TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h19 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à ponte Eusébio Matoso, atrapalha o trânsito.

19h42 – Pista expressa da Marginal Pinheiros com 11 km de trânsito lento entre Américo Brasiliense e Jaguaré.

19h19 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, ocupa duas faixas da pista expressa.

19h17 – São Paulo com 131 km de trânsito lento. Zona leste com 16 km de congestionamentos e com tendência de aumentar.

19h13 – Lentidão na rodovia Imigrantes do km 67 ao km 70, chegada a Praia Grande, por excesso de veículos.

19h01 – Fluxo intenso, mas sem pontos de parada nos dois sentidos da rodovia Anchieta entre o km 15 e o km 22.

18h44 – Pista expressa da Marginal Pinheiros com 10 km de trânsito lento entre Américo Brasiliense e Jaguaré.

18h33 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: lentidão da ponte Eusebio Matoso até ponte Jaguaré.

17h54 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre ponte Eusébio Matoso e Jaguaré.

17h36 – Acidente na Marginal Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, ocupa duas faixas na pista central após a ponte das Bandeiras.

17h18 – Pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 2,5 km de trânsito lento entre a ponte Julio de Mesquita Neto e a ponte da Casa Verde.

17h – São Paulo com 50km de trânsito lento. SPTrans muda itinerário de ônibus que circulam na região leste por causa do acidente no metrô.

16h49 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento entre a ponte Julio de Mesquita Neto e a ponte do rio Tamanduatei.

16h22 – São Paulo com 28 km de trânsito lento. Rodovias em boas condições.

15h34 – Tráfego de veículos pela Rua Asdrúbal do Nascimento está totalmente bloqueado no sentido centro, em função de incêncio em um prédio abandonado.

15h29 – Avenida Celso Garcia, sentido Centro, tem tráfego intenso entre Catumbi até Avenida Ulisses Cruz.

15h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre a Rua dos Tupiniquins e o Viaduto Santo Amaro.

14h14 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem tráfego intenso entre a Avenida Tucumã até Viaduto Eusébio Matoso. São Paulo tem 20 km de filas.

14h03 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Aveninda Salim Farah Maluf.

12h41 – Rua Melo Peixoto tem reflexo da colisão entre os trens da Linha 3-vermelha. Há congestionamento no sentido Centro, entre a Rua Tuiuti até Carrão, local da colisão.

12h30 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Velha Fepasa e a Freguesia do Ó.Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Velha Fepasa e a Freguesia do Ó.

11h50 – O ponto com maior lentidão na capital paulista é a Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente. A pista expressa da via registra 6,5 km de congestionamento entre o início da Ponte Tatuapé e a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

11h43 – Radial Leste sentido centro bloqueada e um carro passa por vez, de acordo com o leitor @josejunior004

11h35 – Radial Leste tem uma faixa da pista local interditada para as viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu, que estão realizando atendimento às vítimas. Há lentidão desde a Praça Divinolândia até a estação do metrô Carrão, são 5,5 km de filas.

10h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Dante Delmanto e o Viaduto Santo Amaro. São Paulo tem 67 km de filas.

9h31 – Rodovia Anhanguera tem congestionamento no trecho São Paulo-Jundiaí, do km 58 ao km 60.

9h05 – Rodovia Castelo Branco tem congestionamento na pista expressa, no trecho Osasco-Barueri, do km 27 ao km 25.

8h47 – Rodovia Dutra tem lentidão do km 228 ao km 223, do trecho Guarulhos-São Paulo.

8h29 – Lentidão na Rodovia Anchieta sentido litoral, do km 59 ao km 60 e do km 62 ao km 64, por excesso de veículos.

8h15 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista expressa, no trecho São Paulo-Jundiaí, do km 35 ao km 40.

8h04 – Marginal Pinheiros tem lentidão de 9,3 km, no sentido Interlados, na via expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Rodovia Castelo Branco.

7h05 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 3 quilômetros de tráfego lento a partir da Ponte João Dias.

6h51 – Pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros com 2 quilômetros de lentidão a partir de 3.100 metros após a Ponte Nova Morumbi.

6h58 – Corredor Norte-Sul com 2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto a partir da Rua Ribeiro de Lima

6h50 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h43 – Aumenta para 5,5 quilômetros o acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e a Ligação Leste-Oeste.

6h36 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão a partir de 750 metros antes da Ponte João Dias

6h35 – São 5 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.