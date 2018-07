TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h08 – A Avenida Paulista registra lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

20h56 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,4 km de trânsito complicado, sentido Penha, da João Passalaqua até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

20h48 – O Corredor Norte-Sul tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa até a Estação de Metrô São Joaquim.

20h35 – A Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, sentido bairro, da Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

20h15 – A cidade tem 18 km de lentidão no momento.

20h10 – A Avenida Edgar Facó tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Piqueri até a Rio Verde.

19h54 – A Rua Teodoro Sampaio tem 1,1 km de morosidade da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Henrique Schaumann.

19h49 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,3 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Otto Baumgart até a Ponte Jânio Quadros.

19h45 – A capital tem 73 km de lentidão.

19h38 – O rodízio de veículos será retomado nesta quinta-feira, 24. Carros com placas finais 7 e 8 estarão proibidos de circular nos horários de pico.

19h33 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 3 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista.

19h30 – A cidade tem 102 km de vias congestionadas.

19h20 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de tráfego carregado, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

19h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva.

18h50 – A Avenida Francisco Morato tem 2,8 km de lentidão, sentido bairro, da Imigrante Japonês até a Taboão.

18h40 – A Avenida Washington Luís registra 2,9 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h30 – A Avenida do Estado tem 1 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Cantareira até o Viaduto Diário Popular.

18h20 – A Avenida Nove de Julho tem 4,6 km de morosidade, sentido centro, da Gabriel até a Praça da Bandeira.

18h13 – A Avenida Brigadeiro Luis Antonio tem 2,5 km de morosidade, sentido centro, da Rua Dia do Senhor até a Fausto Ferraz.

18h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,1 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

18h05 – A cidade tem 108 km de lentidão.

18h – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do km 11 ao 16, devido ao excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o movimento é normal.

17h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h53 – A Radial Leste tem 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,7 km de fluxo intenso, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h37 – O Elevado Costa e Silva tem 1,4 km de lentidão, sentido Penha, da Alameda Nothmann até a Rua da Consolação.

17h35 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h30 – A cidade tem 53 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

17h23 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,9 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Marginal do Pinheiros.

17h20 – A Rua da Consolação tem 2 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

17h13 – O rodízio de veículos continua suspenso nesta quarta-feira, 22. Amanhã, o rodízio volta ao normal e carros com placas finais 7 e 8 não poderão circular durante os horários de pico.

17h10 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h34 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Santo Amaro.

15h04 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Frei Caneca.

14h25 – Liberada a faixa da esquerda no km 259, sentido Guarujá na Cônego. Segue bloqueada a faixa da direita devido a acidente com carreta. Há lentidão no local.

14h07 – Corredor Bernardino/Jabaquara com lentidão no sentido Centro, entre o Viaduto Borges Lagoa até a Avenida Paulista.

13h55 – Acidente com carreta bloqueia as duas faixas na região do Km 259, da Rodovia Cônego, sentido Guarujá. Tráfego flui pelo acostamento sem lentidão. Não houve vítimas.

13h25 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com lentidão entre a via Vieira de Morais e Avenida da Paz.

13h17 – Índice de congestionamento diminui e chega a 64 km.

13h16 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com 8 km de lentidão do Hospital da Vila Maria até a Ponte da Casa Verde.

12h56 – Acidente com uma van escolar, na Avenida General Facó, altura do número 1.758, em Pirituba, deixou quatro pessoas levemente feridas e foram atendidas pelos bombeiros. O motorista perdeu o controle da van, que bateu em um imóvel. Há lentidão na região.

12h07 – Tráfego normalizado em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes, sentido litoral e sentido São Paulo com tráfego livre.

11h58 – Avenida João Dias, sentido Centro, com congestionamento entre a Avenida Nove de Julho e o início da João Dias.

11h46 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Vitor Manzini.

11h25 – São Paulo tem 165 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela CET; rodízio de carros está suspenso por causa da greve de metrô.

11h21 – Tráfego normalizado no sentido SP pela Rodovia dos Imigrantes. Lentidão segue lento pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

11h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Marginal do Pinheiros.

11h11 – Faixa liberada no km 51 na descida pela Rodovia Anchieta. Tráfego bom no local.

11h10 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 10 km de lentidão entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Aricanduva.

11h04 – Colisão entre 3 caminhões bloqueia faixa da direita, sentido litoral, da Rodovia Anchieta no km 51. Sem vítimas. Lentidão no local.

10h50 – Lentidão na via expressa da Avenida Santo Amaro, sentido Bairro.

10h45 – Permanece acidente na Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, junto à Ponte Bernardo Goldfarb. São Paulo tem 230 km de lentidão.

10h41 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna continua lento em direção à Capital, do km 29 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, por conta de congestionamentos nas marginais. No sentido Interior, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo.

10h39 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento na pista expressa entre os kms 16 e 13, sentido São Paulo.

10h27 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, entre a Avenida Interlagos e Ponte Cidade Universitária, com 15 km de lentidão.

10h16 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna permanece lento em direção a São Paulo, do km 34 ao 11, região entre Itaquaquecetuba e capital paulista, por problemas fora da área de concessão. Na Rodovia Carvalho Pinto, entre os kms 71 e 69, região de Jacareí, sentido SP, os serviços de recuperação do pavimento bloqueiam a faixa da direita.

10h06 – Congestionamento já chega a 249 km.

9h36 – Motoristas enfrentam 229 km de lentidão. Zona sul com 109 km de congestionamento.

9h22 – A CET informa que para melhorar as condições de fluidez da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek para o bairro do Morumbi, já foi antecipada no período da manhã a liberação do Túnel Jânio Quadros no sentido centro/bairro.

9h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, congestionada em 7 km, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros. São Paulo com 210 km de lentidão.

9h11 – A Rua Cardeal Arcoverde está com trânsito parado entre a Avenida Henrique Schaumnann e Avenida Faria Lima.

9h01 – Congestionamento em São Paulo chega a 210 km. Zona sul registra 105 km de lentidão.

9h00 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento em direção à Capital, do km 30 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, por conta de problemas fora da área de concessão. No sentido Interior, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo.

8h28 – Avenida Washington Luis, sentido centro: trânsito lento da Avenida Vitor Manzini até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h23 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana: trânsito lento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até viaduto Santa Generosa.

8h18 – Congestionamento já é de 180 km em São Paulo. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 15 km de lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Interlagos. Rodízio de carros está liberado pela manhã.

8h05 – São Paulo tem o segundo maior congestionamento do ano, com 165 km de lentidão.

7h54 – A Rua Noé de Azevedo, altura do do metrô Vila Mariana, está totalmente bloqueada.

7h52 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 15 km de trânsito carregado entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Interlagos devido a um capotamento de caminhão. São Paulo com 150 km de lentidão. Zona sul com 71 km de lentidão.

7h45 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 9 km de lentidão entre as Avenidas Massinet Sorcinelli e Aricanduva. São Paulo com 148 km de lentidão. Zona sul com 6 km de trânsito lento.

7h34 – São Paulo registra 118 km de congestionamento, índice bem acima da média para o período. A via com maior trechod e lentidão é a Marginal Pinheiros, com 11 km de fiolas nas pistas local e expressa, sentido Castelo.

7h24 – Radial Leste, sentido Centro, com 9 km de lentidão entre o viaduto Pires do Rio e Avenida Divinolândia.

7h21 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, bloqueada por completo junto à Ponte Eusébio Matoso em razão de caminhão tombado. CET iniciou trabalho de retirada do veículo. Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros acumulam cerca de 25 quilômetros de trechos de congestionamento entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso.

7h20 – CET registra 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela companhia na capital paulista.

7h15 – Usuários de ônibus, revoltados com a dificuldade em tomar os coletivos na Radial Leste em razão da greve na CPTM e no Metrô, bloqueiam ambas as pistas da Avenida em frente à estação Corinthians-Itaquera do Metrô.

6h51 – Rodízio municipal de veículos suspenso nesta manhã em razão da greve parcial do Metrô e da CPTM

6h50 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 5,5 quilômetros de congestionamento entre as avenidas Vitor Manzini e Santa Catarina

6h47 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão entre a Rodovia Presidente Dutra e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 12 quilômetros de trechos de lentidão entre a Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h45 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com acúmulo de 9 quilômetros de pontos de lentidão entre as pontes João Dias e Eusébio Matoso.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 9 quilômetros de trechos de lentidão entre a Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

2h00 – Içamento de viga de viaduto em construção bloqueia totalmente, desde a 1h30, a pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 300, em São Lourenço da Serra. Por isso, a praça de pedágio, no quilômetro 299, foi fechada. A fila de carros é de cerca de 2 mil metros, entre os quilômetros 297 e 299.