TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 5 de março

20h52 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Até amanhã!

20h46 – Incêndio em veículo na Rua Caraíbas, sentido centro, próximo à Rua Desembargador do Vale, na zona oeste da cidade.

20h43 – São Paulo tem 20 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A região mais afetada é a zona sul da cidade, com doze quilômetros. A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte do Socorro até 1920 metros após a Ponte de Ary Torres.

20h23 – Ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, foi liberada após acidente, próximo à Praça Antônio Sabino.

20h20 – São Paulo tem 33 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h19 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Ponte Octávio Frias de Oliveira até a Ponte Santo Dias da Silva, na pista expressa.

20h15 – Radial Leste, sentido Penha, tem lentidão da Rua Wandelkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

20h10 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem congestionamento do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira.

19h56 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de congestionamento na região de Mairiporã, do quilômetro 53 ao 59.

19h42 -Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre o quilômetro 212 e 213.

19h30 – Acidente na Ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, ocupa duas faixas da via, próximo à Praça Antônio Sabino, zona oeste da cidade.

19h28 – São Paulo tem 73 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h14 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, abaixo da média para o horário. A Avenida 23 de Maio é a mais congestionada, no sentido Aeroporto, com 8,7 quilômetros de retenção, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

19h10 – Houve um acidente na Avenida Sadamu Inoue, sentido centro, na zona sul de São Paulo. A pista está interditada, logo após a Rua José Nicolau de Lima.

19h06 – Linha Azul do Metrô opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

19h01 – Trânsito congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do quilômetro 248 ao 270.

19h00 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 19 ao 17.

18h54 – São Paulo tem neste momento 32 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – Rodovia Fernão Dias, sentido capital, tem 15 quilômetros de lentidão, do quilômetro 44 a0 59, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã.

18h46 – Tráfego continua lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do quilômetro 40 ao 30 e também do 23 ao 21. Na direção oposta, há lentidão na pistal local, do quilômetro 24 ao 26.

18h42 – O motorista enfrenta 46 quilômetros de congestionamento em São Paulo, com maior intensidade na zona sul da cidade. A região mais afetada é a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,9 quilômetros de lentidão da Ponte do Socorro até 1920 metros após a Ponte de Ary Torres.

18h33 – Usuários registraram falha no metrô Jardim São Paulo, linha azul. A assessoria de imprensa informou que o problema ocorreu na portas de um dos trens, mas foi resolvido em seguida. O trem foi esvaziado.

18h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Taubaté, do quilômetro 105 ao 112.

18h13 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 40 ao 30 e também do quilômetro 23 ao 22, por excesso de veículos.

18h08 – As faixas foram liberadas na Rodovia dos Tamoios, altura do quilômetro 8, sentido litoral. Um acidente havia bloqueado o local por uma hora.

18h05 – São Paulo registra 20 quilômetros de lentidão neste momento, nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de congestionamento, da Ponte do Socorro até 1920 metros após a ponte de Ary Torres. Já a Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

18h02 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, está com tráfego congestionado em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 103 ao 105.

18h00 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido São Paulo, tem 22 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 248 ao 270.

17h38 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 2737 metros antes da Ponte João Dias até 1920 metros depois da Ponte Ary Torres.

17h23 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem 21 quilômetros de lentidão, do quilômetro 38 ao 59, nas regiões de Atibaia e Mairiporã.

16h39 – Acidente interdita faixa na Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, na altura do quilômetro 8.

16h35 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem 30 quilômetros de lentidão na região de Mairiporã, por causa do excesso de veículos.

16h31 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, tem 1,8 quilômetros de congestionamento próximo à Avenida Benjamin Mansur.

16h27 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido São Paulo, tem 18 quilômetros de congestionamento no trecho da baixada.

16h19 – Todas as linhas do Metrô, exceto Linha 4-Amarela, operam em velocidade reduzida por causa da chuva.

16h07 – Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 285 e 284, na região de Embu das Artes.

15h46 – Por causa da chuva, o CGE registra dois pontos de alagamento em São Paulo, em Santo Amaro. O primeiro é na Praça Dom Francisco de Sousa, próximo à Rua João Alfredo. O segundo é na Avenida Vitor Manzini, na altura do número 274.

15h40 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes João Dias e Ary Torres.

15h35 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem 15 quilômetros de congestionamento entre Atibaia e Mairiporã, por causa do excesso de veículos.

15h09 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de congestionamento no trecho da baixada, entre os quilômetros 257 e 270. No sentido litoral, o trânsito é tranquilo.

15h04 – Motoristas devem redobrar a atenção nas estradas com a chuva que cai em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a quarta-feira de cinzas será de precipitações intermitentes e generalizadas na capital.

Chuva na Marginal do Tietê. Foto: Hélvio Romero/Estadão

14h50 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros, tem três quilômetros de congestionamento entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

14h43 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, tem trânsito lento na pista expressa entre os quilômetros 15 e 13 em São Paulo.

14h04 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,7 quilômetros de lentidão na pista local, entre as pontes das Bandeiras e Jânio Quadros. Na pista central, há 3,2 quilômetros de congestionamento entre as pontes Cruzeiro do Sul e Jânio Quadros.

13h51 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem trânsito congestionado na região de Mairiporã, entre os quilômetros 46 e 59, por causa do excesso de veículos.

13h49 – Pane em um veículo congestiona o trânsito na Rodovia Anhanguera, no sentido interior do Estado, em Limeira entre os quilômetros 132 e 136.

13h28 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem congestionamento nos dois sentidos, entre os quilômetros 262 e 270.

13h09 – O leitor do Estado Tiago Vicente nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 foto da Estação Consolação neste momento. Os trens da Linha 2-Verde operam em velocidade reduzida depois de falha na Estação Clínicas. Segundo Tiago, os usuários esperam mais de 10 minutos para embarcar. As linhas 1-Azul e 3-Vermelha também operam em velocidade reduzida por causa da chuva.

Foto: Tiago Vicente

12h59 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem congestionamento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 208 e 213.

12h53 – Rodovia SP-070, no sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetro 23 e 20, em Guarulhos.

12h49 – Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no sentido Taubaté, tem trânsito lento entre os quilômetros 86 e 78.

12h45 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, tem sete quilômetros de lentidão entre os quilômetros 23 e 20, por causa do excesso de veículos.

12h41 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 3,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária.

12h04 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem trânsito lento entre os quilômetros 52 e 55, por causa do excesso de veículos. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é intenso, mas sem pontos de lentidão. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 4×6. A descida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta. A subida acontece pelas pistas da rodovia dos Imigrantes.

12h00 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as pontes dos Remédios e Atílio Fontana.

11h59 – Rodovia Anhanguera, no sentido capital, apresenta lentidão na pista expressa por causa do excesso de veículos, entre os quilômetros 24 e 20.

11h57 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 205 e 210. O motivo é um acidente na pista.

11h52 – São Paulo tem neste momento 14 quilômetros de congestionamentos nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste-Oeste, no sentido centro, é o ponto mais lento, com 3,5 quilômetros de retenção. A Avenida Santos Dumont também registra lentidão de 3,2 quilômetros, no sentido aeroporto, entre o Anhangabaú e a Praça Campo de Bagatelle.

11h43 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 19 e 13, por causa do excesso de veículos.

11h38 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem lentidão em Mairiporã, entre os quilômetros 54 e 58, por causa do excesso de veículos.

11h32 – A Linha 1-Azul do Metrô opera em velocidade reduzida por causa da chuva.

11h – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem retenção em Barueri, Jandira, na pista expressa do quilômetro 31 ao 30.

10h59 – A Radial Leste, sentido Centro, acumula 3,5 quilômetros de congestionamento do Viaduto Engenheiro Alberto Badra e ao Viaduto Pires do Rio.

10h50 – O trânsito está congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o quilômetro 260 e o 265.

10h48 – Houve uma colisão entre automóvel e moto na Avenida dos Bandeirantes, 5000, Saúde, sentido Marginal Pinheiros.

10h46 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa do quilômetro 204 ao 210. Em Arujá, o tráfego flui pelas faixas da direita.

10h43 – Faixa liberada no quilômetro 16,5 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior. Tráfego flui normalmente pelo local.

10h38 – A Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, apresenta dois pontos de retenção na pista expressa, em São Paulo: do quilômetro 29 ao 27 e do 18 ao 13.

10h36 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 3,2 quilômetros de lentidão da Praça Campo de Bagatelle até o Parque do Anhangabaú (emboque sul do Túnel do Anhangabaú).

10h29 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte dos Remédios.

10h27 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, há lentidão na pista expressa do quilômetro 206 ao 210. Tráfego fluindo pelas faixas da direita.

10h23 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, está interditada por conta de acidente no quilômetro 16,5. Tráfego é lento no local.

10h18 – A Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem lentidão em São Paulo na pista expressa. Há tráfego intenso do quilômetro 32 ao 27.

10h13 – Sistema Anchieta-Imigrantes segue em operação subida 4×6. Descida da serra é realizada pela Rodovia Anchieta e a subida pela Rodovia dos Imigrantes!

10h07 – Em função da liberação de rodízio/restrição, a Rodovia Castelo Branco segue com tráfego lento no sentido Capital, na pista expressa em Osasco e São Paulo, do quilômetro 15 ao 13.

09h58 – São Paulo tem neste momento 39 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h57 – A Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tráfego lento em São Paulo na pista expressa. O tráfego é intenso do quilômetro 29 ao 27.

09h50 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, segue com tráfego lento entre o quilômetro 269 e o 265. A faixa da direita ainda está bloqueada no local.

09h30 – Movimento segue tranquilo nas Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Hélio Smidt e no trecho inicial da Tamoios, entre o quilômetro 4,5 e o 11,5.

09h22 – Na Rodovia Fernão Dias, os usuários seguem sem lentidão em ambos os sentidos (São Paulo e Belo Horizonte)

09h14 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Osasco e em São Paulo na pista expressa do quilômetro 14 ao 13 devido à liberação de rodízio/restrição.



09h09 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, subiram 367.250 mil veículos e ainda faltam mais de 62 mil para retornar à Capital.

08h52 – Pouco mais de 65 mil veículos ainda não retornaram a São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. O coordenador de planejamento da Ecovias, Ronald Marangon, também conversou com a rádio Estadão sobre a volta do paulistano do litoral de São Paulo. Ouça.

08h50 – Rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco têm trânsito tranquilo na volta do feriado nesta quarta-feira, 5. O coordenador de tráfego da ViaOeste, Keller Rodrigues, conversou com Haisem Abaki e Mia Bruscato na rádio Estadão sobre a volta do paulistano do interior de São Paulo. Ouça a entrevista.

08h32 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, segue lenta do quilômetro 266 ao 265 devido a obras de pavimentação que bloqueiam a faixa da direita.

08h14 – A Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem morosidade em Jundiaí na pista expressa do quilômetro 60 ao 61.

08h12 – Neste momento, o tráfego flui normalmente nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

07h45 – A Rodovia Dom Gabriel, sentido Oeste, tem lentidão em Jundiaí na pista expressa em função do tráfego intenso do quilômetro 62 ao 64.

07h43 – Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima com problemas mentais está em cima de um guincho de 40 metros na Avenida Lucas Nogueira Garcês, 169, em São Bernardo do Campo. Cinco viaturas fazem o atendimento.

07h41 – Um incêndio atingiu galpão de 1.500 m² na Aldeia Manuel Antônio, 460, na zona leste de São Paulo. A princípio, não há vítimas, informou o Corpo de Bombeiros, que deslocou quatro viaturas para o local.

07h39 – São Paulo tem neste momento 30 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

07h37 – A Rodovia Anhanguera, sentido Interior, apresenta morosidade em Jundiaí na pista expressa do quilômetro 57 ao 61.

07h30 – O motorista que retorna para São Paulo encontra boas condições de tráfego em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

07h28 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem 1,1 quilômetro de lentidão da Avenida Alcântara Machado até o Viaduto Shuhei Uetsuka Conselheiro Furtado.

06h59 – O tráfego continua lento no sentido Guarujá da Rodovia Cônego Domênico Rangoni do quilômetro 266 ao 265, devido ao excesso de veículos.

06h49 – Na Estrada João Rodrigues de Moraes, 6301, houve um acidente de trânsito entre ônibus e moto com uma vítima, que está sendo atendida. O Corpo de Bombeiros deslocou uma viatura para o local.

06h47 – São Paulo tem neste momento 26 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

06h46 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, apresenta retenção na pista expressa em Barueri do quilômetro 29 ao 28.

06h44 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal devido a veículo quebrado entre o quilômetro 221 e 220. Em Guarulhos, tráfego fluindo pelas faixas da esquerda.

06h41 – Não há intervenções na Rodovia Fernão Dias. Tráfego segue normal.

06h38 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 4×6. Descida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da Rodovia Anchieta e a subida pelas pistas da Rodovia dos Imigrantes.

06h35 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Baixada, tem lentidão no quilômetro 265.

06h33 – O Rodízio Municipal de veículos está suspenso nesta quarta-feira, 5, voltando a vigorar normalmente amanhã.

06h30 – Os usuários seguem sem lentidão em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba) da Rodovia Régis Bittencourt, na manhã de hoje.

06h28 – Bom dia a todos. Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.