcula que mil pessoas participam do ato. Os manifestantes, porém, afirmam que há entre 4 mil e 5 mil. Um dos organizadores do ato, Guilherme Boulos, explica que o grupo reivindica melhorias na habitação popular e a revogação do decreto para criar um parque na área da ocupação Nova Palestina, na zona sul. Eles pedem uma audiência com o prefeito Fernando Haddad (PT). (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

09h08 – O grupo de manifestantes do MTST planeja marchar até a sede da Prefeitura, no centro, subindo a Avenida Rebouças e a Rua da Consolação, em um trajeto estimado em cerca de duas horas. O trânsito nessas vias será bloqueado pela CET. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

09h05 – A marcha do MTST começou a ocupar a Avenida Brigadeiro Faria Lima às 8h50, na altura do Largo da Batata, na zona oeste da capital paulista, sentido Itaim Bibi. (Caio do Valle – O Estado de São Paulo)

09h02 – Acidente no meio da Ponte Engenheiro Ary Torres, sentido único, no Itaim Bibi.

09h00 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Jardim.

08h53 – Segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual, o protesto do MTST na Rodovia Anhanguera teve início às 6h30 e reuniu cerca de 150 pessoas.

08h41 – Trânsito segue lento no sentido capital da Rodovia Anchieta, do quilômetro 20 ao 10. Na Rodovia Imigrantes, em direção à capital, há retenção do quilômetro 70 ao 67.

08h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 ao 213.

08h34 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.

08h31 – A Autoban informa que o trânsito foi normalizado na Rodovia Anhanguera. Já a Rodovia Bandeirantes apresenta lentidão no sentido capital, do quilômetro 29 ao 13.

08h24 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 29 ao 13.

08h23 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 19 ao 15.

08h21 – Acidente na Avenida Morumbi, sentido Morumbi, ocupa duas faixas, próximo à rua Doutor Mário Freire.

08h19 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 10, entre São Bernardo do Campo e a chegada à capital.

08h18 – Na Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, lentidão na região dos semáforos do quilômetro 70 ao 67.

08h14 – A Polícia Militar informa que há cerca de mil manifestantes no Largo da Batata neste momento. Segundo a CET, os manifestantes não interditam a Avenida Faria Lima. A CET informa ainda que o grupo do MTST partiu à 1h da Estrada do M’Boi Mirim, na zona sul da capital, em direção ao Largo da Batata, onde chegou por volta das 6h. Eles se deslocaram em ônibus e chegaram a interditar o Terminal Jardim Ângela, também na zona sul, durante a movimentação.

08h05 – O MTST mobilizou todas as ocupações organizadas pelo Movimento em São Paulo para uma grande manifestação, que teve início no Largo da Batata, às 7h.. A mobilização ocorre por causa do não cumprimento dos acordos firmados pelo prefeito Fernando Haddad com as ocupações do MTST em janeiro.

08h03 – A leitora Camila Mendonça registrou a manifestação no quilômetro 16 da Rodovia Anhanguera e nos enviou pelo Whatsapp (11 9-7069-8639). Veja:

07h56 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido capital, em Osasco, do quilômetro 18 ao 15.

07h54 – Marginal Pinheiros tem 5,5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos da pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.

07h52 – Rodovia Anchieta, sentido capital, tem fila do quilômetro 22 ao 10, entre São Bernardo e São Paulo.

07h45 – Rodovia Anhanguera tem fila do quilômetro 22 ao 16, com congestionamento em Osasco. O motorista pode usar a Rodovia dos Bandeirantes como alternativa para vir à São Paulo, que tem lentidão no sentido capital, na pista expressa, do quilômetro 28 ao 13.

07h29 – Manifestantes do Movimento Sem Teto fazem barreira de pneus queimados para bloquear trânsito na Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo. O tráfego está interrompido na pista expressa, do quilômetro 20 ao 16.

07h24 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Avenida João Castaldi.

07h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 145.

07h12 – Manifestação do Movimento Sem Teto interdita pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, em Osasco, do quilômetro 19 ao 16. Autoban orienta o motorista a utilizar a Rodovia Bandeirantes para chegar em São Paulo.

07h06 – Acidente bloqueia as faixas da esquerda na Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 16, sentido capital. Lentidão do quilômetro 34 ao 29 e do 18 ao 16.

07h03 – São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h02 – Rodovia Ayrton Senna tem faixa da direita liberada no quilômetro 29, sentido São Paulo. Um acidente bloqueou o local por mais de uma hora.

06h53 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido centro, próximo à Avenida Dos Bandeirantes, zona sul da cidade.

06h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,8 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 50 metros após a Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h48 – Radial Leste tem 6,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.

06h40 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do quilômetro 28 ao 25.

06h37 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 33 ao 29. A faixa da direita segue bloqueada no quilômetro 29.

06h36 – São Paulo tem 21 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h31 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 12.

06h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem congestionamento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 206 ao 210.

06h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

06h27 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao 10.

06h20 – Manifestação de trabalhadores ligados ao Movimento Sem Teto na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em ambos os sentidos, próximo à Praça Pedro Calmon (Largo da Batata).

06h13 – Estrada M’Boi Mirim foi liberada em relação a manifestação, sentido centro, junto ao terminal Jardim Ângela. A informação foi divulgada no twitter da CET.

05h42 – Protesto na Estrada M’Boi Mirim, Jardim Ângela, já interdita trânsito no sentido centro desde às 4h, segundo a CET. A região afetada está próximo ao terminal Jardim Ângela e à Estrada da Baronesa, na zona sul da cidade.

05h40- Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.