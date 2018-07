TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 7 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h12 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

21h10 – Corredor Ayrton Senna/Cônego Pinto segue com boas condições de tráfego nos dois sentidos.

21h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem mais de 10 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Avenida Alexandre Mackenzie. A pista local da Marginal registra 3,4 quilômetros de retenção entre a Rua Quintana e a Ponte Eusébio Matoso.

20h56 – Mesmo após o fim do protesto dos professores, que interditou a Avenida Vinte e Três de Maio por mais de duas horas, o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, continua congestionado. Entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha), há 5,4 quilômetros de lentidão.

20h53 – Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego.

20h49 – Avenida Borges Lagoa foi liberada em relação à manifestação, próximo à Rua José de Magalhães, após a dispersão dos participantes. O protesto reuniu cerca de 3 mil professores da rede municipal de São Paulo, de acordo com a PM. Leia mais

20h40 – Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente, antes da Ponte Carmen Fernandes Neves. (anterior Ponte dos Remédios).

20h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,7 quilômetros de retenção na pista expressa, da Avenida Alexandre Mackenzie até a Rua Quintana.

20h26 – Os cerca de 3 mil professores da rede municipal de SP, que fazem passeata até a Secretaria Municipal de Educação, já liberaram Avenida 23 de Maio. Às 20h20, os manifestantes já haviam chegado à Rua Borges Lagoa, onde fica a seretaria. A rua está totalmente interditada nas proximidades da Rua José Magalhães. (Paulo Saldaña – O Estado de S. Paulo)

20h24 – Em função da manifestação dos professores, que interdita a Avenida 23 de Maio sentido Aeroporto, o Corredor Norte-Sul ainda registra 4,6 quilômetros de congestionamento na via, entre o Viaduto Jaceguai e o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

20h16 – No Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, há retenção do Viaduto Jaceguai até o Complexo Viário João Jorge Saad devido ao protesto.

20h14 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento da Rua Quintana até a Avenida Alexandre Mackenzie.

20h02 – As faixas da esquerda (1 e 2) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, serão interditadas das 22h desta quarta-feira às 04h de quinta-feira, 8, para obras.

19h49 – Tráfego está normalizado no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna. Em direção a São Paulo, movimento segue tranquilo.

19h48 – Protesto com cerca de 3 mil professores continua ocupando totalmente a Avenida Vinte e Três de Maio, na altura do Viaduto Marcondes Salgado.

19h32 – São Paulo tem neste momento 114 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

19h27 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem congestionamento na pista expressa em Sumaré, do quilômetro 113 ao 115. Há um veículo quebrado sobre a faixa.

19h25 – Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, liberada em relação a veículo quebrado, junto à Rua Dianópolis, na Mooca.

19h18 – Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto Internacional de São Paulo, segue com tráfego lento, por conta do excesso de veículos.

19h11 – Viaduto do Chá liberado em relação à manifestação, junto à Praça do Patricarca, no centro da Capital.

19h03 – São Paulo tem neste momento 140 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

19h02 – Devido ao protesto, o Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, lidera o congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Já são quase 9 quilômetros de lentidão na via.

19h00 – Manifestação dos professores ocupa totalmente a Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, próximo ao Viaduto do Paraíso.

18h40 – Em manifestação, cerca de 3 mil professores da rede municipal de SP fecharam pista da Avenida 23 de maio. (Paulo Saldaña – O Estado de S. Paulo) Leia mais

18h35 – São Paulo tem neste momento 136 quilômetros de lentidão na vias monitoradas pela CET.

18h32 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem retenção na pista expressa em Jundiaí por tráfego intenso, do quilômetro 63 ao 59.

18h28 – Tráfego segue lento na pista local da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do quilômetro 24 ao 26, devido ao excesso de veículos.

18h24 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Ponte Engenheiro Ary Torres até Ponte do Socorro.

18h19 – Cerca de 3 mil professores de SP seguem para Avenida 23 de Maio. Professores da rede municipal de São Paulo realizam nesta quarta-feira, dia 7, nova manifestação por melhorias no salário e na carreira da categoria. Os servidores iniciaram o ato em frente à Prefeitura, no centro, e por volta das 17h30 começaram marchar rumo à secretaria Municipal de Educação, na Rua Borges Lagoa, Vila Mariana. A ideia do grupo é que representantes sejam atendido pelo secretário de educação, Cesar Callegari. Leia mais (Paulo Saldaña – O Estado de S. Paulo)

18h16 – São Paulo tem neste momento 122 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

17h51 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 267 ao 270.

17h50 – São Paulo tem neste momento 104 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

17h49 – Tráfego é intenso e lento na Rodovia Anhanguera, sentido Interior, na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 60.

17h48 – O motorista que vai em direção à Capital pela Rodovia Anchieta encontra tráfego lento do quilômetro 22 ao 18.

17h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem morosidade na pista marginal por excesso de veículos em Guarulhos, do quilômetro 219 e 221.

17h43 – Usuários do Twitter divulgam foto de estação de metrô Tucuruvi lotada.

17h40 – Linha Azul do Metrô opera com velocidade reduzida sentido Tucuruvi devido à falha na Estação São Joaquim.

17h38 – Pista local da Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido Interior, do quilômetro 24 ao 26, por excesso de veículos.

17h37 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem retenção na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 57 ao 60 devido a tráfego intenso.

17h36 – A Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, tem tráfego intenso no trecho de serra, devido ao excesso de veículos.

17h35 – Veículo quebrado na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, sentido Vila Prudente, ocupa duas faixas, junto à Rua Dianópolis, na Mooca, zona leste de São Paulo.

17h34 – Ônibus quebrado na Avenida Rangel Pestana, sentido centro, ocupa faixa exclusiva da esquerda, próximo à Rua Santa Teresa.

17h26 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do quilômetro 17 ao 19, por excesso de veículos.

17h17 – Um acidente entre carro e caminhão complica a Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, que acumula quase 10 quilômetros de lentidão. O acidente ocupa duas faixas antes da ponte Carmen Fernandes Neves (antiga Ponte dos Remédios). A CET informa que há vítimas, mas ainda não sabe quantas. No sentido oposto, em direção à Rodovia Ayrton Senna, há mais de 13 quilômetros de tráfego lento na pista expressa. O congestionamento se concentra entre as pontes Nova Fepasa e a Vila Guilherme.

17h00 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

16h58 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem três quilômetros de retenção, do 16 ao 19.

16h57 – São Paulo tem, neste momento, 96 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem três quilômetros de lentidão a partir da Marginal do Pinheiros.

16h49 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 52 e 54, reflexo de um acidente. Uma faixa está interditada.

16h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,75 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as Pontes Ary Torres e Eusébio Matoso.

16h44 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 3,4 quilômetros de tráfego lento entre os Viadutos Santa Generosa e Onze de Junho. Já no sentido Santana, há quase três quilômetros de congestionamento a partir da Praça da Bandeira.

16h40 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem três quilômetros de retenção na pista marginal, em Guarulhos, do 223 ao 220.

16h37 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

16h36 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 13 quilômetros de lentidão nas pista expressa entre as Pontes dos Remédios e Cruzeiro do Sul.

Há ainda quase quatro quilômetros de congestionamento na pistas expressa, central e local, da Ponte da Freguesia do Ó até a da Casa Verde.

16h32 -Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira, 6. São Paulo tem neste momento 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h21 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 55 ao 59, na região de Mairiporã.

11h14 – Uma manifestação interdita pista da Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, sentido bairro, próximo à Avenida Rebouças, em Pinheiros.

10h42 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 12 ao 11.

10h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 223 ao 225.

10h13 – Cerca de mil manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-Terra (MST) ocupam a faixa da direita da Avenida dos Autonomistas, na região central de Osasco. A faixa da esquerda está liberada. O grupo segue para São Paulo e deve chegar ao Butantã, destino final da marcha, por volta das 12h. É o segundo dia da Marcha Estadual pela Reforma Agrária, que teve início na manha desta terça-feira, na cidade de Itapevi. Os militantes do MST avaliam que a reforma agrária foi paralisada no governo da presidente Dilma Rousseff.

O destino final dos manifestantes é no Butantã, onde pretendem dormir e organizar outra manifestação na quinta-feira, 8. Segundo a assessoria de comunicação do MST, há a possibilidade de que outros grupos sociais se juntem à militância para lutar por “todas as pautas”, incluindo a ocupação que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocupa terreno próximo ao “Itaquerão”, na região de Itaquera. “Nos solidarizamos à causa do MTST”, informou a assessoria do movimento, por telefone.

09h43 – São Paulo Paulo tem 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h54 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,1 quilômetros de lentidão na pista expressa, desde 50 metros após a ponte Imigrante Nordestino até a ponte Presidente Dutra.

08h38 – Avenida Guarapiranga foi liberada após manifestação na região da Estrada M’Boi Mirim, próximo à rua Frederico Grotte. O protesto, que se encerrou às 8h30, reivindicava pagamentos em atraso para funcionários de uma empresa metalúrgica da região.

08h35 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 93 ao 91.

08h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, pista marginal, do quilômetro 22 ao 23.

08h33 – Ocorreu um acidente no Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, próximo à avenida Presidente Tancredo Neves, em Cursino.

08h32 – São Paulo tem 114 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h21 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 4 quilômetros de lentidão entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

08h18 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre os viadutos Washington Luís e João Julião da Costa Aguiar.

08h04 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 3,2 qulômetros de lentidão entre o complexo viário João Jorge Saad (Cebolinha) e o viaduto João Julião da Costa.

08h03 – CPTM informa que o problema foi resolvido e a situação na linha 11-Coral do Metrô começa a se normalizar.

08h02 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h01 – Manifestação ocupa duas faixas na Avenida Guarapiranga, próximo à rua Frederico Grotte, na região da estrada M’Boi Mirim. Segundo a PM, há cerca de 20 pessoas, que incendiaram pedaços de madeira e pneus para interditar a via. Ainda não foi divulgado o motivo do protesto.

07h57 – O usuário do twitter Matthews Mello (@matthewsmello) registra o movimento na Avenida Carlos Caldeira Filho. A via tem 1,4 quilômetros de lentidão entre a Rua Baldomero Carqueja e a Avenida Giovanni Gronchi, no sentido Centro.

07h48 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e Ifigênia.

07h42 – Capital paulista tem 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h39 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre a ponte da Cidade Universitário e o acesso à Rodovia Castelo Branco.

07h35 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte de Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h33 – Um caminhão quebrado interdita a faixa da direita no quilômetro 29 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. Tráfego é lento entre os quilômetros 28 ao 29.

07h31 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à Rodovia Castelo Branco.

07h26 – O usuário do twitter Rafael Nicida (@Rafael_Nicida) registra a situação da linha 3-Vermelha do Metrô, que sofre com o reflexo dos problemas de lentidão e paralisação da Linha 11-Coral do Metrô.

07h23 – Circulação da linha 11-Coral da CPTM está com velocidade reduzida por causa da retirada de um trem quebrado entre as estações Brás e Luz, às 6h35. A CPTM informa que o equipamento já foi retirado e a operação está em processo de normalização.

07h14 – Linha 11-Coral do CPTM volta a funcionar entre Brás e Luz, mas ainda com velocidade reduzida.

07h12 – Avenida Interlagos, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará e a Rua José Neves.

07h08 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 19 ao 16 por causa do excesso de veículos. No sentido oposto, movimento é tranquilo.

07h05 – Rodovia Presidente Dutra, na chegada a São Paulo, tem trânsito lento na região de Guarulhos por causa do excesso de veículos.

07h03 – São Paulo tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h59 – Trens da linha 11-Coral da CPTM não circulam entre as estações Brás e Luz por motivos de segurança operacional.

06h57 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h51 – As rodovias Bandeirantes e Anhanguera têm trânsito carregado na chegada a São Paulo como reflexo do congestionamento das marginais.

06h49 – Rodízio na capital paulista nesta quarta-feira é para veículos com placa de final 5 e 6.

06h47 – Rodovia Castelo Branco, no sentido Capital, tem tráfego lento na região de Osasco, entre os quilômetros 16 e 13.

06h45 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pires do Rio e o Metrô Carrão.

06h43 – A linha 11-Coral da CPTM opera com velocidade reduzida entre as estações entre as estações Guaianazes e Luz, por causa de uma falha no trem.

06h42 – A pista Expressa da Marginal Pinheiros tem 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Socorro e Avenida Doutor Rubens Gomes Bueno.

06h39 – Marginal Tietê tem 5,1 quilômetros de lentidão na pista Expressa, sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Imigrante Nordestino e o acesso à Rodovia Presidente Dutra.

06h37 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.