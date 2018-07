TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 5 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao

TEMPO REAL

20h05 – 69 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rua Brazelisa Alves de Carvalho até a Ponte Jânio Quadros (5,8 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro (5,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, do da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso (4,7 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Brada (3,5 km)

19h51 – Pista local da Marginal Tietê tem 8,8 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até o Tatuapé.

19h11 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

• Corredor Norte/ Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,5 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, pista expressa, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

18h59 – CET informa que o centro de São Paulo registra 22 Km de lentidão

18h56 – Marginal Tietê registra 8,7 Km de congestionamento entre as pontes Julio de Mesquita Neto e Presidente Jânio Quadros, sentido Ayrton Senna

18h52 – Acidente entre duas motos interdita o canteiro da Av. do Estado, na altura do Viaduto Capitão Pacheco e Chaves, sentido Santana.

18h50 – Zona Sul registra 41 Km de lentidão, informa a CET

18h43 – A Rodovia Anchienta registra lentidão na chegada de São Paulo, sentido capital,entre os Km 22 a 17

18h39 – Trânsito em São Paulo registra 106 Km de lentidão, informa a CET

18h36 -Neste momento a pista expressa da Anhanguera registra lentidão no sentido norte, entre os quilômetros 58 e 62 na altura de Jundiaí



18:25 – CET informa que há lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido Santana, no trecho da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado

09h46 – Comerciantes da Feira da Madrugada fazem manifestação no Brás, na Rua São Caetano, próximo a Avenida do Estado. Há bloqueio nos dois sentidos da via.

09h39 – CET informa que há 67 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão. Marginal Pinheiros no sentido Interlagos permanece como o ponto mais crítico, com seis quilômetros e meio de congestionamento.

09h30 – Dois acidentes envolvendo motocicletas atrapalham o trânsito na Marginal Pinheiros. No sentido Interlagos, com cerca de sete quilômetros de congestionamento, um motociclista sofreu uma queda que reforçou ainda mais a lentidão da via. No sentido Castelo Branco, com cinco quilômetros de retenção, um carro se chocou com uma moto. O motorista fugiu do local. Houve bloqueio de faixa, que já foi liberada.

9h11 – Acidente na Marginal Pinheiros (expressa) ocupa uma faixa no sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Jardim (CET).

09h09 – 62 km de lentidão no trânsito em São Paulo de acordo com a CET.

08h32 – Atenção: Acidente na Marginal Pinheiros (pista expressa) ocupa uma faixa no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte do Morumbi (CET).

08h24 – No Twitter da CET: Acidente Av. Dr. Arnaldo, sentido sumaré, antes Rua Cardeal Arcoverde.

08h20 – A Rodovia Anchieta está com a pista sul fechada para obras. A pista norte tem tráfego intenso com pontos de lentidão.

08h00 – No momento São Paulo tem 52 km de lentidão e o trânsito está dentro da média, de acordo com a CET.

07h44 – O corredor Norte-Sul tem 4,2 km de lentidão no sentido aeroporto; o motorista começa a enfrentar dificuldades na Praça Campo de Bagatelle e encontra até o Viaduto Jaceguai, na Ligação Leste-Oeste.

07h39 – Em São Paulo, a Avenida dos Bandeirantes tem lentidão do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4 km), sentido Marginal Pinheiros.

07h38 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao km 10 sentido São Paulo.

07h32 – Rodovia Rio-Santos tem tráfego normal, tempo bom e boa visibilidade, segundo o DER-SP.

07h27 – São Paulo tem no momento 44 km de lentidão, afirma a CET.

07h10 – No momento, a via com trecho mais longo de lentidão na capital é a Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Na pista expressa, o trânsito fica lento da Ponte do Socorro até a Rua Américo Brasiliense (5,5 km); e, na pista local, da Ponte Transamérica até a Rua Américo Brasiliense (3,6 km).

06h45 – Rodovia Presidente Dutra tem 6 km de congestionamento na chegada a SP, a partir do km 220.

06h33 – Nova linha do Metrô até o ABC terá licitação em agosto e será feita pela iniciativa privada.

06h28 – Uma pessoa morreu em um acidente que aconteceu por volta da 1h30 na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, na altura da Avenida Francisco Tranchesi, no bairro Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. Passadas cinco horas, a perícia ainda não foi realizada no local. Por isso, a pista está interditada no sentido bairro.

06h20 – Bom dia! Trânsito já se mostra complicado no deslocamento da zona leste para o centro de São Paulo. A Radial Leste tem 3,8 km de lentidão somando trechos diferentes do percurso neste sentido.