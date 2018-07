TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 8 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h21 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta quarta-feira, 8 de janeiro. Boa noite!

20h17 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, sentido interior, do quilômetro 14 ao 18 e do 24 ao 25 – pela pista local -, por excesso de veículos.

20h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 6,9 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal ao início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem nove quilômetros de lentidão, do quilômetro 14 ao 23. Em direção a São Paulo, o tráfego é normal.

19h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, do 211 ao 215, por causa de um acidente.

19h29 – O rodízio de veículos está suspenso na Capital até a próxima sexta-feira, 10.

19h26 – Faixa foi liberada no quilômetro 20 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. A via segue com oito quilômetro de lentidão, do 12 ao 20.

19h24 – O trânsito também já flui bem nas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega.

19h19 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Anhanguera.

19h15 – Acidente interdita a faixa da esquerda no quilômetro 20 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. O tráfego é lento, também por excesso de veículos, do quilômetro 12 ao 20.

19h11 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Dom Gabriel.

18h57 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem sete quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos, do quilômetro 341 ao 345 e do 348 ao 351. Já em direção a São Paulo, há um quilômetro de retenção entre os quilômetros 46 e 45 em função de obras.

18h54 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do 64 ao 62.

18h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois pontos de lentidão: três quilômetros na pista expressa, em São José dos Campos, do 145 ao 142; e um quilômetro na marginal, em São Paulo, do 227 ao 226.

18h49 – A faixa foi liberada no quilômetro 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. O tráfego segue lento do quilômetro 12 ao 19.

18h48 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Avenida João Carlos da Silva Borges à Avenida Alberto Augusto Alves.

18h45 – Radial Leste, sentido interior, tem 3,5 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Já na pista expressa, há 1,5 quilômetro de retenção, da Rua Almirante Brasil ao Viaduto Guadalajara.

18h42 – Tráfego é intenso no sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 54 ao 51, e lento em direção ao litoral da Rodovia Anchieta, do quilômetro 15 ao 18.

18h40 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão e é neste momento a via mais congestionada da Capital. A retenção vai do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Em direção a Santana, há 2,9 quilômetros de lentidão, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

18h24 – Carro quebrado bloqueia a faixa da direita, 4, no quilômetro 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Há lentidão do quilômetro 15 ao 19 e do 24 ao 25, também por excesso de veículos.

18h21 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem oito quilômetros de tráfego lento, do 14 ao 23. Em direção à Capital, há dois quilômetros de retenção, entre os quilômetros 11 e 9.

18h16 – O trânsito está normalizado no Rodoanel Oeste.

18h15 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, segue com sete quilômetros de congestionamento, do 61 ao 54, por excesso de veículos.

18h13 – O tráfego já flui bem nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega.

18h11 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 4,5 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Guilherme. Além disso, há 1,6 quilômetro de lentidão na pista central, da Ponte Cruzeiro do Sul à Ponte da Vila Guilherme.

18h08 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem cinco quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos, do quilômetro 17 ao 22.

18h06 – O usuário do Instagram Adriano Souza registrou o tráfego na Marginal do Pinheiros.

A via tem três pontos de lentidão: no sentido da Rodovia Castelo Branco, 3,2 quilômetros na pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rua Tucumã, e 1,5 quilômetro na local, da Rua Quintana à Ponte Cidade Jardim; já em direção a Interlagos, 2,5 quilômetros na pista expressa, de 1946 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres a 2510 metros antes da Ponte João Dias.



17h53 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa (do 17 ao 19) e outros dois na local (do 22 ao 24).

17h50 – Diminui o congestionamento na Rodovia dos Imigrantes. Agora, há sete quilômetros em direção a São Paulo, do quilômetro 58 ao 51.

17h48 – A Rodovia Carvalho Pinto, sentido Capital, foi totalmente bloqueada no quilômetro 130 para implantação de pórtico de sinalização, mas já foi liberada.

17h39 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, na Baixada, do quilômetro 271 ao 274.

17h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, entre os quilômetros 103 e 106.

17h36 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem seis quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos, do quilômetro 342 ao 345 e do 348 ao 351.

17h33 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 15 e 16.

17h31 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem dois quilômetros de tráfego lento, do 268 ao 270.

17h29 – Na Rodovia Anchieta, o trânsito é normal nos dois sentidos.

17h26 – Rodovia dos Imigrantes tem 12 quilômetros de congestionamento em direção a São Paulo, do quilômetro 58 ao 46. No sentido litoral, o fluxo é normal. Está proibido o trânsito de caminhões e carretas no trecho de serra.

17h16 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

09h00 – Encerramos as postagens nesta manhã.

08h45 – Anchieta tem faixa liberada na pista norte sentido litoral. Há lentidão do quilômetro 51 ao 52, reflexo do acidente envolvendo duas carretas.

08h30 – Marginal do Pinheiros tem 12 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

08h22 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros no sentido Marginal do Pinheiros, a partir da Avenida Miruna.

08h10 – Corredor Norte-Sul tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

08h05 – Batida envolvendo duas carretas bloqueia a faixa da esquerda e, parcialmente, a faixa da direta na pista norte da Anchieta, que opera no sentido litoral devido obras. Há lentidão entre os quilômetros 48 e 52.

07h51 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Morumbi.

07h40 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão no momento.

07h25 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

07h10 – Marginal do Pinheiros tem 1,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Rua Quintana.

07h01 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h52 – Dutra tem lentidão de três quilômetros no sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos. Reflexo de tombamento de caminhão.

06h20 – Fernão Dias foi liberada no sentido Belo Horizonte, em Extrema. Um acidente envolvendo carro e carreta causou bloqueio total da via. Há lentidão.

06h15 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido São Paulo.

06h09 – Fernão Dias tem bloqueio no sentido Belo Horizonte, em Extrema, devido a acidente envolvendo carro e carreta.