TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h18 – A Avenida Vital Brasil registra 1,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Praça Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

20h11 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 341 e o km 347, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 363 e o km 357, na região de Miracatu, devido a uma carreta com pane mecânica que restringe o tráfego na faixa da esquerda no km 357. A faixa da direita está liberada e equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência.

20h05 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Marginal do Pinheiros.

19h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até a Rua Antonio de Macedo Soares.

19h40 -A Avenida Santo Amaro tem 1 km de morosidade, sentido centro, da Brás Cardoso até a Rua Gastão Liberal Pinto.

19h29 – O tráfego permanece lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 22 ao 20, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o motorista também reduz a velocidade do km 11 ao 17, do km 21 ao 25 e no acesso a Itaquaquecetuba, no km 35, também por excesso de veículos.

19h23 – A cidade tem 57 km de vias congestionadas no momento.

19h15 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Rua Vieira de Morais.

19h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Cidade Jardim.

18h55 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h45 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

18h30 – A Avenida Washington Luís tem 2,5 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Avenida Vicente Rao.

18h25 – A Avenida Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h17 – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

18h08 – Implantado desvio no km 40 da Anchieta, sentido litoral. A pista norte da rodovia faz a descida da serra, devido tombamento de uma carreta na pista sul.

18h03 – A Via Anhanguera tem morosidade do km 102 ao 106, sentido interior, em Campinas, na pista expressa. No sentido capital, a via tem tráfego ruim do km 22 ao 24, em São Paulo.

17h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

17h45 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h40 – Um acidente no acesso à cidade de Itaquaquecetuba, altura do km 35, sentido capital, interdita totalmente a Rodovia Ayrton Senna. No sentido interior, a via tem tráfego lento, sem pontos de parada, entre os kms 11 e 13, região de São Paulo. No sentido oposto e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo. Pela rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito normal em ambas as direções.

17h34 – A Avenida Washington Luís registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

17h25 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de congestionamento da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h19 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h12 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h07 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de fluxo intenso, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

17h02 – A pista local da Marginal do Tietê registra 1,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Freguesia do Ó.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

16h45 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h03 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, apresenta tráfego intenso entre as vias Angelina Maffei Vita e Eusébio Matoso. São Paulo registra 24 km de filas.

15h54 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a avenida Caetano e a Vinte e Cinco de Março.

15h16 – Túnel Ayrton Senna I com tráfego intenso entre a via Antonio J. de Moura Andrade e o início da Vinte e Três de Maio.

14h53 – Um incêndio em um veículo na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Vila Prudente, na altura da avenida do Oratório. A faixa da esquerda está interditada. Segundo a CET o tráfego segue sem lentidão e o Corpo de Bombeiros já está no local. Não há informações sobre vítimas.

14h26 – Rua da Consolação, sentido Bairro, com lentidão entre a alameda Sergipe e rua Luis. São Paulo com 16 km de congestionamento.

14h11 – Pista local da Marginal do Tietê mantém tráfego intenso no sentido Ayrton Senna entre Freguesia do ó e a Bandeirantes.

13h44 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, com 2,2 km de congestionamento entre o viaduto Grande São Paulo e a avenida Salim Farah Maluf.

13h25 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre alameda Otavio Mendes e Teixeira da Silva. São Paulo com 15 km de filas.

12h55 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Rua Roberto Feio e Viaduto Grande São Paulo.

12h46 – As pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, registram lentidão entre as Pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

12h36 – A CET vai interditar totalmente a Rua Doutor Jorge Miranda, entre a Avenida Tiradentes e a Rua Guilherme Maw, para a realização da “Festa de Santo Expedito”, das 19h de quarta-feira, 18, às 22h de quinta-feira, 19. Haverá também interdição parcial das ruas Doutor Jorge Miranda, da Cantareira, João Teodoro e Avenida Tiradentes, das 17h às 18h de quinta-feira, 19, para realização de procissão.

Os veículos que chegam da Rua Cantareira e desejam atingir a Avenida Tiradentes através da Rua Doutor Jorge Miranda deverão seguir pelas ruas João Teodoro, Ribeiro de Lima, Prates e Rua dos Bandeirantes.

12h17 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre as ruas Demétrio Ribeiro e Ulisses Cruz.

12h09 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 499, na região de Cajati, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego segue pela faixa da esquerda. Há lentidão do km 494 ao km 499. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via. Ainda neste sentido, o tráfego segue com lentidão do km 361 ao km 362, na região de Miracatu, devido ao derramamento de carga de chapas de ferro na pista. Não há restrições na pista e as equipes da Concessionária trabalham na remoção da carga. Na pista sentido São Paulo, há lentidão do km 364 ao km 362, reflexo do acidente no km 362 da pista sentido Curitiba. Não há restrições na pista.

11h52 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre o km 46 e o km 47,4, na região de Atibaia, devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal no km 47,4. A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados e o tráfego segue pela faixa 1. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), o tráfego segue sem retenção.

11h42 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Curitiba e Santa Generosa.

11h31 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, tem 3 km de lentidão entre as Pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

11h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

10h58 – Radial Leste, sentido Centro, com 4,5 km de lentidão entre Rua Mem de Sá e Viaduto Pires do Rio.

10h04 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 17 ao 11, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal.

10h01 – A Avenida Francisco Morato, sentido Centro, tem lentidão entre avenidas Jorge João Saad e Guilherme Dumont Villares. São Paulo com 61 km de lentidão. Zona sul com 25 km de filas.

9h49 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com tráfego tranquilo e boa visibilidade.

9h42 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 65 km de lentidão. Zona sul com 28 km de filas.

9h40 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h09 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem dois trechos congestionados, um entre as Pontes Transamérica e Ary Torres e outro entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 77 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

8h56 – Motorista encontra boas condições de tráfego nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções.

8h50 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 499, na região de Cajati, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego segue pela faixa da esquerda. Há lentidão do km 495 ao km 499. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão.

8h25 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 6 km de trânsito lento entre as Pontes Transamérica e Ary Torres. São Paulo com 60 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

7h58 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 60 km de trânsito carregado. Zona sul com 19 km de filas.

7h35 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 3,6 km de lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 23 km de trânsito lento.

7h13 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 499, na região de Cajati, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego segue pela faixa da esquerda. Há lentidão do km 488 ao km 499. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via.

7h11 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e viaduto Pires do Rio. São Paulo com 42 km de filas. Zona sul com 18 km de lentidão.

6h58 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam quase 16,5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Coroa e o Cebolão.

6h40 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam quase 12 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e o Cebolão.

6h33 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de 2 km entre as ruas Rubens Gomes e Américo Brasiliense.

6h31 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 11 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e o Cebolão.

6h28 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h25 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pires do Rio e Alcântara Machado.

6h10 – Persiste congestionamento de 9 quilômetros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt na região de Cajati, Vale do Ribeira, em razão do tombamento de uma carreta ocorrido às 3h15 no quilômetro 499. Pista parcialmente liberada por volta das 5h15.

5h40 – Congestionamento de 9 quilômetros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt na região de Cajati, Vale do Ribeira, em razão do tombamento de uma carreta ocorrido às 3h15 no quilômetro 499.

1h28 – Acidente envolvendo duas carretas e dois caminhões bloqueia uma das duas faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 327, em Juquitiba, Região Metropolitana de São Paulo, desde a 0h40. Congestionamento de cerca de 1 quilômetro na região. Não houve feridos nem queda de carga na pista.