TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 30 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h12 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 30 de outubro. Voltamos nesta quinta, às 6h. Boa noite!

20h10 – São Paulo tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h09 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso, sentido bairro, tem lentidão de 3,1 quilômetros da Rua Oscar Freire a Ponte Eusébio Matoso.

20h07 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 3,9 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Guilherme Asbahr Neto.

20h05 – Marginal do Pinheiros é a via que tem maior lentidão na Capital. Na pista local, congestionamento é de 4,8 quilômetros e vai da Avenida Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso. Na expressa, lentidão tem início no mesmo ponto e vai até a Rua Tucumã.

20h00 – São Paulo tem 62 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Continua intenso o tráfego na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Lentidão é de 8,4 quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme.

19h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em Taubaté do quilômetro 119 ao 117.

19h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 226 ao 223.

19h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 3,7 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte do Socorro.

19h43 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de quatro quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Guilherme Asbahr Neto.

19h40 – São Paulo tem 86 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Implantada operação comboio a partir das praças de pedágio das Rodovias Anchieta e Imigrantes, por conta da má visibilidade.

19h36 – Dois pontos de lentidão na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté. Tráfego é intenso do quilômetro 117 ao 113, por conta do excesso de veículos, e do quilômetro 104 ao 101, como reflexo de um acidente.

19h34 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Rua Tucumã.

19h32 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h30 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h29 – Dois pontos de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes. Tráfego é intenso da Marginal do Pinheiros a Rua Antonio de Macedo Soares e do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h27 – Tráfego é normalizado na chegada a São Paulo pela Rodovia Castelo Branco.

19h25 – Lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é de 8,4 quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme. Este é o trecho de maior congestionamento na Capital nesta quarta-feira, 30.

19h23 – São Paulo tem 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h21 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido Capital. Tráfego é lento do quilômetro 27 ao 23 e do quilômetro 11 ao 9.

19h19 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

19h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri do quilômetro 26 ao 23.

19h15 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 12 ao 23.

19h13 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 5,4 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Abilio Martins de Castro.

19h10 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,4 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme.

19h07 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte do Tatuapé.

19h00 – São Paulo tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h57 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

18h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 26, por conta do excesso de veículos. Mais cedo, um caminhão quebrado ocupou a pista no quilômetro 26 e piorou o trânsito na via. O veículo já foi retirado.

18h48 – Tráfego lento na Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

18h45 – É um pouco melhor o trânsito na chegada a São Paulo pela Rodovia Castelo Branco. Lentidão na pista expressa diminuiu e vai do quilômetro 28 ao 23.

18h41 – Pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt foi liberada em relação a manifestação de moradores de Juquitiba. No momento, o protesto ocupa a pista sentido São Paulo e segue pacífico.

18h38 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal em Campinas por conta de trânsito intenso dentro da cidade.

18h35 – Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, vai do quilômetro 267 ao 270, devido ao excesso de veículos.

18h33 – Rodovia Dom Gabriel, sentido Jundiaí, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 64 e 62.

18h30 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 59 ao 60. No sentido Capital, o trânsito é intenso na pista expressa em Campinas, do quilômetro 102 ao 101.

18h29 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,7 quilômetros na pista local da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

18h27 – Protesto bloqueia a Rodovia Régis Bittencourt em ambos os sentidos, na altura do quilômetro 330, em Juquitiba.

18h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,8 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó a Avenida Cruzeiro do Sul.

18h22 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do quilômetro 13 ao 26, sentido interior, por excesso de veículos e reflexo de caminhão quebrado na pista.

18h18 – Melhora o trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Lentidão é de 8,4 quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme.

18h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 2,5 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto Santa Generosa.

18h10 – Tráfego intenso em toda a extensão da Avenida Paulista no sentido Paraíso.

18h08 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

18h05 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros da Praça Doutor Arnaldo ao Avenida Pedroso de Morais.

18h02 – Motorista encontra lentidão na chegada a Capital pela Rodovia Castelo Branco. Tráfego é lento na pista expressa do quilômetro 30 ao 23.

18h00 – São Paulo tem 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h59 – Trânsito normalizado na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta.

17h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 137 ao 140.

17h55 – Por conta do excesso de veículos e também por causa de um acidente que bloqueia duas faixas na altura da Ponte Jânio Quadros, a Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 1,3 quilômetros na pista local a partir da Ponte do Tatuapé.

17h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal em São Paulo. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 228 ao 226.

17h49 – Aumenta o congestionamento no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto. Lentidão agora vai do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h45 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem lentidão do quilômetro 265 ao 270.

17h42 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 26. Em direção à Capital, o trânsito flui bem.

17h40 – Outro ponto de lentidão na pista central da Marginal do Tietê. Motorista reduz a velocidade da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde.

17h38 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso no trecho de planalto, na chegada a São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 13 ao 10.

17h37 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 4,2 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto República Árabe-Síria.

17h35 – Acidente bloqueia duas faixas da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Jânio Quadros. Uma pessoas está ferida. Corpo de Bombeiros faz o resgate no local.

17h34 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,6 quilômetros da Rua Wandenkolk a Rua Pires do Rio.

17h33 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 57 ao 61.

17h32 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Avenida Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso.

17h30 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h29 – Na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, o congestionamento é de 6,8 quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Avenida Cruzeiro do Sul.

17h26 – São Paulo tem 114 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h25 – Marginal do Tietê tem 15 quilômetros de congestionamento na pista expressa sentido Ayrton Senna. A lentidão, que é a maior da Capital, vai da Rodovia Castelo Branco a Ponte da Vila Guilherme.

17h13 – São Paulo tem 107 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h12 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 30 de outubro.

11h20 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h45 – Raposo Tavares não tem trechos de lentidão.

10h30 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h00 – Capital tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior retenção é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h56 – Ayrton Senna tem tráfego normal em ambos os sentidos.

09h20 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

09h00 – Capital tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h52 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Tatuapé.

08h40 – Anhanguera tem três quilômetros de lentidão na pista expressa no sentido São Paulo, na altura de Jundiaí.

08h33 – Avenida Ibirapuera tem três quilômetros de lentidão no sentido bairro, a partir da Rua Menaldo Rodrigues.

08h23 – Linha 3-Vermelha já circula com velocidade normal. Mais cedo, a velocidade estava reduzida por conta da chuva.

08h19 – Rodoanel não tem pontos de lentidão.

08h15 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h07 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

08h00 – Capital tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h55 – Castelo Branco tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

07h51 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto.

07h44 – Ayrton Senna tem onze quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h37 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h29 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h18 – Raposo Tavares tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

07h12 – Avenida do Estado tem uma faixa interditada no sentido Ipiranga, na altura da Avenida Teresa Cristina, devido a batida envolvendo carro e moto.

07h05 – Linha 1-Azul do metrô tem velocidade normal. A Linha 3-Vermelha continua com velocidade reduzida por causa da chuva.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h55 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

06h48 – Marginal do Tietê tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

06h38 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, a partir do Metrô Carrão.

06h34 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h27 – Linha 1-Azul e Linha 3-Vermelha do metrô têm velocidade reduzida nesta manhã, devido a chuva.

06h25 – Marginal do Pinheiros tem 1,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Rua José Maria.