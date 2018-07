TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 8 de maio

A Ayrton Senna apresentava tráfego lento do km 23 ao km 18, no sentido oeste. A foto é do km 19 da rodovia por volta das 7h50. Reprodução/Ecopistas.

TEMPO REAL:

20h30 – A lentidão reduz, e no momento são 41 km de lentidão nas vias de São Paulo de acordo com a CET.

19h40 – Na Avenida Salim Farah Maluf, a queda de moto acontecida às 19h31 ocupa uma das três faixas (a da direita), no sentido Vila Prudente.

19h37 – Na Avenida 23 de Maio, na altura do Viaduto Tutóia, uma colisão entre carro e moto ocupa uma das cinco faixas no sentido Aeroporto. Acidente deixou uma vítima. A avenida, por sinal, tem um trecho de 5,7 km de lentidão desde o Viaduto Santa Generosa até o João Julião da Costa Aguiar, também no sentido Aeroporto.

19h35 – Lentidão na Avenida Guarapiranga, da Ponte do Socorro até a M’boi Mirim, no sentido bairro (2,1 km).

19h26 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Túnel Jornalista Odon Pereira, em ambos os sentidos, das 23h30 de hoje (08/05) às 4h30 de amanhã (09/05) para limpeza. O túnel liga a Rua Doutor Luís Ayres à Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera.

19h13 – A lentidão nas vias de São Paulo chega a 137 km, no limite da média máxima esperada para o horário.

19h00 – O Corredor Norte-Sul também tem lentidão nos dois sentidos (Santana e Aeroporto), no trecho entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar o Viaduto Santa Generosa (5,7 km).

18h45 – O corredor que concentra mais lentidão na cidade é a Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna. São 19,5 km de trânsito lento somando as três pistas. Só na pista local há um trecho de 10 km de engarrafamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

18h41 – Boa noite! No momento a cidade de São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão, de acordo com a CET.

10h51 – No momento, 65 km de lentidão na capital paulista. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Ary Torres (10,2 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, o Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira (6,9 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Rodovia dos Bandeirantes (3,0 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

9h16 – A usuária do Instagram Ivana Guardiano (@iguardiano) postou uma foto do congestionamento no Túnel Papa João Paulo II, no Anhangabaú.

9h13 – 80 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 29 km de trânsito lento.

8h44 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 500,4 e o km 503,4, na região de Cajati (SP), devido ao tombamento de uma carreta no km 503,4, que restringe o tráfego na faixa central e na faixa da direita. Houve derramamento de carga de papel na pista. Os veículos seguem pela faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

8h42 – No Jardim Paulista, um acidente ocupa a Avenida Nove de Julho, sentido centro, junto à Avenida Brasil.

8h38 – A Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido aeroporto. No sentido oposto, flui normalente.

8h23 – Na Vila Sônia, um veículo quebrado ocupa a Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, próximo à Rua Constantin Brancusi.

8h14 – 73 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões registradas pela CET:

• Radial Leste, sentido centro, da Estação Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,9 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Transamérica (3,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, da Ponte do Socorro até a Rua Rubens Gomes Bueno (3,6 km)

8h12 – Marginal Tietê (pista expressa) está liberada após o fogo em veículo, no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte Orestes Quércia.

7h53 – Na Marginal Tietê, há lentidão na altura da Ponte Aricanduva, sentido Cebolão, por obras no canteiro. Também há lentidão na região da Ponte do Tatuapé. No sentido Ayrton Senna, o tráfego flui bem.

7h30 – Avenida João Dias apresenta lentidão no sentido centro, nas proximidades do Túnel João Dias. Ponte Transamérica também tem retenção.

7h26 – Motoristas que seguem pela Avenida Aricanduva encontram lentidão em direção ao elevado e à Radial Leste tem lentidão, que também tem congestionamento em direção ao centro.

7h05 – 37 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida Washington Luis, sentido centro, da Praça Ministro Pedro Chaves Interlagos até a Rua dos Tamoios (18 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atilho Fontana (2,5 km)

• Radial leste, sentido centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Casa Verde (1,9 km)

6h56 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 20 ao km 18, e do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

6h55 – Um veículo pega fogo na Marginal Tietê, pista expressa, sentido Ayrton Senna, junto à Ponte Governador Orestes Quércia.

6h53 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 271 ao km 269, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui bem.

6h23 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao km15, no sentido oeste. No sentido leste, o tráfego é normal.

6h15 – Bom dia! CET não registra pontos de lentidão em São Paulo.