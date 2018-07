TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h24 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

20h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

20h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,4 km de congestionamento, sentido Marginal, da Rua Cabo Verde até a Marginal do Pinheiros.

19h55 – A Avenida Interlagos tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, do Rio Jurubatuba até a Praça Enzo Ferrari.

19h40 – A Avenida Santo Amaro tem 2,8 km de fluxo intenso, sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Gastão Liberal Pinto.

19h22 – A Avenida Brasil tem 2,6 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h16 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h12 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária.

18h52 – A capital tem 132 km de engarrafamento. Segundo a CET, 50 km desse total está concentrado na zona sul, 25 no centro, 23 na zona leste, 18 na zona oeste e 17 na zona norte.

18h45 – A Rodovia Fernão Dias tem retenção do km 61 ao km 60, na região de Mairiporã, sentido Belo Horizonte, devido ao excesso de veículos. Na sentido São Paulo, o tráfego segue é bom.

18h31 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na noite de hoje.

18h25 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,5 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Jânio Quadros.

18h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Rua Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

18h14 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h08 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de lentidão, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h05 – A cidade tem 107 km de vias congestionadas.

17h56 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h50 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h45 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h40 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior, entre os kms 25 e 27, por conta de obra que ocupa a faixa da direita (3), entre os kms 27 e 28. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, são boas as condições. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

17h35 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua João Guimarães Rosa.

17h30 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 2 km de morosidade, sentido Barra Funda, da José Vieira de C. Mesquita até a Abraão Ribeiro.

17h20 – A Avenida Nove de Julho registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

17h10 – A Avenida do Estado registra 1,9 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h03 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

16h55 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Rio Tamanduateí.

16h45 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

15h59 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

15h58 – Avenida Marques de São Vicente, sentido Barra Funda, tem tráfego intenso entre a Avenida Abraão Ribeiro até Jose Vieira de Mesquita.

15h49 – São Paulo tem 62 km de filas neste momento. Há registro de 4 semáforos com amarelo intermitente na capital e dois totalmente apagados.

15h48 – Pista local da Marginal do Tietê tem 11,8 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Azurita a Avenida Atílio Fontana.

15h47 – Avenida Santo Amaro, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Ponte da Alvorada e a via Gastão Liberal Pinto.

14h23 – A pista norte da Rodovia Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras.

14h21 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida José Maria Lisboa até Rua Gabriel.

13h12 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri e o Viaduto Julio de Mesquita Neto. Já a pista local, registra 1,7 km de filas entre a Avenida José Gomes Falcão e a Freguesia do Ó.

12h37 – Avenida do Estado, tem lentidão no sentido Santanam, entre a Avenida João Teodoro e a Trinta e Um de Março. São Paulo com 31 km de congestionamentos.

12h10 – Colisão lateral entre duas carretas na altura do km 55 do trevo da Rodovia Anchieta sentido litoral, interdita a faixa da direita da alça de acesso a pista sul da rodovia. Há lentidão do km do Km 54 ao km 55.

11h12 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre a Ponte Cidade Jardim até o Jaguaré.

10h46 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso de veículos entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Viaza.

10h31 – Avenida Brigadeiro Faria Lima tem duas faixas interditadas no sentido Pinheiros em função de protesto na altura do número 3.729 da via. Os carros trafegam pela faixa da esquerda, mas a CET alerta o motorista a procurar desvios.

10h13 – Avenida dos Bandeirantes, registra 4,6 km de lentidão no sentido Marginal. O congestionamento está entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto. São Paulo com 63 km de filas neste momento.

9h49 – Rodovia Ayrton Senna com morosidade em direção a Capital, do km 24 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos.

9h48 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem o tráfego tranquilo e boa visibilidade. A pista norte da Anchieta segue bloqueada até às 17h no trecho de serra, do Km 40 ao km 55, devido a obras

9h39 – São Paulo com 65 km de trânsito lento. Zona sul concentra 31 km de lentidão.

9h19 – Trecho de serra da pista norte da rodovia Anchieta, sentido São Paulo, está fechado para obras até às 17h. Subida da serra somente pela Imigrantes.

9h15 – São Paulo tem agora 86 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela CET.

8h58 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 6 km de trânsito lento entre José Maria e Roberto Marinho.

8h30 – Lentidão na rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10; na chegada a Santos, trânsito lento do Km 64 ao km 65.

8h24 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local: trânsito lento da ponte Júlio de Mesquita Neto até ponte Casa Verde.

8h20 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 km de trânsito lento na via expressa da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

8h18 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana: vias com trânsito lento do viaduto João Julião da Costa Aguiar até complexo viário Jorge João Saad.

8h03 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: lentidão da rua Amirante Brasil até Avenida Vinte e Três de Maio.

7h47 – São Paulo com 45 km de trânsito lento, índice abaixo da média para o horário, de acordo com a CET.

7h28 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 km de trânsito lento na pista expressa, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

6h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 quilômetros de tráfego ruim, ente o Cebolão e a Ponte Cidade Universitária.

6h50 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com 1,7 quilômetro de lentidão, entre o final da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h48 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de congestionamento, entre o metrô Belém e a Ligação Leste-Oeste

6h20 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com mil metros de congestionamento a partir da Praça Campo de Bagatelle em razão de acidente na Avenida do Estado junto à Praça Alberto Lion

6h15 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com tráfego ruim entre os quilômetros 24 e 20, em Guarulhos.

6h13 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 e 20, em Cotia, próximo ao Rodoanel.

1h25 – Situação boa em todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.