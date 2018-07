TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 29 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

22:13 – Tráfego segue normal na Anchieta, no sentido ABC

21:53 – Tráfego normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes

21:52 – Movimento é normal em todo o Sistema Anchieta-imigrantes

21:50 – Rodovia Castello Branco: Pista sentido Interior (Oeste) com tráfego lento em São Paulo na pista Marginal. km inicial: 22 – km final: 24

21:49 – Ônibus quebrado na Av. Ragueb Chohfi, sentido Guaianases, próximo à Rua Simão da Silva

20:26 – Acidente na Avenida Celso Garcia, na Penha, sentido bairro, próximo à Avenida Airton Petrini

20:25 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa: Lentidão da Rua Azurita até Ponte Jânio Quadros

20:18 – Rodovia Bandeirantes: Pista sentido Norte (Capital – Interior) com tráfego congestionado em Campinas na pista Expressa. km inicial: 88 – km final: 93

20:16 – Rodovia Castelo Branco: pista sentido Interior com tráfego lento em São Paulo na pista Marginal. km inicial: 17km – final: 24

20:14 – Tráfego normal na rodovia Padre Manoel da Nóbrega

20:13 – Acidente na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, sentido bairro, próximo à Rua Francisco Silva Coelho, no bairro Rio Pequeno, em SP

20:11 – Trânsito normalizado na rodovia Cônego Domênico Rangoni

19h58 – Tráfego congestionado na Rodovia Bandeirantes, sentido Norte (da capital paulista ao interior), na altura de Campinas. Lentidão entre o km 82 e o km 93

19h54 – O trânsito foi normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni

19h50 – Avenida Hely Lopes Meirelles liberada em relação ao incêndio junto à Avenida Talma de Oliveira.

19h34 – No momento temos 118 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.



19h25 – Acidente complica o trânsito na Radial Leste, sentido bairro, próximo ao Viaduto Alberto Brada, na zona leste de São Paulo.



19h12 – Trânsito começa a ficar intenso na Rodovia Anchieta, em ambos os sentidos da região do Planalto. O tráfego é lento rumo a São Paulo, entre o km 22 e o km 17, e no sentido litoral entre o km 15 e o km 18.



19h10 – Capital paulista registra no momento 163 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h09 – Acidente na Avenida General Edgar Facó, sentido centro, na altura da Avenida Paula Ferreira, na zona norte de São Paulo.

18h51 – Lentidão no sentido Praia Grande pela Rodovia Imigrantes, entre o km 62 e o km 65, por excesso de veículos.

18h44 – Trânsito começa a ficar intenso na Rodovia Anchieta, em ambos os sentidos da região do Planalto. O tráfego é lento rumo a São Paulo, entre o km 22 e o km 17, e no sentido litoral entre o km 15 e o km 18.

18h33 – Na Rodovia Anhanguera, movimento intenso na pista expressa, sentido interior (altura de Valinhos), entre o km 82 e km 85.

18h27 – Lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido Praia Grande, entre o km 62 e km 65, por excesso de veículos.

18h19 – Trânsito começa a ficar lento na saída para o feriado. São Paulo tem 145 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h03 – Acidente na pista única da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Jardim.

18h – Atenção aos motoristas da capital paulista: a CET interditará o Túnel Max Feffer, em ambos os sentidos, das 23h30 desta quarta-feira às 4h30 de amanhã para manutenção. Como alternativa, motoristas podem usar a Avenida Cidade Jardim.

17h53 – Um acidente na pista central da Marginal Tietê, sentido Rodovia Arton Senna, prejudica o trânsito antes da Ponte do Piqueri.

17h45 – Lentidão na Rodovia Anchieta, no sentido Sul da região da Baixada Santista. O tráfego é lento na chegada a Santos e no acesso ao Porto. O fluxo também está complicado na Cônego Domênico Rangoni, sentido Oeste. O tráfego é lento no sentido Guarujá para Cubatão, entre o km 267 e o km 270, por excesso de veículos.

17h41 – Um incêndio interdita duas faixas da Avenida Hely Lopes Meirelles (Tatuapé), junto à Avenida Talma de Oliveira, sentido bairro.

17h18 – Tráfego lento na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo – Rio de Janeiro, por excesso de veículos. Lentidão entre o km 181 e o km 178.

17h10 – Novo acidente complica o trânsito da Avenida Salim Farah Maluf (Tatuapé), agora na altura da Rua Demétrio Ribeiro, pista expressa, sentido Vila Prudente.

17h04 – Avenida Salim Farah Maluf (Tatuapé) liberadaem relação ao acidente junto à Rua Padra Adelino, sentido Marginal. Na Barra Funda, a Avenida Comendador Martinelli também apresenta fluxo normal após acidente próximo da Ponte Freguesia do Ó, sentido centro.

16h46 – A Prefeitura de São Paulo alerta para a possibilidade de chuvas leves com pontos moderados em toda a cidade no final da tarde e o início da noite. Isso poderia complicar o trânsito na saída para o feriado. Neblina, obras e interdições parciais são os principais desafios que motoristas enfrentam nas estradas.

16h32 – A Ecovias informa que o fluxo é lento na Rodovia Anchieta apenas no sentido litoral, entre o km 40 e 45, devido ao excesso de veículos comerciais.

16h23 – São Paulo tem no momento 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h13 – Até agora, os trechos com maior lentidão na capital paulista são o corredor Leste-Oeste, da Lapa à Penha; corredor Norte Sul, em ambos os sentidos entre o bairro de Santana e o aeroporto de Congonhas; Marginal Pinheiros, de Interlagos até a Rodovia Castelo Branco, e a Marginal Tietê, da Rodovia Castelo Branco à Rodovia Ayrton Senna.

0840 – Matéria: Estradas terão chuva e obras no feriado.

07h49 – Perseguição policial na zona sul terminou com um acidente na Avenida Interlagos que deixou quatro feridos. Segundo a CET, o carro que era perseguido bateu em um poste, por volta das 7h, na altura do número 3698 da avenida, no sentido bairro. No trânsito no local, uma das três faixas – a da direita – se encontra bloqueada. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

07h42 – Protesto na Feira da Madrugada: Apesar da afirmação de que a Avenida do Estado está liberada, a Rua São Caetano tem uma faixa bloqueada no local (a da direita, de um total de três). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela região central em função de uma manifestação na Rua São Caetano.

07h37 – Um dia após congestionamento de 50 km registrado no complexo Anchieta-Imigrantes na chegada ao litoral sul, o tráfego se encontra normal (no momento há apenas uma lentidão natural na pista da baixada em trecho de 1 km segundo a Ecovias). Ontem, a Anchieta e a Cônego Domênico Rangoni viraram estacionamentos a céu aberto, diante do fechamento dos pátios reguladores entre as 18h e as 8h, determinado por decreto da Prefeitura de Cubatão. O decreto foi suspenso até a próxima terça-feira, 4, e o estabelecimento que serve para estacionamento de veículos de cargas volta a funcionar 24 h até lá. Ao menos o deslocamento durante o feriado de Corpus Christi está garantido.

07h29 – A Rádio Estadão traz informações sobre o trânsito, ouça:

07h25 – Na zona sul, há lentidão na chegada pela Rodovia dos Imigrantes/Avenida Professor Abraão de Morais. São 3,25 km de morosidade. No momento é o trecho mais longo de lentidão na cidade.

07h13 – Acidente na Rua Domingos de Morais com a Monsenhor Manoel Vicente ocorrido às 6h10 deixa uma faixa interditada no sentido centro. Dois carros bateram e uma pessoa ficou ferida.

07h07 – No momento, a São Paulo tem 34 km de lentidão, segundo a CET.

07h00 – A Avenida do Estado, no momento, não está mais interditada, segundo a CET. Por volta das 3h15, prostesto contra fechamento da Feira da Madrugada para reforma ocupou as faixas da avenida. Depois, ficou interditada só a faixa da direita. A liberação total da via aconteceu por volta das 6h. Contudo, permanecem reflexos da manifestação. Há lentidão na avenida e também na Rua São Caetano. E ainda pode haver novos bloqueios, pois inúmeros manifestantes ainda se concentram no início da feira, na São Caetano. Há 2,1 km de lentidão na Avenida do Estado desde a altura da Radial Leste até a Rua João Teodoro, passando um pouco da São Caetano.

06h43 – Feira da Madrugada: A polícia abriu pouco após as 6h o portão para comerciantes retirarem as mercadorias. Hoje não há expediente, devido à cassação da liminar que permitia o funcionamento. O principal ponto de protesto é a Avenida do Estado na esquina com a São Caetano e o trânsito no local tem sofrido paralisações constantes. A CET ainda não confirma a interdição.

06h32 – Não bastasse a lentidão normal do horário, o deslocamento da Radial Leste no sentido centro se encontra ainda mais dificultado devido a um acidente perto do Viaduto Alberto Badra. Há congestionamento desde a altura Avenida Melchert até o próprio viaduto (1,2 km).

06h28 – Como consequência do protesto contra o fechamento da Feira da Madrugada, a Avenida do Estado é no momento a via que tem maior trecho de lentidão na cidade de acordo com a CET. São 1,9 km de filas ou deslocamento bastante devagar, da 31 de Março até a Avenida São Caetano, no sentido Santana.

06h20 – Protesto contra o fechamento da Feira da Madrugada na Avenida do Estado, esquina com a São Caetano, causa muita dificuldade no trânsito nas proximidades. Cerca de 200 a 300 manifestantes fizeram um bloqueio na pista, no sentido Santana, mas agora a polícia está no local e tenta organizar. Mais detalhes em instantes.

06h20 – Bom dia.