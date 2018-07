TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h31 – Marginal Pinheiros tem 2,2 km de engarrafamento, na pista expressa sentido Interlagos, de 1,9 km depois da Ponte Ary Torres até 2,7 km antes da Ponte João Dias.

19h08 – A Radial Leste tem 4,8 km de lentidão, no sentido bairro, da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio.

19h07 – O corredor norte-sul tem 5,4 km de congestionamento, no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o complexo viário João Jorge Saad.

19h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,5 km de engarrafamento no sentido Imigrantes, do Viaduto Dante Delmanto até a Marginal Pinheiros.

19h00 – A Rodovia Presidente Dutra tem engarrafamento na pista marginal, sentido São Paulo, do km 229 ao 230. Já no sentido Rio, o motorista encontra trânsito ruim do km 228 ao 227.

17h37 – A Rodovia Anchieta tem trânsito carregado no sentido litoral, do km 63 ao 65, na chegada a Santos. Na Rodovia Imigrantes, sentido capital, uma carreta quebrada na faixa central do km 51 causa lentidão do km 53 ao 51.

17h19 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de engarrafamento, no sentido Penha, da Praça Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h16 – A Marginal Tietê apresenta 5,2 km de congestionamento, na pista expressa sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h13 – O corredor norte-sul tem 7,2 km de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até Praça da Bandeira.

16h06 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte da Casa Verde e a Rua Azurita.

15h23 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Luis Magalhães.

15h07 – Excesso de veículos causa lentidão no sentido Consolação da Avenida Paulista. O motorista enfrenta lentidão entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Otávio Mendes.

15h03 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, congestionado desde a Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

15h02 – Corredor Norte / Sul com 7,2 km de excesso de veículos no sentido Santana. Há filas entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira.

14h53 – São Paulo com 41 km de lentidão.

14h37 – Finalizada operação comboio tanto na Rodovia Anchieta quanto na Rodovia dos Imigrantes. A neblina diminuiu e houve aumento de visibilidade.

14h20 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello com lentidão no sentido Bairro. Há excesso de veículos entre o Viaduto Roberto Feijó e a Avenida Grande São Paulo.

13h56 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 3 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira ao Viaduto Santa Generosa.

13h24 – Cidade tem 35 quilômetros de lentidão.

13h07 – Avenida do Estado com lentidão no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre a Rua do Pari e a Rua Trinta e Um de Março.

13h05 – Rua das Juntas Provisórias tem excesso de veículos no sentido Vila Prudente. Há congestionamento desde o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h04 – Rodovia dos Imigrantes entrou em Operação Comboio devido à neblina. Rodovia Anchieta continua com o tráfego represado.

12h28 – Rodovia Anchieta está em Operação Comboio, sentido litoral, devido a queda de visibilidade causada pela neblina.

12h25 – Capital com 47 km de filas.

12h21 – Avenida Brás Leme, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Ponte da Casa Verde e o término da Avenida Angélica.

12h19 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros. Há lentidão desde a Avenida Santo Amaro até o Viaduto Jabaquara.

11h06 – Uma manifestação de entidades em defesa dos sem-tetos no vão livre do MASP causa lentidão na Avenida Paulista, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Manifestantes ocuparam a faixa da direita mais cedo, segundo a CET, mas a via foi liberada.

10h48 – Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com excesso de veículos entre a Avenida Pericles e a Rua da Consolação.

10h14 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro. Há lentidão Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Ana Catharina Randi.

10h13 – Tráfego intenso na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

9h46 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Brasópolis.

9h15 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de tráfego lento pela pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

8h55 – Cidade tem 73 km de lentidão.

8h25 – Chegada a São Paulo pela Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Imigrantes tem boas condições de tráfego e é a unida rodovia sendo utilizada para a subida da serra.

8h08 – Corredor das Avenidas Tiradentes e Santos Dumont tem 3,1 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Efigênia à Praça Campo de Bagatelle.

7h47 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara.

7h28 – Avenida Washington Luis tem 5 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h23 – Cidade tem 26 km de lentidão.

7h00 – Trânsito ruim no sentido centro da Radial Leste entre o Viaduto Guadalajara e a chegada à Ligação Leste-Oeste. São 3,5 quilômetros.

6h49 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, com lentidão entre os quilômetros 26 e 20, região de Guarulhos.

6h47 – Motorista encontra vários pontos de lentidão ou de parada no sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 24, em Cotia, e 10, na chegada ao bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo.