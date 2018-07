TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 30 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h15 – Segundo DER-SP, rodovias estaduais que dão acesso ao interior têm trânsito normal neste momento.

21h07 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, tem lentidão em São Paulo na pista marginal entre os quilômetros 228 e 223. Também há pequena retenção em Guarulhos na pista expressa entre os quilômetros 224 e 223.

21h03 – Rodovia Régis Bittencourt tem trânsito normal nos dois sentidos.

20h58 – Rodovia Ayrton Senna, nos dois sentidos, com trânsito normal. Tráfego, no entanto, é intenso na Rodovia Hélio Schimidt para quem segue para o Aeroporto de Guarulhos.

20h56 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem lentidão entre os quilômetros 19 e 22.

20h51 – Com acidente, Rodovia Fernão Dias, sentido BH, tem lentidão em Mairiporã entre os quilômetros 48 e 41.

20h34 – São Paulo tem no momento 50 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h32 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

20h31 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista central entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros. Na pista expressa, também tem congestionamento de 4,7 quilômetros entre as pontes Rio Tamanduatei e Jânio Quadros.

20h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Socorro.

20h14 – Rodovias Anchieta e do Imigrantes têm trânsito normal nos dois sentidos.

20h12 – Acidente deixa trânsito lento na Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, em Mairiporã entre os quilômetros 44 e 41.

20h10 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – Quem segue para o Aeroporto de Congonhas também enfrenta congestionamento na Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Pedro Chaves.

19h43 – Marginal do Tietê ainda tem pontos de congestionamento nos dois sentidos. O mais crítico é de 10,4 quilômetros no sentido Ayrton Senna na pista local entre as pontes Casa Verde e Aricanduva. No mesmo ponto, há retenção de 6,2 quilômetros na pista expressa.

19h21 – Falha em trem faz com a Linha 8-Diamante da CPTM opere em velocidade reduzida.

19h13 – São Paulo registra neste momento 128 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h06 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem trânsito lento em Embu das Artes entre os quilômetros 277 e 279. No sentido São Paulo, a retenção é em Taboão da Serra entre os quilômetros 276 e 273.

18h48 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, também tem lentidão entre os quilômetros 63 e 65.

18h47 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem dois pontos de congestionamento entre os quilômetros 16 e 24 e do 63 ao 65. No sentido capital, também há lentidão do quilômetro 22 ao 18.

18h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,7 quilômetros nas pistas expressa e local entre as avenidas Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

18h42 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

18h19 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem congestionamento em Barueri entre os quilômetros 26 e 23.

17h59 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem trânsito lento em Jundiaí e Campinas entre os quilômetros 52 e 54 e do 91 ao 93.

17h45 – São Paulo tem 162 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 5,7 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso.

17h42 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 7,8 quilômetros de retenção entre os viadutos Jaceguai e João Julião da Costa Aguiar.

17h29 – No sentido Rodovia Ayrton Senna, Marginal do Tietê também tem 10 quilômetro de congestionamento nas pistas local e expressa entre as pontes Freguesia do Ó e Jânio Quadros.

17h28 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 14 quilômetros de lentidão na pistas expressa e e local, entre as pontes Jânio Quadros e Atílio Fontana. Na pista central, o ponto mais congestionado é de 11,4 quilômetros entre a Ponte da Vila Guilherme e Bandeirantes.

17h24 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dois pontos de congestionamento entre os quilômetros 11 e 13 e do 15 até o 18. No sentido capital, tráfego flui normalmente.

16h51 – São Paulo tem neste momento 164 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h49 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal devido a excesso de veículos do quilômetro 227 ao 223.

16h39 – Na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, quem chega em São Paulo encontra tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 216 ao 219, como reflexo de acidente.

16h36 – Na Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, há tráfego lento na pista expressa em Barueri, do quilômetro 23 ao 24. Já na pista marginal, no mesmo sentido, a retenção se concentra entre os quilômetros 21 e 24.

16h34 – São Paulo tem neste momento 126 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

16h19 – Excesso de veículos também na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, sentido Rio de Janeiro, com lentidão na pista marginal do quilômetro 228 ao 223.

16h15 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 12 ao 19, sentido Interior, por reflexo de acidente ocorrido há pouco no quilômetro 22.

16h12 – Excesso de veículos causa tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 228 ao 223.

16h09 – Tráfego lento na Rodovia Régis Bittencourt do quilômetro 349 ao 353, na serra do Cafezal, sentido Paraná, devido a excesso de veículos.

16h07 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos do quilômetro 63 ao 65, devido a obras.

16h06 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h – O tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

15h50 – Na pista local sentido Castelo Branco, a Marginal do Tietê soma quase 15 quilômetros de retenção entre as pontes da Vila Guilherme e a dos Remédios. Já na pista central, a lentidão supera os 11 quilômetros, que se estende da Ponte da Vila Guilherme até o Viaduto dos Bandeirantes.

15h45 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem mais de 23 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Imigrante Nordestino até a Rodovia Castelo Branco.

15h43 – São Paulo tem neste momento 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pelo CET.

15h40 – Acidente na Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, próximo à Rua Dona Germaine Burchard, na Água Branca, zona oeste de São Paulo.

15h33 – Na Avenida Professor Luiz Ignácio da Anhaia Mello, sentido bairro, há 2,2 quilômetros de retenção entre as avenidas Grande São Paulo e Salim Farah Maluf.

15h30 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 11,4 quilômetros de lentidão entre as rodovias Castelo Branco e Ayrton Senna.

15h22 – Na Avenida General Ataliba Leonel,altura do nº 855, um atropelamento deixou uma vítima consciente. Há uma viatura do Corpo de Bombeiros no local prestando socorro.

15h20 – Acidente na Avenida Ermano Marchetti, sentido Lapa, junto à Rua Engenheiro Aubertin, na região da Àgua Branca, zona oeste de São Paulo.

15h18 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

No sentido oposto, a pista local da Marginal soma 2,8 quilômetros de retenção entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré. Pista expressa tem 2,7 quilômetros de lentidão entre as pontes Engenheiro Ary Torres e a Eusébio Matoso.

15h13 – A Marginal do Tietê já sente o reflexo dos motoristas que querem aproveitar o feriado. No sentido Castelo Branco, há 20 quilômetros de lentidão na pista expressa entre o Hospital Vila Maria e a Rodovia Castelo Branco.

Já na pista local da via, são quase 15 quilômetros de morosidade entre as pontes Vila Guilherme e dos Remédios.

15h10 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta quarta-feira, 30, véspera de feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador. São Paulo tem neste momento 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h09 – Manifestantes deixam a Marginal do Tietê e bloqueiam a Rua Izidoro Matheus, sentido Avenida Guilherme Cotching.

11h45 – Congestionamento na Rodovia Ayrton Senna já soma 11 quilômetros na chegada a São Paulo, por causa da fila de veículos parados na Marginal do Tietê. Os motoristas encontram lentidão entre os quilômetros 22 e 11.

11h43 – Protesto por moradia paralisa Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Confira a matéria aqui.

11h40 – Manifestação bloqueia totalmente as pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte do Tatuapé.

11h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem um quilômetro de lentidão no acesso à Marginal do Tietê, interditada por causa do protesto por moradia. Congestionamento vai do quilômetro 230 ao 231.

11h24 – Protesto provoca 5,3 quilômetros de congestionamento na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Imigrante Nordestino até a Rodovia Presidente Dutra. Cerca de 100 manifestantes interditam a via desde às 10h, para reivindicar moradia.

11h17 – Manifestantes carregam faixa com inscrição “Haddad, queremos moradia”.

11h10 – Segundo a Polícia Militar, há cerca de 100 manifestantes interditando a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte do Tatuapé.

O grupo protesta contra a reintegração de posse de uma área invadida nas proximidades da Marginal. No entanto, a PM não soube precisar qual é o terreno reivindicado.

Até o momento, o protesto segue sem nenhuma ocorrência registrada.

11h05 – A manifestação também causa impacto no trânsito da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Tanto na pista central quanto na local, há 1,3 quilômetro de filas entre as Pontes do Tatuapé e Presidente Jânio Quadros.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda não tem informações sobre quem são os manifestantes e quantas pessoas interditam a via. Segundo a companhia, o protesto começou por volta das 10h.

10h57 – Manifestação interdita as pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte do Tatuapé.

09h54 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem dois quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 20 ao 18.

09h52 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem quatro quilômetros de retenção entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h49 – De acordo com o Metrô, problema operacional na Linha 1 – Azul está resolvido e circulação dos trens está em processo de normalização.

09h42 – Linha 1 – Azul, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada, por causa de uma falha em trem na Estação Santana.

09h40 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento em Osasco, do 16 ao 13.

09h36 – Manifestantes seguem bloqueando a faixa esquerda do Viaduto Jacareí, sentido Praça da Sé.

09h29 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem quatro quilômetros de filas na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 17 até o 13.

09h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de lentidão entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

09h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,4 quilômetros de tráfego lento na pista expressa a partir da Rodovia Castelo Branco. Há ainda 3,2 quilômetros de filas entre as Pontes Cidade Universitária e Cidade Jardim.

09h13 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

09h10 – São Paulo tem, neste momento, 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h09 – Em nota, o Movimento dos Trabalhadores sem-teto (MTST) afirmou que vai acompanhar a votação do Plano Diretor Estratégico (PDE) até o final e que não “aceitará intimidações e manobras”. Logo após o adiamento da votação na noite desta segunda-feira, 28, cerca de 3 mil sem-teto entraram em confronto com a PM no centro da cidade.

09h07 – Manifestantes fazem vigília em frente à Câmara de São Paulo. Confira a matéria completa aqui.

08h42 – Operação da Linha 8 – Diamante da CPTM foi normalizada.

08h42 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 12.

08h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 211 ao 215.

08h38 – Houve um acidente na Avenida Ibirapuera, sentido centro, ocupando duas faixas antes da Rua Borges Lagoa, na zona sul da cidade.

08h37 – São Paulo tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h16 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

08h13 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

08h00 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 57 ao 61.

07h45 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h34 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, entre os quilômetros 17 e 13.

07h33 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 11.

07h32 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido bairro, próximo à Rua Balthazar da Veiga, na zona sul da cidade.

07h25 – Cerca de 100 manifestantes ocupam o lado externo da Câmara Municipal e outros 40 acampam no Plenário. Segundo informou a Polícia Militar, os sem teto só deixarão a Casa quando houver a votação do Plano Diretor, que foi adiada para hoje e causou protesto violento na noite desta terça-feira, 29. Saiba mais sobre a manifestação de ontem.

07h09 – Por reflexo de um acidente, a Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão em Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro. Há congestionamento do quilômetro 214 ao 212 na pista marginal.

07h08 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

07h07 – São Paulo tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h05 – Dois acidentes complicam o trânsito na Avenida Jacu Pêssego. Dois caminhões colidiram na altura da Avenida Adriana Bertozzi, sentido Mauá, ocupando duas faixas do meio da pista. Já na altura da Avenida Laranja da China, dois automóveis colidiram e ocupam faixa da direita.

06h57 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 a0 10 e do 20 a0 18. No sentido litoral, o congestionamento é do quilômetro 59 ao 58.

06h56 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

06h55 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Itapevi, pista expressa, do quilômetro 32 ao 30.

06h53- Manifestação em frente à Câmara Municipal bloqueia pista da esquerda no viaduto Jacareí.

06h51 – Linha 8 – Diamante da CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Itapevi e Barueri por causa de uma falha em equipamento de via. Não há previsão de normalização.

06h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h48 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem lentidão até o Viaduto João Julio da Costa Aguiar.

06h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa desde a Ponte Atílio Fontana.

06h24 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem um quilômetro de lentidão da Rua do Rodeio até a Radial Leste

06h21 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde até o viaduto Pires do Rio.

06h17 – Cerca de 50 manifestantes permanecem acampados em frente à Câmara Municipal no início desta quarta-feira, 30. Eles estavam entre os 3 mil sem-teto que entraram em confronto com a Polícia Militar no centro da cidade, por volta das 17h de ontem, depois de a votação do Plano Diretor ter sido adiada. Às 22h desta terça-feira, 29, um grupo de 100 pessoas armava as primeiras barracas, segundo a PM. A ocupação segue pacífica e não interdita mais o Viaduto Jacareí, informou a CET. Veja como foi a manifestação de ontem.

06h06 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10.

05h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão na pista marginal, do quilômetro 221 ao 225, em Guarulhos.

05h40 – Dois acidentes envolvendo tombamento de carretas formam oito quilômetros de congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt. Um dos veículos tombou no quilômetro 415, sentido São Paulo, na região de Juquiá. Há lentidão do quilômetro 422 ao 415. Já no quilômetro 479, também sentido capital, na região de Cajati, outra carreta tombou e provoca lentidão do quilômetro 480 ao 479. Ambas as pistas estão bloqueadas no sentido capital. Segundo a Arteris, que controla o trecho, não há vítimas.

04h12 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e eventuais problemas nos metrôs, ônibus e trens da cidade.