TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

14h41 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4,6 km de lentidão no sentido aeroporto, da Rua Tutoia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h37 – Cidade tem 38 km de lentidão.

12h54 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Rua José Gomes Falcão até a Ponte Atílio Fontana.

12h29 – Cidade tem 57 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

11h56 – Marginal do Tietê tem 5,3 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

11h37 – Avenida Brás Leme tem 1,9 km de lentidão no sentido centro, da Ponte da Casa Verde até a Rua Dom Antônio de Almeida Lustosa.

11h07 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes, entre São Paulo e Embu. Filas, causadas por dois acidentes, vão do km 29 ao 27 e do km 14 ao 15.

10h54– Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista local, da Ponte do Jaguaré até a Rodovia Castelo Branco.

10h25 – Cidade tem 95 km de lentidão.

9h51 – Via Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo, por excesso de veículos. Imigrantes tem boas condições tráfego.

9h35 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Morumbi.

9h09 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

8h39 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem3,9 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h25 – Cidade tem 63 km de lentidão.

8h08 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

7h52 – Cidade tem 50 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

7h36 – A CET solicita aos motoristas que evitem a Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, devido a um acidente envolvendo três carros que ocupa duas faixas da direita, 200 metros antes do Viaduto Pérola Byington. A recomendação é que os condutores busquem caminhos alternativos. Agentes da CET orientam o trânsito no local.

7h27 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

7h22 – Cidade tem 40 km de lentidão.