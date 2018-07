TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

14h45 – Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde.

13h12 – Cidade tem 53 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

11h34 – Avenida Aricanduva tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Radial Leste até a Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva.

10h53 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Professor Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Praça Eugene Boudin até a Avenida João Jorge Saad.

9h56 – Avenida Santo Amaro tem 3 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Santo Amaro.

9h22 – Avenida Washington Luis tem 3,3 km de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida João Julião da Costa Aguiar.

8h46 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,9 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Jabaquara até a Marginal.

8h20 – Cidade tem 87 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

7h54 – Marginal do Pinheiros tem 10 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Socorro.

7h17 – Cidade tem 47 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

7h00 – CET registra 45 quilômetros de trechos de congestionamento na capital paulista. São 21 (47%) somente na zona sul.

6h58 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte das Bandeiras e o Cebolão.

6h55 – Sobe para mais de 16 quilômetros o acúmulo de trechos de lentidão nas pistas expressa e local sentido Castello da Marginal do Pinheiros. O maior deles é de 10 quilômetros, na expressa, entre a Ponte do Socorro e a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h48 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão, entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 3,5 quilômetros a partir do Metrô Belém.

6h37 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com acúmulo de 5 quilômetros de trechos de lentidão, entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Ary Torres.

6h33 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos.