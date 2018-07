TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 7 de agosto

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Trânsito é tranquilo na Avenida Paulista na manhã desta terça-feira. Foto: egleoni-instagram/Reprodução

TEMPO REAL:

10h54 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento na chegada a São Paulo, d0 km 18 ao km 10.

10h44 – Principais vias da zona sul e da zona oeste somam 50 km de congestionamento, segundo a CET.

10h41 – Marginal do Pinheiros segue com quase 7,5 km de lentidão no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

10h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego ruim no sentido Guarujá, entre o km 3 e o km 5 da SP-248, no acesso à Rua do Adubo. Na direção da capital, retenção se estende do km 267 ao km 270 por causa de obras.

10h32 – Acidente ocupa três faixas na Avenida Rebouças, sentido bairro, junto a Rua Henrique Schaumann, no Jardim Paulista, zona oeste.

10h27 – Pista expressa da Via Dutra tem trânsito ruim no sentido São Paulo, na altura do km 230.

10h21 – Há neblina na Rodovia Ayrton Senna, no trecho entre Mogi das Cruzes e Guararema.

10h16 – Segundo a CET, a Ponte do Socorro, na zona sul, e a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na zona oeste, estão liberadas após acidente.

10h05 – Zona oeste tem 23 km de lentidão, segundo a CET, com tendência de alta.

10h01 – Acidente deixa duas faixas interditadas na Alameda Ministro Rocha Azevedo, junto à Alameda Itu, no bairro Jardim Paulista. Na Avenida Rebouças, outro acidente prejudica o trânsito no sentido bairro, junto à Rua Henrique Schaumann.

9h59 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 3,2 km de lentidão no sentido Aeroporto, até a altura do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h53 – Apesar das restrições de circulação e construção de novas pistas na Marginal do Tietê, velocidade média dos veículos cai em São Paulo.

9h47 – Motoristas devem reduzir a velocidade entre o km 268 e o km 270 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido capital, por causa de obras na pista.

9h43 – Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

9h38 – Com lentidão nas marginais, Rodovia Bandeirantes apresenta 5 km de congestionamento no sentido capital.

9h33 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h29 – Eixo Norte-Sul tem 5,6 km de lentidão no sentido Aeroporto. Na direção de Santana, registro é de 1,8 km na via.

9h23 – Segundo a CET, zona sul tem 31 km de congestionamento, com tendência de alta.

9h22 – Fila de 5 km se mantém na Rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo.

Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido capital. Foto: Ecovias/Reprodução

9h17 – Rodovia Castelo Branco tem pelo menos 7 km de tráfego intenso no sentido, na altura de Barueri, entre o km 15 e o km 13.

9h10 – Congestionamento nas marginais deixa tráfego ruim na pista expressa da Rodovia Bandeirantes, sentido capital, entre o km 15 e o km 13.

9h08 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, sentido bairro, próximo Rua Amorim Castro, no Rio Pequeno, região oeste.

9h03 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de lentidão no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte da Cidade Universitária.

8h57 – Pista marginal da Via Dutra tem tráfego lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos.

8h51 – Na chegada a São Paulo, registro de lentidão na Rodovia Anchieta é de 10 km.

8h47 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 3,2 km de congestionamento no sentido Aeroporto.

8h43 – Excesso de veículos causa congestionamento de 5 km na Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital.

8h39 – Defeito na rede de Trólebus prejudica fluxo na Praça Dr. João Mendes, sentido centro, próximo ao Largo Sete de Setembro, na região central.

8h37 – Acidente complica trânsito na Ponte do Socorro, sentido centro, na zona sul.

8h30 – Principais vias da capital tem 65 km de lentidão, de acordo com a CET.

8h25 – A Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, permanece com tráfego lento entre o km 23 e o km 10, por excesso de veículos.

8h21 – Acidente complica fluxo de veículos na pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, após a Ponte do Limão, na região da Barra Funda.

8h19 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de congestionamento no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte da Cidade Universitária.

8h13 – Acidente entre carro e moto prejudica tráfego no Viaduto Grande São Paulo, sentido Ipiranga, na Vila Prudente, zona leste.

8h09 – Câmeras da CET registram 60 km de filas nas principais vias de São Paulo. Pior situação é da zona sul, com 31 km de congestionamento.

8h03 – Na região de Jundiaí, pista expressa da Rodovia Anhanguera tem 4 km de retenção no sentido interior.

8h01 – Veja a lentidão nos principais corredores, segundo a CET:

Foto: CET/Reprodução

7h56 – Motoristas enfrentam alguns pontos de neblina nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. NA Ayrton Senna, congestionamento no sentido São Paulo caiu para 3 km.

7h51 – Avenida Washington Luís tem 5,1 km de lentidão no sentido centro. Já a Avenida dos Bandeirantes acumula 4 km de congestionamento na direção da Marginal.

7h47 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 6 km de congestionamento, no sentido São Paulo, na altura de Barueri.

7h45 – Com excesso de veículos, pista marginal da Via Dutra tem 6 km de lentidão no sentido São Paulo, na região de Guarulhos.

7h39 – No sentido centro, Radial Leste tem quase 5 km de congestionamento entre a Avenida Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

7h32 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10. No sentido litoral, retenção está entre o km 39 e o km 40. Na chegada a Santos, também há congestionamento do km 63 ao km 64.

Motoristas paulistanos encontram trânsito mais lento na semana de volta às férias. Foto: pedrodpacheco-Instagram/Reprodução

7h27 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem lentidão de 5 km no sentido capital, na altura de Barueri.

7h08 – Acidente complica fluxo de veículos na Avenida Maria Coelho Aguiar, sentido centro, próximo Rua Jorge Fares, no Jardim São Luís, zona sul.

7h06 – Estrada do M´Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, tem trânsito difícil no sentido Santo Amaro.

7h04 – Motoristas enfrentam dois pontos de lentidão na Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, entre o km 21 e o km 19 e no trecho entre o km 13 e o km 10.

7h01 – No sentido São Paulo, Rodovia Ayrton Senna acumula 12 km de lentidão, na região de Guarulhos.

6h59 – Principais vias da capital já têm 22 km de filas, com tendência de alta.

6h56 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, perto da Ponte João Dias, na região de Santo Amaro.

6h47 – Marginal do Pinheiros tem quase 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte da Cidade Universitária.

6h38 – Via Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, na região de Guarulhos, na altura do km 226.

6h35 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso, no sentido capital, na altura do km 21.

6h32 – Carro capota na Marginal do Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, sentido Ayrton Senna. Faixa da direita é bloqueada por causa do acidente, segundo a CET.

6h28 – Pista marginal da Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no sentido São Paulo, na altura de Osasco.

6h26 – Segundo a SPTrans, a falta de energia no Terminal Vila Prudente, na zona leste, deixa trólebus parados.

6h24 – Radial Leste tem pouco mais de 2 km de congestionamento, no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

6h19 – Na altura da serra, a Rodovia Anchieta tem tráfego lento na direção do litoral.

6h16 – No sentido capital, Rodovia Ayrton Senna tem 10 km de lentidão, na altura de Guarulhos. Via tem fluxo normal na direção do interior.

6h10 – Em Guarulhos, tráfego é lento na pista marginal da Via Dutra, sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos.