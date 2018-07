TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 5 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

11h48 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta quarta-feira, 5. Bom dia!

11h30 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 12 e 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

11h19 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 20 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

11h08 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do 223 ao 224 e do 226 ao 227, reflexo de um acidente. Já em direção ao Rio de Janeiro, há retenção de três quilômetros na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 142 ao 139.

10h57 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,6 quilômetro de retenção, da Praça Oswaldo Cruz à Rua Professor Otávio Mendes.

10h47 – São Paulo tem neste momento 73 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, há dois quilômetros de retenção, da Rua José Jannarelli à Avenida Lineu de Paula Machado.

10h38 – O tráfego está normalizado nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt.

10h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem cinco pontos de lentidão: na pista expressa, há 6,9 quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco, e 1,9 quilômetro, da Rua Massinet Sorcinelli à Ponte da Casa Verde; já na local, 2,5 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte Atílio Fontana; por sua vez, na central, 1,9 quilômetro, da Rua Massinet Sorcilenelli à Ponte da Casa Verde, e 1,4 quilômetro, da Ponte do Piqueri à Ponte Rodovia dos Bandeirantes.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, há 2,5 quilômetros de tráfego lento na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto (no centro da imagem) à Ponte da Casa Verde.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

10h15 – O tráfego é intenso e sem pontos de parada no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo.

10h04 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 3,3 quilômetros de lentidão, da Rua Barata Ribeiro até o oposto da Rua Romilda Margarida Gabriel.

09h56 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 12 ao 11, reflexo de congestionamento nas marginais.

09h54 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 16 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

09h45 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem seis quilômetros de congestionamento, do 16 ao 10.

09h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224 e do 225 ao 227, por causa do excesso de veículos. Há também retenção entre os quilômetros 224 e 226 da pista expressa.

Em direção ao Rio de Janeiro, há três quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 229.

09h33 – O tráfego já flui bem na chegada à Capital pela Rodovia Anchieta. O fluxo é normal em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

09h27 – Apesar de não haver lentidão nas linhas do Metrô neste momento, a ligação entre as estações Paulista, da Linha 4-Amarela, e Consolação, da 2-Verde, permanece superlotada.

Foto: Sirlene Farias /Estadão

09h24 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 1,7 quilômetro de retenção, de 350 metros depois da Avenida Jamaris ao Viaduto João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha.

09h21 – Avenida Brás Leme, sentido centro, tem 2,1 quilômetros de tráfego lento, da Rua Soror Angélica ao término da Ponte da Casa Verde.

09h20 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, tem 2,7 quilômetros de lentidão, da Avenida General Ataliba Leonel à Avenida do Estado.

09h16 – Avenida Rebouças, sentido centro, tem 3,1 quilômetros de retenção, do Túnel Desembargador Maria Carolina à Avenida Paulista.

09h14 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 3,3 quilômetros de lentidão, do término do Viaduto Washington Luís ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 3,3 quilômetros de retenção, do Viaduto Dante Delmanto à Alameda dos Nhambiquaras.

09h09 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem três pontos de lentidão na pista expressa: 3,7 quilômetros, da Ponte Cidade Universitária à Ponte Cidade Jardim; 2,8 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré (trecho também lento na pista local); e 1,6 quilômetro, de 3,2 quilômetros depois da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Transamérica.

09h03 – O secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, afirmou nesta quarta-feira, 5, à Radio Estadão que o Metrô irá usar imagens das câmaras de segurança para identificar as pessoas que teriam motivado passageiros a ocupar as linhas após uma pane na Linha 3-Vermelha nessa terça-feira, 4. Uma falha nas portas de um dos trens paralisou todo o ramal em dez das 18 estações das 18h19 às 23h22. Saiba mais.

09h00 – Segundo o Metrô, todas as linhas operam normalmente neste momento. No entanto, há superlotação na ligação entre as estações Paulista, da Linha 4-Amarela, e Consolação, da 2-Verde, como registrou o usuário do Twitter Davy K. Angulo na manhã desta quarta-feira, 5.

08h55 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,9 quilômetros de tráfego lento, que vai da Praça Campo de Bagatelle à Praça da Bandeira.

08h52 – São Paulo tem neste momento 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Radial Leste, sentido centro, há 3,9 quilômetros de retenção na pista expressa, da Estação Belém à Rua Wandenkolk.

08h49 – Rodovia Anchieta segue com lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10, por causa do excesso de veículos. Em direção ao litoral, flui bem.

08h48 – A faixa foi liberada no quilômetro 27 da Rodovia Raposo Tavares, onde ocorreu um acidente. Na região, permanece lentidão de três quilômetros, do 30 ao 27.

08h46 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 20 ao 19, reflexo das condições de tráfego na Rodovia Hélio Smidt.

08h42 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do 27 ao 24. Em direção ao interior, há dois quilômetros de retenção, entre o 19 e o 21, na pista marginal, também em Barueri.

08h39 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, do 17 ao 13, por causa de uma manifestação no gramado lateral que atrapalha o trânsito, mas não interdita faixas.

08h37 – Está no Metrô? Mande uma foto para o Estado, pelo aplicativo WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, e mostre como está a situação neste momento.

08h30 – Problema em trem paralisou o serviço em 10 estações às 18h19 desta terça-feira, 4; passageiros abriram portas de 7 composições. Seguranças da companhia chegaram a agredir usuários na Sé e secretário estadual falou em ação de ‘grupos organizados’.

08h28 – O secretário estadual de Transportes de São Paulo, Jurandir Fernandes, falou à Rádio Estadão sobre os problemas ocorridos no Metrô na noite desta terça-feira, 4. Ouça a entrevista aos jornalistas Marcel Naves, Haisem Abaki e Mia Bruscato.

08h23 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 30 ao 27 e do 16 ao 10. No quilômetro 27, em Cotia, houve um acidente que interdita uma faixa.

08h20 – Rodovia Hélio Smidt apresenta lentidão no sentido Aeroporto de Cumbica, por causa do excesso de veículos. Na direção oposta, o fluxo é normal.

08h18 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, entre os quilômetros 14 e 12, reflexo de congestionamentos nas marginais. Em Campinas, há retenção entre os quilômetros 102 e 101.

08h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224 e do 226 ao 227. Além disso, há retenção entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

Em direção ao Rio de Janeiro, há dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do 221 ao 219, e um quilômetro na expressa, em São José dos Campos, do 143 ao 142.

08h07 – Veja galeria de fotos da confusão no Metrô após a pane na Linha 3-Vermelha na noite desta terça-feira, 4.

08h04 – Secretário de Estado de Transportes de São Paulo, Jurandir Fernandes, fala na Rádio Estadão sobre a pane na Linha 3-Vermelha do Metrô. Acompanhe a entrevista.

08h02 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 6,9 quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

07h56 – Porém, mesmo sem lentidão, há superlotação nos trens, como registrou a usuária do Twitter Ana Cláudia na Estação Portuguesa-Tietê.

07h50 – Após confusão na noite desta terça-feira, 4, Metrô opera normalmente na manhã desta quarta-feira, 5.

07h48 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.