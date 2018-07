TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 31 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h22 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

21h19 – São Paulo tem 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h16 – Linhas 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida por causa das chuvas. Demais linhas funcionam normalmente.

21h15 – Avenida Carlos Caldeira Filho, no sentido Bairro, tem 2,8 quilômetros de trânsito pesado entre a avenida Giovanni Gronchi e a Estrada do Campo Limpo.

21h11 – São Paulo tem 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h46 – Avenida Celso Garcia, no sentido Bairro, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre as avenidas Rangel Pestana e Eduardo Tamer.

20h44 – São Paulo tem 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h33 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

20h20 – Avenida Conselheiro Carrão, no sentido Centro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a Praça XV de Outubro até o final da avenida.

20h19 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenwolk e o viaduto Pires do Rio

20h11 – São Paulo tem 165 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Avenida Pacaembu, no sentido Marginal Tietê, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Baronesa de Porto carreiro e Alagoas.

19h47 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 3,1 quilômetros de congestionamento entre a ponte Eusébio Matoso até a rua Oscar Freire.

19h38 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a rua Borba Gato.

19h35 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido Itaim, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre a rua Pedroso de Morais e a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h23 – São Paulo tem 198 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h09 – Avenida Conselheiro Carrão, no sentido Centro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a Praça XV de Outubro até o final da avenida.

19h01 – Avenida Celso Garcia, no sentido Bairro, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre as avenidas Rangel Pestana e Eduardo Tamer.

18h53 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal Tietê, tem 4,2 quilômetros de lentidão entre a rua Mário da Cunha Canto e a Radial Leste.

18h45 – Avenida Nove de Julho, no sentido Bairro, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre a rua Engenheiro Monlevade e a Avenida São Gabriel.

18h42 – Um trem quebrado na Estação Lapa atrapalha a circulação da Linha 7-Rubi da CPTM no sentido Francisco Morato.

18h37 – Na rodovia Imigrantes, tráfego lento entre os quilômetros 22 e 18 no sentido Capital, e entre os quilômetros 54 e 56 no sentido Litoral.

18h33 – São Paulo tem 148 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h27 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Funchal e Antonio De Macedo Soares.

18h16 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenwolk e o viaduto Pires do Rio.

18h12 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem trânsito lento na região de Campinas, entre os quilômetros 108 e 104.

18h08 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

18h04 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 15,3 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre a Ponte do Jaguaré e o Hotel Transamérica.

18h02 – São Paulo tem neste momento 163 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h01 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quarta-feira, 2 de abril.

13h51 – Manifestantes estão no Pátio do Colégio, onde fica a secretaria de Justiça. Nenhuma via está interditada.

13h19 – Manifestação ocupa três faixas do Viaduto Dona Paulina, próximo à Praça da Sé.

13h05 – A usuária do Twitter @RenataSantos_89 registrou a passeata.

12h55 – Manifestação bloqueia totalmente o Viaduto 9 de julho no sentido centro.

12h30 – Passeata pela Rua da Consolação causa congestionamento da Avenida Ipiranga à Rua Maceió. Motoristas enfrentam 1,5 km de lentidão na Rua da Consolação.

11h50 – Protesto dos Trabalhadores da Fundação Casa ocupa duas faixas da Rua da Consolação, na altura da Rua Fernando de Albuquerque. A Avenida Paulista já está liberada, mas ainda há 2,25 quilômetros de congestionamento por causa da manifestação.

11h28 – O usuário do Instagram Maufe Mendes registrou a passeata dos Trabalhadores da Fundação Casa que ocupa parcialmente a Avenida Paulista, no sentido Rua da Consolação.

Foto: Maufe Mendes/Instagram

11h21 – Trabalhadores da Fundação Casa caminham em direção à Rua da Consolação. Sindicato diz que há por volta de 500 pessoas no protesto. Já a PM fala em 100 manifestantes.

11h18: Congestionamento na Avenida Paulista, sentido Consolação, já soma 1,6 quilômetro entre a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Professor Otavio Mendes. Trabalhadores da Fundação Casa protestam em frente ao MASP.

11h12 – De acordo com a Polícia Militar há cerca de 100 manifestantes, liderados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Casa, concentrando em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Protesto é pacífico.

11h07 – Manifestação do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Casa ocupam a faixa exclusiva da direita na Avenida Paulista, sentido Rua da Consolação Consolação, em frente ao MASP. CET ainda não sabe informar quantos manifestantes há no local. Movimentação começou por voltas das 10h30.

11h05 – Manifestação bloqueia uma faixa da Avenida Paulista, sentido Consolação, em frente ao MASP.

11h02 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento a partir do 267.

10h53 – Queda de árvore bloqueia a Rua Cristiano Viana, sentido bairro, na altura da Rua Heitor Penteado, na zona oeste.

10h50 – O leitor do Estadão Bruno Pietro nos enviou por WhatsApp, para o número (11) 9-7069-8639, o registro de uma tubulação estourada que dificulta o trânsito no cruzamento da Rua Vieira de Morais com a Rua Zacarias de Góis, na zona sul de São Paulo.

Foto: Bruno Pietro/Estadão

10h41 – Na Rodovia Castelo Branco, operação de detonação de rochas está em andamento nos dois sentidos do quilômetro 70.

10h39 – Pista expressa na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente antes da Ponte dos Remédios.

10h37 – São Paulo tem 49 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a região mais complicada da cidade, com 18 quilômetros de congestionamento.

10h31 – Confira os comentários de usuários do Twitter sobre a paralisação dos ônibus das empresas Transcooper e Fênix, que dificultou o trânsito na zona norte de São Paulo na manhã desta quarta-feira.

10h20 – Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 14 e 11.

10h12 – Linha 11 – Coral, da CPTM, que operava com velocidade reduzida desde o início da manhã, tem a circulação normalizada.

10h06 – Acidente na via expressa na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte dos Remédios.

10h05 – Liberada a faixa na altura do quilômetro 16,5 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, que estava ocupada por causa de um acidente. Há dois quilômetros de lentidão no local.

10h03 – São Paulo tem 22 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

09h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, é neste momento a via com maior lentidão entre as monitoradas pela CET. Há mais de cinco quilômetros de congestionamento, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

09h47 – O usuário do Instagram Franklin Sousa usou a rede social para reclamar da lentidão do transporte público. “Bom dia para você que demorou 1h30 para ir da estação #Brás da #CPTM até a estação #Clínicas do #Metrô”, ironizou.

Vale lembrar que a Linha 11 – Coral, da CPTM, opera com velocidade reduzida desde o início da manhã. Já as linhas do Metrô operam normalmente.

Foto: Franklin Sousa/Instagram

09h40 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros lentidão em três trechos: do quilômetro 29 ao 25, do 18 ao 16 e do 14 ao 10. O tráfego também está interrompido de Araçoiaba da Serra até Cotia.

09h37 – Confira a matéria sobre a paralisação de motoristas e cobradores, que deixou 700 ônibus na garagem, nesta manhã.

09h33 – Os ônibus do consórcio Transcooper/Fênix começaram a sair da garagem por volta das 08h40. Ainda assim, o Plano Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) continua acionado para atender a zona norte de São Paulo, já que 59 linhas tiveram a circulação interrompida pela paralisação de motoristas e cobradores.

09h20 – Avenida General Penha Brasil tem os dois sentidos interditados, na altura da Rua São Gonçalo do Abaeté, por causa de um acidente.

09h15 – De acordo com assessoria da Transcooper, acabou a paralisação dos trabalhadores da empresa, iniciada nesta manhã. Os ônibus já estão voltando a circular normalmente. Neste momento, diretoria da cooperativa está reunida para discutir os pontos de reivindicação dos grevistas.

09h10 – São Paulo tem, neste momento, 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h56 – Caminhão colidiu contra mureta da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, no quilômetro 25. Faixa da esquerda está interditada, por causa de vazamento de óleo na pista.

08h53 – Obra ocupa faixa da direita da Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, na altura da Rua Ibiapinópolis.

08h46 – Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, tem 3,2 quilômetros de retenção entre a Avenida João Jorge Saad e a Praça Eugene Boudin.

08h40 – Fluxo complicado na Radial Leste, sentido centro. Há 5,2 quilômetros de lentidão na via principal da Estação Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio. Na expressa, congestionamento chega a 4,7 quilômetros, do início do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

08h31 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

08h29 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quatro quilômetros de morosidade entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

08h26 – Acidente na Avenida Atlântica, sentido centro, na altura da Rua Paineiras, na zona sul de São Paulo.

08h25 – Trânsito melhora na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, mas via ainda é a mais congestionada na capital. Lentidão soma, neste momento, 5,6 quilômetros da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

08h22 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, que apresentava lentidão entre os quilômetros 13 e 10, tem tráfego normalizado.

08h19 – CPTM informa que lentidão na Linha 11 – Coral é por causa de falha em equipamento de via. Trens operam com velocidade reduzida.

08h15 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de retenção, entre o 13 e o 10, na chegada a São Paulo.

08h14 – Faixa 01 da Rodovia Raposo Tavares está interditada na altura do quilômetro 16,5, porque um motociclista caiu no local. Há congestionamento como reflexo.

08h11 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre o 16 e o 13.

08h08 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, na chegada à capital. Congestionamento vai do quilômetro 218 ao 224.

08h01 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h59 – Usuários da CPTM reclamam de paralisação de trens da Linha 11 – Coral por mais de 15 minutos. A CPTM informa que apura o motivo do problema.

07h58 – Pista interditada na Avenida General Penha Brasil, próximo à Rua São Gonçalo do Abaeté, devido a um acidente, na zona norte da cidade.

07h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de retenção, da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

07h54 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Jardim.

07h53 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 11.

07h53 – São Paulo tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h38 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h10 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h09 – Motorista enfrenta tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, devido excesso de veículos.

07h05 – Motoristas mantêm paralisação em frente à empresa Transcooper, na zona norte da cidade. Operação Paese atende as regiões afetadas. Veja as linhas oferecidas:

Linha 8015/10 Cemitério Perus-Terminal Pirituba

Linha 848L/10 Recanto dos Humildes – Terminal Pirituba

Linha 9020/10 Vila Mirante – Terminal Pirituba

Linha 9004/10 Elisa Maria – Terminal Cachoeirinha

07h02 – O motorista enfrenta sete quilômetros de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h00 – Acidente na Rodovia Bandeirantes, no sentido interior, deixa tráfego lento em Itupeva, na pista expressa, no quilômetro 77.

06h59 – São Paulo tem 45 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro,

06h52 – São Paulo tem 32 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h51 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento em Itupeva, na pista expressa, no quilômetro 77.

Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem congestionamento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 11.

06h50 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do quilômetro 26 ao 25.

06h48 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Batatelle até o Viaduto Santa Ifigênia.

06h36 – Pedestre é atropelado por ônibus e morre na Avenida Penha Brasil, 47, no bairro Cachoeirinha.

06h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

06h38 – Radial Leste soma 5,2 quilômetros de congestionamento no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros congestionados da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo branco.

06h30 – Acidente na Ponte Jornalista Walter Abrahao, Casa Verde, no sentido bairro, zona norte da cidade.

06h23 – Cerca de 200 motoristas e cobradores paralisam mais de 700 ônibus na garagem da Transcooper. Eles protestam contra a demissão de cobradores. “Queremos trabalhar!”, eles gritam, em coro.

06h20 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, do Carrão até o Viaduto Pires do Rio.

06h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h14 – Veja as linhas em que a operação Paese opera neste momento, devido à paralisação dos ônibus na zona norte:

Linha 8015/10 Cemitério Perus-Terminal Pirituba

Linha 848L/10 Recanto dos Humildes – Terminal Pirituba

Linha 9020/10 Vila Mirante – Terminal Pirituba

Linha 9004/10 Elisa Maria – Terminal Cachoeirinha

06h13 – Um funcionário da Transcooper informou que só falarão sobre a paralisação após às 9h. Os motoristas aguardam em frente à garagem da empresa, enquanto a diretoria faz reunião para discutir as reivindicações dos motoristas.

06h09 – Rodovia Presidente Dutra, sentido marginal, tem tráfego lento em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 224.

06h07 – De acordo com a SP Trans, a operação Paese foi acionada para atender aos usuários de ônibus das regiões norte e noroeste. Desde o início da operação de hoje, há paralisação dos motoristas das empresas Transcooper e Fenix.

06h00 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

05h56 – Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona norte da cidade, em Jaraguá. Garagens das Cooperativas Transcooper e Fenix estão paralisadas neste momento, informa a SP Trans.

05h50 – Bom dia! Acompanhe o trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do estado. Veja também a situação do transporte público na cidade.

