TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

19h47 – A Avenida Morumbi tem 2,4 km de congestionamento, no sentido Santo Amaro, da Avenida Padre Labret até a Ponte Nova do Morumbi.

19h44 – A Marginal Tietê tem 7,2 km de lentidão, na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

19h11 – A Avenida Professor Vicente Rao tem 2,2 km de lentidão, no sentido Diadema, da Avenida Vereador José Diniz até a Avenida Washington Luis.

19h09 – A Avenida Paulista tem 2,6 km de congestionamento, no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua da Consolação.

19h06 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal, sentido São Paulo, entre os km 230 231, 224 e 226, 217 e 220. No outro sentido, Rio, também na pista marginal, a rodovia tem trânsito ruim do km 230 ao 227 e do km 221 ao 219.

18h49 – A Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão, no sentido Cubatão, do km 268 ao 270. Já a Rodovia Anchieta apresenta tráfego carregado na chegada a Santos, do km 63 ao 65.

18h05 – A Ligação Leste Oeste tem 2,8 km de lentidão, no sentido Penha, da Rua Augusta até o Viaduto Alcântara Machado.

17h50 – A Avenida Washington Luis tem 2,9 km de lentidão, no sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pirandello.

17h42 – A Marginal Tietê tem 15,3 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Tatuapé.

16h47 – A Radial Leste tem 1,7 km de congestionamento, na pista expressa sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Almirante Brasil.

16h44- A Marginal Tietê tem 6,5 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h34 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de congestionamento, no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

16h09 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de congestionamento, no sentido marginal, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

16h06 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3,1 km de lentidão, no sentido bairro, da Rua Oscar Freira até a Ponte Eusébio Matoso.

15h42 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março até a Rua São Caetano.

15h40 – O corredor norte sul tem 3 km de congestionamento, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

15h39 – A Marginal Pinheiros tem 4,7 km de lentidão, no sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h43 – Radial Leste tem excesso de veículos no sentido Centro, entre a Avenida Brasil e o início do Viaduto Pires do Rio.

12h05 – Avenida José Diniz com lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida dos Bandeirantes até a Rua Sebastião.

11h53 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 5,4 km de lentidão entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castello Branco.

11h45 – Colisão traseira entre cinco veículos de passeio no km 50 da Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo. Há interdição da faixa esquerda e lentidão do km 52 ao km 50. Acidente aconteceu por volta das 11h30 e deixou duas vítimas com ferimentos leves que estão sendo atendidas no local.

11h39 – Marginal do Pinheiros tem o maior índice de lentidão da capital neste momento. Há 6,6 km de filas no sentido Castelo Branco, segundo a CET, por excesso de veículos. O motorista enfrenta congestionamento desde a Avenida Juscalino Kubitschek até o Viaduto Rubens Gomes Bueno.

11h24 – Avenida Washington Luis tem excesso de veículos no sentido Centro, desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar até a Rua Lavínia Fenton.

10h43 – Motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, por excesso de veículos, desde o km 24 até o km 21 (região de Guarulhos), no sentido Capital.

10h16 – Avenida dos Bandeirantes com 5,1 km de filas no sentido Marginal Pinheiros. Há morosidade desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h10 – Avenida Guarapiranga tem trânsito carregado no sentido Centro, desde a Avenida do Socorro a Rodovia M’boi Mirim.

9h57 – São Paulo com 97 km de filas.

9h51 – Há 8,1 km de lentidão na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco. O motorista enfrenta congestionamento entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Ponte Transamérica.

9h44 – Corredor Rebouças-Eusébio Matoso tem excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Diogo Moreira.

9h43 – Tráfego flui bem e com boas condições de visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h07 – Tráfego lento na Avenida Salim Farah Maluf no sentido centro. Um acidente entre dois carros interdita parte da via na altura do número 3.000.

8h54 – Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto de Cumbica -, e Carvalho Pinto, têm tráfego fluindo bem nos dois sentidos.

8h53 – Tráfego lento em ambos os sentidos da Rodovia Ayrton Senna. No sentido Capital, o trânsito é ruim do km 32 ao km 21 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos) por excesso de veículos. Já no sentido Interior, o tráfego é lento do km 18 ao km 29 (região de Guarulhos), devido às obras que bloqueiam o retorno do km 25. Os motoristas devem utilizar o retorno do km 28.

8h51 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. O motorista encontra o tráfego lento na chegada a capital paulista, do km 13 ao km 10, e no sentido litoral, do km 59 ao km 60.

8h36 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas, apresenta congestionamento do km 30 ao km 34, da pista sentido Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com a concessionária que administra o trecho, a lentidão é causada por excesso de veículos.

8h29 – Marginal Pinheiros acumula 8,4 km de congestionamento no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Transamérica até a Avenida Juscelino Kubitschek.

8h24 – Aumenta índice de congestionamento na capital. Neste momento há 91 km de filas em toda São Paulo.

8h04 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 5,1 km de filas desde a Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h02 – Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na Marginal do Pinheiros e causaram a interdição de duas faixas no sentido Rodovia Castelo Branco. O bloqueio aumentou a lentidão na via, que atinge mais de 7 km da marginal, desde a Avenida Padre José Maria até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

7h53 – Tráfego intenso em 5 km da Rodovia Ayrton Senna. A lentidão é reflexo de um acidente envolvendo três carros no km 20, sentido São Paulo. A pista já foi liberada, mas ainda há congestionamento desde o km 15 até o km 20.

7h48 – Tráfego intenso ao longo de 5 km da Avenida dos Bandeirantes. Há lentidão no sentido Marginal do Pinheiros desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

7h26 – São Paulo com 41 km de lentidão nos principais corredores da capital.

7h19 – Marginal Tietê tem excesso de veículos no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castello Branco.

7h09 – Há 7,2 km de congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Padre José Maria até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

7h05 – Há retenção na pista norte da Rodovia Fernão Dias (sentido Belo Horizonte), entre o km 479 e o km 478,2 na região de Contagem (MG), devido ao excesso de veículos.

6h43 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com tráfego lento em um trecho de 1,2 quilômetro, a partir da Rua Ribeiro de Lima, no Bom Retiro.

6h37 – Pista expressa, sentido Castello, da Marginal do Pinheiros, com lentidão de 1,3 quilômetro entre rua Quintana e Avenida Juscelino Kubitschek.

6h35 – Lentidão de 1,5 quilômetro no sentido bairro da Avenida Nove de Julho a partir da Avanhandava.

6h30 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Ayrton Senna na região de Guarulhos. No sentido capital, entre os quilômetros 26 e 20; no sentido interior, entre os quilômetros 27 e 29.

6h27 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 27 e 18 e entre os quilômetros 15 e 10.